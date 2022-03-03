اعرفي كيف سيكون حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليوم الجمعة 4 مارس/آذار 2022؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك ما هي توقعات برجك اليوم الجمعة 4 مارس/آذار 2022:

حظك اليوم مع توقعات الأبراج اليوم الجمعة 4 مارس/آذار 2022

توقعات برج الحمل اليوم 21 آذار - 19 نيسان

توقعات برج الحمل اليوم 21 آذار - 19 نيسان، يا عزيزي سوف تشعر بالضغط النفسي والعصبية والتوتر بسبب قضاءك وقت طويل بالمنزل من أجل مساعدة عائلتك بامر هام، عليك التخطيط لقضاء وقت ترفيهي خلال فترة عطلة نهاية الاسبوع ويجب عليك الخروج من هذه الحالة على الفور، كما يجب عليك استعادة طاقتك وحيويتك وتعويض الأيام الماضية، يجب أن تهتم بصحتك بشكل أفضل.

توقعات برج الثور اليوم 20 نيسان - 20 أيار

توقعات برج الثور اليوم 20 نيسان - 20 أيار،سوف تتمكن من إثبات نفسك بالعمل خصوصاً أمام زملائك في العمل، وسوف تلفت انظار مديرك وتقدم الكثير في هذه الفترة، احذر بسبب عنادك سوف تصبح عدائي مع بعض الأشخاص، حاول أن تخفف من حدتك بالتعامل مع بعض الزملاء والاصدقاء حتى لا تجد نفسك في خلاف كبير معهم، تقرب من شريك حياتك بهذه الفترة وحاول التحاور معه، حاول أن تمارس الرياضة باستمرار.

توقعات برج الجوزاء اليوم 21 أيار - 20 حزيران

توقعات برج الجوزاء اليوم 21 أيار - 20 حزيران،حاول يا عزيزي أن تبتعد عن التشبت والعناد بالرأي خاصة فيما يخص مجال العمل، قرار اتخذته في مسارك المهني قد تندم عليه نظرًا للعواقف السيئة له، لا تتسرع في أي رد فعل، سوف تتلقى الكثير من الدعوات والخروجات، وتحضر العديد من الحفلات الجميلة، مما يتسبب بتعرفك على اصدقاء جدد، تشعر معهم بالراحة، انتبه لصحتك أكثر وحاول أن تشرب الأعشاب بشكل مستمر.

توقعات برج السرطان اليوم 21 حزيران - 22 تموز

توقعات برج السرطان اليوم 21 حزيران - 22 تموز،يا عزيزي هناك من يحاول الايقاع بك في مكان العمل، أنت تعرف من هو، وتعرف نيته جيداً، أنت تتمكن من تجاهله والابتعاد عنه مما يزيد من حقده الشديد نحوك، لا تكترث به، في النهاية ستتمكن من التخلص منه، كل الامور ستصير لصالحك في الفترة المقبلة، يساندك في هذا الامر عدد من زملائك، سوف تخرج مع شريك حياتك اليوم وتسهر معه سهرة ممتعة، استمتع.

توقعات برج الأسد اليوم 23 تموز - 22 آب

توقعات برج الأسد اليوم 23 تموز - 22 آب،سوف تحقق بعض النجاحات على صعيد زيادة الدخل المادي مبروك، استثمارك في العقار أو الاسهم او العملات المشفرة قد يعطي نتائج ايجابية، يعاني البعض من ظرف عائلي سيء يسبب لهم الحزن الشديد، مشروع سفر مفاجئ لم تتوقعه، الكثير من الخيارات بحاجة إلى قرارات حاسمه منك، انتبه لصحتك خصوصاً للجهاز التنفسي.

