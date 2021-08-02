حظك اليوم مع توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 3 أغسطس/ آب 2021

اعرفي كيف سيكون حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 3 أغسطس/ آب 2021؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك ما هي توقعات برجك اليوم الثلاثاء 3 أغسطس/ آب 2021:
توقعات برج الحمل اليوم 21 آذار - 19 نيسان
- حظك اليوم برج الحمل مهنياً:تشعر بالانفراج وتتنفس الصعداء، أو تتحرّر من قيد، وتسلّط الضوء على شؤون مالية وتفاصيل مادية كثيرة
- حظك اليوم برج الحمل عاطفياً: إذا كنت على خلاف مع حبيبك فالوقت مناسب للمصالحة، شرط توضيح نقاط الخلاف والتفاهم على الأمور الحساسة
- حظ برج الحمل اليوم صحياً: تبذل جهدك كي تحافظ على وزنك المثالي الذي يحسدك عليه الآخرون
- برج الحمل الرجل اليوم:تبحث عن استقرار لا بدّ منه في هذا اليوم، كذلك تفتش عن أولوياتك وتبدو ثابتًا في مواقفك، مغامرًا ومستبدًّا بآرائك. حاول ألا تدع الآخرين يتدخلون في عملك الخاص، فقد تكون بعض النيات الخفية تضمر عكس ما تعلن.
- برج الحمل المرأة اليوم: الفلك يمنحك راحة فكرية وذهنية صافية، فحاول أن تستفيد من الوضع وتتقرب أكثر من الشريك.
توقعات برج الثور اليوم 20 نيسان - 20 أيار
- حظك اليوم برج الثور مهنياً:قد تطرأ أحداث خارجة عن إرادتك تزعجك وتثير توترك، إياك أن تجازف بنجاحك وبمكانتك بسبب بعض الانفعالات
- حظك اليوم برج الثور عاطفياً: جو إيجابي لطرح أفكار جديدة بغية تطوير العلاقة، استفد قدر الإمكان ولا تضيّع الفرصة فهي لن تتكرر ثانية في المدى المنظور
- حظ برج الثور اليوم صحياً:قم بأي نشاط يبقيك في حركة بدل الجلوس ومشاهدة التلفزيون وتناول الطعام
- برج الثور الرجل اليوم:تكون الانظار مشدودة اليك ولا بد من ان تترك أثراً جميلاً اينما حللت. تتمتع بالثقة والهدوء والنضج، وترغب في اتخاذ قرار او حسم مسألة معينة.
- برج الثور المرأة اليوم:تتلقى جواباً يشفي غليلك نظراً إلى ايجابية هذا اليوم المناسب للتحرك المهني واللقاءات العاطفية.
توقعات برج الجوزاء اليوم 21 أيار - 20 حزيران
- برج الجوزاء اليوم مهنياً:لا تكن ضعيفاً أمام العثرات وشدائدها ولا تسمح للآخرين أصحاب النيات السيئة وضع العراقيل أمامك، بل حطّم خبثهم ومَكرهم
- برج الجوزاء اليوم عاطفياً:حدد طبيعة علاقتك مع الحبيب، ولا تدخل في نقاشات تعرف أنها تزعجه وقد تسبب له النفور منك والابتعاد
- حظ برج الجوزاء اليوم صحياً:لا تساوم على حساب صحتك من أجل الحصول على مبلغ زهيد مقابل ساعات عمل إضافية ترهقك
- برج الجوزاء الرجل اليوم:لقاء مهم وحارّ مع شخص يجذبك، فتعيش قصة مميزة، ويتحدث اليوم عن تغييرات أو عن حدث مهم يطرأ في حياتك.
- برج الجوزاء المرأة اليوم: لا تنظر إلى الوراء، ما مضى قد مضى، واسع جاهداً إلى أن تعوض ما فات، فالوقت متاح أمامك.
توقعات برج السرطان اليوم 21 حزيران - 22 تموز
- حظك اليوم برج السرطان مهنياً: تأتي أحداث لتترك انعكاسات سلبية على شعبيتك وعلاقاتك الشخصية والاجتماعية في محيطك
- حظك اليوم برج السرطان عاطفياً: عليك أن تكون أكثر حذراً في خياراتك المقبلة، وقد تكون هنالك مطبّات في عرض جديد يقدم إليك في غضون أيام
- حظ برج السرطان اليوم صحياً: إذا أكثرت من تناول المنبهات في فترة بعد الظهر فلا تستغرب الأرق ليلاً
- برج السرطان الرجل اليوم:عليك ان تخرج من حالة القلق على المستقبل، وذلك لا بد من أن يكون من خلال الثقة بالنفس والشجاعة.
