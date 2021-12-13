اعرفي كيف سيكون حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 14 كانون الأول/ ديسمبر 2021؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك ما هي توقعات برجك اليوم الثلاثاء 14 كانون الأول/ ديسمبر 2021:

حظك اليوم مع توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 14 كانون الأول/ ديسمبر 2021

حظك اليوم وتوقعات برج الحمل اليوم 21 آذار - 19 نيسان

حظك اليوم برج الحمل مهنياً: تواجهك عراقيل لكن الحظ حليفك وتتخطاها بالصبر وهدوء الأعصاب وتلفت الأنظار

تواجهك عراقيل لكن الحظ حليفك وتتخطاها بالصبر وهدوء الأعصاب وتلفت الأنظار حظك اليوم برج الحمل عاطفياً: لا تفكّر في الطرف الآخر هذه الأيام لأنه لا يفكر فيك، اتركه ليكتشف خطأه ويعود إلى صوابه

لا تفكّر في الطرف الآخر هذه الأيام لأنه لا يفكر فيك، اتركه ليكتشف خطأه ويعود إلى صوابه حظ برج الحمل اليوم صحياً: الأجواء المستجدّة في العمل قد لا تكون مريحة، وتسبب لك الإرهاق

الأجواء المستجدّة في العمل قد لا تكون مريحة، وتسبب لك الإرهاق برج الحمل الرجل اليوم: حاول ان تتحكم بمصاريفك فالامور بدأت بالخروج عن السيطرة في هذه الفترة، فترة جيدة على الصعيد العملي انتبه جيدًا للمهام الموكلة اليك ولا تنجزها دون تركيز او اهتمام حتى لا تقع بالخطأ

حاول ان تتحكم بمصاريفك فالامور بدأت بالخروج عن السيطرة في هذه الفترة، فترة جيدة على الصعيد العملي انتبه جيدًا للمهام الموكلة اليك ولا تنجزها دون تركيز او اهتمام حتى لا تقع بالخطأ برج الحمل المرأة اليوم:حياتك العملية تصير بشكل جيد في هذه الفترة تنال إعجاب مديرك وعليك الابتعاد هذه الفترة عن المشاكل مع الزملاء وركز في العمل فقط، حاول ان تمنح علاقتك بالشريك فرصة

حظك اليوم وتوقعات برج الثور اليوم 20 نيسان - 20 أيار

حظك اليوم برج الثور مهنياً :أنجز أعمالك قبل أن تتكاسل وتفقد حيويتك واندفاعك وحماستك الزائدة، لقاء مع بعض رجال الأعمال يكون ناجحاً ويحمل فرصاً جديدة إليك

:أنجز أعمالك قبل أن تتكاسل وتفقد حيويتك واندفاعك وحماستك الزائدة، لقاء مع بعض رجال الأعمال يكون ناجحاً ويحمل فرصاً جديدة إليك حظك اليوم برج الثور عاطفياً :قد تمرّ بيوم صعب مع الحبيب، صارحه لحل الأمور العالقة بينكما قبل أن تصلا إلى حائط مسدود

:قد تمرّ بيوم صعب مع الحبيب، صارحه لحل الأمور العالقة بينكما قبل أن تصلا إلى حائط مسدود حظ برج الثور اليوم صحياً: لا تنظر إلى الوراء، ما مضى قد مضى، واسع جاهداً إلى أن تبقي صحتك في أفضل حالاتها

لا تنظر إلى الوراء، ما مضى قد مضى، واسع جاهداً إلى أن تبقي صحتك في أفضل حالاتها برج الثور الرجل اليوم: انت شخص مبدع في عملك ويمكن التفوق في أي مهمة موكلة لك لكن عليك الابتعاد عن الكسل والتأجيل، إنهاء المهام في وقتها أمر يساعدك ويدعمك في مسارك المهني، تشعر بتخوف لا داعي له بخصوص علاقتك مع الحبيب

انت شخص مبدع في عملك ويمكن التفوق في أي مهمة موكلة لك لكن عليك الابتعاد عن الكسل والتأجيل، إنهاء المهام في وقتها أمر يساعدك ويدعمك في مسارك المهني، تشعر بتخوف لا داعي له بخصوص علاقتك مع الحبيب برج الثور المرأة اليوم: لديك الكثير من الافكار لتحسين الوضع العملي، حاول ان تركز في هذه الأفكار ولا تجعل الفوضى تعم حياتك، انتبه لصحتك النفسية حتى لا تمر بفترة اكتئاب ولا يوجد أي مشكلة في مراجعتك لطبيب نفسي اذا شعرت بالضيق الكبير.

