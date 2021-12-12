اعرفي كيف سيكون حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليوم الإثنين 13 كانون الأول/ ديسمبر 2021؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك ما هي توقعات برجك اليوم الإثنين 13 كانون الأول/ ديسمبر 2021:

حظك اليوم مع توقعات الأبراج اليوم الإثنين 13 كانون الأول/ ديسمبر 2021

حظك اليوم وتوقعات برج الحمل اليوم 21 آذار - 19 نيسان

حظك اليوم برج الحمل مهنياً: قد تصبح يا عزيزي برج الحمل المسائل المادية من الأسس والمعطيات الرئيسة هذا اليوم، ويكون النجاح حليفك القوي

قد تصبح يا عزيزي برج الحمل المسائل المادية من الأسس والمعطيات الرئيسة هذا اليوم، ويكون النجاح حليفك القوي حظك اليوم برج الحمل عاطفياً: فينوس في برج الدلو والقمر في برجك يعني هناك تغيير سيحصل في حياتك العاطفية وتتخلص من بعض الضغوط

فينوس في برج الدلو والقمر في برجك يعني هناك تغيير سيحصل في حياتك العاطفية وتتخلص من بعض الضغوط حظ برج الحمل اليوم صحياً: لا تتأفف يا برج الحمل من كثرة التمارين الرياضية التي عليك القيام بها، فهي تفيدك كثيراً

لا تتأفف يا برج الحمل من كثرة التمارين الرياضية التي عليك القيام بها، فهي تفيدك كثيراً برج الحمل الرجل اليوم: يوم مليء بالتغييرات الايجابية خاصة في مجال العمل، قد تحظى بترقية او علاوة بسبب نشاطك في الفترة الماضية، تمتلك اليوم طاقة كبيرة، علاقاتك الاجتماعية بحاجة منك إلى الانتباه اليها حتى لا تخسر الاصدقاء

يوم مليء بالتغييرات الايجابية خاصة في مجال العمل، قد تحظى بترقية او علاوة بسبب نشاطك في الفترة الماضية، تمتلك اليوم طاقة كبيرة، علاقاتك الاجتماعية بحاجة منك إلى الانتباه اليها حتى لا تخسر الاصدقاء برج الحمل المرأة اليوم: يوم جيد على صعيد العلاقات الشخصية، عليك بالتكلم مع بعض الاشخاص الذين اغضبتهم في وقت سابق والاعتذار لهم، كما انه يوم جيد لتوطيد علاقتك بالشريك بعد فترة طويلة من اهمالك له

حظك اليوم وتوقعات برج الثور اليوم 20 نيسان - 20 أيار

حظك اليوم برج الثور مهنياً :إحذر الخلافات المهنية، فقد تشعر بالغربة وتضطر إلى مسايرة الأوضاع، انسحب من الساحة والأضواء

:إحذر الخلافات المهنية، فقد تشعر بالغربة وتضطر إلى مسايرة الأوضاع، انسحب من الساحة والأضواء حظك اليوم برج الثور عاطفياً : يا عزيزي برج الثورما رغبت به منذ مدّة يتحقق، فالشريك يبدي رغبة في مساعدتك لتكون حاسماً في قرارت مصيرية

: يا عزيزي برج الثورما رغبت به منذ مدّة يتحقق، فالشريك يبدي رغبة في مساعدتك لتكون حاسماً في قرارت مصيرية حظ برج الثور اليوم صحياً: سرعة دقات القلب يا برج الثور لها عيارات محدّدة، فإذا شعرت بأي خلل في هذا الشأن سارع إلى طبيبك

سرعة دقات القلب يا برج الثور لها عيارات محدّدة، فإذا شعرت بأي خلل في هذا الشأن سارع إلى طبيبك برج الثور الرجل اليوم: قد تتعرض يا عزيزي برج الثور لانتكاسة في العمل لكن لا تقلق سوف تحل الامور بسبب دبلوماسيتك وفطنتك، ابتعد عن الانانية في هذه الفترة خاصة في تعاملك مع بعض افراد العائلة، حاول استيعاب الشريك حتى وان كانت كثرة شكواه تزعجك

