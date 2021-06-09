حظك اليوم مع توقعات الأبراج اليوم الخميس 10 حزيران/يونيو 2021‎

اعرفي كيف سيكون حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليوم الخميس 10 أيار/ مايو 2021؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك ما هي توقعات برجك اليوم الخميس 10 أيار/ مايو 2021:‎

توقعات برج الحمل اليوم 21 آذار - 19 نيسان

حظك اليوم برج الحمل مهنياً: تختلف في وجهات نظرك مع زملاء العمل فحاول أن تسوي الأمور بينكم بمحبة وكن منفتحاً على الجميع واستمع إلى النصائح.

تختلف في وجهات نظرك مع زملاء العمل فحاول أن تسوي الأمور بينكم بمحبة وكن منفتحاً على الجميع واستمع إلى النصائح. حظك اليوم برج الحمل عاطفياً: تبدو حياتك العاطفية مميزة، وتتلقى عدداً من الرسائل التي تفرح قلبك أو دعوات إلى تمضية بعض الوقت خارج البلاد

تبدو حياتك العاطفية مميزة، وتتلقى عدداً من الرسائل التي تفرح قلبك أو دعوات إلى تمضية بعض الوقت خارج البلاد حظ برج الحمل اليوم صحياً: معاقرة الخمرة للتخلص من مشكلاتك تزيد وضعك الصحي سوءاً، لذا فكر ملياً في صحتك

معاقرة الخمرة للتخلص من مشكلاتك تزيد وضعك الصحي سوءاً، لذا فكر ملياً في صحتك برج الحمل الرجل اليوم: تيّار من كوكب أورانوس Uranus سيكون مُلائماً لِلإجتماعات المهنيّة والشخصيّة. ضَعْ كُلّ مواهبك في اللُعبة ولا ترفض الدعوات والسهرات والِلقاءات.

تيّار من كوكب أورانوس Uranus سيكون مُلائماً لِلإجتماعات المهنيّة والشخصيّة. ضَعْ كُلّ مواهبك في اللُعبة ولا ترفض الدعوات والسهرات والِلقاءات. برج الحمل المرأة اليوم:كوكب الزهرة Venus سَيُساعدك على تطوير بعض العلاقات المهنيّة الحسّاسة والدقيقة وذلك خصوصاً لِمواليد العشريّة الثانية والثالثة .

توقعات برج الثور اليوم 20 نيسان - 20 أيار

حظك اليوم برج الثور مهنياً: الهفوات المتكرّرة في بعض الأحيان تكلّف الكثير، لذا من الأفضل أن تبحث عن الأنسب لتفادي الوقوع بها

الهفوات المتكرّرة في بعض الأحيان تكلّف الكثير، لذا من الأفضل أن تبحث عن الأنسب لتفادي الوقوع بها حظك اليوم برج الثورعاطفياً: تشعّ بشخصية مميّزة، لكنّك ترتبك إزاء متغيّرات قد تحصل فجأة في هذا الوقت ولا تعرف كيف تتصرف فتقع في المحظور

تشعّ بشخصية مميّزة، لكنّك ترتبك إزاء متغيّرات قد تحصل فجأة في هذا الوقت ولا تعرف كيف تتصرف فتقع في المحظور حظ برج الثور اليوم صحياً: ابحث مع طبيبك العلاج الأفضل للتخلص من آلام الظهر، وتقيد بالتعليمات التي يطلبها منك

ابحث مع طبيبك العلاج الأفضل للتخلص من آلام الظهر، وتقيد بالتعليمات التي يطلبها منك برج الثور الرجل اليوم: هذا الأسبوع لن تخلو مسيرتك المهنيّة من بعض الخطر ويُناسبك أن تؤمّن شروط الضمانة والثبات في اختياراتك لِلعروض المُحتملة.