حظك اليوم وتوقعات برج الجوزاء اليوم 21 أيار - 20 حزيران

برج الجوزاء اليوم مهنياً: إياك والوقوع في الأعباء والمسؤوليات، لا تخالف الإرشادات ولا تترك عملك ناقصاً، أنت معرّض للمحاسبة

إياك والوقوع في الأعباء والمسؤوليات، لا تخالف الإرشادات ولا تترك عملك ناقصاً، أنت معرّض للمحاسبة برج الجوزاء اليوم عاطفياً: كن صابراً مع الحبيب، فأنت لم تسئ الاختيار في علاقتك العاطفية، بالحكمة تعود الأمور إلى طبيعتها

كن صابراً مع الحبيب، فأنت لم تسئ الاختيار في علاقتك العاطفية، بالحكمة تعود الأمور إلى طبيعتها حظ برج الجوزاء اليوم صحياً :لا تكن من أصحاب الرأي المتصلّب، ليّن الأمور بعض الشيء وهدّئ من روعك

:لا تكن من أصحاب الرأي المتصلّب، ليّن الأمور بعض الشيء وهدّئ من روعك برج الجوزاء الرجل اليوم: تشعر بالإرهاق الشديد في هذه الفترة بسبب كثرة الأعمال الموكلة إليك، قد تشعر بانخفاض في طاقتك لذلك يجب ان تخصص وقت للراحلة والانعزال عن الأعمال وقضاء وقت للمتعة.

تشعر بالإرهاق الشديد في هذه الفترة بسبب كثرة الأعمال الموكلة إليك، قد تشعر بانخفاض في طاقتك لذلك يجب ان تخصص وقت للراحلة والانعزال عن الأعمال وقضاء وقت للمتعة. برج الجوزاء المرأة اليوم:انت شخص تحب العمل بشكل كبير، فالعمل بالنسبة اليك هو كل حياتك، تشعر برغبة في تغير مسارك المهني وهو امر لا باس فيه لكن لا تتسرع وابحث كثيرا عن ما يناسبك، يجب عليك الخوض في النقاش الذي أجلته طويلًا

حظك اليوم وتوقعات برج السرطان اليوم 21 حزيران - 22 تموز

حظك اليوم برج السرطان مهنياً :تشعر ببعض التعب والملل، إلا أنك سرعان ما تستعيد نشاطك وحيويتك ونهمك إلى تنفيذ المشاريع الكبيرة

:تشعر ببعض التعب والملل، إلا أنك سرعان ما تستعيد نشاطك وحيويتك ونهمك إلى تنفيذ المشاريع الكبيرة حظك اليوم برج السرطان عاطفياً :يحتاج الشريك إلى بعض الوقت للتفكير، أعطه ذلك وثق بأنه سيتخذ القرار المناسب

:يحتاج الشريك إلى بعض الوقت للتفكير، أعطه ذلك وثق بأنه سيتخذ القرار المناسب حظ برج السرطان اليوم صحياً: لا بأس من ممارسة رياضة خفيفة لا تسبب لك الإرهاق وتفيدك صحياً

لا بأس من ممارسة رياضة خفيفة لا تسبب لك الإرهاق وتفيدك صحياً برج السرطان الرجل اليوم :تواجه بعض المشكلات في العمل هذه الفترة خاصة مع مديرك، حاول كسب ثقته ولا تجعل انفعالك يسيء من وضع العلاقة بينكما، ستتحسن الأمور مع الوقت، تواجه بعض المشاكل مع الشريك

