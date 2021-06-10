حظك اليوم مع توقعات الأبراج اليوم الجمعة 11 حزيران/يونيو 2021‎

اعرفي كيف سيكون حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليوم الجمعة 11 أيار/ مايو 2021؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك ما هي توقعات برجك اليوم الجمعة 11 أيار/ مايو 2021:‎

توقعات برج الحمل اليوم 21 آذار - 19 نيسان

حظك اليوم برج الحمل مهنياً: تختلف في وجهات نظرك مع زملاء العمل فحاول أن تسوي الأمور بينكم بمحبة وكن منفتحاً على الجميع واستمع إلى النصائح

تختلف في وجهات نظرك مع زملاء العمل فحاول أن تسوي الأمور بينكم بمحبة وكن منفتحاً على الجميع واستمع إلى النصائح حظك اليوم برج الحمل عاطفياً: تبدو حياتك العاطفية مميزة، وتتلقى عدداً من الرسائل التي تفرح قلبك أو دعوات إلى تمضية بعض الوقت خارج البلاد

تبدو حياتك العاطفية مميزة، وتتلقى عدداً من الرسائل التي تفرح قلبك أو دعوات إلى تمضية بعض الوقت خارج البلاد حظ برج الحمل اليوم صحياً: معاقرة الخمرة للتخلص من مشكلاتك تزيد وضعك الصحي سوءاً، لذا فكر ملياً في صحتك

معاقرة الخمرة للتخلص من مشكلاتك تزيد وضعك الصحي سوءاً، لذا فكر ملياً في صحتك برج الحمل الرجل اليوم: خلال هذا الأسبوع تَجِدْ صُعوبة في المُحافظة على برنامج عملك الذي وضعته في الويك-أند بسبب تقلّب الظروف ضدّك أو إختلافك مع وجُهات نظر شركائك أو رؤسائك.

خلال هذا الأسبوع تَجِدْ صُعوبة في المُحافظة على برنامج عملك الذي وضعته في الويك-أند بسبب تقلّب الظروف ضدّك أو إختلافك مع وجُهات نظر شركائك أو رؤسائك. برج الحمل المرأة اليوم: تبني علاقات وثيقة ومُفيدة. حياتك العاطفيّة ستعرف هذا الأسبوع تَقلّبات كبيرة لأنَّ سُرعة تطوّرك سَتدفعك إلى عدم الإكتفاء بعلاقات عاديّة وستبحث عن الجديد عند الجنس الآخر.

توقعات برج الثور اليوم 20 نيسان - 20 أيار

حظك اليوم برج الثور مهنياً: الهفوات المتكرّرة في بعض الأحيان تكلّف الكثير، لذا من الأفضل أن تبحث عن الأنسب لتفادي الوقوع بها

الهفوات المتكرّرة في بعض الأحيان تكلّف الكثير، لذا من الأفضل أن تبحث عن الأنسب لتفادي الوقوع بها حظك اليوم برج الثورعاطفياً: تشعّ بشخصية مميّزة، لكنّك ترتبك إزاء متغيّرات قد تحصل فجأة في هذا الوقت ولا تعرف كيف تتصرف فتقع في المحظور

تشعّ بشخصية مميّزة، لكنّك ترتبك إزاء متغيّرات قد تحصل فجأة في هذا الوقت ولا تعرف كيف تتصرف فتقع في المحظور حظ برج الثور اليوم صحياً: ابحث مع طبيبك العلاج الأفضل للتخلص من آلام الظهر، وتقيد بالتعليمات التي يطلبها منك

ابحث مع طبيبك العلاج الأفضل للتخلص من آلام الظهر، وتقيد بالتعليمات التي يطلبها منك برج الثور الرجل اليوم: ينقصُك أحياناً بعض الثبات على الصعيد المالي، لكنك تتمكّن بالرغم من ذلك على المُحافظة على أوضاع ثابتة نسبيّاً.