هذا الأسبوع لن تخلو مسيرتك المهنيّة من بعض الخطر ويُناسبك أن تؤمّن شروط الضمانة والثبات في اختياراتك لِلعروض المُحتملة. برج الثور المرأة اليوم: لن تكوني ذكيّة إن عزمتِ على مُنافسة الشريك أو الحبيب في المجال الفكري لإثبات تفوّقك عليه فقط.

توقعات برج الجوزاء اليوم 21 أيار - 20 حزيران

برج الجوزاء اليوم مهنياً: بوسعك المنافسه بنجاح وتكون إيجابي التفكير وإنسانياً إلى أبعد حدود، وتفتخر بالتفاف الزملاء حولك والوقوف الى جانبك ساعة الحاجة

بوسعك المنافسه بنجاح وتكون إيجابي التفكير وإنسانياً إلى أبعد حدود، وتفتخر بالتفاف الزملاء حولك والوقوف الى جانبك ساعة الحاجة برج الجوزاء اليوم عاطفياً: ترتاح إلى وجود الحبيب إلى جانبك ووقوفه معك، ما يجعلك تشعر بإخلاصه تجاهك وبحبه الكبير لك

ترتاح إلى وجود الحبيب إلى جانبك ووقوفه معك، ما يجعلك تشعر بإخلاصه تجاهك وبحبه الكبير لك حظ برج الجوزاء اليوم صحياً: مهما تعددت المشاغل لإبعادك عن ممارسة الرياضة، حاول إيجاد ولو وقت قليل للقيام بما يفيدك صحيا

مهما تعددت المشاغل لإبعادك عن ممارسة الرياضة، حاول إيجاد ولو وقت قليل للقيام بما يفيدك صحيا برج الجوزاء الرجل اليوم: عليك أن تكون صبوراً وتعمل على مراحل. حياتك العاطفيّة تكون مُعقّدة بعض الشيء.

عليك أن تكون صبوراً وتعمل على مراحل. حياتك العاطفيّة تكون مُعقّدة بعض الشيء. برج الجوزاء المرأة اليوم:تكون مُتقلّباً ولا تعرف ماذا تُريد في الأسابيع المُقبلة. تَتمكّن من تحديد أهدافك العاطفيّة بوضوح أكبر مع القُدرة على تحديد خياراتك العاطفيّة الثابتة.

توقعات برج السرطان اليوم 21 حزيران - 22 تموز

حظك اليوم برج السرطان مهنياً: تمالك أعصابك وتحاشَ التسرّع في الدفاع عن نفسك، قد تتعرّض لظلم أو قمع، لكنّ الجوّ السائد لا يسمح لك بمواجهة المنافسين

تمالك أعصابك وتحاشَ التسرّع في الدفاع عن نفسك، قد تتعرّض لظلم أو قمع، لكنّ الجوّ السائد لا يسمح لك بمواجهة المنافسين حظك اليوم برج السرطان عاطفياً: حان الوقت للانفتاح على الشريك، فقد تنال إعجابه بك وتلفت أنظاره إلى أمور جديدة لم يألفها منك في السابق

حان الوقت للانفتاح على الشريك، فقد تنال إعجابه بك وتلفت أنظاره إلى أمور جديدة لم يألفها منك في السابق حظ برج السرطان اليوم صحياً: التقلبات التي قد تطرأ عليك قد تصيبك بخيبة أمل، وتبقيك في وضع صحي غير مطمئن

التقلبات التي قد تطرأ عليك قد تصيبك بخيبة أمل، وتبقيك في وضع صحي غير مطمئن برج السرطان الرجل اليوم: تيّار من كوكب بلوتون Pluton سيُمكّنك من مُضاعفة حيويّتك وفعاليّتك خصوصاً لِمواليد العشريّة الثانية.

