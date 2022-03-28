اعرفي كيف سيكون حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 29 مارس/آذار 2022؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك ما هي توقعات برجك اليوم الثلاثاء 29 مارس/آذار 2022:

حظك اليوم مع توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 29 مارس/آذار 2022

توقعات برج الحمل اليوم 21 آذار - 19 نيسان

توقعات برج الحمل اليوم 21 آذار - 19 نيسان،من الناحية المهنية سوف تتعلّم جديداً أو تعلم أنت الآخرين درساً، لكنّ الغضب قد يسيطر والتوتّر أيضاً أما من الناحية العاطفية ابتعد عن التصرّفات الصبيانة مع الشريك وتجنب القرارات الارتجالية التي تعرّض أوضاعك العاطفية للخطر، أما من الناحية الصحية لا تهمل أبداً ممارسة المشي صباحاً ومساء واستفد من كل متاح للقيام بذلك.

توقعات برج الثور اليوم 20 نيسان - 20 أيار

توقعات برج الثور اليوم 20 نيسان - 20 أيار،من الناحية الهمنية يوجد تجارب جديدة في السفر وعلى الانفتاح والتواصل مع بعض الجماعات والأفرقاء أما عاطفياً سوف تتشجّع على الخروج من صمتك والتخلّي عن تحفّظك. ما من سبب لظهور خلافات، فأنت منسجم تمامًا مع نفسك ومع الشريك أما صحياً لا تعتقد أنك وحدك تفهم في الشأن الصحي، ولا تستخف بآراء أصحاب الاختصاص.

توقعات برج الجوزاء اليوم 21 أيار - 20 حزيران

توقعات برج الجوزاء اليوم 21 أيار - 20 حزيران،من الناحية المهنية هذا اليوم سوف يأخذك إلى نقاشات مالية ملحة ويحذرك من بعض التغييرات الطارئة في حياتك المهنية كما الشخصية أما عاطفياً لا تورط الشريك في مشكلاتك، ما يعانيه معك منذ مدة يكفيه، خفف عنه إذا أردته أن يبقى مرتاحاً أما صحياً المطلوب منك القيام به على الصعيد الصحي مفيد، ولن تكون إلا سعيداً.

توقعات السرطان اليوم 21 حزيران - 22 تموز

توقعات برج السرطان اليوم 21 حزيران - 22 تموز، من الناحية المهنية صحتك جيدة يا عزيزي لكنك تعاني من الوزن الزائد حاول أن تخفف من الأكل الجاهز قدر المستطاع، أما من الناحية المهنية تملك طاقة إيجابية منذ الصباح الباكر يا عزيزي برج السرطان حاول أن تنشرها لزملائك في العمل، أما من الناحية العاطفية أنت تعيش قصة حب كبيرة ورومانسية حاول أن تستمتع باللحظة ولا تفكر في المستقبل.

توقعات برج الأسد اليوم 23 تموز - 22 آب

توقعات برج الأسد اليوم 23 تموز - 22 آب،من الناحية المهنية هو يوم مناسب جدًا لتحديد أولوياتك ووضع خطوط عريضة لها. تتمتّع بسرعة بديهية وقدرة على استيعاب الامور، لذلك تعتبر منافسًا شرسًا، أما عاطفياً لن تتوقّف طويلاً امام العقبات التي تعترض علاقتك العاطفية، وتجتازها بسهولة وجرأة، أما صحياً يوم جيد يشهد تحريك الدورة الدموية بالمشاركة في سبّاق مع الأصدقاء.

توقعات برج العذراء اليوم 23 آب - 22 أيلول

توقعات برج العذراء اليوم 23 آب - 22 أيلول،من الناحية المهنية القمر سوف تتحدث عن نتائج حسيّة لجهودك السابقة، أما من الناحية العاطفية نقاش حاد يبلغ حد القرار بالقطيعة أو الانفصال عن الشريك، أو ينشد أحدكما حريته ويطالب بالرحيل أو بالحسم، أما صحياً ينصح لك الفلك القيام بفحوص طبية في الايام الاخيرة من الشهر.