ينقصُك أحياناً بعض الثبات على الصعيد المالي، لكنك تتمكّن بالرغم من ذلك على المُحافظة على أوضاع ثابتة نسبيّاً. برج الثور المرأة اليوم: انْتبِهْ من التبذير أو الإستثمارات الكبيرة. تصبو إلى العلاقات العاطفيّة الدافئة والمُخلصة، وتتمنّى أن تُخصّص مزيد من الوقت لِلتمتّع بعلاقات عاطفيّة لها أمل بالنجاح في المُستقبل.

توقعات برج الجوزاء اليوم 21 أيار - 20 حزيران

برج الجوزاء اليوم مهنياً: بوسعك المنافسه بنجاح وتكون إيجابي التفكير وإنسانياً إلى أبعد حدود، وتفتخر بالتفاف الزملاء حولك والوقوف الى جانبك ساعة الحاجة

بوسعك المنافسه بنجاح وتكون إيجابي التفكير وإنسانياً إلى أبعد حدود، وتفتخر بالتفاف الزملاء حولك والوقوف الى جانبك ساعة الحاجة برج الجوزاء اليوم عاطفياً: ترتاح إلى وجود الحبيب إلى جانبك ووقوفه معك، ما يجعلك تشعر بإخلاصه تجاهك وبحبه الكبير لك

ترتاح إلى وجود الحبيب إلى جانبك ووقوفه معك، ما يجعلك تشعر بإخلاصه تجاهك وبحبه الكبير لك حظ برج الجوزاء اليوم صحياً: مهما تعددت المشاغل لإبعادك عن ممارسة الرياضة، حاول إيجاد ولو وقت قليل للقيام بما يفيدك صحيا

مهما تعددت المشاغل لإبعادك عن ممارسة الرياضة، حاول إيجاد ولو وقت قليل للقيام بما يفيدك صحيا برج الجوزاء الرجل اليوم: سَتؤثّر حياتك المهنيّة نسبيّاً على صِحّتك بسبب كثرة الجُهد الذي سَتبذله من أجلها.

سَتؤثّر حياتك المهنيّة نسبيّاً على صِحّتك بسبب كثرة الجُهد الذي سَتبذله من أجلها. برج الجوزاء المرأة اليوم:ثِقْ أكثر بصحّتك ولا تجعل الوسواس المرَضي والخوف من التعب يُؤخّرانك عن القيام بأعمال إضافيّة. صحّتك وأعصابك متينة، لكن إبتعدْ عن المُبالغة.

توقعات برج السرطان اليوم 21 حزيران - 22 تموز

حظك اليوم برج السرطان مهنياً: تمالك أعصابك وتحاشَ التسرّع في الدفاع عن نفسك، قد تتعرّض لظلم أو قمع، لكنّ الجوّ السائد لا يسمح لك بمواجهة المنافسين

تمالك أعصابك وتحاشَ التسرّع في الدفاع عن نفسك، قد تتعرّض لظلم أو قمع، لكنّ الجوّ السائد لا يسمح لك بمواجهة المنافسين حظك اليوم برج السرطان عاطفياً: لا تحاول أن تبقي العلاقة سطحية أو تكون عابرة، وتحاش أن تصطدم بلقاءات أخرى وارتباطات غير ثابتة

لا تحاول أن تبقي العلاقة سطحية أو تكون عابرة، وتحاش أن تصطدم بلقاءات أخرى وارتباطات غير ثابتة حظ برج السرطان اليوم صحياً: لا تضخّم المشكلات التي تعانيها، باستطاعتك التخلص منها إذا واظبت على ممارسة الرياضة

لا تضخّم المشكلات التي تعانيها، باستطاعتك التخلص منها إذا واظبت على ممارسة الرياضة برج السرطان الرجل اليوم: حياتك المهنيّة فستُقدّم لك مُفاجآت حلوة هذا الأسبوع وسَتدفعك إلى توسيع كفاءاتك.

