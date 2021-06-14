حظك اليوم مع توقعات الأبراج اليوم الإثنين 14 حزيران/يونيو 2021‎

اعرفي كيف سيكون حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليوم الإثنين 14 أيار/ مايو 2021؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك ما هي توقعات برجك اليوم الإثنين 14 أيار/ مايو 2021:
توقعات برج الحمل اليوم 21 آذار - 19 نيسان
- حظك اليوم برج الحمل مهنياً: قد تتلّقى خبراً جيداً يتعلّق بمسعى سابق أو بمشروع قديم طواه النسيان، لكنك تفاجأ بأمور تجعل حياتك المهنية قبلة الأنظار
- حظك اليوم برج الحمل عاطفياً:لا تدخل مع الشريك في نقاش عميق لأنه لن يؤدي إلى أي نتيجة طالما أن كل طرف متمسك بمواقفه ولا يتنازل قيد أنملة
- حظ برج الحمل اليوم صحياً: تشعر بالإرهاق اليوم بسبب كثرة الضغوط المحيطة بك، فتقرر التخفيف من العمل الإضافي قدر المستطاع
- برج الحمل الرجل اليوم:يلعب القدر لعبته معك وستجد نفسك أمام موقف لم تكن تتوقعه تمامًا، لكن لا تبالي بذلك. إن كان باستطاعتنا توقع كل شيء، ستغيب عنا ملذات الحياة.
- برج الحمل المرأة اليوم:لا تنعي حظك ولا تشعر بالأسف لمصيرك بل كن يقظًا فالحياة تخبئ دائمًا مفاجئات سعيدة.
توقعات برج الثور اليوم 20 نيسان - 20 أيار
- حظك اليوم برج الثور مهنياً:قد يعني هذا اليوم المميز نجاحاً مالياً غير متوقع، ما يذهل أرباب العمل والزملاء فيلتفون حولك داعمين
- حظك اليوم برج الثورعاطفياً:تشعر بالسعادة اليوم بسبب الحب الكبير الذي تكنّه للحبيب، فلا تخش أن تصارحه بمشاعرك
- حظ برج الثور اليوم صحياً:أنت صاحب أفكار خلاقة فلا توفر أي طريقة لترفّه عن نفسك وتبعد عنك مشاغل العمل
- برج الثور الرجل اليوم:ستعم أجواء من الارتياب تستوجب منك اتخاذ موقف.
- برج الثور المرأة اليوم:ستجد حاليًا صعوبة في التخلي عن طريقة تفكيرك المعتادة، بالرغم من العواقب السلبية التي قد تكون نابعة من الماضي.
توقعات برج الجوزاء اليوم 21 أيار - 20 حزيران
- برج الجوزاء اليوم مهنياً:يتحدث هذا اليوم عن مسائل مالية تخص بعض الشراكات من رسوم وعائدات أو ما شابه، وتسعى لتغطية العجز
- برج الجوزاء اليوم عاطفياً:تعود الأمور بينك وبين الشريك إلى مجاريها الطبيعية بفعل حكمتك ونضجك، ووعي الشريك الذي أثبت أنه مخلص ووفي
- حظ برج الجوزاء اليوم صحياً:الاعتماد على الخضراوات والفواكه يزوّد الجسم حيوية ونشاطاً بعد عناء العمل
- برج الجوزاء الرجل اليوم:تغمرك الحيوية والنشاط ويغمرك حب الاستطلاع والاستكشاف، وإن كان الأمر بيدك لذهبت في مغامرة استكشافية.
- برج الجوزاء المرأة اليوم:استسلم لهذا الدافع الداخلي واستقطع بعض الأسابيع لتسافر عبر العالم.
توقعات برج السرطان اليوم 21 حزيران - 22 تموز
- حظك اليوم برج السرطان مهنياً: جاهد وثابر في سبيل تحقيق خططك وأهدافك، ولا تترك الضغوط والعراقيل تعيق عملك وتجنّب كل عمل مهم ومعقّد
- حظك اليوم برج السرطان عاطفياً: ما يرغب به الشريك لن يكون مستحيلاً، وهذه أبسط شروط العلاقة التي تجمع بينكما والتي لم تعرف يوماً إلا التفاهم والانسجام
- حظ برج السرطان اليوم صحياً:تعامل مع صحتك كما تتعامل مع شؤونك المهنية التي تريدها أن تكون على أكمل وجه
- برج السرطان الرجل اليوم:قد تجد نفسك في مواقف حرجة وتشعر في هذه الأثناء بالضعف.
