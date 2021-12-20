اعرفي كيف سيكون حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 21 كانون الأول/ ديسمبر 2021؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك ما هي توقعات برجك اليوم الثلاثاء 21 كانون الأول/ ديسمبر 2021:

حظك اليوم مع توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 21 كانون الأول/ ديسمبر 2021

حظك اليوم وتوقعات برج الحمل اليوم 21 آذار - 19 نيسان

حظك اليوم برج الحمل مهنياً: يا عزيزي برج الحمل من الناحية المهنية ما تواجهه اليوم هو مجرد تراكمات قديمة لن تؤثر في محيطك المهني، وتتجاوز ذلك براحة تامة

يا عزيزي برج الحمل من الناحية المهنية ما تواجهه اليوم هو مجرد تراكمات قديمة لن تؤثر في محيطك المهني، وتتجاوز ذلك براحة تامة حظك اليوم برج الحمل عاطفياً: يا عزيزي برج الحمل يفترض أن تفكر في الاستقرار جديّاً، وخصوصاً أن الشريك المناسب لذلك موجود إلى جانبك

يا عزيزي برج الحمل يفترض أن تفكر في الاستقرار جديّاً، وخصوصاً أن الشريك المناسب لذلك موجود إلى جانبك حظ برج الحمل اليوم صحياً: تحاش كل ما من شأنه أن يدفعك إلى تناول كميات كبيرة من الطعام، واكتف بالكمية التي يحتاج إليها جسمك

تحاش كل ما من شأنه أن يدفعك إلى تناول كميات كبيرة من الطعام، واكتف بالكمية التي يحتاج إليها جسمك برج الحمل الرجل اليوم: تشعر بطاقة كبيرة من اجل انجاز مهامك في العمل، هناك بعض الاشخاص الذين يحاولون الايقاع بك امام مديرك، اثبت له انك موظف جيد، قد تشعر بالضغط الشديد في علاقتك العاطفية يجب عليك حسم الامور وعدم الانجرار وراء بعض الاشخاص الذين ينقلون اخبار غير جيدة

تشعر بطاقة كبيرة من اجل انجاز مهامك في العمل، هناك بعض الاشخاص الذين يحاولون الايقاع بك امام مديرك، اثبت له انك موظف جيد، قد تشعر بالضغط الشديد في علاقتك العاطفية يجب عليك حسم الامور وعدم الانجرار وراء بعض الاشخاص الذين ينقلون اخبار غير جيدة برج الحمل المرأة اليوم:انتبه للعمل يا عزيزي برج الحمل في هذه الفترة، فقد اهملته في الايام الماضية كثيرا، وحاول التعويض عن الفترة التي انقطعت بها واهملت العمل، الامور تصبح افضل مع نهاية اليوم، تتجاوز جميع المشاكل والضغوطات التي مررت بها، تشعر برغبة في قضاء وقت ممتع خارج البيت

حظك اليوم وتوقعات برج الثور اليوم 20 نيسان - 20 أيار

حظك اليوم برج الثور مهنياً :يكون الجوّ إيجابياً فأنت تتمتّع بقدرات معنوية هائلة وشجاعة وحماسة، ما يجعل كل امورك تتقدّم بخطوات جبّارة

:يكون الجوّ إيجابياً فأنت تتمتّع بقدرات معنوية هائلة وشجاعة وحماسة، ما يجعل كل امورك تتقدّم بخطوات جبّارة حظك اليوم برج الثور عاطفياً :ما زلت متهوراً والأقوال تخرج منك من دون تفكير ما يزعج الشريك، فيحاول تجنّبك قدر المستطاع، حذار

:ما زلت متهوراً والأقوال تخرج منك من دون تفكير ما يزعج الشريك، فيحاول تجنّبك قدر المستطاع، حذار حظ برج الثور اليوم صحياً: يا عزيزي برج الثور لا تقم بالعمل أكثر من طاقتك، فالجسم يحتاج إلى الراحة والتمدد والنوم بعض الشيء

يا عزيزي برج الثور لا تقم بالعمل أكثر من طاقتك، فالجسم يحتاج إلى الراحة والتمدد والنوم بعض الشيء برج الثور الرجل اليوم: الوضع في العمل على خير ما يرام ولا يوجد ما يعكر صفو الاجواء، لذلك استمتع بهذه اللحظات الهادئة وحافظ على جهدك كما هو، يتصل بك صديق قديم من اجل الاطمئنان عليك، تسترجع العديد من الذكريات معه وتقضيان وقت جيد.