قد تتعرض يا عزيزي برج الثور لانتكاسة في العمل لكن لا تقلق سوف تحل الامور بسبب دبلوماسيتك وفطنتك، ابتعد عن الانانية في هذه الفترة خاصة في تعاملك مع بعض افراد العائلة، حاول استيعاب الشريك حتى وان كانت كثرة شكواه تزعجك برج الثور المرأة اليوم: تعلم من اخطائك الماضية يا برج الثور حاول ان لا تكررها سوف تتغير الامور للافضل لكن يجب عليك العمل اكثر على نفسك وقدراتك، تواجه بعض المشاكل العائلية، ستكون ان الوسيط لحلها وتتفهم جميع الاطراف

حظك اليوم وتوقعات برج الجوزاء اليوم 21 أيار - 20 حزيران

برج الجوزاء اليوم مهنياً: يدخل كوكب مارس برج الدلو ويهبك حيوية مضاعفة ومميزة بالحركة والجدسد والنشاط، وتفكّر في القيام بمشروع مهني كبير

يدخل كوكب مارس برج الدلو ويهبك حيوية مضاعفة ومميزة بالحركة والجدسد والنشاط، وتفكّر في القيام بمشروع مهني كبير برج الجوزاء اليوم عاطفياً: مصارحة الحبيب لك تعيد الطمأنينة وراحة البال إلى المنزل وتعزز العلاقة بينكما

مصارحة الحبيب لك تعيد الطمأنينة وراحة البال إلى المنزل وتعزز العلاقة بينكما حظ برج الجوزاء اليوم صحياً :إنتبه لكل ما يقدم لك من أطعمة، وتجنب تلك التي تحتوي على مواد دسمة

:إنتبه لكل ما يقدم لك من أطعمة، وتجنب تلك التي تحتوي على مواد دسمة برج الجوزاء الرجل اليوم: تحقق نجاحًا كبيرًا في الفترة المقبلة على الصعيد العملي والشخصي، تتلقى ردود فعل ايجابية على ادائك مما يشعرك بالفخر الشديد بنفسك، خصص وقت اطول لقضائه مع العائلة

تحقق نجاحًا كبيرًا في الفترة المقبلة على الصعيد العملي والشخصي، تتلقى ردود فعل ايجابية على ادائك مما يشعرك بالفخر الشديد بنفسك، خصص وقت اطول لقضائه مع العائلة برج الجوزاء المرأة اليوم:لا تهرب من المشاكل التي تواجهك هذه الفترة اعمل على حلها فورًا ولا تجعلها تتفاقم، قد تمر في فترة من القلق خاصة في المحيط العائلة، حاول ان لا تؤثر على نفسيتك بشكل كبير

حظك اليوم وتوقعات برج السرطان اليوم 21 حزيران - 22 تموز

حظك اليوم برج السرطان مهنياً :قد تجد المساعدة التي كنت تبحث عنها عند بعض الأصدقاء، لذا يستحسن أن تستفيد قدر المستطاع

:قد تجد المساعدة التي كنت تبحث عنها عند بعض الأصدقاء، لذا يستحسن أن تستفيد قدر المستطاع حظك اليوم برج السرطان عاطفياً :قد تعيش جواً من الفوضى يختلط فيه الحابل بالنابل، ويولد تشكيكاً في المجال العاطفي، حاول أن تبتعد عن العاصفة اليوم

:قد تعيش جواً من الفوضى يختلط فيه الحابل بالنابل، ويولد تشكيكاً في المجال العاطفي، حاول أن تبتعد عن العاصفة اليوم حظ برج السرطان اليوم صحياً: بين المحافظة على صحة سليمة وخسارتها قرار تملكه أنت وحدك، فاختر بسرعة

بين المحافظة على صحة سليمة وخسارتها قرار تملكه أنت وحدك، فاختر بسرعة برج السرطان الرجل اليوم : تعطي العمل في هذه الفترة اولوية كبيرة من حياتك مما بدأ يؤثر على علاقتك العاطفية والشخصية، انت شخص مثابر لكن تذكر أنك بحاجة للاصدقاء والحب في حياتك لذلك حاول الموازنة بين العمل وحياتك الشخصية