توقعات برج العذراء اليوم 23 آب - 22 أيلول

توقعات برج العذراء اليوم 23 آب - 22 أيلول، أنت تحاول يا عزيزي العذراء أن تجعل تركيزك اليوم منصب على انجاز المهام المطلوبة منك، وتتمكن من انهاء هذه المهام وتشعر بالسعادة وتقرر أن تكافئ نفسك، احذر جيداً، ولا تتسرع باتخاذ قرار يخص العائلة وشراء امل للمنزل، ادرس جميع الفرص المتوفرة وفكر بروية واتخذ القرار بعد استشارة عدد من أفراد اسرتك، انتبه لنزلات البرد جيداً.

توقعات برج الميزان اليوم 23 آب - 22 أيلول

توقعات برج الميزان اليوم 23 آب - 22 أيلول، أنت تعمل على كسب عدد من الزملاء في مكان العمل وهو ما تتمكن منه، قد تجد نفسك امام تغيير مفاجئ لم تتوقعه، تشعر بالبداية بالقلق والتوتر من هذا التغيير الا انك مع الوقت تعتاد عليه وتشعر أنه كان لصالحك، اصبح لديك شك بمشاعرك تجاه الشريك وهو امر سيء عليك التاكد منه، انتبه للكمامات وحاول الالتزام بها جيداً.

توقعات برج العقرب اليوم 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

توقعات برج العقرب اليوم 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني، سوف تتلقى عروض خاصة من اجل تطوير مسارك المهني، كثرة هذه العروض تشعرك بالثقة الشديدة بنفسك، تبدأ بدراستها من اجل اختيار القرار المناسب، وقد يحمل الاسبوع القادم اخبار غير جيدة في الصعيد العائلي او على صعيد الاصدقاء، انتبه لعلاقتك مع حبيبك وحاول الاطمئنان عليه يومياً.

توقعات برج القوس اليوم 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

توقعات برج القوس اليوم 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول، سوف تتبدل الامور في هذه الفترة بشكل كبير لصالحك، أنت تشعر بالراحة والسعادة، تتوصل إلى تسوية مالية فيما يخص خلاف مع احد الاشخاص، تفكر بتغير منزلك او سيارتك، انت بحاجة للخروج من فترة الرتابة والملل التي تعيشها بهذه الفترة، امشي يومياً نصف ساعة على الأقل.

توقعات برج الجدي اليوم 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

توقعات برج الجدي اليوم 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني، سوف تتلقى بعض الانتقادات على تصرفاتك من قبل الاصدقاء مما يشعرك بالانزعاج الشديد، من الممكن أن تكون بعض هذه الانتقادات صحيحة عليك مراجعة تصرفاتك والعمل على تحسينها، ابتعد عن الانفعال السريع والعصبية، وحاول ان لا تقحم نفسك بأي مشكلة جديدة سواء في العمل او مع العائلة او الاصدقاء، انتبه للخضار والفواكة أكثر من اللحوم.

توقعات برج الدلو اليوم 20 كانون الثاني - 18 شباط

توقعات برج الدلو اليوم 20 كانون الثاني - 18 شباط، يا عزيزي برج الدلو سوف يساندك بعض الزملاء في مشكلة تصادفك اليوم وتجد نفسك طرفًا فيها دون أن تدري، لذلك حاول أن تتعلم اكثر من اخطاء غيرك، ليس من الضروري ان تمر بنفس الموقف لتتعلم، استفد مما يحدث حولك، ولا تتسرع باتخاذ قرار يخص مستقبلك فليس الأمور دائما بالسهولة التي نحلم بها، حاول أن تشرب الماء بكثرة.

توقعات برج الحوت اليوم 19 شباط – 20 آذار

توقعات برج الحوت اليوم 19 شباط – 20 آذار، حاول ان تستفيد اي فرصة تتوفر لك في طل الفترة من أجل تحسين وضعك في العمل، تشهد حياتك المهنية بعد التطورات الايجابية التي تؤثر بشكل جيد على حياتك في المستقبل، لا تتسرع في قرار يخص الشريك، لا تنهي هذه العلاقة بسبب فكرة او شكل انت ليس متأكد منه.

حظك اليوم مع توقعات الأبراج اليوم الأحد 27 فبراير/ شباط 2022