الوضع في العمل على خير ما يرام ولا يوجد ما يعكر صفو الاجواء، لذلك استمتع بهذه اللحظات الهادئة وحافظ على جهدك كما هو، يتصل بك صديق قديم من اجل الاطمئنان عليك، تسترجع العديد من الذكريات معه وتقضيان وقت جيد. برج الثور المرأة اليوم:تتاح لك اليوم الكثير من الفرص لتحسين حياتك العملية يا برج الثور والتخلص من المشاكل التي عشتها سابقًا، يجب عليك التفكير بشكل جيد قبل اي قرار، ولا تتسرع، قد تحظى بالعديد من الفرص في الفترة المقبلة، انتبه لعلاقتك بالشريك ولا تحمله المسؤولية على تغير علاقتكما

حظك اليوم وتوقعات برج الجوزاء اليوم 21 أيار - 20 حزيران

برج الجوزاء اليوم مهنياً: يا عزيزي برج الجوزاء تتاح أمامك فرصة ذهبية لا تهدرها بقرار طائش لأنك قد تندم لاحقاً

يا عزيزي برج الجوزاء تتاح أمامك فرصة ذهبية لا تهدرها بقرار طائش لأنك قد تندم لاحقاً برج الجوزاء اليوم عاطفياً: حان الوقت لمصارحة الحبيب بحقيقة مشاعرك فهو يستحق، وينتظر إعلان ذلك على أحرّ من الجمر

حان الوقت لمصارحة الحبيب بحقيقة مشاعرك فهو يستحق، وينتظر إعلان ذلك على أحرّ من الجمر حظ برج الجوزاء اليوم صحياً :خصّص بعض الوقت للرياضة على الرغم من كثرة انشغالاتك، فأنت بحاجة إليها

:خصّص بعض الوقت للرياضة على الرغم من كثرة انشغالاتك، فأنت بحاجة إليها برج الجوزاء الرجل اليوم: هناك امر يقلقك في العمل بشكل كبير، تشعر بالتردد في قرار مصيري، لا تتسرع فبعض المشاكل قد تحل من نفسها لذلك لا تبالغ في ردود فعلك، تتلقى بعض الدعوات في الفترة الحالية من أجل عدد من الاحتفالات والمناسبات مع نهاية العام

هناك امر يقلقك في العمل بشكل كبير، تشعر بالتردد في قرار مصيري، لا تتسرع فبعض المشاكل قد تحل من نفسها لذلك لا تبالغ في ردود فعلك، تتلقى بعض الدعوات في الفترة الحالية من أجل عدد من الاحتفالات والمناسبات مع نهاية العام برج الجوزاء المرأة اليوم:تلتقي بشخص قد يغير حياتك إلى الافضل، عليك التقاط الفرص التي امامك والاستفادة منها، ابتعد عن الكسل في هذه الفترة فانت امام مرحلة حاسمة في العمل، تتلقى اتصال من أحد الاصدقاء يخبرك بأمر غير جيد، الامور افضل مع نهاية اليوم

حظك اليوم وتوقعات برج السرطان اليوم 21 حزيران - 22 تموز

حظك اليوم برج السرطان مهنياً :اعتمد على ذكائك وحرفيتك، الحظ حليفك ويفتح أمامك أبواب النجاح والربح المادي

:اعتمد على ذكائك وحرفيتك، الحظ حليفك ويفتح أمامك أبواب النجاح والربح المادي حظك اليوم برج السرطان عاطفياً :شكوكك في الحبيب ليست في محلّها، إمنحه بعض الثقة لأنه أهل لها وسيفاجئك في أمور كثيرة

:شكوكك في الحبيب ليست في محلّها، إمنحه بعض الثقة لأنه أهل لها وسيفاجئك في أمور كثيرة حظ برج السرطان اليوم صحياً: قد تجد حلاً لمشكلتك الصحية إذا عرفت كيف تتقيّد بالإرشادات الطبية المطلوبة منك

قد تجد حلاً لمشكلتك الصحية إذا عرفت كيف تتقيّد بالإرشادات الطبية المطلوبة منك برج السرطان الرجل اليوم :عليك منح نفسك استراحة من كثرة التفكير والقلق، حاول التركيز على حياتك الشخصية ولا تدع المشاكل في العمل تؤثر على تصرفاتك، مشكلة بسيطة قد تصادفك اليوم تتجاوزها على الفور، لا تهمل بعض الاشارات حول صحتك