تيّار من كوكب بلوتون Pluton سيُمكّنك من مُضاعفة حيويّتك وفعاليّتك خصوصاً لِمواليد العشريّة الثانية. برج السرطان المرأة اليوم: لا تَتردّدي بِمُباشرة ما تتمنّى القيام به وأسرِعْ من دون خوف إلى تحقيق مشاريعك، والأجواء الإجتماعيّة ستكون مؤاتية لِلتعرّف على أشخاص من الجنس الآخر قد ينشأ معهم علاقات جديّة مَبنيّة على تفاهُم.

توقعات برج الأسد اليوم 23 تموز - 22 آب

حظك اليوم برج الأسد مهنياً: قد تتلقّى عروضاً، أو تعرف لقاءات واعدة جدّاً تكون بمثابة حافز مهمّ لتطوير أدائك ولن تعاكسك الظروف

قد تتلقّى عروضاً، أو تعرف لقاءات واعدة جدّاً تكون بمثابة حافز مهمّ لتطوير أدائك ولن تعاكسك الظروف حظك اليوم برج الأسد عاطفياً: كوكب فينوس في برج الجوزاء يؤازرك ويدعم خطواتك ويحمل إليك بعض الترطيب للأجواء والتخلص من المشاكل مع الشريك الذي قد تلتبس عليه الأمور

كوكب فينوس في برج الجوزاء يؤازرك ويدعم خطواتك ويحمل إليك بعض الترطيب للأجواء والتخلص من المشاكل مع الشريك الذي قد تلتبس عليه الأمور حظ برج الأسد اليوم صحياً: لا يجوز التأجيل والإهمال في الشأن الصحي بعد اليوم، تجد عدة حوافز تمنحك العزيمة للبدء بخطواتك

لا يجوز التأجيل والإهمال في الشأن الصحي بعد اليوم، تجد عدة حوافز تمنحك العزيمة للبدء بخطواتك برج الأسد الرجل اليوم: يجب أن تُركّز جيّداً على المهمّات المَطلوبة منك وألا تَدَعْ الأحداث تُسيّرك بالإجمال.

يجب أن تُركّز جيّداً على المهمّات المَطلوبة منك وألا تَدَعْ الأحداث تُسيّرك بالإجمال. برج الأسد المرأة اليوم:في العمل أنتَ تحت تأثير إيجابي من كوكب جوبيتر شفيعك الفلكي.

توقعات برج العذراء اليوم 23 آب - 22 أيلول

برج العذراء اليوم مهنياً: تنطلق بتحرّك نشيط وحماسي من قبلك على الرغم من الضغوط العابرة وبسبب الرغبة الكبيرة التي تتملّكك لاقتحام الجديد والمجهول

تنطلق بتحرّك نشيط وحماسي من قبلك على الرغم من الضغوط العابرة وبسبب الرغبة الكبيرة التي تتملّكك لاقتحام الجديد والمجهول برج العذراء اليوم عاطفياً: وقت ملائم لإزالة التشنّجات والتساؤلات التي لم تجد لها الأجوبة في الماضي، وتفتح صفحة جديدة من العلاقة عنوانها العريض الصراحة المطلقة

وقت ملائم لإزالة التشنّجات والتساؤلات التي لم تجد لها الأجوبة في الماضي، وتفتح صفحة جديدة من العلاقة عنوانها العريض الصراحة المطلقة حظ برج العذراء اليوم صحياً: إنتبه من كثرة الأعمال المرهقة، ولا تحاول القيام بأكثر مما هو مطلوب منك

إنتبه من كثرة الأعمال المرهقة، ولا تحاول القيام بأكثر مما هو مطلوب منك برج العذراء الرجل اليوم: برنامجك المهني سَيكون حافلاً هذا الأسبوع وسيكون لكَ مُفاجآت غير مُتوقّعة. بينما تُحاول تثبيت المُكتسبات التي حقّقتها الأسبوع الماضي، سترى نفسك غارقاً في سَيل من الإقتراحات والعروضات غير المُنتظرة.