- برج السرطان المرأة اليوم:سرعات دقات القلب لها عبارات محدّدة، ويبدو أن هذا الشعور سيكون متبادلاً مع الشريك.
توقعات برج الأسد اليوم 23 تموز - 22 آب
- حظك اليوم برج الأسد مهنياً: إذا كنت متمسكاً بوجهة نظرك، لا تتردّد في طرحها وحاول أن تنظر إلى الأمور بتفاؤل
حظك اليوم برج الأسد عاطفياً:الثقة والإخلاص مع الشريك أبرز عناوين العلاقة الناجحة، وهذا يدفعكما إلى تفعيلها
- حظ برج الأسد اليوم صحياً: تجنب الأجواء السلبية التي يمكنها تهديد سلامتك، وانتقل إلى مكان تشعر فيه بالراحة
- برج الأسد الرجل اليوم:تسجّل هذا اليوم حدثاً سعيداً ويعلن عن حب ولقاءات وغرام مفاجىء او تطوير لعلاقة ناشئة وامتيازات كثيرة وفرص لعقد صداقات جديدة، ولتغيير في حياتك يأخذك نحو مستقبل آخر.
- برج الأسد المرأة اليوم:أنت بحاجة إلى التغيير في كل مجالات حياتك.
توقعات برج العذراء اليوم 23 آب - 22 أيلول
- برج العذراء اليوم مهنياً: يوم جيّد وواعد مهنياً تحصد فيه الدعم والتأييد، وتلتقي شخصاً جذاباً يكون له أثر إيجابي في مهنتك
- برج العذراء اليوم عاطفياً: تتوضح الأمور العالقة بينك وبين الشريك، بفضل الإرادة الصلبة والقدرة المدهشة على المثابرة والتفكير السليم والواعي
- حظ برج العذراء اليوم صحياً:خفف من التدخين وتناول الكحول بكميات كبيرة في سهراتك، وحاول أن تكون معتدلاً
- برج العذراء الرجل اليوم: ترقّب وانتظار يكون عنوان هذا اليوم. توقّع تأجيلاً لمسألة مهمة. شارك في المؤتمرات أو ورش العمل لتدعم كفاءتك وتثقف نفسك.
- برج العذراء المرأة اليوم: لا تقف متفرّجاً على قطار المعرفة يمرّ أمامك مرور الكرام. تجنّب المبادرة وسيطر على انفعالاتك. راع ظروفك الصحّية أيضاً لأن طاقتك ضعيفة ومناعتك خفيفة.
توقعات برج الميزان اليوم 23 آب - 22 أيلول
- حظك اليوم برج الميزان مهنياً: تجتاز العقبات وتكون سعيداً بإنجازك وترتفع المعنويات مجدداً، وتبرهن للجميع أنك صاحب موهبة فذة وقدرة كبيرة على الابتكار
- حظك اليوم برج الميزان عاطفياً: تبدو الأفكار واضحة وتكون قادراًعلى تحقيق ما تريد وترغب في أخذ المبادرة بعد تعب الأيام الماضية
- حظ برج الميزان اليوم صحياً:إذا أردت أن تكتسب سمرة لا تعرض نفسك كثيراً لأشعة الشمس لأن بشرتك حساسة جداً
- برج الميزان الرجل اليوم:يمكنك الاستفادة من المزاج العام في العمل، وخصوصاً أن ما حققته قبل فترة كان له مردود إيجابي حول إمكاناتك.
- برج الميزان المرأة اليوم:هناك من يحاول تشويه صورتك، لكن مسعاه لن ينجح بسبب الوعي الذي يتمتع به الشريك.
توقعات برج العقرب اليوم 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني
- حظك اليوم برج العقرب مهنياً:تقضي طيلة اليوم باجتماعات مهمة تترتب عليها قرارات حاسمة وتتلقى الكثير من عروض العمل المغرية
- حظك اليوم برج العقرب عاطفياً: توجّه بعض الملاحظات إلى الحبيب حول تصرفاته وتناقشه بها وتقدّم من جهتك بعض التنازلات لتنجح علاقتك به
- حظ برج العقرب اليوم صحياً:دقق جيداً في كل ما تتناوله من مأكولات، وخفف من المقالي ولا سيما مساء
- برج العقرب الرجل اليوم:إبتعد عن الاضواء. قد تطرأ تأخيرات وعراقيل أو تعيش بلبلة على صعيد مفاوضات ما. تأكّد أن الحلول تأتي قريباً ولا تستعجل شيئاً.