:عليك منح نفسك استراحة من كثرة التفكير والقلق، حاول التركيز على حياتك الشخصية ولا تدع المشاكل في العمل تؤثر على تصرفاتك، مشكلة بسيطة قد تصادفك اليوم تتجاوزها على الفور، لا تهمل بعض الاشارات حول صحتك برج السرطان المرأة اليوم:تحقق اليوم الكثير من النجاح مما يشعرك في الفترة المقبلة بالامان المادي، تشعر ببعض القلق فيما يخص العائلة وخاصة على الصعيد العائلي، عليك قضاء وقت اطول مع اولادك وشريكك، انتبه لاسلوب حياتك غير الصحي في الفترة الأخيرة

حظك اليوم وتوقعات برج الأسد اليوم 23 تموز - 22 آب

حظك اليوم برج الأسد مهنياً :إحذر سوء التفاهم او التراجع المعنوي، الأجواء معاكسة والخصم قوي، لا تخالف القانون فقد تثار قضايا مالية دقيقة مع بعض الجهات

:إحذر سوء التفاهم او التراجع المعنوي، الأجواء معاكسة والخصم قوي، لا تخالف القانون فقد تثار قضايا مالية دقيقة مع بعض الجهات حظك اليوم برج الأسد عاطفياً : توضح أمراً مهماً للحبيب كنت تخاف التصريح به، وتفتح أوراقاً أردتها مستورة

: توضح أمراً مهماً للحبيب كنت تخاف التصريح به، وتفتح أوراقاً أردتها مستورة حظ برج الأسد اليوم صحياً: تعالج مشكلة صحية طارئة، ويطلب إليك أن تكون صاحب إرادة قوية

تعالج مشكلة صحية طارئة، ويطلب إليك أن تكون صاحب إرادة قوية برج الأسد الرجل اليوم: حاول اليوم السيطرة على عصبيتك ولا تتعامل باندفاع، تشعر ببعض الرتابة في العمل وهذا الامر يجعلك في حالة نفسية غير جيدة، عليك الاعتذار للشريك بسبب تصرفك الاناني والقاسي معه، حاول ان تعوضه عن الفترة الماضية

حاول اليوم السيطرة على عصبيتك ولا تتعامل باندفاع، تشعر ببعض الرتابة في العمل وهذا الامر يجعلك في حالة نفسية غير جيدة، عليك الاعتذار للشريك بسبب تصرفك الاناني والقاسي معه، حاول ان تعوضه عن الفترة الماضية برج الأسد المرأة اليوم:يؤثر مزاجك المتقلب في هذه الفترة على بعض علاقاتك مع الاصدقاء والزملاء في العمل، حاول السيطرة على نفسك فلا احد مضطر للتعامل مع مزاجيتك الصعبة، ولا داعي للخوف بخصوص العمل الامور ستصبح افضل مع بداية العام الجديد

حظك اليوم وتوقعات برج العذراء اليوم 23 آب - 22 أيلول

برج العذراء اليوم مهنياً :لا تميل ‏إلى الاستسلام ولا تفقد العزيمة القوية التي تميّزك أو تتأخر عن مواعيدك، أنت الذي يشدّد على أهمية الدقّة في المواعيد

:لا تميل ‏إلى الاستسلام ولا تفقد العزيمة القوية التي تميّزك أو تتأخر عن مواعيدك، أنت الذي يشدّد على أهمية الدقّة في المواعيد برج العذراء اليوم عاطفياً :إذا كنت متزوجاً تستعيد حلاوة الأيام الأولى من العلاقة وتعيش أجواء لا تنتسى

:إذا كنت متزوجاً تستعيد حلاوة الأيام الأولى من العلاقة وتعيش أجواء لا تنتسى برج العذراء اليوم صحياً: تكون الظروف ملائمة جداً ويرافق النشاط خطواتك وتهتم بأمور جديدة تفيد الصحة

تكون الظروف ملائمة جداً ويرافق النشاط خطواتك وتهتم بأمور جديدة تفيد الصحة برج العذراء الرجل اليوم :تشعر اليوم بالنشاط والحيوية، وتحاول انجاز جميع الامور المتراكمة عليك سابقًا، على الصعيد العاطفي هناك اهمال من طرف الحبيب يشعرك بالحزن والقلق فانت تشعر بتغيره الكبير تجاهك، حاول الحديث معه ومعرفة السبب من أجل حل المشكلة