برنامجك المهني سَيكون حافلاً هذا الأسبوع وسيكون لكَ مُفاجآت غير مُتوقّعة. بينما تُحاول تثبيت المُكتسبات التي حقّقتها الأسبوع الماضي، سترى نفسك غارقاً في سَيل من الإقتراحات والعروضات غير المُنتظرة. برج العذراء المرأة اليوم: سَتتمكّن من إتّخاذ قرار في شأن حياتك العاطفيّة، لكن إيّاك أن تُفكّر بالعاطفة من مُنطلق حسابات إجتماعيّة وشخصيّة.

توقعات برج الميزان اليوم 23 آب - 22 أيلول

حظك اليوم برج الميزان مهنياً: تبدو نشيطاً ذهنيّاً وجسديّاً، وبالتالي لن تتأخر في بت الموضوعات التي لطالما أثارت حيرتك سابقاً

تبدو نشيطاً ذهنيّاً وجسديّاً، وبالتالي لن تتأخر في بت الموضوعات التي لطالما أثارت حيرتك سابقاً حظك اليوم برج الميزان عاطفياً: قد تتوتر اليوم علاقتك بالحبيب بسبب سوء تفاهم يحدث بينكما لأسباب تافهة وسطحية لا تستحق هذا التشنج في التعاطي

قد تتوتر اليوم علاقتك بالحبيب بسبب سوء تفاهم يحدث بينكما لأسباب تافهة وسطحية لا تستحق هذا التشنج في التعاطي حظ برج الميزان اليوم صحياً: استغل فترة بعد الظهر للتوجه إلى البحر وممارسة السباحة المفيدة للجسم

استغل فترة بعد الظهر للتوجه إلى البحر وممارسة السباحة المفيدة للجسم برج الميزان الرجل اليوم: بِفضل جهودك المدروسة والفعّالة ستتوصّل إلى حلول لِمشاكل ماليّة تُطرَح عليك، لكن إحذر العمليّات الماليّة الخارجيّة (خارج البلاد) وإلغها إذا إستطعت.

بِفضل جهودك المدروسة والفعّالة ستتوصّل إلى حلول لِمشاكل ماليّة تُطرَح عليك، لكن إحذر العمليّات الماليّة الخارجيّة (خارج البلاد) وإلغها إذا إستطعت. برج الميزان المرأة اليوم: كُنْ يقظاً أيضاً في ما خصّ العقود وإتفاقات الشراكة خصوصاً الأمور القضائيّة.

توقعات برج العقرب اليوم 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

حظك اليوم برج العقرب مهنياً: يساعدك الحظّ على إحراز النجاح والأرباح في الاستثمارات وأعمال البورصة والمجالات العقارية

يساعدك الحظّ على إحراز النجاح والأرباح في الاستثمارات وأعمال البورصة والمجالات العقارية حظك اليوم برج العقرب عاطفياً: لا تعارض الشريك على كل ما يقترحه عليك، وعليك أن تكون سلساً في تعاطيك معه وتبادله الأفكار والنقاش

لا تعارض الشريك على كل ما يقترحه عليك، وعليك أن تكون سلساً في تعاطيك معه وتبادله الأفكار والنقاش حظ برج العقرب اليوم صحياً: لا تدع الهموم العائلية والمهنية تؤثر سلباً في وضعك الصحي، بل اخرج من محيطك الضيّق، الفضاء واسع

لا تدع الهموم العائلية والمهنية تؤثر سلباً في وضعك الصحي، بل اخرج من محيطك الضيّق، الفضاء واسع برج العقرب الرجل اليوم: هناك بعض سوء التفاهُم بين المُرتبطين والمُتزوّجين في شأن الواجبات الأساسيّة لِكُلّ منهما وإرادته في أن يكون الآخر مُتفهّماً.