:تواجه بعض المشكلات في العمل هذه الفترة خاصة مع مديرك، حاول كسب ثقته ولا تجعل انفعالك يسيء من وضع العلاقة بينكما، ستتحسن الأمور مع الوقت، تواجه بعض المشاكل مع الشريك برج السرطان المرأة اليوم:عليك ترتيب أمورك في العمل وعدم الغوص بشكل مبالغ به، وازن بين العمل وحياتك الشخصية حتى لا يؤثر ضغط العمل على صحتك وعلاقتك بالاهل والاصدقاء

حظك اليوم وتوقعات برج الأسد اليوم 23 تموز - 22 آب

حظك اليوم برج الأسد مهنياً :استعدّ لإنجاز مشروع مهم قد يغير حياتك ويعود عليك بأرباح طائلة تسثمرها في المستقبل لإنشاء عمل خاص بك

:استعدّ لإنجاز مشروع مهم قد يغير حياتك ويعود عليك بأرباح طائلة تسثمرها في المستقبل لإنشاء عمل خاص بك حظك اليوم برج الأسد عاطفياً : ينشغل الحبيب عنك هذا اليوم، لكن لا تقلق فأنت دائماً في عقله وفي قلبه

: ينشغل الحبيب عنك هذا اليوم، لكن لا تقلق فأنت دائماً في عقله وفي قلبه حظ برج الأسد اليوم صحياً: كن من الحرصاء على صحتهم، ولا تتشبه بكل من يستهتر بها، فهم الخاسرون

كن من الحرصاء على صحتهم، ولا تتشبه بكل من يستهتر بها، فهم الخاسرون برج الأسد الرجل اليوم: العمل يسير بشكل جيد، تسعى لتغيير أهدافك ومجالك، انت بحاجة لترتيب أمورك المالية حتى لا تجد نفسك مضطر للدين، انتبه لصحتك هذه الفترة ولا تهملها ابدًا، عائلتك بحاجة لمساعدتك

العمل يسير بشكل جيد، تسعى لتغيير أهدافك ومجالك، انت بحاجة لترتيب أمورك المالية حتى لا تجد نفسك مضطر للدين، انتبه لصحتك هذه الفترة ولا تهملها ابدًا، عائلتك بحاجة لمساعدتك برج الأسد المرأة اليوم:الأمور في العمل جيدة، وامورك المالية اصبحت افضل بعد فترة من التدهور، تشعر بالملل من العمل في هذه الفترة، يجب عليك اخذ اجازة من اجل العودة للوظيفة بنشاط، الشريك بحاجة لوجودك إلى جانبه

حظك اليوم وتوقعات برج العذراء اليوم 23 آب - 22 أيلول

برج العذراء اليوم مهنياً :يثمر تعبك وجهدك نتيجة جيدة وتتلقى الثناء والتقدير من الرؤساء والمسؤولين، وتكون على موعد للترقية

:يثمر تعبك وجهدك نتيجة جيدة وتتلقى الثناء والتقدير من الرؤساء والمسؤولين، وتكون على موعد للترقية برج العذراء اليوم عاطفياً :لا تتحدَّ الحبيب وابتعد عن العناد فهو يزيد الأمور تعقيداً وتشابكاً، بل حاول أن تكون ليّن العريكة معه

:لا تتحدَّ الحبيب وابتعد عن العناد فهو يزيد الأمور تعقيداً وتشابكاً، بل حاول أن تكون ليّن العريكة معه برج العذراء اليوم صحياً: بادر سريعاً إلى حلّ المشاكل الصحية التي كانت تضايقك في المدة الأخيرة

بادر سريعاً إلى حلّ المشاكل الصحية التي كانت تضايقك في المدة الأخيرة برج العذراء الرجل اليوم :فترة مستقرة في العمل لكنك تشعر بالإرهاق بالرغم من الراحة النفسية، علاقتك بالزملاء جيدة، وحولك الكثير من الاصدقاء المميزين الذين يدعمونك بشكل دائم ومستمر

:فترة مستقرة في العمل لكنك تشعر بالإرهاق بالرغم من الراحة النفسية، علاقتك بالزملاء جيدة، وحولك الكثير من الاصدقاء المميزين الذين يدعمونك بشكل دائم ومستمر برج العذراء المرأة اليوم: انتبه لعملك ولا تهمله، انت بحاجة لان تثبت نفسك أكثر في العمل، عليك البدء بالعمل على تحسين قدراتك، حياتك العاطفية ليست على مايرام، كما أنك لا تشعر بالراحة النفسية يجب عليك ممارسة الرياضة لتحسين نفسيتك

