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حظك اليوم مع توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 1 مارس/آذار 2022‎‎

منشور 28 شباط / فبراير 2022 - 09:15
حظك اليوم مع توقعات الأبراج اليوم الإثنين 1 مارس/آذار 2022‎‎
حظك اليوم مع توقعات الأبراج اليوم الإثنين 1 مارس/آذار 2022‎‎

 اعرفي كيف سيكون حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 1 مارس/آذار 2022؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك ما هي توقعات برجك اليوم الثلاثاء 1 مارس/آذار 2022:

حظك اليوم مع توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 1 مارس/آذار 2022

حظك اليوم مع توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 1 مارس/آذار 2022

توقعات برج الحمل اليوم 21 آذار - 19 نيسان

  • برج الحمل مهنياً: ربما خبر أو مفاجأة لا تنتظرها أو مساعدة من الحظ، ومن المستحسن الاستفادة منه 
  • برج الحمل عاطفياً: تبدو تحرّكاتك وحماستك في أوجها، وتبدي استعداداً للقيام بأمور مستحيلة لإرضاء الشريك فقط 
  • برج الحمل صحياً: لا تأخذ على عاتقك الالتزام بأمور كثيرة قد ترهق وضعك الصحي وتسبب لك مشاكل

توقعات برج الثور اليوم 20 نيسان - 20 أيار

  • برج الثور مهنياً: تكبر الأحلام، وتطرأ تغييرات إيجابية، وتتطور علاقات وقد يكون لك اتصال مهم بشخص أجنبي أو ببلد غريب 
  • برج الثور عاطفياً: الحظوظ تدعم أفكارك وتطلّعاتك وطموحاتك مع الشريك، لا تراوغ ولا تستسلم للخمول 
  • برج الثور صحياً: لا تحاول الانزواء وتجنب الآخرين، بل انطلق في مشاريع ترفيهية مسلية.

توقعات برج الجوزاء اليوم 21 أيار - 20 حزيران

  • برج الجوزاء مهنياً: لا تدع أي قرارات يتم إتخاذها اليوم بالتأثير في قناعاتك في العمل أو تغيير رأيك 
  • برج الجوزاء عاطفياً: الكثير من التغيرات العاطفية تحدث في حياتك ولا تعرف الى أين سوف تؤدي 
  • برج الجوزاء صحياً: تجنّب الإرهاق وكثرة المجهود غير المبرّر، لأنك قد تواجه بعض المتاعب في الأيام المقبلة، ويستحسن أن ترتاح.

توقعات برج السرطان اليوم 21 حزيران - 22 تموز

  • برج السرطان مهنياً: تتلطف أجواء المفاوضات وكل ما له علاقة بالبحوث والتنقلات والارتباطات، كما تكون الأجواء الدراسية جيّدة أو على الأقل لن تكون معاكسة إطلاقاً 
  • برج السرطان عاطفياً: تصرّفاتك استفزازية، وهذا قد يؤدي الى خلاف مع الشريك لكن العواقب ستكون بسيطة 
  • برج السرطان صحياً: النشاط الفكري والجسدي يكون مؤشراً إيجابياً، على مدى جهوزيتك لتحمّل الضغوط.

توقعات برج الأسد اليوم 23 تموز - 22 آب

  • برج الأسد مهنياً: التسرّع غير المبرّر يودي بك إلى مواقف بعيدة عن قناعاتك، عليك المبادرة إلى إعادة تصويب الوضع اليوم قبل الغد 
  • برج الأسد عاطفياً: إذا أردت المضيّ في علاقتك الجديدة، عليك إنهاء علاقتك بالشريك لئلا تبقى أسير الضياع والضلال 
  • برج الأسد صحياً: تفاءل دائماً بالخير، ولا تفسح الطريق أمام اليأس ليتسلل إلى نفسيتك.