هناك بعض سوء التفاهُم بين المُرتبطين والمُتزوّجين في شأن الواجبات الأساسيّة لِكُلّ منهما وإرادته في أن يكون الآخر مُتفهّماً. برج العقرب المرأة اليوم:تيّار من كوكب عطارد Mercure سَيكون مُلائماً لك لإلتقاط كافة الفُرص المُساعِدة على جَعْلِك تلتقي بأشخاص نافذين ومُهمّين بالنسبة لك على الصعيد المهني.

توقعات برج القوس اليوم 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

حظك اليوم برج القوس مهنياً: تشتد وطأة الضغوط، ومن المستحسن أن تتجنّب السرعة والتهور والمجازفات كلياً لئلا تقع في المحظور

تشتد وطأة الضغوط، ومن المستحسن أن تتجنّب السرعة والتهور والمجازفات كلياً لئلا تقع في المحظور حظك اليوم برج القوس عاطفياً: يبدو الارتباك واضحاً في تصرفاتك مع الشريك، فحاول أن تكون أكثر هدوءاً لتحقق أهدافك معه وتبنيا مستقبلكما براحة واطمئنان

يبدو الارتباك واضحاً في تصرفاتك مع الشريك، فحاول أن تكون أكثر هدوءاً لتحقق أهدافك معه وتبنيا مستقبلكما براحة واطمئنان حظ برج القوس اليوم صحياً: إحمِ سلامتك من الضغوط والانفعالات وكن متساهلاً مع الزملاء في العمل

إحمِ سلامتك من الضغوط والانفعالات وكن متساهلاً مع الزملاء في العمل برج القوس الرجل اليوم: هذا الأسبوع غني بالأحداث على الصعيد العاطفي خصوصاً لدى العازبين.

هذا الأسبوع غني بالأحداث على الصعيد العاطفي خصوصاً لدى العازبين. برج القوس المرأة اليوم:هذا الأسبوع يسوده التناغُم والكثافة العاطفيّة، لكن لِمواليد العشريّة الثالثة يُمكن توقُّع بعض الخلافات. لا تكُن عنيداً وإستشرْ أصحاب الخبرة.

توقعات برج الجدي اليوم 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

حظك اليوم برج الجدي مهنياً: تتلقى معلومات ومعرفة تكتسب من خلالها خبرة في الحياة المهنية، لا تكن لجوجاً في بعض الأمور

تتلقى معلومات ومعرفة تكتسب من خلالها خبرة في الحياة المهنية، لا تكن لجوجاً في بعض الأمور حظك اليوم برج الجدي عاطفياً: قد تعترضك مع الشريك بعض التطورات المفاجئة، لكن ذلك يكون مرحلياً وسرعان ما يزول

قد تعترضك مع الشريك بعض التطورات المفاجئة، لكن ذلك يكون مرحلياً وسرعان ما يزول حظ برج الجدي اليوم صحياً: أنت بغنى عن المشكلات الصحية لتضاف إلى متاعبك العملية وغيرها، مارس الرياضة ترَ أنها الحل المفيد للتخلص منها

أنت بغنى عن المشكلات الصحية لتضاف إلى متاعبك العملية وغيرها، مارس الرياضة ترَ أنها الحل المفيد للتخلص منها برج الجدي الرجل اليوم: ضَعْ ثقتك بِمرؤوسيك وخُذْ مِنهم النصائح والتوجيهات اللازمة.

ضَعْ ثقتك بِمرؤوسيك وخُذْ مِنهم النصائح والتوجيهات اللازمة. برج الجدي المرأة اليوم: قد يسير تطوّرك المهني على مراحل، فَكُنْ صبوراً ومُتوازناً. تكون أعصابك نقطة ضُعفك وتكون عُرضة لِلتوتّر.

