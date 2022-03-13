اعرفي كيف سيكون حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليوم الإثنين 14 مارس/آذار 2022؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك ما هي توقعات برجك اليوم الإثنين 14 مارس/آذار 2022:

حظك اليوم مع توقعات الأبراج اليوم الإثنين 14 مارس/آذار 2022

توقعات برج الحمل اليوم 21 آذار - 19 نيسان

توقعات برج الحمل اليوم 21 آذار - 19 نيسان،انتبه أكثر لنفسيتك ولا تضغط على نفسك حاول أن تسترخي، اذهب لنزهة مع أصدقائك لتحسين نفسيتك أما بالناحية المهنية سوف تكون فترة هادئة وجيدة في مكان العمل، لكن لا تحمل هذه الفترة أي ضغوطات او صعوبات على الصعيد المهني، سوف تتحسن الأمور لتصبح أفضل، لديك صديق يدعمك بشكل كبير ويزيد من ثقتك بنفسك حاول أن تحافظ عليه، قد تحتاج علاقتك مع شريك حياتك إلى تدخلات أشخاص مقربين منكما لحل الخلافات بينكما حتى لا تصل الأمور للنهاية، انتبه.

توقعات برج الثور اليوم 20 نيسان - 20 أيار

توقعات برج الثور اليوم 20 نيسان - 20 أيار،حاول أن تلتزم بأدويتك وفيتاميناتك قدر المستطاع ولا تهملها أبداً، ومارس الرياضة بشكل يومي حتى لو ربع ساعة، وفي هذه الفترة حاول تجنب المشاكل وانتبه من أحد الأشخاص في مكان العمل، هذا الشخص يحاول التدخل في حياتك المهنية بشكل مؤذي، ويوجد هناك بعض الأمور التي تقف عائق أمام تقدمك في مكان العمل، عليك تجاوزها وإثبات نفسك، لا تدع اليأس يسيطر عليك يا عزيزي الثور، أنت قوي وطموح وقادر على الوصول إلى ما تريد لكن لا تستعجل ابداً.

توقعات برج الجوزاء اليوم 21 أيار - 20 حزيران

توقعات برج الجوزاء اليوم 21 أيار - 20 حزيران، حاول في هذه الفترة أن تكثر من فيتامين سي وتركز على نظامك الغذائي، ومن الناحية المهنية عليك التركيز في العمل، قد تواجه بعض الضغوطات يا عزيزي إلا أنك تتمكن من تجاوزها بعد ترتيب أولوياتك، سوف تنزعج من تصرف شخص مقرب كنت قد بدأت تشعر بالراحة معه، لا تسمح لأي شخص بتجاوز حدوده معك، الأمور جيدة على صعيد العائلة، حاول أن تتخلص من التوتر القلق الزائد من شريكك.

توقعات السرطان اليوم 21 حزيران - 22 تموز

توقعات برج السرطان اليوم 21 حزيران - 22 تموز، أنت تنتبه لصحتك جيداً لكن تصاب دائماً بلفحات هوا، تزعجك كثيراً ارتدي الملابس جيداً ولا تهمل شرب الاعشاب بشكل يومي حتى تحمي نفسك، أما من ناحية المهنية أنت على خلاف مع بعض الزملاء حاول أن تهملهم ولا تفكر بهم المهم أن تلتزم بعملك وبأوقات الدوام، أما عاطفياً اليوم أنت على موعد للتعرف على شخص لتدخلان قصة حب جميلة استعد للرومانسية في هذه الفترة.

توقعات برج الأسد اليوم 23 تموز - 22 آب

توقعات برج الأسد اليوم 23 تموز - 22 آب،سوف تتلقى خبر سار من قبل شخص من العائلة، هذا الخبر كفيل بأن يحسن وضعك الصحي وتشعر بالتحسن نفسياً وصحياً، انتبه من بعض الوعود التي قد تكون كاذبة من أشخاص تدول حول حياتك المهنية، ولا تتخلى عن ما بين يديك من أجل أوهام غير حقيقية، ما زلت تعاني من وضعك النفسي بعد التجربة السيئة التي مررت بها مؤخرًا، ركز على أهدافك ولا تتخلى عنها.

