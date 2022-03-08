اعرفي كيف سيكون حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليوم الأربعاء 9 مارس/آذار 2022؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك ما هي توقعات برجك اليوم الأربعاء 9 مارس/آذار 2022:

حظك اليوم مع توقعات الأبراج اليوم الأربعاء 9 مارس/آذار 2022

توقعات برج الحمل اليوم 21 آذار - 19 نيسان

توقعات برج الحمل اليوم 21 آذار - 19 نيسان، على الصعيد الصحي حاول أن تكثر من شرب الماء والشعير وماء البقدونس للوقاية من حصوات الكلى وتشعرك بالراحة أكثر، أما على الصعيد العاطفي حاول أن تهتم بشريك حياتك فهو يحب الطعام قدم له الفواكة المقشرة اطبخ له طعامه المفضل فهو بحاجة لاهتمام، أما على الصعيد المهني أنت تحب أن تكون حر وتفضل الجلوس بالمنزل ومشاهدة التلفاز والخروج مع الأصدقاء.

توقعات برج الثور اليوم 20 نيسان - 20 أيار

توقعات برج الثور اليوم 20 نيسان - 20 أيار، على الصعيد الصحي ابتعد عن تناول الأكل الجاهز خصوصاً الهمبوغر لأنه تحتوي على دهون وسوف تؤذي صحتك ويرتفع لديك الكولسترول وممكن أن يؤثر على القلب والشرايين، فانتبه، أما على الصعيد العاطفي أنت على موعد غرامي اليوم سوف تستمع فيه كثيراً، حاول أن تكون رومانسي وتقول له كلام حلو، أما على الصعيد المهني أنت تشعر بالضغط من كمية العمل المتراكم لديك لأنك كنت في إجازة للسياحة، لذلك حاول أن تسترخي ولا تتوتر" العمر بيخلص والشغل ما بيخلص":.

توقعات برج الجوزاء اليوم 21 أيار - 20 حزيران

توقعات برج الجوزاء اليوم 21 أيار - 20 حزيران، يا عزيزي برج الجوزاء من الناحية الصحية صحتك هذه الفترة أفضل من السابق لكن حاول أن تلتزم بأخذ الفيتامينات على وقتها ولا تهملها أبداً، أما على الصعيد العاطفي سوف يكون اليوم كله توتر وقلق بينك وبين حبيبك حاول أن تتجنب الحديث إليه حتى تتحسن الأمور بينكم، أما على الصعيد المهني أنت موظف الشهر يا عزيزي الجوزاء لأنك مجتهد في العمل، ملتزم بالدوام ولطيف مع جميع الزملاء والمدراء، مبروك.

توقعات السرطان اليوم 21 حزيران - 22 تموز

توقعات برج السرطان اليوم 21 حزيران - 22 تموز، على الصعيد الصحي يا عزيزي برج السرطان تشعر بالانتفاخ في هذه الفترة بسبب تراكم الغازات حاول أن تعمل حمية غذائية وتبتعد عن البقوليات قدر المستطاع وحاول أن تشرب يانسون أو كمون بشكل يومي، أما على الصعيد العاطفي أمورك ممتازة وأنت في قمة السعادة مع شريكك المستقبلي لكن احذر من إهماله حاول أن تطمئن عليه باستمرار حتى تبقى السعادة والحب مستمرين بينكم، أما مهنياً أمورك جيدة لكن أنت تشعر بالملل من الروتين اليومي حاول أن تأخذ إجازة يومين وتخرج مع الأصدقاء أو العائلة.

توقعات برج الأسد اليوم 23 تموز - 22 آب

توقعات برج الأسد اليوم 23 تموز - 22 آب، على الصعيد الصحي أنت تفضل أكل الجاهز أكثر من الأكل البيتي حاول أن تخفف منه من أجل صحتك وأكثر من تناول المكسرات الصحية والفواكة والخضار لتبقى على ما يرام، على الصعيد العاطفي يا عزيزي برج الأسد علاقتك مع زوجك/خطيبك/حبيبك جيدة لكنك تشعر من الضجر لأنك تستقبل أصدقائك بشكل يومي حاول أن تأخذ بريك منهم، أما مهنياً أمورك ممتازة وتشعر بالفرح والسعادة من زملائك وتشعر بالراحة في مكان العمل لذلك كن ممتن يومياً لهذا الشعور.

توقعات برج العذراء اليوم 23 آب - 22 أيلول

توقعات برج العذراء اليوم 23 آب - 22 أيلول، على الصعيد الصحي يا برج العذراء حاول أن تبتعد عن التدخين قدر المستطاع لأنه الرئة ليست على ما يرام وخصوصاً بعد فيروس كورونا أصبحت أسوأ، حاول أنت تأخذ شهيق زفير، أما من الناحية العاطفية أمورك جيدة لا جديد لكن حاول أن تكبر دائرة علاقاتك حتى لا تشعر بالملل أنت وشريك حياتك، أما من الناحية المهنية أمور العمل مخربطة وليست منظمة حاول أن لا تتدخل فقط انتهي من عمل ولا تبقى من أجل أن لا تتوتر أكثر حتى تترتب الأمور.