توقعات برج الدلو اليوم 20 كانون الثاني - 18 شباط

حظك اليوم برج الدلو مهنياً: ابتعد عن التشبث بأفكار قديمة ولا تُقدم على صراعات أو خلافات أو جدل، وتحفّظ في الإعلان عن أعمالك

ابتعد عن التشبث بأفكار قديمة ولا تُقدم على صراعات أو خلافات أو جدل، وتحفّظ في الإعلان عن أعمالك حظك اليوم برج الدلوعاطفياً: لن تواجه شكوكاً ويسهل عليك التعبير عن نفسك، ما قد يولّد أجواء رائعة وانسجاماً كبيراً بينك وبين الشريك

لن تواجه شكوكاً ويسهل عليك التعبير عن نفسك، ما قد يولّد أجواء رائعة وانسجاماً كبيراً بينك وبين الشريك حظ برج الدلو اليوم صحياً: جاهر بكل ما يعتريك من هموم وصرّح بها علناً ولا تتركها تعتمل في داخلك فقد تؤذيك

جاهر بكل ما يعتريك من هموم وصرّح بها علناً ولا تتركها تعتمل في داخلك فقد تؤذيك برج الدلو الرجل اليوم: إذن راقِبْ نفسك في هذا الإطار وتَحاشَ المُنبّهات من كُلّ نوع. الإستجمام والسفر مُفيدان لك في تحقيق التوازن الصحّي اللازم.

إذن راقِبْ نفسك في هذا الإطار وتَحاشَ المُنبّهات من كُلّ نوع. الإستجمام والسفر مُفيدان لك في تحقيق التوازن الصحّي اللازم. برج الدلو المرأة اليوم:هذا الأسبوع مُناسب أيّها الحوت خاصّةً الفتاة الحوت من مواليد العشريّة الأولى والثالثة.

توقعات برج الحوت اليوم 19 شباط – 20 آذار

حظك اليوم برج الحوت مهنياً: تتاح أمامك فرص مهنية كثيرة، وتجد حلولاً شخصية عالقة، أو تتوصل إلى نتيجة أو تجد مبتغاك لدى شخص بعيد عنك

تتاح أمامك فرص مهنية كثيرة، وتجد حلولاً شخصية عالقة، أو تتوصل إلى نتيجة أو تجد مبتغاك لدى شخص بعيد عنك حظك اليوم برج الحوت عاطفياً: تأخذ على أحد الأحباء إهماله وعدم تعاطفه معك، وقد تكتشف أموراً مخفية تجعلك تعيد النظر في تعاطيك مع أحدهم

تأخذ على أحد الأحباء إهماله وعدم تعاطفه معك، وقد تكتشف أموراً مخفية تجعلك تعيد النظر في تعاطيك مع أحدهم حظ برج الحوت اليوم صحياً: تناول كوباً من العصير الطبيعي يومياً فهو مفيد ويمنحك الانتعاش وخصوصاً الغني بالفيتامين سي

تناول كوباً من العصير الطبيعي يومياً فهو مفيد ويمنحك الانتعاش وخصوصاً الغني بالفيتامين سي برج الحوت الرجل اليوم: ستكون عفويّاً وصريحاً مع المُقرّبين إليك لأنك تَستنتج أنَّ حوادث سوء التفاهُم تحول دون تطوّر العلاقة بين بعضكم البعض. في الحُبّ، أنتَ ناجح اليوم.

ستكون عفويّاً وصريحاً مع المُقرّبين إليك لأنك تَستنتج أنَّ حوادث سوء التفاهُم تحول دون تطوّر العلاقة بين بعضكم البعض. في الحُبّ، أنتَ ناجح اليوم. برج الحوت المرأة اليوم: لن ترضى كما في الماضي بِعلاقة عاطفيّة مُهتزّة وسَتُحاول إرساء تناغُم تامّ مع الشريك. ظروف إيجابيّة لِمواليد العشريّة الأولى والثانية.

حظك اليوم مع توقعات الأبراج اليوم الأربعاء 9 حزيران/يونيو 2021‎