توقعات برج العذراء اليوم 23 آب - 22 أيلول

توقعات برج العذراء اليوم 23 آب - 22 أيلول، صحتك جيدة لكن من كثرة التفكير والتوتر من الحياة يصيبك صداع قوي، وحساسية خصوصاً في وجهك حاول أن تسترخي قليلاً، أما من الناحية المهنية تشعر بالسعادة من مكان عملك ويصبح لديك أصدقاء جدد تثق بهم لكن ضغوطات العمل سوف تؤثر على نفسيتك، أما عاطفياً علاقتك مع شريكك ليس جيدة وأنت على خلاف دائم معه، انتبه له حتى لا تتجهون للانفصال.

توقعات برج الميزان اليوم 23 آب - 22 أيلول

توقعات برج الميزان اليوم 23 آب - 22 أيلول، صحتك ليست جيدة أنت تعاني في هذه الفترة من حرقة في المعدة حاول أن تعمل حمية غذائية للتخلص منها نهائياً أو تناول تفاحة أو اشرب بابونج على الريق ايضاً الخيار واللوز جيد للحرقة، أما من الناحية المهنية تشعر بالروتين والملل من مكان العمل حاول أن تبحث عن عمل آخر حتى تنتهي من هذا الشعور النتواصل، أما من الناحية العاطفية شريك حياتك يقدم لك المساعدة باستمرار ودائماً يقف معك على الحلوة والمرة.

توقعات برج العقرب اليوم 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

توقعات برج العقرب اليوم 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني،أنت تقرر أن تبتعد عن الكربوهيدرات قبل قدوم شهر رمضان المبارك، وأيضاً يقرر عدد من الأصدقاء المقربيين لك مفاجئتك هذه الفترة بسبب مناسبة خاصة بك،سوف تواجه بعض الثغرات في مكان العمل، عليك حلها على الفور، تقدم الكثير من الافكار المميزة في العمل، كما أنك اصبحت تبادر في الاقتراحات الجديدة في العمل مما يجعلك مميز بهذه الفترة بشكل لافت، علاقتك مع حبيبك لطيفة نوعاً ما.

توقعات برج القوس اليوم 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

توقعات برج القوس اليوم 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول، من الناحية الصحية تعاني من القولون حاول أن تبتعد عن البقوليات قدر المستطاع وأيضاً ابتعد عن التوتر والقلق، واشرب بشكل يومي كمون او يانسون تعتبر علاج جيد للقولون، أما من الناحية العملية أنت تبحث عن عمل لكن لا تيأس سوف تجده قريباً، أما عاطفياً أنت تبحث عن شريك يناسبك ويكون مهتم بك كثيراً حاول أن تصبر ستجده.

توقعات برج الجدي اليوم 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

توقعات برج الجدي اليوم 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني، من الناحية الصحية حاول أن تشرب مشروبات ساخنة يا عزيزي برج الجدي، لأنك تعاني من التهاب الحلق وتشعر بالبرودة الشديدة وأن تظن انها كورونا، أما من الناحية المهنية حاول أن تهتم بعملك أكثر وتبتعد عن النميمة حتى لا تخسر زملائك في العمل، أما من الناحية العاطفية أن تحب الوحدة ولا تفكر بالارتباط نهائياً.

توقعات برج الدلو اليوم 20 كانون الثاني - 18 شباط

توقعات برج الدلو اليوم 20 كانون الثاني - 18 شباط، يا عزيزي من الناحية الصحية أكثر من تناول الخضار والفواكة وشرب الماء واجعله من نظامك الغذائي اليوم، من الناحية المهنية حاول أن تهتم بعملك وأن تتعلم أشياء جديدة دون الاتكال على غيرك، حتى مديرك في العمل يغير نظرته عنك، أما عاطفياً اليوم سوف تتعرف على عائلة حبيبك لا تقلق أبداً ولا تتوتر سوف تكون الأمور على ما يرام.

توقعات برج الحوت اليوم 19 شباط – 20 آذار

توقعات برج الحوت اليوم 19 شباط – 20 آذار، مارس الرياضي بشكل يومي وحاول أن تبتعد عن الحلويات قدر الإمكان، أكثر من شرب الماء لأنك تنساها في فصل الشتاء، أما مهنياً أنت تحاول أن تتعرف على طبيعة عملك لكن احذر من بعض الزملاء أن يقعوك في فخ لا تستطيع الخروج منه، أما من النتحية العاطفية تحاول أن تبحث عن شريك للتخلص من شعور الوحدة اصبر سوف تجده قريباً لا تستعجل.

حظك اليوم مع توقعات الأبراج اليوم الجمعة 4 مارس/آذار 2022‎‎

حظك اليوم مع توقعات الأبراج اليوم الخميس 3 مارس/آذار 2022‎‎