: تعطي العمل في هذه الفترة اولوية كبيرة من حياتك مما بدأ يؤثر على علاقتك العاطفية والشخصية، انت شخص مثابر لكن تذكر أنك بحاجة للاصدقاء والحب في حياتك لذلك حاول الموازنة بين العمل وحياتك الشخصية برج السرطان المرأة اليوم:تواجه بعض المواقف يا برج السرطان التي تقف في طريقك بطريقة مميزة وذكية، لكن انتبه لتصرفاتك الانفعالية المبالغ بها، تحقق نجاح كبير في الصعيد المهني، لكن يجب عليك العمل اكثر على شخصيتك

حظك اليوم وتوقعات برج الأسد اليوم 23 تموز - 22 آب

حظك اليوم برج الأسد مهنياً : تبرهن للآخرين أنّ الاتكال عليك كان صائباً، ونتائج أعمالك تثمر قريباً نجاحاً وتقدماً على الصعيد المهني

: تبرهن للآخرين أنّ الاتكال عليك كان صائباً، ونتائج أعمالك تثمر قريباً نجاحاً وتقدماً على الصعيد المهني حظك اليوم برج الأسد عاطفياً : تمارس جاذبية نادرة وتتاح لك فرص كثيرة للتعبير عن نفسك من دون قيود، وتعالج المسائل بحنكة وذكاء وتفاؤل

: تمارس جاذبية نادرة وتتاح لك فرص كثيرة للتعبير عن نفسك من دون قيود، وتعالج المسائل بحنكة وذكاء وتفاؤل حظ برج الأسد اليوم صحياً: خفف من كسلك عن القيام بكل ما يعود على صحتك بالفائدة، لا تدع القطار يفوتك

خفف من كسلك عن القيام بكل ما يعود على صحتك بالفائدة، لا تدع القطار يفوتك برج الأسد الرجل اليوم: تمر بازمة مالية في هذه الفترة لذلك عليك اتخاذ قرار سريع في حياتك العملية والبدء بمشروع جديد او الانتباه لعملك، لا تماطل في امورك العملية حتى لا تجد نفسك في مازق

تمر بازمة مالية في هذه الفترة لذلك عليك اتخاذ قرار سريع في حياتك العملية والبدء بمشروع جديد او الانتباه لعملك، لا تماطل في امورك العملية حتى لا تجد نفسك في مازق برج الأسد المرأة اليوم: تواجه بعض المشاكل في العمل، لكن تواجهها بمرونة وصبر مما يساعدك على حلها على الفور، يجب عليك ان تركز في عملك اكثر في الفترة المقبلة، انتبه لكلماتك حيث انك اصبحت قاسيًا مع الشريك في الفترة الاخيرة

حظك اليوم وتوقعات برج العذراء اليوم 23 آب - 22 أيلول

برج العذراء اليوم مهنياً :تصادف النجاح، وتنتظرك أمور مهمة واستثنائية في الخارج ولقاءات واعدة وسعيدة

:تصادف النجاح، وتنتظرك أمور مهمة واستثنائية في الخارج ولقاءات واعدة وسعيدة برج العذراء اليوم عاطفياً :تبدو في أحسن حال وتعيش انسجاماً مع الشريك، وتعرفان أياماً من السعادة والفرح

:تبدو في أحسن حال وتعيش انسجاماً مع الشريك، وتعرفان أياماً من السعادة والفرح برج العذراء اليوم صحياً: لا ينفع الندم بعد أن تكون قد تماديت في إهمال صحتك، وتصبح عندئذ أسير المرض والأدوية

لا ينفع الندم بعد أن تكون قد تماديت في إهمال صحتك، وتصبح عندئذ أسير المرض والأدوية برج العذراء الرجل اليوم : فترة غير جيدة على مواليد برج الدلو لكن الامور ستصبح احسن، قد تعاني من مشكلة صحية لذلك عليك الانتباه، حاول ان تقضي وقت في الاسترخاء والتأمل وابتعد عن التوتر في هذه الفترة

: فترة غير جيدة على مواليد برج الدلو لكن الامور ستصبح احسن، قد تعاني من مشكلة صحية لذلك عليك الانتباه، حاول ان تقضي وقت في الاسترخاء والتأمل وابتعد عن التوتر في هذه الفترة برج العذراء المرأة اليوم: انتبه يا عزيزي برج العذراء لعملك اكثر فانت تملك الكثير من القدرات وعليك فقط اظهارها دون تردد، انتبه لتصرفاتك مع العائلة والشريك، تواصل مع عدد من الاصدقاء لقضاء وقت معهم يخرجك من القلق الذي تشعر به

