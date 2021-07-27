حظك اليوم مع توقعات الأبراج اليوم الأربعاء 28 يوليو / تموز2021

اعرفي كيف سيكون حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليوم الأربعاء 28 يوليو / تموز2021‎؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك ما هي توقعات برجك اليوم الأربعاء 28 يوليو / تموز2021‎:‎

توقعات برج الحمل اليوم 21 آذار - 19 نيسان

برج الحمل الرجل اليوم: لا تثق بعض الأشخاص الذين يخفون نواياهم الحقيقية عنك . أنت تقدّم أفضل ما لديك لتكون مشاريعك ناجحة، لا تقلل لا من جهودك ولا وقتك.

برج الحمل المرأة اليوم:بالصّدفة، سوف لن تأخذ مدة طويلة لحصولك على جائزة، مما سيحفّزك أكثر. في العائلة هنالك بعض التغيير من الطرف الآخر قد يكون سببه الغيرة .

توقعات برج الثور اليوم 20 نيسان - 20 أيار

برج الثور الرجل اليوم:انهض ودافع عن حقوقك فأنت تستحق الأفضل. كل الأنظار موجهة إليك اليوم. عليك أن لا ترتبك و أن لا تحس بالرهبة ، اتخذ خطوات جريئة و آراء قوية.

برج الثور المرأة اليوم:اتبع حدسك فهو لن يخذلك . لا تقع فريسة الضعف فخذا الوقت غير مناسب لذلك .

توقعات برج الجوزاء اليوم 21 أيار - 20 حزيران

برج الجوزاء الرجل اليوم:ستكون عرضة لبعض الأمراض الطبيعية، و بشكل خاص إلى اضطرابات الجهاز الهضمي. أبعد كلّ ما تشك بأنه ممرض . و خصوصا المأكولا ت التي سببت لك سابقا مشكلة صحية

برج الجوزاء المرأة اليوم:حاول ان تمتع بالطبيعة اكثر ابحث عن مكان هادئ لتمضية بعض الوقت اليوم .

توقعات برج السرطان اليوم 21 حزيران - 22 تموز

برج السرطان الرجل اليوم: أفكاركً غير عادية و ربما في أكثر من مجال واحد؛ عجّل باستغلالها. ستقوم بمحاولة لتقوّي محيط عائلتك؛ لعمل ذلك

برج السرطان المرأة اليوم: لن تتردّد في إثارة مناقشات حميمة وفي إعطاء الكلمة إلى كلّ شخص لكي يحلّ بعض المشاكل الأساسية .

توقعات برج الأسد اليوم 23 تموز - 22 آب

برج الأسد الرجل اليوم: يبدو أن حجم المشكلات في تزايد، ولكن يجب أن لا تطغى المشكلات عليك. فقط عندما تواجه مشكلة واحدة تلو الأخرى سوف تبدأ في الشعور بالسعادة مرة أخرى.

برج الأسد المرأة اليوم:من الضروري أن تتصرف في الحال، وإلا فسوف تواجه تعقيدات أكثر. لا تخف من قبول المساعدة من الآخرين في حالة عرضها.

توقعات برج العذراء اليوم 23 آب - 22 أيلول

برج العذراء الرجل اليوم: النجوم ستساعدك في حلّ صعوباتك الصغيرة على الصعيد العاطفي؛ سوء التفاهم بينك وبين شريكك سيتبدد بسرعة، وسمائك الغرامية ستصبح مشمسة ثانية.

برج العذراء المرأة اليوم:العمل يبدو في وضع متحسن تدريجيا لا تقلق من انه لا توجد جائزة سريعة لك ستحصل عليه لاحقا.

توقعات برج الميزان اليوم 23 آب - 22 أيلول

برج الميزان الرجل اليوم: اليوم أنت على وفاق مع الجميع، وسوف يظهرون لك اهتمامًا بك، وأنت بدورك يجب أن تكون جاهزًا لمساعدتهم ودعمهم.

برج الميزان المرأة اليوم:هنا يتحقق التوازن بين الأخذ والعطاء ويقترب الجميع من أهدافهم. إلا أن هذه المرحلة لن تستمر إلى الأبد.

توقعات برج العقرب اليوم 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

برج العقرب الرجل اليوم:ابقَ صامداً في قراراتك ومخلصاً لآراء مجموعتك. علاقة غرامية ستتحول إلى علاقة صداقة. ستكون بصحة ممتازة و مرح ممتاز ومعنويات عالية.

برج العقرب المرأة اليوم:لديك فرصة لازدهار شخصيتك. تطلّعاتك المادية ورغبتك في التوسّع ستسمح لك بإنجاز بعض النجاحات .

توقعات برج القوس اليوم 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

برج القوس الرجل اليوم: سوف تواجه اليوم بعض المواقف التي ستختبرك إلى أقصى حد، ومن المهم أن لا تفقد الثقة في قدراتك. أنت تملك القدرة على تغيير هذه الظروف.

برج القوس المرأة اليوم:إذا كنت تواجه مشكلات في العمل كذلك، حاول أن لا تفقد السيطرة واكتشف أفضل طريقة لحل المشكلات القائمة.

توقعات برج الجدي اليوم 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

برج الجدي الرجل اليوم: لأنك صرفت مالك بدون حساب وعلاوة على ذلك صرفته على الأدوات التي ربما لا فائدة منها

برج الجدي المرأة اليوم: ستجد نفسك الآن في حالة مالية صعبة جداً وستشعر بندم مؤلم. الحل هو باتخاذ بعض الاجراءات السريعة و الاحتياطية تحسبا لهذه الفترة العائلة سوف تدعمك لتخطي الأزمة .

توقعات برج الدلو اليوم 20 كانون الثاني - 18 شباط

برج الدلو الرجل اليوم: اليوم تظهر عليك جرأة كبيرة و تفيض بالطاقة. ابحث عن بعض العمل. اترك صغار الأمور لضيّقي الأفق ، فأمامك سمك أكبر ، وبطاقتك النارية

برج الدلو المرأة اليوم:يمكن أن تجعل أيّ شيء يحدث. فقط ركز الاهداف الكبيرة التي تستحق العمل و التعب و ستجد الطريق الصحيح .

توقعات برج الحوت اليوم 19 شباط – 20 آذار

برج الحوت الرجل اليوم:سمائك الغرامية ستصبح مشمسة ثانية. إذا قررت الخروج عن الأساليب المطروقة ، سترى فرصاً عاطفية جديدة تنفتح أمامك .

برج الحوت المرأة اليوم: ستجد حلولاً جيدة لمشاكلك العائلية. اتخذ أسلوب حياة أكثر رويّة .

توقعات الأبراج لشهر يوليو/تموز 2021