حظك اليوم وتوقعات برج الميزان اليوم 23 آب - 22 أيلول

حظك اليوم برج الميزان مهنياً: إختر الزملاء بالطريقة الصحيحة وابتعد عما يسبب لك الانزعاج ويعكر صفو خاطرك

إختر الزملاء بالطريقة الصحيحة وابتعد عما يسبب لك الانزعاج ويعكر صفو خاطرك حظك اليوم برج الميزان عاطفياً : تمضي وقتاً مع الشريك وتناقش معه أموركما الشخصية وتخططان للمستقبل

: تمضي وقتاً مع الشريك وتناقش معه أموركما الشخصية وتخططان للمستقبل حظ برج الميزان اليوم صحياً :سير الأمور على ما يرام في كل ما تقوم به، ينعكس إيجاباً على وضعك الصحي

:سير الأمور على ما يرام في كل ما تقوم به، ينعكس إيجاباً على وضعك الصحي برج الميزان الرجل اليوم: يوم مليء بالاعمال الكثيرة الملقاة على عاتقك يجب عليك انجازها وانهائها وعدم تاجيلها، يشهد اليوم تغيرات على خططك وتتبدل بعض المواعيد التي كنت قد رتبت لها، علاقتك العاطفية جيدة لكن تحتاج منك المزيد من العمل

يوم مليء بالاعمال الكثيرة الملقاة على عاتقك يجب عليك انجازها وانهائها وعدم تاجيلها، يشهد اليوم تغيرات على خططك وتتبدل بعض المواعيد التي كنت قد رتبت لها، علاقتك العاطفية جيدة لكن تحتاج منك المزيد من العمل برج الميزان المرأة اليوم: تواجه صعوبة اليوم في بعض العلاقات الشخصية، قد تدخل في خلافات عائلية، انتبه لتصرفاتك حتى لا تغضب افراد اسرتك، تشعر انك بحاجة إلى الدعم تواصل مع بعض الاشخاص الذين يمكنهم مساعدتك

حظك اليوم وتوقعات برج العقرب اليوم 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

حظك اليوم برج العقرب مهنياً :تنسى كل مشاكلك وتبتعد عن كل ما يسبب لك التوتر ووجع الرأس في مجالك المهني



:تنسى كل مشاكلك وتبتعد عن كل ما يسبب لك التوتر ووجع الرأس في مجالك المهني حظك اليوم برج العقرب عاطفياً :عليك أن تفكر بعقلك لا بقلبك فقط تجاه الشريك، وتالياً منحه هامشاً أكبر للتعبير عن آرائه

:عليك أن تفكر بعقلك لا بقلبك فقط تجاه الشريك، وتالياً منحه هامشاً أكبر للتعبير عن آرائه حظ برج العقرب اليوم صحياً: تشعر بالتوتر ولا تعرف ما السبب، أقصد النادي الرياضي وهدئ أعصابك

تشعر بالتوتر ولا تعرف ما السبب، أقصد النادي الرياضي وهدئ أعصابك برج العقرب الرجل اليوم : انتبه من بعض الاشخاص حولك عليك اخذ الحيطة والحذر منهم حيث انهم يظهرون عكس ما يحملونه لك، حاول الاسترخاء اليوم استعدادًا لاسبوع حافل بالعمل ومليء بالاحداث وبعض المشاكل مع الزملاء

: انتبه من بعض الاشخاص حولك عليك اخذ الحيطة والحذر منهم حيث انهم يظهرون عكس ما يحملونه لك، حاول الاسترخاء اليوم استعدادًا لاسبوع حافل بالعمل ومليء بالاحداث وبعض المشاكل مع الزملاء برج العقرب المرأة اليوم :تشعر برغبة بقضاء يوم العطلة هذا خارج المنزل، تتواصل مع الاصدقاء من أجل ترتيب الخروج في نزهة، تشعر ببعض الفراغ العاطفي وهو ما يجعلك تشعر بالملل الشديد في حياتك هذه الفترة