توقعات برج الميزان اليوم 23 آب - 22 أيلول

توقعات برج الميزان اليوم 23 آب - 22 أيلول، من الناحية الصحية حاول أن تخفف من المبالغة في تناول السكريات يا عزيزي وايضاً خفف من تناول الكافيين وخصوصاً قبل قدوم شهر رمضان المبارك، أما من الناحية المهنية لديك امور عالقة حاول أن تحلها بهدوء مع مديرك ولا تكثر من الشكوى له، أما من الناحية العاطفية أمورك هادئة لا يوجد جديد.

توقعات برج العقرب اليوم 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

توقعات برج العقرب اليوم 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني، من الناحية الصحية أنت تعاني من التهاب الرئة ابتعد عن التدخين فوراً ومارس تمارين التنفس وأكثر من شرب الأعشاب ولا تنسى ممارس رياضة المشي، أما من الناحية المهنية حاول أن تلتزم في أوقات الدوام وحاول أن تسمع زملائك أكثر ولا تهملهم لأنه أسلوب التطنيش غير لائق في مكان العمل، أما عاطفياً تعيش قصة حب تنتهي بالزواج.

توقعات برج القوس اليوم 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

توقعات برج القوس اليوم 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول، من الناحية الصحية أمورك تتدهور حاول أن تراجع طبيبك فواراً لكن أنت تملك مناعة قوية حاول أن ترتدي ملابس ثقيلة في هذا الجو البارد لا تنغدر بالشمس، أما من الناحية المهنية أنت تحاول أن توسع دائرة علاقاتك في العمل لكن حاول قدر المستطاع أن تبتعد عن النميمة والتعليق على الزملاء بشيء سيء، من الناحية العاطفية لا يوجد جديد أمورك هادئة ومملة في بعض الأحيان.

توقعات برج الجدي اليوم 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

توقعات برج الجدي اليوم 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني، من الناحية الصحية حاول أن تلتزم بشرب الماء بكثرة وأيضاً تناول الخضار والفواكة لأنها تحتوي على فيتامين سي، وخفف قدر المستطاع من شرب القهوة قبل رمضان، من الناحية المهنية أنت تبحث عن عمل، من الناحية العاطفية اليوم مودك غير جيد حاول أن تختصر التكلم مع شريك حياتك حتى لا تجرحه.

توقعات برج الدلو اليوم 20 كانون الثاني - 18 شباط

توقعات برج الدلو اليوم 20 كانون الثاني - 18 شباط، من الناحية الصحية أنت تعاني من صداع ورشح حاول أن تلتزم المنزل وافحص كورونا للتأكد من وضعك، أما من الناحية المهنية استعد لاجتماعات كثيرة اليوم حاول أن تتناول وجبة الإفطار حتى تكون طاقتك عالية، اما عاطفياً أنت على خلاف مع حبيبك حاول أن ترضيه أو تشتري له هدية بسيطة لإرضائه.

توقعات برج الحوت اليوم 19 شباط – 20 آذار

توقعات برج الحوت اليوم 19 شباط – 20 آذار،من الناحية الصحية أنت ملتزم بنظام غذائي صحي حاول أن تستمر فيه لكن لا تنسى أخذ الفيتامينات بانتظام واشرب الماء بكثرة، أما من الناحية المهنية أمورك جيدة ولا يوجد جديد فقط تستعد لشهر رمضان المبارك، أما من الناحية العاطفية لديك أمور مهمة مع شريك حياتك حاول أن تتحضر لها لأنها سوف تسعدك.

حظك اليوم مع توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 22 مارس/آذار 2022‎‎

حظك اليوم مع توقعات الأبراج اليوم الإثنين 21 مارس/آذار 2022‎‎