- برج السرطان المرأة اليوم:طاقتك تتزايد بالتأكيد لكن بشكل عشوائي غير متناغم وغير فعَّال.
توقعات برج الأسد اليوم 23 تموز - 22 آب
- حظك اليوم برج الأسد مهنياً:لن تكون وحيداً ولن تتعرقل محاولاتك في زيادة رصيدك الشعبي أو تحسين الانطباع عنك لدى أرباب العمل
- حظك اليوم برج الأسد عاطفياً:تتمتّع بقوّة مميّزة وتنطلق واثقاً بنفسك لرسم طريقك بحرّية وتحديد أهدافك العاطفية، مدعوماً بظروف تحلم بها
- حظ برج الأسد اليوم صحياً:إذا أحسست بإمساك متواصل في معدتك عليك مراجعة طبيبك المختص
- برج الأسد الرجل اليوم: توخى الحذر اذا أردت أن تحرز تقدمًا على حساب الآخرين.
- برج الأسد المرأة اليوم:يجب أن تستعد لمواجهة مشكلات جديدة.
توقعات برج العذراء اليوم 23 آب - 22 أيلول
- برج العذراء اليوم مهنياً:يحمل هذا اليوم حالة طارئة وتوتراً وإرباكاً سرعان ما يزولان، ويراودك الشعور بضرورة الانتباه إلى المخاطر
- برج العذراء اليوم عاطفياً:تحتاج إلى وقت تجلس فيه مع الشريك، وقد يكون السفر الحلّ المناسب لترطيب الأجواء والتخفيف من حدة التشنج والإرباك في العلاقة
- حظ برج العذراء اليوم صحياً:أنت شره أمام المأكولات الشهية، حاول التخفيف منها للحفاظ على سلامة صحتك
- برج العذراء الرجل اليوم: الأمور ليست جيدة في مكان العمل وأنت لا تستطيع إنجاز سوى القليل.
- برج العذراء المرأة اليوم:لا تجعل ذلك يخيفك، فهذه المراحل تجيء ثم تذهب.
توقعات برج الميزان اليوم 23 آب - 22 أيلول
- حظك اليوم برج الميزان مهنياً:تتشجّع على اتخاذ مبادرة وإعادة النظر في بعض القرارات المصيرية، تتلقّى خبراً مفرحاً يكون بداية عمل أو مشروع جديد
- حظك اليوم برج الميزان عاطفياً:قد يفاجئك اليوم الحبيب بقرار الارتباط وتحزن لفراقه وانشغاله عنك بأمور تافهة، لكن إذا بينك وبين نفسك ترى أنك السبب في ذلك
- حظ برج الميزان اليوم صحياً:تقرّر من الآن فصاعداً الابتعاد عن الأمور التي لا شأن لك بها لتريح نفسك من المشاكل
- برج الميزان الرجل اليوم: الأمور اليوم تقع في مكانها السليم، فمن حولك لا يستطيعون تجاهل حماسك وحيويتك.
- برج الميزان المرأة اليوم: في العمل أنت تنجز كل ما تحتاج إليه، ويكون باستطاعتك تمرير الكثير من الأفكار الجديدة.
توقعات برج العقرب اليوم 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني
- حظك اليوم برج العقرب مهنياً: مركور خرج من مواجهة برجك وسكن برج الجوزاء، ما يخفف من أجواء التشنج وما يجعلك اليوم اكثر قدرة على المناورة
- حظك اليوم برج العقرب عاطفياً: لا تفوّت الفرصة للاستفادة من كل دقيقة هدوء وراحة لتعيشها مع الشريك، هو يحتاج إلى عطفك وحنانك، فلا تخيّبه
- حظ برج العقرب اليوم صحياً:لمعالجة البدانة والوزن الزائد عليك بممارسة الرياضة والحمية الصحية والقرار الصلب وعدم التراجع
- برج العقرب الرجل اليوم:لا يمكن التغلب على العقبات التي تراها أمامك في الوقت الحالي إذا حاولت حلها بالطرق القديمة المعروفة.
- برج العقرب المرأة اليوم: يجب أن تغيِّر مدخلك والتوصل إلى استراتيجية جديدة وأن لا تسمح للآخرين بتغيير رأيك أو خططك كثيرًا.