:تشعر اليوم بالنشاط والحيوية، وتحاول انجاز جميع الامور المتراكمة عليك سابقًا، على الصعيد العاطفي هناك اهمال من طرف الحبيب يشعرك بالحزن والقلق فانت تشعر بتغيره الكبير تجاهك، حاول الحديث معه ومعرفة السبب من أجل حل المشكلة برج العذراء المرأة اليوم:يوم جيد من أجل اتخاذ بعض القرارت المهمة، ستحقق اليوم بعض الانجازات التي تزيد من ثقتك بنفسك، الامور ستصبح افضل وافضل في الفترة المقبلة ومع نهاية العامل تشعر بانك مقبل على عام مختلف وجميل، قد تمر بوعكة صحية بسيطة

حظك اليوم وتوقعات برج الميزان اليوم 23 آب - 22 أيلول

حظك اليوم برج الميزان مهنياً: يحاول بعضهم نصب بعض الفخاخ، احذر فهذا اليوم قد يهدّد بتراجع أو بنزاع وصدام، أو بجدال بسبب منافسة أو غيرة

يحاول بعضهم نصب بعض الفخاخ، احذر فهذا اليوم قد يهدّد بتراجع أو بنزاع وصدام، أو بجدال بسبب منافسة أو غيرة حظك اليوم برج الميزان عاطفياً : لا يوفّر لك هذا اليوم الأوقات العاطفية التي تتوخى، ما قد يجعل بعض العلاقات الشخصية معقّدة ومتوترة في بعض الأحيان

: لا يوفّر لك هذا اليوم الأوقات العاطفية التي تتوخى، ما قد يجعل بعض العلاقات الشخصية معقّدة ومتوترة في بعض الأحيان حظ برج الميزان اليوم صحياً :استغل الطقس عندما يكون جيداً للقيام بالتمارين الرياضية في الهواء الطلق

:استغل الطقس عندما يكون جيداً للقيام بالتمارين الرياضية في الهواء الطلق برج الميزان الرجل اليوم: انت نشيط في هذة الفترة وتعمل على تعويض العمل على فترة غيابك أو كسلك السابقة، تبذل جهد كبير يعجب مدرائك ويجعلك في مكانة مميزة لديهم، حياتك الاجتماعية هادئة ومستقرة، تتعرف على صديق جديد

انت نشيط في هذة الفترة وتعمل على تعويض العمل على فترة غيابك أو كسلك السابقة، تبذل جهد كبير يعجب مدرائك ويجعلك في مكانة مميزة لديهم، حياتك الاجتماعية هادئة ومستقرة، تتعرف على صديق جديد برج الميزان المرأة اليوم:يشهد اليوم الكثير من الأحداث السعيدة، تشعر بالراحة في العمل، وزملائك يقدمون لك الكثير من الدعم اليوم وهو ما يشعرك براحة نفسية كبيرة، لا تدخل في أي نقاشات غير مجدية مع أي شخص في محيط العمل وحافظ على هدوئك

حظك اليوم وتوقعات برج العقرب اليوم 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

حظك اليوم برج العقرب مهنياً :

: حظك اليوم برج العقرب عاطفياً :

: حظ برج العقرب اليوم صحياً:

برج العقرب الرجل اليوم :يشهد اليوم العديد من الأحداث السيئة، قد تصاب بالإحباط وتشعر بعدم الرغبة في العمل أو إنجاز بعض المهام، لا تسمح لحياتك العملية بأن تؤثر على حياتك الشخصية بشكل سيء، يحب الفصل والتوفيق بينهما، ومنح كل جهة حقها

:يشهد اليوم العديد من الأحداث السيئة، قد تصاب بالإحباط وتشعر بعدم الرغبة في العمل أو إنجاز بعض المهام، لا تسمح لحياتك العملية بأن تؤثر على حياتك الشخصية بشكل سيء، يحب الفصل والتوفيق بينهما، ومنح كل جهة حقها برج العقرب المرأة اليوم :تشعر اليوم بطاقة إيجابية عالية على عكس الفترة الماضية التي مررت بها، تبدأ بالبحث والتخطيط لمستقبلك، تشعر برغبة في تحسين وضعك العملي أكثر، تحاول ان تثبت للجميع انك كنت على حق في افكارك، الأمور تتحسن مع بداية العام

حظك اليوم وتوقعات برج القوس اليوم 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

حظك اليوم برج القوس مهنياً: تمتاز بأفكار خلاقة جداً، وتكثّف اتصالاتك، وتكرّر المحاولات وتمارس جميع صلاحياتك