- برج العقرب المرأة اليوم: حاذر العمليات التجارية أو حسم الامور. كن حريصاً على كل نواحي حياتك. أترك الامور تتطور طبيعياً وأعطها الوقت الكافي. تؤدي علاقاتك العائلية دوراً في خياراتك.
توقعات برج القوس اليوم 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول
- حظك اليوم برج القوس مهنياً:يحمل هذا اليوم آفاقاً واسعة واحتمالات شتى وتنسيقاً يريحك من قلق ويصحّح بعض الأوضاع
- حظك اليوم برج القوس عاطفياً:في الجو مصالحة أو لقاء أوعودة الى حياتك العاطفية كما كانت منذ زمن، فتنتعش مجدداً وتقدم على خطوات مهمة جداً
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حظك اليوم برج القوس صحياً:خفف من المأكولات الغنية بالدهنيات والنشويات واللحوم
- برج القوس الرجل اليوم:
لا تستبعد تعاوناً مع فئات جديدة وتبدّلاً لبعض الأوضاع بحيث تضع حدّاً لشراكة أو لتعاون قديم.
- برج القوس المرأة اليوم: تسيطر على الموقف وتتّخذ القرار الحكيم والمستقلّ عن أي ضغوط، معتمداً نظاماً خاصاً بك ومتابعاً جهوداً تراها مناسبة.
توقعات برج الجدي اليوم 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني
- حظك اليوم برج الجدي مهنياً: يشكل مركور مربعاً مع مارس ما يوقظ حيوية كبيرة ويعني على الصعيد العام حماسة ومواجهة، وقد تلوم فريقاً ما على عدم التجاوب معك
- حظك اليوم برج الجدي عاطفياً:إذا بدأت تشعر بالملل مع الشريك فعليك إيجاد البدائل سريعاً وهي متوافرة أمامك قبل الوصول إلى طريق مسدود
- حظ برج الجدي اليوم صحياً: حاول أن تكون متمالك الأعصاب وهادئاً ومتروياً ومتماسكاً هذا اليوم
- برج الجدي الرجل اليوم:تعيش يوماً مريحاً نفسياً وجيداً لتقريب وجهات النظراذا كنت مختلفاً مع الحبيب. و
- برج الجدي المرأة اليوم:قد تسعد بلقاء الأحبّة. قد تقدم على شيء مختلف أو تدور الأحداث بسرعة نحو مناخ أكثر إيجابية ووعداً.
توقعات برج الدلو اليوم 20 كانون الثاني - 18 شباط
- حظك اليوم برج الدلو مهنياً: عليك أن تكون حذراً في تصرّفاتك، فالكثيرون يترقبون أخطاءك وينتظرون أقرب فرصة المناسبة للنيل منك
حظك اليوم برج الدلوعاطفياً:لا تشعر بالاستقرار في علاقتك بالشريك، والى أين ستقودك هذه العلاقة وخصوصاً أن أفقها غير واضح
- حظ برج الدلو اليوم صحياً:تمنّي النفس بالعودة إلى الأيام الخوالي حين كان وضعك الصحي على أفضل ما يكون، لكن الأمر مستحيل
- برج الدلو الرجل اليوم:تشكّك في بعض النيات وتدقّق في بعض التفاصيل، وخصوصاً إذا كنت تفاوض من أجل عقد مهم.
- برج الدلو المرأة اليوم:قد تعود إلى مشروع بعد طول غياب، أو إلى مكان بعد انفصال وقطيعة. لا تخف، فأنت في موقع قوّة خاصة.
توقعات برج الحوت اليوم 19 شباط – 20 آذار
- حظك اليوم برج الحوت مهنياً:فرص لإستثمارات مالية مربحة تتاح لك اليوم حاول أن تستفيد منها والوقت غير مناسب لتقوم اليوم بأي تغيرات قد لا تكون في مصلحتك
حظك اليوم برج الحوت عاطفياً: لا تتردد في الإجابة عن الأسئلة المحرجة التي يطرحها عليك الشريك، فهو يعرف ما تمر به من ظروف دقيقة
- حظ برج الحوت اليوم صحياً:إحمِ مصالحك من فورات الغضب وحاول ألاّ تتشاجر مع أحد لأنها فترة قد تحمل حوادث عابرة أو وعكة صحيّة أو تراجعاً كبيراً في الحظّ
- برج الحوت الرجل اليوم:قد يحاول بعضهم تشويه صورتك لغايات معروفة، لكن مهمّته لن تعرف النجاح بسبب رصيدك الكبير من النجاح.
- برج الحوت المرأة اليوم:لا تترك أصحاب الأفكار السود يتسللون الى علاقتك مع الشريك، فذلك سيعقّد الأمور فتصبح المعالجات مستحيلة.
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