حياتك المهنيّة فستُقدّم لك مُفاجآت حلوة هذا الأسبوع وسَتدفعك إلى توسيع كفاءاتك. برج السرطان المرأة اليوم: سَتبدو خياليّاً وفوضويّاً إلى الإطّلاع والمعرفة، وغنيّاً بالأفكار الجديدة.

توقعات برج الأسد اليوم 23 تموز - 22 آب

حظك اليوم برج الأسد مهنياً :تحقّق انتصارت مهمّة في العمل، وتقوم بإنجاز مهم يسلّط عليك الضوء ويثير الإعجاب بقدراتك وإبداعاتك

:تحقّق انتصارت مهمّة في العمل، وتقوم بإنجاز مهم يسلّط عليك الضوء ويثير الإعجاب بقدراتك وإبداعاتك حظك اليوم برج الأسد عاطفياً: لتفرّد بالرأي مسألة خطرة ولا سيما إذا كان ذلك سينعكس سلباً على طبيعة العلاقة بالشريك، فحاول التخلي عن هذه العادة

لتفرّد بالرأي مسألة خطرة ولا سيما إذا كان ذلك سينعكس سلباً على طبيعة العلاقة بالشريك، فحاول التخلي عن هذه العادة حظ برج الأسد اليوم صحياً: استعض عن المأكولات الغنية باللحوم بتلك الخفيفة والمحتوية على كمية كبيرة من الخضار

استعض عن المأكولات الغنية باللحوم بتلك الخفيفة والمحتوية على كمية كبيرة من الخضار برج الأسد الرجل اليوم: يجب أن تكون صبوراً في تنظيم مشاريعك، وعليك أن تختارها حسَب أهميّتها وضرورتها ، والظروف ستكون مُلائمة لك لِتحقيق هذه المشاريع ولو بعد فترة.

يجب أن تكون صبوراً في تنظيم مشاريعك، وعليك أن تختارها حسَب أهميّتها وضرورتها ، والظروف ستكون مُلائمة لك لِتحقيق هذه المشاريع ولو بعد فترة. برج الأسد المرأة اليوم:عاطفيّاً تتحمّل مسؤوليّة إختيارك أو قرارك العاطفي سواء كان إيجابيّاً أم سلبيّاً. تحتاج إلى الأمان والثقة.

توقعات برج العذراء اليوم 23 آب - 22 أيلول

برج العذراء اليوم مهنياً: طول الانتظار منعك من التدقيق في الأمور حال حصولها، فقبلتها بطريقة متسرّعة، لكنك تدرك اليوم أن لا بد من إصلاح الوضع

طول الانتظار منعك من التدقيق في الأمور حال حصولها، فقبلتها بطريقة متسرّعة، لكنك تدرك اليوم أن لا بد من إصلاح الوضع برج العذراء اليوم عاطفياً: قد تواجه بعض الأنانية غير المبررة من الشريك، وذلك يؤدي حتماً الى تلبّد الغيوم في سماء علاقتكما

قد تواجه بعض الأنانية غير المبررة من الشريك، وذلك يؤدي حتماً الى تلبّد الغيوم في سماء علاقتكما حظ برج العذراء اليوم صحياً: تتطلب الحالة التي أنت فيها تغيير نوعية طعامك لكي تحافظ على رشاقتك

تتطلب الحالة التي أنت فيها تغيير نوعية طعامك لكي تحافظ على رشاقتك برج العذراء الرجل اليوم: لا يجب أن يمنعك من الخوف من الإرتباط العاطفي. لِمواليد العشريّة الأولى والثانية من النساء ، عليكنَّ توخّي الحذر في كُلّ شيء.