تمتاز بأفكار خلاقة جداً، وتكثّف اتصالاتك، وتكرّر المحاولات وتمارس جميع صلاحياتك حظك اليوم برج القوس عاطفياً: يوم خالِ من الظروف الضاغطة، وتسود سماءك مع الشريك أجواء لطيفة ومشجّعة على التعبير عن عواطفك الدفينة

يوم خالِ من الظروف الضاغطة، وتسود سماءك مع الشريك أجواء لطيفة ومشجّعة على التعبير عن عواطفك الدفينة حظ برج القوس اليوم صحياً :قراراتك الصائبة صحياً تكون دافعاً إلى حث الآخرين على مجاراتك في كل ما تقوم به رياضياً

:قراراتك الصائبة صحياً تكون دافعاً إلى حث الآخرين على مجاراتك في كل ما تقوم به رياضياً برج القوس الرجل اليوم :شيء كنت في انتظاره وتتمناه منذ فترة تتفاجئ بحدوثه مما يقلب حياتك إلى سعادة كبيرة، يجب أن تنتبه لوزنك في هذه الفترة ولصحتك بشكل كبير، حاول الانتباه من غيرتك المفرطة على الشريك حتى لا تدخل في أي خلافات معه

:شيء كنت في انتظاره وتتمناه منذ فترة تتفاجئ بحدوثه مما يقلب حياتك إلى سعادة كبيرة، يجب أن تنتبه لوزنك في هذه الفترة ولصحتك بشكل كبير، حاول الانتباه من غيرتك المفرطة على الشريك حتى لا تدخل في أي خلافات معه برج القوس المرأة اليوم:عليك التخطيط للسفر في الفترة المقبلة أنت بحاجة للخروج من الضغط النفسي الذي مررت به في الفترة الماضية عليك استقبال العام الجديد نفسية إيجابية، قد تمر بفترة عصيبة على الصعيد العاطفي حيث أنك قد تتعرض للخيانة

حظك اليوم وتوقعات برج الجدي اليوم 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

حظك اليوم برج الجدي مهنياً :ينتقل كوكب مارس إلى برج الحوت في الوقت الذي يبدأ فيه مركور بالتراجع، وتعيش اوقاتاً مسلية وتفرح بلقاءات وجلسات مميزة

:ينتقل كوكب مارس إلى برج الحوت في الوقت الذي يبدأ فيه مركور بالتراجع، وتعيش اوقاتاً مسلية وتفرح بلقاءات وجلسات مميزة حظك اليوم برج الجدي عاطفياً : عليك تسهيل الأمور والتخلّص من العقد بدل تأزيمها، واستدراك المواقف الحرجة والإسراع إلى المعالجة وتلطيف الأجواء بدلاً عن إثارة الفتن والخلافات

: عليك تسهيل الأمور والتخلّص من العقد بدل تأزيمها، واستدراك المواقف الحرجة والإسراع إلى المعالجة وتلطيف الأجواء بدلاً عن إثارة الفتن والخلافات حظ برج الجدي اليوم صحياً: كثرة الإرهاق تكون عواقبه وخيمة عليك، فإذا قسوت على نفسك سوف تنهار

كثرة الإرهاق تكون عواقبه وخيمة عليك، فإذا قسوت على نفسك سوف تنهار برج الجدي الرجل اليوم :تواجه تحد كبير في هذه الفترة، ستتمكن من اجتيازه في النهاية، عليك الانتباه إلى بعض التفاصيل في العمل وعدم اهمالها، لا تؤجل بعض الاعمال المتراكمة عليك، تتواصل مع صديق قديم من أجل إعادة إحياء العلاقة بينكما

:تواجه تحد كبير في هذه الفترة، ستتمكن من اجتيازه في النهاية، عليك الانتباه إلى بعض التفاصيل في العمل وعدم اهمالها، لا تؤجل بعض الاعمال المتراكمة عليك، تتواصل مع صديق قديم من أجل إعادة إحياء العلاقة بينكما برج الجدي المرأة اليوم: يوم عادي جدًا لا يحمل أي نوع من الأحداث، حاول الترفيه عن نفسك في هذه الفترة من خلال التنزه والخروج مع الأصدقاء، عليك مواجهة الشريك في أمر ما يشغلك في هذه الفترة، يتعرض أحد أفراد أسرتك لوعكة صحية

حظك اليوم وتوقعات برج الدلو اليوم 20 كانون الثاني - 18 شباط

حظك اليوم برج الدلو مهنياً : قد تخسر رهاناً أو صفقة أو عرضاً مغرياً، من الواضح أن هنالك تعباً وإرهاقاً ومسؤوليات متراكمة ومتتالية

