اعرفي كيف سيكون حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 1 مارس/آذار 2022؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك ما هي توقعات برجك اليوم الثلاثاء 1 مارس/آذار 2022:
حظك اليوم مع توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 1 مارس/آذار 2022
توقعات برج الحمل اليوم 21 آذار - 19 نيسان
- برج الحمل مهنياً: ربما خبر أو مفاجأة لا تنتظرها أو مساعدة من الحظ، ومن المستحسن الاستفادة منه
- برج الحمل عاطفياً: تبدو تحرّكاتك وحماستك في أوجها، وتبدي استعداداً للقيام بأمور مستحيلة لإرضاء الشريك فقط
- برج الحمل صحياً: لا تأخذ على عاتقك الالتزام بأمور كثيرة قد ترهق وضعك الصحي وتسبب لك مشاكل
توقعات برج الثور اليوم 20 نيسان - 20 أيار
- برج الثور مهنياً: تكبر الأحلام، وتطرأ تغييرات إيجابية، وتتطور علاقات وقد يكون لك اتصال مهم بشخص أجنبي أو ببلد غريب
- برج الثور عاطفياً: الحظوظ تدعم أفكارك وتطلّعاتك وطموحاتك مع الشريك، لا تراوغ ولا تستسلم للخمول
- برج الثور صحياً: لا تحاول الانزواء وتجنب الآخرين، بل انطلق في مشاريع ترفيهية مسلية.
توقعات برج الجوزاء اليوم 21 أيار - 20 حزيران
- برج الجوزاء مهنياً: لا تدع أي قرارات يتم إتخاذها اليوم بالتأثير في قناعاتك في العمل أو تغيير رأيك
- برج الجوزاء عاطفياً: الكثير من التغيرات العاطفية تحدث في حياتك ولا تعرف الى أين سوف تؤدي
- برج الجوزاء صحياً: تجنّب الإرهاق وكثرة المجهود غير المبرّر، لأنك قد تواجه بعض المتاعب في الأيام المقبلة، ويستحسن أن ترتاح.
توقعات برج السرطان اليوم 21 حزيران - 22 تموز
- برج السرطان مهنياً: تتلطف أجواء المفاوضات وكل ما له علاقة بالبحوث والتنقلات والارتباطات، كما تكون الأجواء الدراسية جيّدة أو على الأقل لن تكون معاكسة إطلاقاً
- برج السرطان عاطفياً: تصرّفاتك استفزازية، وهذا قد يؤدي الى خلاف مع الشريك لكن العواقب ستكون بسيطة
- برج السرطان صحياً: النشاط الفكري والجسدي يكون مؤشراً إيجابياً، على مدى جهوزيتك لتحمّل الضغوط.
توقعات برج الأسد اليوم 23 تموز - 22 آب
- برج الأسد مهنياً: التسرّع غير المبرّر يودي بك إلى مواقف بعيدة عن قناعاتك، عليك المبادرة إلى إعادة تصويب الوضع اليوم قبل الغد
- برج الأسد عاطفياً: إذا أردت المضيّ في علاقتك الجديدة، عليك إنهاء علاقتك بالشريك لئلا تبقى أسير الضياع والضلال
- برج الأسد صحياً: تفاءل دائماً بالخير، ولا تفسح الطريق أمام اليأس ليتسلل إلى نفسيتك.
توقعات برج العذراء اليوم 23 آب - 22 أيلول
- برج العذراء مهنياً: إذا قدّمت مساعدة أو أشرفت على عملية إنقاذ أو تعاضد مع بعض الأفرقاء فإنك تشعر بأهمية ما قمت به
- برج العذراء عاطفياً: حاول التنويع في أسلوب تعاطيك مع الشريك، فهذا من شأنه أن يقربه منك ويبعد الخلل في العلاقة
- برج العذراء صحياً: تجنّب التوتر قدر المستطاع، فأنت على موعد مع المتاعب، لكن ذلك يكون موقتاً.
توقعات برج الميزان اليوم 23 آب - 22 أيلول
- برج الميزان مهنياً: حاذر هذا اليوم قد يحمل اليك بعض الارتباك والفضائح، تتلقى معلومات تذهلك وقد تمر بخيبة أمل، وإبتعد عن القرارات غير المدروسة
- برج الميزان عاطفياً: العلاقة تمر ببعض المشاكل، لكن سرعان ما تنقشع الرؤية وتبان الأمور على حقيقتها
- برج الميزان صحياً: مارس بين الحين والآخر نشاطات متنوعة تعود عليك بالفائدة الصحية المرجوة.
توقعات برج العقرب اليوم 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني
- برج العقرب مهنياً: قد تنتابك موجة من الشكوك والهواجس، ولو أنّك تنعم بحس الإدراك وسرعة البديهة، ما يجعلك تنجح في مفاوضات إذا خضتها الآن
- برج العقرب عاطفياً: قد تطالك بعض الانتقادات، لكنها في الواقع موجهة لتحسين الأداء والتعاطي مع الشريك بالشكل اللائق
- برج العقرب صحياً: ممارسة الرياضة التأملية تخفف من التشنجات والضغط والإرهاق، فإليك بها.
توقعات برج القوس اليوم 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول
- برج القوس مهنياً: تتميّز بنشاطك وتتألق في حقل اختصاصك، بإمكانك خوض المنافسه بنجاح، فأنت تتمتّع بدعم المسؤولين والزملاء
- برج القوس عاطفياً: تتجاوز بعض العقبات في علاقتك بالحبيب، وتخطط معه لعلاقة جديدة مبنية على الصراحة
- برج القوس صحياً: تتخطى أزمة صحية طارئة تخرج منها بدرس صحي لن تنساه مدى حييت .
توقعات برج الجدي اليوم 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني
- برج الجدي مهنياً: تجد طريقة تقنع بها رؤساءك في العمل بوجهة نظرك لكنك تتخوف من الاقدام على تنفيذ أحد المشاريع
- برج الجدي عاطفياً: تعاني العلاقة المتأرجحة ضغوطًا واتهامات، حذار المتاعب الصحية واحرص على سلامة المنزل والعائلة
- برج الجدي صحياً: اتبع تعليمات الطبيب بشأن الامتناع عن التدخين بحذافيرها، ولا تخاطر بوضعك الصحي
توقعات برج الدلو اليوم 20 كانون الثاني - 18 شباط
- برج الدلو مهنياً: قد توقع عقداً جديداً أو تباشر عملاً آخر وتسمع كلمات الثناء والتقدير لأفكار جيدة قدمتها أولموهبة تمارسها في العمل
- برج الدلو عاطفياً: مهما بلغت حدّة النقاش مع الشريك، فإنّ التفاهم يكون سيد الموقف ويسهم في تبديد الخلاف بينكما
- برج الدلو صحياً: تكون قادراً على إيجاد الحلول والعلاجات المناسبة لكل ما يعتريك من آلام
توقعات برج الحوت اليوم 19 شباط – 20 آذار
- برج الحوت مهنياً: ربما خبر أو مفاجأة لا تنتظرها أو مساعدة من الحظ، ومن المستحسن الاستفادة منه
- برج الحوت عاطفياً: تبدو تحرّكاتك وحماستك في أوجها، وتبدي استعداداً للقيام بأمور مستحيلة لإرضاء الشريك فقط
- برج الحوت صحياً: لا تأخذ على عاتقك الالتزام بأمور كثيرة قد ترهق وضعك الصحي وتسبب لك مشاكل.
حظك اليوم مع توقعات الأبراج اليوم الأحد 27 فبراير/ شباط 2022
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