توقعات برج الميزان اليوم 23 آب - 22 أيلول

توقعات برج الميزان اليوم 23 آب - 22 أيلول، يا عزيزي برج الميزان من الناحية الصحية أنت ملتزم بالدايت لكن حاول أن تبتعد عن الكربوهيدرات الموجودة فيه وأكثر من تناول الأسماك لأنك تتجاهل هذه الوجبة، أما من الناحية العاطفية أولادك يلهوك عن شريك حياتك حاول أن تهتم فيه أكثروتتكلم معه من وقت لآخر، أما من الناحية المهنية أنت شخص لا أبالي في عملك حاول أن تهتم فيه أكثر حتى لا تخسره.

توقعات برج العقرب اليوم 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

توقعات برج العقرب اليوم 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني، من الناحية الصحية أنت تشعر بالدوخة منذ ثلاثة أيام تقريباً وعلى الأغلب أنت تعاني من التهاب الأذن الوسطى حاول أن تراجع الطبيب حتى لا تتدهور صحتك، أما على الصعيد العاطفي أنت وشريك حياتك تفكران بالسفر قبل قدوم شهر رمضان المبارك حاول أن تستغلان الفرصة وتستمعوا بوقتكم، أما على الصعيد المهني سوف تأخذ إجازة من مديرك حتى تسافر لكن سوف يرفض وتضطر أن ترسل إيميل رسمي لإقناعه وسوف يقبل لا تقلق.

توقعات برج القوس اليوم 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

توقعات برج القوس اليوم 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول، من الناحية الصحية حاول أن تكثر من تناول الأسماك لأنه مفيد لصحتك وتجنب أكل اللحوم لأنها تسبب لك الحساسية، أما من الناحية العاطفية أمورك هادئة ولا شيء جديد، أما من الناحية المهنية تشعر بخوف من مدير عملك لأنه عصبي وغير مفهوم لكن اهدأ ولا تتوتر حاول أن تنجز عملك دون أن تسبب إزعاج للآخرين.

توقعات برج الجدي اليوم 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

توقعات برج الجدي اليوم 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني، يا عزيزي برج الجدي حاول أن ترتدي ملابس ثقيلة هذه الفترة حتى لا تصاب بلفحات هواء ونزلات برد لأنه الجو سوف يكون بارد هذه الفترة وحاول أن تبتعد عن تناول الخبز لأنه يسبب لك نفخة بطريقة مزعجة، أما من الناحية العاطفية تشعر بالوحده وتبحث عن حبيب لكن يا عزيزي لا تقلق سوف تجده لأنه الحظ معك في هذا الشهر، أما مهنياً تشعر بالملل لأن عملك "أونلاين" من المنزل حاول أن تعمل من خارج المنزل من باب التغيير أو تجلس في حديقة في القليل من الشمس لتعطيك طاقة إيجابية.

توقعات برج الدلو اليوم 20 كانون الثاني - 18 شباط

توقعات برج الدلو اليوم 20 كانون الثاني - 18 شباط، على الصعيد الصحي صحتك جيدة يا عزيزي برج الدلو لكن أنت لا تأكل كثيراً وتهمل جميع الوجبات حاول أن تلتزم أكثر حتى لا تتعب في المستقبل، أما من الناحية العاطفية سوف تتعرف على شخص وتخرج معه ولكن تنتهي العلاقة بالفراق، أما من الناحية المهنية أنت تبحث عن عمل لكن سوف تتعب وتحزن كثيراً لأنك لن تجده بسهوله كن هادئاً.

توقعات برج الحوت اليوم 19 شباط – 20 آذار

توقعات برج الحوت اليوم 19 شباط – 20 آذار، من الناحية الصحية تشعر بصداع خفيف منذ بداية الصباح حاول أن تتناول وجبة الإفطار وتشرب شاي اخضر حتى يخف الوجع لا تقلق، أما من الناحية العاطفية سوف تخرج مع شريك حياتك اليومخ لتناول وجبة الغذاء بشكل سريع لكن سوف تستمتع معه وتشعر بالتغيير، أما من الناحية المهنية تشعر بالملل من عمكان العمل بسبب الهدوء ووجود أشخاص مملين معك حاول أن تضع أغاني أو تأخذ بريك قهوة من باب التغيير.

حظك اليوم مع توقعات الأبراج اليوم الجمعة 4 مارس/آذار 2022‎‎

حظك اليوم مع توقعات الأبراج اليوم الخميس 3 مارس/آذار 2022‎‎