حظك اليوم وتوقعات برج الميزان اليوم 23 آب - 22 أيلول

حظك اليوم برج الميزان مهنياً: لا تحاول استفزاز الزملاء في العمل، فبعضهم قد يكون مؤثراً في مراكز القرار، وذلك لن يكون في مصلحتك

لا تحاول استفزاز الزملاء في العمل، فبعضهم قد يكون مؤثراً في مراكز القرار، وذلك لن يكون في مصلحتك حظك اليوم برج الميزان عاطفياً : تتمتع بأسلوب إقناع يساعدك على إيصال الرسالة التي تريد إلى الشريك، من دون أي تعقيدات وتبريرات

: تتمتع بأسلوب إقناع يساعدك على إيصال الرسالة التي تريد إلى الشريك، من دون أي تعقيدات وتبريرات حظ برج الميزان اليوم صحياً : بادر إلى القيام بما يخفف من حدة الضغط عليك، لتبقى في صحة جيدة

: بادر إلى القيام بما يخفف من حدة الضغط عليك، لتبقى في صحة جيدة برج الميزان الرجل اليوم: يشهد اليوم احداث غير متوقعة، مشاكل في محيط الأسرة إلا أنها تنتهي قريبًا، حاول ان تنتبه لعملك اكثر كما يجب عليك العمل على مهاراتك أكبر وزيادة قدراتك

يشهد اليوم احداث غير متوقعة، مشاكل في محيط الأسرة إلا أنها تنتهي قريبًا، حاول ان تنتبه لعملك اكثر كما يجب عليك العمل على مهاراتك أكبر وزيادة قدراتك برج الميزان المرأة اليوم: لا تتدخل بقرارات الآخرين، والتصرف كأنك الوحيد الذي تملك قدرات وميزات هو أمر سيعود عليك بنتائج سلبية حيث من الممكن أن يبتعد عنك بعض الاصدقاء.

حظك اليوم وتوقعات برج العقرب اليوم 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

حظك اليوم برج العقرب مهنياً :مركور المتناغم مع نبتون يتحدث عن أحلام تتحقق أو عن بعض الأجواء الحالمة التي قد تعيشها اليوم

:مركور المتناغم مع نبتون يتحدث عن أحلام تتحقق أو عن بعض الأجواء الحالمة التي قد تعيشها اليوم حظك اليوم برج العقرب عاطفياً :يغلب عليك الهدوء وتشعر باندفاع على الرغم من القلق الذي يسود حياتك العاطفية

:يغلب عليك الهدوء وتشعر باندفاع على الرغم من القلق الذي يسود حياتك العاطفية حظ برج العقرب اليوم صحياً: تخرج من وعكة قوياً وسليماً ومعافى، وتخطط للقيام بأنشطة تعود على الصحة بالفائدة

تخرج من وعكة قوياً وسليماً ومعافى، وتخطط للقيام بأنشطة تعود على الصحة بالفائدة برج العقرب الرجل اليوم : يجب عليك الموازنة بين حياتك الخاصة وحياتك العملية، لا تدع العناد يؤثر على قرارتك المصيرية، اسمع النصائح من كل من يقدمها لك وفكر بها بتمعن، لا تغضب من بعض الأشخاص الذين يحاولون نصيحتك فمصلحتك هدفهم

: يجب عليك الموازنة بين حياتك الخاصة وحياتك العملية، لا تدع العناد يؤثر على قرارتك المصيرية، اسمع النصائح من كل من يقدمها لك وفكر بها بتمعن، لا تغضب من بعض الأشخاص الذين يحاولون نصيحتك فمصلحتك هدفهم برج العقرب المرأة اليوم :حاول يا برج العقرب ان تثبت نفسك في مجال العمل ابتعد عن الكسل في هذه الفترة الحاسمة، تشهد هذه الفترة مشادات بينك وبين احد افراد عائلتك، بالمجمل يجب عليك التحلي بالهدوء هذه الفترة

