صفات الأبراج النارية وعيوبها

الأبراج النارية وهي برج الحمل، برج القوس، برج الأسد، ويتميزون الأبراج النارية أنهم سريعي الغضب ولا يمكن السيطرة عليهم، يمتلكون الأبراج النارية شخصيات مهيمنة وغالباً ما يمتازون بالحماس، والانفتاح، والعاطفة، والشجاعة وأيضاً التمرُّد.

صفات الأبراج النارية

يمتلكون شخصية قيادية ومعنويات عالية،مبدعين،يتمتعون بالعفوية، يُشعون بالدفئ، صريحين إلى أبعد الحدود، لديهم اكتفاء ذاتي، وشغف كبير للحياة، هذه بعض من صفات الأبراج النارية.

مواليد الأبراج النارية يتصفون بالمرح ولديهم حس دعابة رائع،يمتلكون ثقة وإيمان كبير بالنفس، يعطون الإلهام والحماس للأشخاص من حولهم، يمتازون بقوة الشخصية والحزم، وهو ما يجعلهم محط الأنظار والاهتمام، يحبون الحرية والاستقلالية.

في الكثير من الأحيان يتصفون الابراج النارية بالأنانية ويمتلكون الأمل، والقوة، والطاقة الحيوية والكثير من الجرأة، يحبون التعرف إلى الأفكار والمفاهيم الجديدة، يواجهون أحياناً صعوبة في التعبير عن أنفسهم، لديهم ردات فعل بطئية في التصرف واتخاذ الإجراءات، لديهم رغبة في العطاء بشكل كبير وأكثر مما ينبغي، وخصوصاً للأشخاص الذين لا يتطلبون.

صفات الأبراج النارية "برج الحمل"

برج الحمل يمتازون بالشجاعة والتنظيم وغالباً ما يميلون للتفكير كثيراً قبل اتخاذ أي قرار، كما أنّهم يتمتعون بروح تنافسية ومرنة، ولا يخشون من خوض المخاطر.

صفات الأبراج النارية "برج الأسد"

برج الأسد يمتازون بالقوة والجرأة، وحب الاهتمام، كما أنّهم طموحين ومرحين، ومبدعين، وتظهر عليهم ثقتهم الهائلة بأنفسهم بشكل مُلحوظ، وفي بعض الأحيان يظهرون وكأنّهم متعجرفين.

صفات الأبراج النارية "برج القوس"

برج القوس يمتازون بحبهم للسفر، وخوض المغامرات، ولا يشعرون بالتعب والملل من البحث عن المعرفة والحقيقة، ولا يحكمون على الأمور من ظواهرها؛ بل يأخذون الوقت الكافي لتكوين آرائهم الخاصّة.

عيوب الأبراج النارية

يمتلك أصحاب الأبراج النارية شخصية صلبة ومتسلطة ويميلون دائماً إلى فرض آرائهم في كل شيء ولا يتراجعون عنها حتى في حال معرفتهم بأنهم ليسوا على صواب ويسبب لهم هذا الخسائر أحياناً.

يمتلك أصحاب الأبراج النارية شخصية متسلطة فهم غالباً ما يتخذون قرارات متسرعة دون تفكير كافي وهو ما يسبب لهم الشعور بالندم أحياناً.

يغفل أصحاب الأبراج النارية عن الأمور الصغيرة والتفاصيل الدقيقة فهم ينظرون إلى الأمور من الخارج ولا يهتمون ببواطن الأشياء وهو ما يوقعهم في الفشل أحياناً.

يتسم أصحاب الأبراج النارية بالعصبية والعدائية فهم سرعان ما يغضبون ويفقدون السيطرة على انفعالاتهم ويؤثر هذا على تركيزهم كما يسبب لهم التشتت.

صفات الأبراج المائية وعيوبها

صفات الأبراج الهوائية وعيوبها

صفات الأبراج الترابية وعيوبها