لا يجب أن يمنعك من الخوف من الإرتباط العاطفي. لِمواليد العشريّة الأولى والثانية من النساء ، عليكنَّ توخّي الحذر في كُلّ شيء. برج العذراء المرأة اليوم: سَتُحقّق نتائج مُشجّعة وفي الوقت المُحدَّد لِمشاريع وأعمال بدأتها في أوقات سابقة . هذا ما يزيد حوافزك وثقتك للإنطلاق في أعمالٍ جيّدة .

توقعات برج الميزان اليوم 23 آب - 22 أيلول

حظك اليوم برج الميزان مهنياً: إنزع قناع الحسد والغيرة، ولا تتلاعب على الحبلين، لكل شيء نهاية، وحيلك لن تنطلي على أحد بعد اليوم

إنزع قناع الحسد والغيرة، ولا تتلاعب على الحبلين، لكل شيء نهاية، وحيلك لن تنطلي على أحد بعد اليوم حظك اليوم برج الميزان عاطفياً: معالجة الأمور بالحكمة والرويّة بينك وبين الشريك تؤدي إلى الحلول المرجوة لكل مشكلة تعترضكما

معالجة الأمور بالحكمة والرويّة بينك وبين الشريك تؤدي إلى الحلول المرجوة لكل مشكلة تعترضكما حظ برج الميزان اليوم صحياً: أعصابك المتوترة بعض الشيء تحتاج إلى الخلود للراحة وجلسات تأمل بعيداً عن محيطك

أعصابك المتوترة بعض الشيء تحتاج إلى الخلود للراحة وجلسات تأمل بعيداً عن محيطك برج الميزان الرجل اليوم: المتزوّجون أو الخاطبون يشعرون بأنَّ العلاقة تنحرف نوعا ً ما عن الخط المرسوم وأنّه يجب التصدّي لهذا الأمر.

المتزوّجون أو الخاطبون يشعرون بأنَّ العلاقة تنحرف نوعا ً ما عن الخط المرسوم وأنّه يجب التصدّي لهذا الأمر. برج الميزان المرأة اليوم: في الوقت الحاضر لن تُريد خلق مَشاكل يُمكن تلافيها بِسهولة. تعرف كيف تُحافظ على صحّتك من خلال إهتمامك بالنظافة والوقاية الصحيّة.

توقعات برج العقرب اليوم 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

حظك اليوم برج العقرب مهنياً: لا تتراجع أمام الضغوط، فأنت تمتلك القدرة على مواجهتها مهما بلغ حجمها والتغلب عليها بشجاعة كبيرة

لا تتراجع أمام الضغوط، فأنت تمتلك القدرة على مواجهتها مهما بلغ حجمها والتغلب عليها بشجاعة كبيرة حظك اليوم برج العقرب عاطفياً: القمر معاكس ومركور أيضاً يعاكس مارس ما قد يشير إلى بعض الخلافات والنقاشات الحادة التي تخرج عن المألوف

القمر معاكس ومركور أيضاً يعاكس مارس ما قد يشير إلى بعض الخلافات والنقاشات الحادة التي تخرج عن المألوف حظ برج العقرب اليوم صحياً: الحفاظ على رشاقتك مهم جداّ، لكن لا تحاول القيام بحمية من دون استشارة أصحاب الاختصاص

الحفاظ على رشاقتك مهم جداّ، لكن لا تحاول القيام بحمية من دون استشارة أصحاب الاختصاص برج العقرب الرجل اليوم: لن تتسرّع في الإنطلاق وسَتُفضّل الإنتظار حتى يستقرّ وضعك وتطمئنْ تماماً. تقوم بالخطوات اللازمة إداريّاً لِلحفاظ على ما حققّته رسميّاً.

لن تتسرّع في الإنطلاق وسَتُفضّل الإنتظار حتى يستقرّ وضعك وتطمئنْ تماماً. تقوم بالخطوات اللازمة إداريّاً لِلحفاظ على ما حققّته رسميّاً. برج العقرب المرأة اليوم:سَتُباشر أعمالك في ضوء نظرة جديدة أكثر ثقة وثباتاً .