حظك اليوم وتوقعات برج القوس اليوم 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

حظك اليوم برج القوس مهنياً: لديك طاقة كبيرة للعمل والابداع، ما يجعلك تسير بسرعة أكبر وتحتوي الأمور وتتخذ قرارات استثنائية

لديك طاقة كبيرة للعمل والابداع، ما يجعلك تسير بسرعة أكبر وتحتوي الأمور وتتخذ قرارات استثنائية حظك اليوم برج القوس عاطفياً: فينوس في برج الدلو يولد طاقة جيدة وتواطؤاً مع الحبيب ابتداء من اليوم، وتتغلب على كل المصاعب التي تواجه علاقتك به

فينوس في برج الدلو يولد طاقة جيدة وتواطؤاً مع الحبيب ابتداء من اليوم، وتتغلب على كل المصاعب التي تواجه علاقتك به حظ برج القوس اليوم صحياً :انتبه لصحتك، وخذ الأمور بروية وهدوء وحكمة لئلا تتعرض لأي وعكة صحية

:انتبه لصحتك، وخذ الأمور بروية وهدوء وحكمة لئلا تتعرض لأي وعكة صحية برج القوس الرجل اليوم :راجع حساباتك في الفترة المقبلة واستمع لنصائح من حولك وتجنب الوقوع في الأخطاء التي قد تنفر الكثير من حولك، تواصل مع الشريك ورتب معه من أجل الخروج في نزهة رومانسية

:راجع حساباتك في الفترة المقبلة واستمع لنصائح من حولك وتجنب الوقوع في الأخطاء التي قد تنفر الكثير من حولك، تواصل مع الشريك ورتب معه من أجل الخروج في نزهة رومانسية برج القوس المرأة اليوم:حافظ على مستواك في العمل وابتعد عن الغرور، الأمور جيدة في العمل قد يقع خلاف بينك وبين أحد زملائك لكن عليك استدراك الأمر سريعًا وحله في أسرع وقت، يتواصل معك الاصدقاء لترتيب نزهة مميزة

حظك اليوم وتوقعات برج الجدي اليوم 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

حظك اليوم برج الجدي مهنياً :كن حذراً في تنقلاتك، وانتبه لكل شاردة وواردة في العمل، وخصوصاً من قبل أشخاص دخلوا أخيراً على خط حياتك المهنية

:كن حذراً في تنقلاتك، وانتبه لكل شاردة وواردة في العمل، وخصوصاً من قبل أشخاص دخلوا أخيراً على خط حياتك المهنية حظك اليوم برج الجدي عاطفياً :لا تفرض على الشريك رأياً ولا تجرح كبرياءه، فهو يمر بيوم عصيب بسبب إحدى المشاكل

:لا تفرض على الشريك رأياً ولا تجرح كبرياءه، فهو يمر بيوم عصيب بسبب إحدى المشاكل حظ برج الجدي اليوم صحياً: إذا أرهقت نفسك أكثر من اللازم قد تكون العواقب وخيمة عليك، فانتبه

إذا أرهقت نفسك أكثر من اللازم قد تكون العواقب وخيمة عليك، فانتبه برج الجدي الرجل اليوم :يشعر مواليد برج العذراء بالملل في الفترة المقبل فالامور كما هي لا تحمل أي تشويق أو اثارة، مشكلة مالية ستنتهي بالحل قريبًا وتتحسن الأمور على كافة الأصعدة، حاول تدفئة نفسك اكثر في هذه الفترة حتى لا تتعرض لوعكة صحية

:يشعر مواليد برج العذراء بالملل في الفترة المقبل فالامور كما هي لا تحمل أي تشويق أو اثارة، مشكلة مالية ستنتهي بالحل قريبًا وتتحسن الأمور على كافة الأصعدة، حاول تدفئة نفسك اكثر في هذه الفترة حتى لا تتعرض لوعكة صحية برج الجدي المرأة اليوم: لا تدخل في صدام مع بعض الأشخاص المقربين، كن أكثر لينًا ولا تحاول فرض آرائك على من حولك، اخبارك سارة تفاجئك في الفترة المقبلة لم تتوقعها حيث كنت قد فقدت الامل نحوها