حظك اليوم وتوقعات برج القوس اليوم 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

حظك اليوم برج القوس مهنياً: يحمل هذا اليوم تغييراً ايجابياً، ومن الممكن أن تتوصل إلى اتفاق سري وتوقع عقداً بعيداً عن العيون

يحمل هذا اليوم تغييراً ايجابياً، ومن الممكن أن تتوصل إلى اتفاق سري وتوقع عقداً بعيداً عن العيون حظك اليوم برج القوس عاطفياً: اذا لم تكن صادقاً مع الشريك خسرت كل شيء، بادر إلى مصارحته بمشاعرك تجاهه

اذا لم تكن صادقاً مع الشريك خسرت كل شيء، بادر إلى مصارحته بمشاعرك تجاهه حظ برج القوس اليوم صحياً :لا تتردد في تنفيذ تمارينك الرياضية، فهي تفيدك كثيراً من اجل المستقبل

:لا تتردد في تنفيذ تمارينك الرياضية، فهي تفيدك كثيراً من اجل المستقبل برج القوس الرجل اليوم :لا تنخدع بالمظاهر في هذه الفترة، تفكر في مستقبلك وتحاول الدخول في مشاريع مستقبيلة كثيرة، انت انسان طموح وهو ما ستلقى نتائجة في الفترة المقبلة، يصلك خبر سار في هذا الفترة يقلب حياتك بشكل كبير

:لا تنخدع بالمظاهر في هذه الفترة، تفكر في مستقبلك وتحاول الدخول في مشاريع مستقبيلة كثيرة، انت انسان طموح وهو ما ستلقى نتائجة في الفترة المقبلة، يصلك خبر سار في هذا الفترة يقلب حياتك بشكل كبير برج القوس المرأة اليوم:كافئ نفسك اليوم ودللها بعد فترة من المجهود في العمل، تحاول العثور على مشروع جديد إلى جانب عملك، انت انسان طيب ويحبك من حولك لطيبتك وعادة ما يلجأون اليك في كل مشكلة يمرون بها.

حظك اليوم وتوقعات برج الجدي اليوم 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

حظك اليوم برج الجدي مهنياً :ابحث عن حليف أو صديق ليلطّف الاجواء وليملأ بعض الفراغ الحاصل في العمل بسبب الخلافات

:ابحث عن حليف أو صديق ليلطّف الاجواء وليملأ بعض الفراغ الحاصل في العمل بسبب الخلافات حظك اليوم برج الجدي عاطفياً : تبحث في شؤون حياتية وعاطفية، وقد تنشأ علاقة جديدة تبصر النور وتقودك إلى عالم آخر

: تبحث في شؤون حياتية وعاطفية، وقد تنشأ علاقة جديدة تبصر النور وتقودك إلى عالم آخر حظ برج الجدي اليوم صحياً: الاضطراب الحاصل في القلب سببه الإرهاق العائد لمجهود رياضي

الاضطراب الحاصل في القلب سببه الإرهاق العائد لمجهود رياضي برج الجدي الرجل اليوم :تشعر برغبة للانعزال هذا اليوم، ومع ان الجو مناسب من اجل قضاء وقت ممتع مع الاصدقاء الا انك لا تملك اي رغبة بالاختلاط بمن حولك اليوم وكل ما تريده البقاء وحيدًا والتفكير بمستقبلك.

:تشعر برغبة للانعزال هذا اليوم، ومع ان الجو مناسب من اجل قضاء وقت ممتع مع الاصدقاء الا انك لا تملك اي رغبة بالاختلاط بمن حولك اليوم وكل ما تريده البقاء وحيدًا والتفكير بمستقبلك. برج الجدي المرأة اليوم: عليك اليوم حل بعض الخلافات مع الاصدقاء، تواصل معهم وانهي الخلافات خاصة أنك من اخطأت في حقهم، انتبه لوضعك الصحي قد تشعر ببعض الالام هذا اليوم بسبب الارهاق انتبه جيدًا لطعامك

