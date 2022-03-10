اعرفي كيف سيكون حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليوم الجمعة 11 مارس/آذار 2022؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك ما هي توقعات برجك اليوم الجمعة 11 مارس/آذار 2022:

حظك اليوم مع توقعات الأبراج اليوم الجمعة 11 مارس/آذار 2022

توقعات برج الحمل اليوم 21 آذار - 19 نيسان

توقعات برج الحمل اليوم 21 آذار - 19 نيسان،أنت تحاول اليوم يا عزيزي بمختلف الطرق أن تنهي جميع الأعمال المتراكمة عليك، لكن قد تطرأ الكثير من المفاجات الصادمة التي لم تتوقعها، وهذه المفاجات قد تؤخر قيامك ببعض المهام،لذلك حاول أن تدخل في أي خلاف أو نقاش لا داعي له، هناك أنباء جيدة على الصعيد العائلي بعد فترة من القلق والتوتر لكن حاول أن تنتبه لمن حاول يوجد نميمة وغيبة، أما على الصعيد الصحي حاول أن تنتبه للضغط لأنه يكون مرتفع في غالب الأحيان.

توقعات برج الثور اليوم 20 نيسان - 20 أيار

توقعات برج الثور اليوم 20 نيسان - 20 أيار،اليوم تشعر بالحساسية الزائدة وقد تشعر بأنك لا تسيطر على أعصابك، أنت تحتاج إلى وجود عدد من الأشخاص الذين تثق بهم إلى جانبك من أجل دعمك وإعطائك النصحية المناسبة من أجل تجاوز أي مشكلة قد تصادفك هذه الفترة بسبب حساسيتك وتوترك، بشكل عام الأمور جيدة ومسيطر عليها، أما من الناحية الصحية حاول أن تبتعد عن الأطعمة التي تهيج القولون وتسبب لك النفخة.

توقعات برج الجوزاء اليوم 21 أيار - 20 حزيران

توقعات برج الجوزاء اليوم 21 أيار - 20 حزيران،يا عزيزي يجب عليك تنظيم جميع جهودك ووضعها في المكان المناسب والصحيح، لا تشغل نفسك بالتفكير بالأمور البسيطة والتافهة،لأنه هناك الكثير من المواضيع التي بحاجة للحسم منك، لا تعطي أي شخص اكبر من حجمه خصوصاً الذي لا يقدرك ويحترمك، وعليك التفكير بطرق من أجل زيادة دخلك، أنت تتجاوز الكثير من الصعاب في هذه الفترة وتحسم العديد من الأمور، انتبه لغذائك الصحي وتجنب أكل المطاعم حتى لا تسبب لك الكولسترول.

توقعات السرطان اليوم 21 حزيران - 22 تموز

توقعات برج السرطان اليوم 21 حزيران - 22 تموز،بمناسبة اقتراب عيد الأم حاول البدء بالتفكير بشراء هدية ثمينة لواتك وحماتك، ويجب أن تستعيد نشاطك بعد فترة من الكسل، هناك الكثير من الاتصالات والمشاورات على الصعيد العملي، أما من ناحية الصحة أنت تشعر بالتوتر ةالقلق على صحة أحد أفراد أسرتك، حاول أنت ايضاً أن لا تهمل صحتك واجعلها من أولوياتك، من الناحية العاطفية يتقرب منك أحد الأشخاص بعد فترة من الغياب تشعر بالراحة لهذا التقرب، قد تتطور الامور بينكما للافضل وتتحول إلى زواج.

توقعات برج الأسد اليوم 23 تموز - 22 آب

توقعات برج الأسد اليوم 23 تموز - 22 آب،عيد الأم على الأبواب حاول أن تعمل حفلة لوالدتك لتبتعد عن الروتين، سوف تبدأ حياتك بالعودة إلى وضعها التدريجي شيئًا فشيء بعد فترة من التوتر والحزن، وما زلت مثقلًا بالهموم والمشاكل، ولا تملك رغبة للتفكير بأي أمر، كما أنك لا تملك رغبة للعودة إلى العمل وهو أمر عليك تجاوزه، يعتبر العمل هو الشيء الوحيد القادر على إخراجك من هذه الحالة الصعبة التي أنت فيها.