حظك اليوم وتوقعات برج الدلو اليوم 20 كانون الثاني - 18 شباط

حظك اليوم برج الدلو مهنياً :تبدو سعيداً بالأجواء التي تحيط بك، وتفرح لبعض المكاسب غير المتوقعّة، كذلك تستعد باستقرار الأجواء الواعدة

:تبدو سعيداً بالأجواء التي تحيط بك، وتفرح لبعض المكاسب غير المتوقعّة، كذلك تستعد باستقرار الأجواء الواعدة حظك اليوم برج الدلوعاطفياً :تبدو تحرّكاتك وحماستك في أوجها، وتبدي استعداداً للقيام بأمور مستحيلة لإرضاء الشريك فقط

:تبدو تحرّكاتك وحماستك في أوجها، وتبدي استعداداً للقيام بأمور مستحيلة لإرضاء الشريك فقط حظ برج الدلو اليوم صحياً: لا تأخذ على عاتقك التزام أمور كثيرة قد ترهق وضعك الصحي وتسبب لك مشاكل

لا تأخذ على عاتقك التزام أمور كثيرة قد ترهق وضعك الصحي وتسبب لك مشاكل برج الدلو الرجل اليوم: تعمل على تحقيق حلمك منذ مدة طويلة وهو ما تتمكن الوصول إليه في الفترة المقبلة، الأمور تتحسن في محيط العمل، الامور العائلية مستتبة بعد فترة من القلق.

تعمل على تحقيق حلمك منذ مدة طويلة وهو ما تتمكن الوصول إليه في الفترة المقبلة، الأمور تتحسن في محيط العمل، الامور العائلية مستتبة بعد فترة من القلق. برج الدلو المرأة اليوم:تشعر بالارهاق الشديد في هذه الفترة، وهو امر طبيعي نتيجة للمجهود الكبير الذي تبذله في العمل، حاول منح نفسك فترة من الراحة وإجازة طويلة بعض الشيء، أخبار سارة في طريقها اليك

حظك اليوم وتوقعات برج الحوت اليوم 19 شباط – 20 آذار

حظك اليوم برج الحوت مهنياً :كن هادئاً وصحّح الأوضاع، لا تضعط على المحيطين، بل كن متعاطفاً ومتفهماً

:كن هادئاً وصحّح الأوضاع، لا تضعط على المحيطين، بل كن متعاطفاً ومتفهماً حظك اليوم برج الحوت عاطفياً :بانتظارك الفرج والفرحة والسعادة الكبرى عاطفياً، وتقدر سعة طاقة الشريك على العطاء

:بانتظارك الفرج والفرحة والسعادة الكبرى عاطفياً، وتقدر سعة طاقة الشريك على العطاء حظ برج الحوت اليوم صحياً :أضبط انفعالاتك وأعصابك، ولا تتهم الآخرين بمساوئ هم بعيدون عنها

:أضبط انفعالاتك وأعصابك، ولا تتهم الآخرين بمساوئ هم بعيدون عنها برج الحوت الرجل اليوم :تميل هذه الفترة إلى العزلة في محاولة منك للابتعاد عن المشاكل، تخرج من هذه الفترة وتعود أكثر قوة، لا تتعجل الأمور في علاقتك مع الشريك، لا تدخل في أي مشاكل مع العائلة وحاول ان تكون هادئًا معهم

:تميل هذه الفترة إلى العزلة في محاولة منك للابتعاد عن المشاكل، تخرج من هذه الفترة وتعود أكثر قوة، لا تتعجل الأمور في علاقتك مع الشريك، لا تدخل في أي مشاكل مع العائلة وحاول ان تكون هادئًا معهم برج الحوت المرأة اليوم: تشعر بالتردد الشديد في أمر مصيري، مما يزيد حالة القلق لديك، فكر بروية وانتبه للايجابيات والسلبيات قبل اتخاذ أي قرار، انت مهمل هذه الفترة تجاه علاقاتك الاجتماعي سواء الاسرية أو العاطفية او حتى الاصدقاء

​توقعات الأبراج لعام 2022: الأكثر حظًا برج السرطان، والأقل حظًا برج العقرب

توقعات الأبراج لشهر كانون الأول/ ديسمبر 2021