توقعات برج القوس اليوم 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

حظك اليوم برج القوس مهنياً: تخف الحظوظ وتحاول ان تتأقلم مع ظروف مهنية جديدة، لكن انتبه لتطورات تتطلب الكثير من الحرص

تخف الحظوظ وتحاول ان تتأقلم مع ظروف مهنية جديدة، لكن انتبه لتطورات تتطلب الكثير من الحرص حظك اليوم برج القوس عاطفياً: تسعى إلى الإمساك بزمام الأمور، وتشعر بأنّك تتحكم في الوضع العاطفي، فتتقدّم بخطى ثابتة أكثر من السابق

تسعى إلى الإمساك بزمام الأمور، وتشعر بأنّك تتحكم في الوضع العاطفي، فتتقدّم بخطى ثابتة أكثر من السابق حظ برج القوس اليوم صحياً: التمارين الصباحية مفيدة قبل القيام بأي عمل ولا سيما إذا أتبعتها بتناول كوب من العصير الطبيعي

التمارين الصباحية مفيدة قبل القيام بأي عمل ولا سيما إذا أتبعتها بتناول كوب من العصير الطبيعي برج القوس الرجل اليوم: إن كُنتَ عازباً ، لن تكون راضياً عن طريقة حياتك ، لكنّك في الوقت نفسه تكون غير مُستعدّ لِلتخلّي عن عاداتك. نقطة ضُعفك الوحيدة هي انفعاليّتك الكفيلة بتوتير أعصابك.

إن كُنتَ عازباً ، لن تكون راضياً عن طريقة حياتك ، لكنّك في الوقت نفسه تكون غير مُستعدّ لِلتخلّي عن عاداتك. نقطة ضُعفك الوحيدة هي انفعاليّتك الكفيلة بتوتير أعصابك. برج القوس المرأة اليوم:تكون قادراً على التركيز والتدقيق في كُلّ تفاصيل أعمالك المهنيّة، ماليّاً تكون أكثر تماسُكاً في مصاريفك ولن تُبذّر.

توقعات برج الجدي اليوم 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

حظك اليوم برج الجدي مهنياً: يسليك أحد الزملاء هذا اليوم ويوسع دائرة معارفك، وتستقطب التأييد وتؤدي دوراً حاسماً في العمل

يسليك أحد الزملاء هذا اليوم ويوسع دائرة معارفك، وتستقطب التأييد وتؤدي دوراً حاسماً في العمل حظك اليوم برج الجدي عاطفياً: تتعقد علاقة في المحيط، وتضطر الى ايجاد حل بكل الوسائل وتحاول ألا تفضح أمرك وأن تحافظ على حميميتك

تتعقد علاقة في المحيط، وتضطر الى ايجاد حل بكل الوسائل وتحاول ألا تفضح أمرك وأن تحافظ على حميميتك حظ برج الجدي اليوم صحياً: فكر جيداً في الخطوات المستقبلية الضرورية للمحافظة على صحة رشيقة، واختر المناسب منها والمفيد لك

فكر جيداً في الخطوات المستقبلية الضرورية للمحافظة على صحة رشيقة، واختر المناسب منها والمفيد لك برج الجدي الرجل اليوم: حاوِلْ جاهِداً الإمساك بالإيجابيّات في حياتك المهنيّة حتى تَتمكّن من ضبط الأمور باكراً. قد يكون برنامجك المهني فوضويّاً بعض الشيء، فلا تتأخّر في تنظيمه.

حاوِلْ جاهِداً الإمساك بالإيجابيّات في حياتك المهنيّة حتى تَتمكّن من ضبط الأمور باكراً. قد يكون برنامجك المهني فوضويّاً بعض الشيء، فلا تتأخّر في تنظيمه. برج الجدي المرأة اليوم: انْتبِهْ إلى صحّتك وإلى الإشارات الفلكيّة التي تُحذّرك من الإرهاق.