توقعات برج العذراء اليوم 23 آب - 22 أيلول

توقعات برج العذراء اليوم 23 آب - 22 أيلول،يا عزيزي أنت تفكر بالتواصل مع الأصدقاء والترتيب للخروج أو أخذ إجازة والسفر، خاصة بعد فترة طويلة من الضغط في العمل، إن الوقت غير مناسب لطلب اجازة، بسبب كثرة الأشغال، لكن من الأفضل أن تخرج مع الأصدقاء من أجل التخفيف من ضغوطات العمل، والابتعاد عن الارهاق والقلق والتشتت، حاول أن تكثر من شرب الماء وتبتعد عن الحلويات الدسمة.

توقعات برج الميزان اليوم 23 آب - 22 أيلول

توقعات برج الميزان اليوم 23 آب - 22 أيلول،حاول يا عزيزي أن تزيد من إنجازاتك في العمل، لأنه هناك الكثير من البوادر على وجود تقدم وأمل جيد في طريقة إليك فيما يخص العمل، يجب تجنب التفكير بتغيير العمل بهذه الفترة خصوصاً التفكير السلبي، انتظر حتى تحصل التغيرات، الأمور ستكون لصالحك بشكل كبير، علاقتك العاطفية تسير بشكل جيد وسوف تكون على موعد غرامي مع شريك حياتك تألق فيه وكن أنت الستار.

توقعات برج العقرب اليوم 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

توقعات برج العقرب اليوم 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني،حاول أن تبتعد عن الكربوهيدرات وتزيد نسبة الألياف في نظامك الغذائي، احرص على تحسين علاقتك مع زملاء العمل وحاول الخروج معهم لشرب القهوة من باب التغيير والبعد عن الروتين، لا تنفعل أو تغضب من النصائح التي توجه لك حتى لو كانت قاسية، لا تقلل من قيمة عمل أي شخص أو من المكان الذي تتواجد به يا عزيزي.

توقعات برج القوس اليوم 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

توقعات برج القوس اليوم 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول،يا عزيزي حاول أن تكون لطيف وابتعد عن الغرور الذي أنت فيه، وتعامل مع زملاء العمل بكل لطف واحترام حتى لا تخسر أحد، أما صحياً تجنب تناول اللحوم والحلويات الدسمة، وخفف من وزنك حتى لا تسبب لك مشاكل قلب وشرايين، أما عاطفياً هناك لقاء غرامي جميل كن مستعد له وحاول أن تهتم بمظهرك.

توقعات برج الجدي اليوم 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

توقعات برج الجدي اليوم 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني،يجب أن تكون أكثر غيجابية وتبتعد عن كل ما يسبب لك التوتر والاضطراب، أنت تفقد أعصابك بشكل سريع على كل أمر يحدث حولك، هذا بسبب كثرة الضغوطات التي تعيشها هذه الفترة سواء بالعمل أو في الحياة الشخصية، لذلك حاول أن تسمع ما تريد قوله قبل أن يخرج من فمك، من الأفضل لك البقاء في المنزل بهذه الفترة وعدم الدخول في أي مواجهة مع الزملاء أو الأصدقاء، صحياً أنت تعاني من قلة النوم حاول أن تبتعد عن السهر وتنظم وقتك.

توقعات برج الدلو اليوم 20 كانون الثاني - 18 شباط

توقعات برج الدلو اليوم 20 كانون الثاني - 18 شباط،يا عزيزي سوف تتخلص من مشكلة خطيرة في مكان العمل، وسوف تشعر بالراحة بعد أن انتهت هذه المشكلة، سوف تتلقى أخبار سعيدة تقلب حياتك ومزاجك للأفضل، الكثير من الدعوات والمناسبات بهذه الفترة، سوف تتعرف على مجموعة جديدة من الاصدقاء، يخبرك شخص بسر خطير عن صديقن تكتم السر لك حاول، أما صحياً أمورك تمام لا داعي للقلق.

توقعات برج الحوت اليوم 19 شباط – 20 آذار

توقعات برج الحوت اليوم 19 شباط – 20 آذار،سوف تواجه بعض المشاكل في مكان العمل خصوصاً هذه الفترة، حاول أن لا تخوض لأي مغامرة دون التفكير بعواقبها، عليك ان تعتذر للشريك عن طريقة تعاملك معه في الفترة الأخيرة،حاول أن تمارس الرياضة بشكل يومي من أجل التخلص من التوتر والتفكير بشكل افضل، وأكثر من تناول الخضار والفواكة ايضاً التزم بوضع الكمامة.

حظك اليوم مع توقعات الأبراج اليوم الجمعة 4 مارس/آذار 2022‎‎

حظك اليوم مع توقعات الأبراج اليوم الخميس 3 مارس/آذار 2022‎‎