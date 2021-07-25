حظك اليوم مع توقعات الأبراج اليوم الإثنين 26 يوليو / تموز2021

اعرفي كيف سيكون حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليوم الإثنين 26 يوليو / تموز2021‎؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك ما هي توقعات برجك اليوم الإثنين 26 يوليو / تموز2021‎:‎

توقعات برج الحمل اليوم 21 آذار - 19 نيسان

العديد من الأشياء لا تسير كما ينبغي، فتواجه عراقيل أينما توجهت ويبدو أن الجميع يعمل ضدك. حاول أن تتريث أمام تلك الظروف التي يبدو أنها مناوئة وتعامل معها كونها تحديات.

توقعات برج الثور اليوم 20 نيسان - 20 أيار

تشعر بقوة بدنية وذهنية أكبر من ذي قبل، وقد حان الوقت لاتخاذ القرارات الصعبة التي طالما أجلتها. اتخذ الوقت اللازم وقم بإعادة النظر مرة أخرى جليًا في تفاصيل الأمور قبل البت فيها واتخاذ القرار.

توقعات برج الجوزاء اليوم 21 أيار - 20 حزيران

سيتم إعادة بحث وتقييم أراءك أو أعمالك بشكل من الأشكال. اذا لم تكن الأمور تسير على ما يرام، قد تميل إلى إرجاع السبب إلى خطأ صدر من الآخرين أو كنتيجة للظروف الحالية.

توقعات برج السرطان اليوم 21 حزيران - 22 تموز

أنت لست في حالة مزاجية جيدة اليوم بحيث تكون متفتحًا مع الآخرين، وربما كان عليك أن تقبل بعض النكسات في الوقت الماضي وهذا أثر على ثقتك بمن حولك. خذ الوقت الذي تحتاجه للوصول إلى حل لهذا الموقف.

توقعات برج الأسد اليوم 23 تموز - 22 آب

اليوم يمكنك زراعة البذور لبداية جديدة، كما يمكنك الآن إجراء بعض التغيير في حياتك المهنية. إلا أن نجاحك سوف يؤدي إلى غيرة الآخرين منك، فلا تجعل ذلك يصيبك بالغرور. يؤمن أحباؤك بك إيمانًا كاملاً وكبيرًا وسوف يناقشون معك إيجابيات وسلبيات الخطط الخاصة بك.

توقعات برج العذراء اليوم 23 آب - 22 أيلول

أنت الآن متفق مع ذاتك بشكل كامل، وتشعر بالتناغم التام في عملك وفي حياتك الشخصية أيضًا. يؤثر ذلك على الآخرين لما لك من علاقات قوية مع شريك حياتك والعائلة، مع وجود توازن جيد وصحي بين الأخذ والعطاء.

توقعات برج الميزان اليوم 23 آب - 22 أيلول

سوف تواجه اليوم بعض المواقف التي ستختبرك إلى أقصى حد، ومن المهم أن لا تفقد الثقة في قدراتك. أنت تملك القدرة على تغيير هذه الظروف. إذا كنت تواجه مشكلات في العمل كذلك.

توقعات برج العقرب اليوم 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

اليوم أنت على وفاق مع الجميع، وسوف يظهرون لك اهتمامًا بك، وأنت بدورك يجب أن تكون جاهزًا لمساعدتهم ودعمهم. هنا يتحقق التوازن بين الأخذ والعطاء ويقترب الجميع من أهدافهم. إلا أن هذه المرحلة لن تستمر إلى الأبد. لذلك، وفر بعض الوقت للتفكير في نفسك، واستخدم هذه الفترة للإعداد لأوقات قادمة أقل تناغم من الآن.

توقعات برج القوس اليوم 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

سوف تحصل على السكينة والصفاء الذهني اللذان طالما بحثت عنهما. من خلال تلك القوة الداخلية، فأنك تنبع منك الثقة والنزاهة. سوف يطلب منك أصدقائك المقربين أو زملائك بالعمل المساعدة والعون.

توقعات برج الجدي اليوم 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

في الوقت الحالي، يبدو أن حجم المشكلات في تزايد، ولكن يجب أن لا تطغى المشكلات عليك. فقط عندما تواجه مشكلة واحدة تلو الأخرى سوف تبدأ في الشعور بالسعادة مرة أخرى. من الضروري أن تتصرف في الحال، وإلا فسوف تواجه تعقيدات أكثر.

توقعات برج الدلو اليوم 20 كانون الثاني - 18 شباط

اليوم أنت متفق أخيرًا مع ذاتك، وهذا يتضح للآخرين من خلال سلوكك. في العمل، سوف يطلب منك الزملاء النصيحة، وكذلك الحال في حياتك الخاصة. تأكد من الاحتفاظ بالتوازن بين الأخذ والعطاء حتى تتمكن من الاستفادة من الصداقات.

توقعات برج الحوت اليوم 19 شباط – 20 آذار

لا يبدو أن جبال المشكلات والاضطرابات اليومية في طريقها إلى التلاشي. كن حازمًا وحاول استعادة رأيك فيما هو مهم، وإلا قد تعاني من انتكاسات دائمة. وازن الأمور بعناية، وفكر في الأهداف التي تريد تحقيقها عن جد وتلك التي يجب التغاضي عنها.

توقعات الأبراج لشهر يوليو/تموز 2021