توقعات برج الدلو اليوم 20 كانون الثاني - 18 شباط

حظك اليوم برج الدلو مهنياً: قد تتوصّل إلى عملية تقارب ومصالحة، ولو تحمّلت بعض الملامة والانتقاد والملاحظات، فهي في مصلحتك

قد تتوصّل إلى عملية تقارب ومصالحة، ولو تحمّلت بعض الملامة والانتقاد والملاحظات، فهي في مصلحتك حظك اليوم برج الدلوعاطفياً: تحقّق انتصارت مهمّة، وتقوم بإنجاز مهم يسلّط عليك الضوء ويثير الإعجاب بقدراتك الخلاقة وأفكارك البناءة

تحقّق انتصارت مهمّة، وتقوم بإنجاز مهم يسلّط عليك الضوء ويثير الإعجاب بقدراتك الخلاقة وأفكارك البناءة حظ برج الدلو اليوم صحياً: الوزن الزائد له انعكاسات سلبية، فحاول أن تستعيد رشاقتك سريعاً في فصل الصيف

الوزن الزائد له انعكاسات سلبية، فحاول أن تستعيد رشاقتك سريعاً في فصل الصيف برج الدلو الرجل اليوم: تكون رؤيتك أكثر وُضوحاً وتكون مُستعدّاً بقوّة لإكتساب خبرة أفضل . تضع تصوّراً مُحدّداً لِوسائل تقدّمك وتصميماً لِمشاريعك.

تكون رؤيتك أكثر وُضوحاً وتكون مُستعدّاً بقوّة لإكتساب خبرة أفضل . تضع تصوّراً مُحدّداً لِوسائل تقدّمك وتصميماً لِمشاريعك. برج الدلو المرأة اليوم: يُسلّمك رؤساؤك مهاماً إضافيّة مرهونة بأوقات دقيقة، ما يضطرّك إلى تأجيل مشاريعك.

توقعات برج الحوت اليوم 19 شباط – 20 آذار

حظك اليوم برج الحوت مهنياً: تتشابك الأفكار والهواجس وتظهر الاتهامات، الوضع غير خطر إلى هذه الدرجة، لكنه لا يسمح بالاستخفاف به أو بمستجدّاته

تتشابك الأفكار والهواجس وتظهر الاتهامات، الوضع غير خطر إلى هذه الدرجة، لكنه لا يسمح بالاستخفاف به أو بمستجدّاته حظك اليوم برج الحوت عاطفياً: عواطفك المتأججة تفجّرها مع الشريك، ما يزيد الأجواء بينكما رومانسية وتعلق أحدكما بالآخر

عواطفك المتأججة تفجّرها مع الشريك، ما يزيد الأجواء بينكما رومانسية وتعلق أحدكما بالآخر حظ برج الحوت اليوم صحياً: كل ما تحتاج إليه هو الهدوء وتركيز طاقاتك واهتماماتك بصحتك والمحافظة عليها

كل ما تحتاج إليه هو الهدوء وتركيز طاقاتك واهتماماتك بصحتك والمحافظة عليها برج الحوت الرجل اليوم: في نهاية الأسبوع قد تكون مُضطرّاً لإتّخاذ قرارات هامّة وتَعقُد مُشاورات مُهمّة. على الصعيد المالي يكون وضعك سليماً.

في نهاية الأسبوع قد تكون مُضطرّاً لإتّخاذ قرارات هامّة وتَعقُد مُشاورات مُهمّة. على الصعيد المالي يكون وضعك سليماً. برج الحوت المرأة اليوم: في 1 و 2 من الشهر تستفيد من الويك -إند لِترتاح ولِتُخصّص وقتاً للإهتمام بعائلتك وعلاقتك بالأولاد إن كُنتَ متزوّجاً.

حظك اليوم مع توقعات الأبراج اليوم الخميس 10 حزيران/يونيو 2021‎