توقعات برج القوس اليوم 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول
- حظك اليوم برج القوس مهنياً: تكثر المسؤوليات الملقاة على عاتقك وتتداخل بعضها مع بعض، لذا انصح لك عدم الاستسلام بل المواجهة
- حظك اليوم برج القوس عاطفياً:لا تراهن على الحظ ولا على المصادفة لئلا تخسر شريكاً أو حبيباً، حاذر التحديات لئلا تعرّض نفسك للحوادث
- حظ برج القوس اليوم صحياً:تبدو أكثر نشاطاً وحيوية، وتكون مرتاحاً نفسياً بعدما منحت نفسك قسطاً وافياً من الراحة
- برج القوس الرجل اليوم:صحتك الجسدية والعقلية في أحسن أحوالها، فلا تدع اللحظة تمر دون أن تسعى وراء أفكارك.
- برج القوس المرأة: سوف تكسب المؤيدين الذين يشاركوك في الأهداف ويمكنهم المضي قدمًا كفريق.
توقعات برج الجدي اليوم 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني
- حظك اليوم برج الجدي مهنياً: كُن دقيقاً جدّاً وراقب ما يجري هذا اليوم بهدوء ومن دون تدخّل من قبلك في بعض الصفقات
- حظك اليوم برج الجدي عاطفياً:تستريح من بعض الضغوط وتحقق ابتداء من اليوم حلماً ما، يمكنك أن تباشر علاقة جديدة وتلاقي التجاوب
- حظ برج الجدي اليوم صحياً:ممارسة الرياضة على نحو منتظم، والخروج من دائرة العمل والهموم مفيدان للصحة أكثر من المتوقع
- برج الجدي الرجل اليوم:مهاراتك التنظيمية مطلوبة في العمل اليوم، ويمكنك جمع أفكار زملائك وبالتالي تتفوق.
- برج الجدي المرأة اليوم: قد يكون لذلك تأثيرًا إيجابيًا على ثقتك بذاتك، كما سوف يلاحظ الأصدقاء أيضًا النزعة المتناغمة فيك حيث أنك قادر على جمع الشخصيات المختلفة معًا.
توقعات برج الدلو اليوم 20 كانون الثاني - 18 شباط
- حظك اليوم برج الدلو مهنياً: عليك أن تكون أكثر حذراً في خياراتك المقبلة، وقد تكون هنالك مطبّات في عرض جديد يقدم إليك في غضون أيام
- حظك اليوم برج الدلوعاطفياً:تستاء من أمر يتعلق بالشريك، حافظ على سرية مشاعرك واقبل ما يحدث من دون اعتراض إذا استطعت
- حظ برج الدلو اليوم صحياً:لا تدع مشاغلك المهنية والعملية تنسيك الاهتمام بالشأن الرياضي وبوضعك الصحي
- برج الدلو الرجل اليوم:يبدو أنه قد حان أخيرًا وقت تنفيذ أحلامك؛ تحل بالشجاعة وسوف تتمكن من تغيير ليس فقط حياتك الشخصية.
- برج الدلو المرأة اليوم:حياتك المهنية أيضًا. قد تكون أيضًا نموذجًا يحتذي به من حولك.
توقعات برج الحوت اليوم 19 شباط – 20 آذار
- حظك اليوم برج الحوت مهنياً:إن مركور الذي ينتقل إلى برج الجوزاء قد يشوش عليك الاوضاع ويجعلك عاجزاً عن نقل أفكارك إلى من يجب أن يسمع
- حظك اليوم برج الحوت عاطفياً:قد يطلب الشريك مساعدتك في بعض الأمور، فلا تتردّد وكن إلى جانبه ليتمكّن من مقاومة الضغوط
- حظ برج الحوت اليوم صحياً:لا تتردد لحظة في ممارسة الرياضة والتمارين المفيدة لكل عضلات الجسم وأعضائه
- برج الحوت الرجل اليوم: ،تشعر بالراحة التامة فيما يخص ذاتك والأمور التي تقوم بها، ويظهر عليك هذا الجو وينتقل إلى من هم قريبين منك.
- برج الحوت المرأة اليوم: استغل الفرصة الآن للتواصل مع أشخاص بنفس العقلية. اكمل خططك بأفكار الآخرين وابدأ في العمل بطاقة مركزة.
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