توقعات برج العذراء اليوم 23 آب - 22 أيلول

  • برج العذراء مهنياً: إذا قدّمت مساعدة أو أشرفت على عملية إنقاذ أو تعاضد مع بعض الأفرقاء فإنك تشعر بأهمية ما قمت به 
  • برج العذراء عاطفياً: حاول التنويع في أسلوب تعاطيك مع الشريك، فهذا من شأنه أن يقربه منك ويبعد الخلل في العلاقة 
  • برج العذراء صحياً: تجنّب التوتر قدر المستطاع، فأنت على موعد مع المتاعب، لكن ذلك يكون موقتاً.

توقعات برج الميزان اليوم 23 آب - 22 أيلول

  • برج الميزان مهنياً: حاذر هذا اليوم قد يحمل اليك بعض الارتباك والفضائح، تتلقى معلومات تذهلك وقد تمر بخيبة أمل، وإبتعد عن القرارات غير المدروسة 
  • برج الميزان عاطفياً: العلاقة تمر ببعض المشاكل، لكن سرعان ما تنقشع الرؤية وتبان الأمور على حقيقتها 
  • برج الميزان صحياً: مارس بين الحين والآخر نشاطات متنوعة تعود عليك بالفائدة الصحية المرجوة.

توقعات برج العقرب اليوم 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

  • برج العقرب مهنياً: قد تنتابك موجة من الشكوك والهواجس، ولو أنّك تنعم بحس الإدراك وسرعة البديهة، ما يجعلك تنجح في مفاوضات إذا خضتها الآن 
  • برج العقرب عاطفياً: قد تطالك بعض الانتقادات، لكنها في الواقع موجهة لتحسين الأداء والتعاطي مع الشريك بالشكل اللائق 
  • برج العقرب صحياً: ممارسة الرياضة التأملية تخفف من التشنجات والضغط والإرهاق، فإليك بها.

توقعات برج القوس اليوم 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

  • برج القوس مهنياً: تتميّز بنشاطك وتتألق في حقل اختصاصك، بإمكانك خوض المنافسه بنجاح، فأنت تتمتّع بدعم المسؤولين والزملاء 
  • برج القوس عاطفياً: تتجاوز بعض العقبات في علاقتك بالحبيب، وتخطط معه لعلاقة جديدة مبنية على الصراحة 
  •  برج القوس صحياً: تتخطى أزمة صحية طارئة تخرج منها بدرس صحي لن تنساه مدى حييت .

توقعات برج الجدي اليوم 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

  • برج الجدي مهنياً: تجد طريقة تقنع بها رؤساءك في العمل بوجهة نظرك لكنك تتخوف من الاقدام على تنفيذ أحد المشاريع 
  • برج الجدي عاطفياً: تعاني العلاقة المتأرجحة ضغوطًا واتهامات، حذار المتاعب الصحية واحرص على سلامة المنزل والعائلة 
  • برج الجدي صحياً: اتبع تعليمات الطبيب بشأن الامتناع عن التدخين بحذافيرها، ولا تخاطر بوضعك الصحي

توقعات برج الدلو اليوم 20 كانون الثاني - 18 شباط

  • برج الدلو مهنياً: قد توقع عقداً جديداً أو تباشر عملاً آخر وتسمع كلمات الثناء والتقدير لأفكار جيدة قدمتها أولموهبة تمارسها في العمل 
  • برج الدلو عاطفياً: مهما بلغت حدّة النقاش مع الشريك، فإنّ التفاهم يكون سيد الموقف ويسهم في تبديد الخلاف بينكما 
  • برج الدلو صحياً: تكون قادراً على إيجاد الحلول والعلاجات المناسبة لكل ما يعتريك من آلام

توقعات برج الحوت اليوم 19 شباط – 20 آذار

  • برج الحوت مهنياً: ربما خبر أو مفاجأة لا تنتظرها أو مساعدة من الحظ، ومن المستحسن الاستفادة منه 
  • برج الحوت عاطفياً: تبدو تحرّكاتك وحماستك في أوجها، وتبدي استعداداً للقيام بأمور مستحيلة لإرضاء الشريك فقط 
  • برج الحوت صحياً: لا تأخذ على عاتقك الالتزام بأمور كثيرة قد ترهق وضعك الصحي وتسبب لك مشاكل.

حظك اليوم مع توقعات الأبراج اليوم الأحد 27 فبراير/ شباط 2022

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