: قد تخسر رهاناً أو صفقة أو عرضاً مغرياً، من الواضح أن هنالك تعباً وإرهاقاً ومسؤوليات متراكمة ومتتالية حظك اليوم برج الدلوعاطفياً : يدخل كوكب مارس برج الحوت، فيخف الوهج العاطفي قليلاً، إياك من الغيرة والعناد والتشبث بالرأي والغضب

: يدخل كوكب مارس برج الحوت، فيخف الوهج العاطفي قليلاً، إياك من الغيرة والعناد والتشبث بالرأي والغضب حظ برج الدلو اليوم صحياً: إذا كنت تتعثر كثيراً في خطوات وتخطو خطوات ناقصة فاخضع لاختبار ترقق العظام

إذا كنت تتعثر كثيراً في خطوات وتخطو خطوات ناقصة فاخضع لاختبار ترقق العظام برج الدلو الرجل اليوم: يجب أن تنتبه لاسلوبك الانتقادي مع من حولك، وخاصة زملاءك في العمل، حياتك تسير بشكل روتيني، لا يوجد ما يعكر صفو الأجواء والأمور راكدة، حياتك العاطفية لا تسير بشكل جيد ايضًا، تشعر بأنك بحاجة لمن يفهمك ويتواجد إلى جانبك

يجب أن تنتبه لاسلوبك الانتقادي مع من حولك، وخاصة زملاءك في العمل، حياتك تسير بشكل روتيني، لا يوجد ما يعكر صفو الأجواء والأمور راكدة، حياتك العاطفية لا تسير بشكل جيد ايضًا، تشعر بأنك بحاجة لمن يفهمك ويتواجد إلى جانبك برج الدلو المرأة اليوم:أخبار سعيدة ستصلك في هذا الفترة قد تقلب حياتك بشكل كامل، الامور تصبح أفضل على الصعيد العملي ، قد تتحسن علاقتك في المدير بعد فترة من التوتر بعد أن يكتشف أنك موظف نشيط وان الاخبار التي كانت تصله عنك غير صحيحة

حظك اليوم وتوقعات برج الحوت اليوم 19 شباط – 20 آذار

حظك اليوم برج الحوت مهنياً :قد تستفيد من حياة مهنية صاخبة لالتقاط فرص معينة تفتح أمامك بعض الأبواب

:قد تستفيد من حياة مهنية صاخبة لالتقاط فرص معينة تفتح أمامك بعض الأبواب حظك اليوم برج الحوت عاطفياً :تطرح مواضيع شائكة تتسبب بجرح مشاعر الشريك، وربما يحاول النيل من سمعتك وتشويهها أمام الآخرين

:تطرح مواضيع شائكة تتسبب بجرح مشاعر الشريك، وربما يحاول النيل من سمعتك وتشويهها أمام الآخرين حظ برج الحوت اليوم صحياً :خفف قدر الإمكان من ساعات العمل الإضافية، وخصص المزيد من الوقت لنشاطاتك الترفيهية

:خفف قدر الإمكان من ساعات العمل الإضافية، وخصص المزيد من الوقت لنشاطاتك الترفيهية برج الحوت الرجل اليوم :عليك التفكير اليوم ببعض المشروعات المعروضة عليك، فترة جيدة لاتخاذ قرارات مهمة في حياتك المهنية، خاصة أن مزاجيتك عالية اليوم وتشعر براحة في العمل وفي علاقاتك مع الأصدقاء والشريك هذه الفترة

:عليك التفكير اليوم ببعض المشروعات المعروضة عليك، فترة جيدة لاتخاذ قرارات مهمة في حياتك المهنية، خاصة أن مزاجيتك عالية اليوم وتشعر براحة في العمل وفي علاقاتك مع الأصدقاء والشريك هذه الفترة برج الحوت المرأة اليوم:يوم غير مستقر في العمل، تواجه اليوم الكثير من المفاجات غير الجيدة والتي قد تعكر صفوا حياتك، هذه الفترة غير جيدة ابدًا على كافة الأصعدة بسبب تقلباتك المزاجية التي تؤثر على علاقاتك مع من حولك، حاول ضبط اعصابك

​توقعات الأبراج لعام 2022: الأكثر حظًا برج السرطان، والأقل حظًا برج العقرب

توقعات الأبراج لشهر كانون الأول/ ديسمبر 2021