حظك اليوم وتوقعات برج الدلو اليوم 20 كانون الثاني - 18 شباط

حظك اليوم برج الدلو مهنياً :لا تستخف بالنصيحة التي قد يقدّمها إليك الزملاء فهم يضطلعون بدور في توجهاتك، وربما تشاركهم اهتمامات موحدة

:لا تستخف بالنصيحة التي قد يقدّمها إليك الزملاء فهم يضطلعون بدور في توجهاتك، وربما تشاركهم اهتمامات موحدة حظك اليوم برج الدلوعاطفياً :الشريك ينتظر منك معاملة مختلفة عما اعتاده منك لوضع الأمور في نصابها الصحيح

:الشريك ينتظر منك معاملة مختلفة عما اعتاده منك لوضع الأمور في نصابها الصحيح حظ برج الدلو اليوم صحياً: قد تشعر بأن تراكمات الماضي بدأت تظهر اليوم وأنك تأخرت في معالجة وضعك الصحي

قد تشعر بأن تراكمات الماضي بدأت تظهر اليوم وأنك تأخرت في معالجة وضعك الصحي برج الدلو الرجل اليوم: يجب ان تعمل على تحسين شخصيتك حتى لا تصبح مزعج لمن حولك فانت كثير التذمر في هذه الفترة وتشعر بأنك ضائع ولا تعرف ماذا تفعل بحياتك، تشعر بالخذلان من بعض الاصدقاء حولك

يجب ان تعمل على تحسين شخصيتك حتى لا تصبح مزعج لمن حولك فانت كثير التذمر في هذه الفترة وتشعر بأنك ضائع ولا تعرف ماذا تفعل بحياتك، تشعر بالخذلان من بعض الاصدقاء حولك برج الدلو المرأة اليوم:اصبحت سريع الغضب في هذه الفترة، تشعر بتجاهل بعض الاصدقاء لك لكن قد يكون هذا مجرد شعور بسبب نفسيتك السيئة، مارس الرياضة او بعض الرياضيات التاملية من اجل الخروج من هذا الجو غير الصحي

حظك اليوم وتوقعات برج الحوت اليوم 19 شباط – 20 آذار

حظك اليوم برج الحوت مهنياً :قد تحصل على عائدات غير متوقعة، وتزداد حماستك وتدفعك إلى التركيز على مشروع واعد جدّاً

:قد تحصل على عائدات غير متوقعة، وتزداد حماستك وتدفعك إلى التركيز على مشروع واعد جدّاً حظك اليوم برج الحوت عاطفياً :تهتم بعلاقة عاطفية جديدة تستوجب دراسة متأنية، وتوقع بعض الأخبار الجيدة

:تهتم بعلاقة عاطفية جديدة تستوجب دراسة متأنية، وتوقع بعض الأخبار الجيدة حظ برج الحوت اليوم صحياً :عليك استشارة اختصاصيي التغذية بشأن البدانة التي أصبحت عبئاً ثقيلاً يجب التخلص منه

:عليك استشارة اختصاصيي التغذية بشأن البدانة التي أصبحت عبئاً ثقيلاً يجب التخلص منه برج الحوت الرجل اليوم :يجب عليك التركيز في العمل وانتبه من ارتكاب الاخطاء في هذه الفترة، قد تقع بعض المشاكل في محيط العائلة الا انكم ستتجاوزونها سويًا بمساعدة بعضكم البعض، اتصال يقلب يومك إلى الافضل

:يجب عليك التركيز في العمل وانتبه من ارتكاب الاخطاء في هذه الفترة، قد تقع بعض المشاكل في محيط العائلة الا انكم ستتجاوزونها سويًا بمساعدة بعضكم البعض، اتصال يقلب يومك إلى الافضل برج الحوت المرأة اليوم: تشعر بالارهاق الشديد ورغبة كبيرة في قضاء اليوم على السرير دون بذل اي مجهود بسبب الفترة غير الجيدة التي مررت بها سابقًا، حاول ان تستعيد طاقتك وتنتبه لصحتك وتعود لحياتك وعملك

​توقعات الأبراج لعام 2022: الأكثر حظًا برج السرطان، والأقل حظًا برج العقرب

توقعات الأبراج لشهر كانون الأول/ ديسمبر 2021