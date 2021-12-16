اعرفي كيف سيكون حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليوم الجمعة 17 كانون الأول/ ديسمبر 2021؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك ما هي توقعات برجك اليوم الجمعة 17 كانون الأول/ ديسمبر 2021:

حظك اليوم مع توقعات الأبراج اليوم الجمعة 17 كانون الأول/ ديسمبر 2021

حظك اليوم وتوقعات برج الحمل اليوم 21 آذار - 19 نيسان

حظك اليوم برج الحمل مهنياً: يتيح أمامك هذا اليوم فرصة كبيرة للنجاح والتقدم والازدهار، لكن لا تتأخر في إنجاز أعمالك

يتيح أمامك هذا اليوم فرصة كبيرة للنجاح والتقدم والازدهار، لكن لا تتأخر في إنجاز أعمالك حظك اليوم برج الحمل عاطفياً: ترغب في تمضية المزيد من الوقت مع الحبيب، قريباً تعود الأمور إلى طبيعتها وأفضل مما كانت

ترغب في تمضية المزيد من الوقت مع الحبيب، قريباً تعود الأمور إلى طبيعتها وأفضل مما كانت حظ برج الحمل اليوم صحياً: سارع إلى شراء بعض المعدات الرياضية واستعمالها كما يلزم لتحافظ على رشاقتك

سارع إلى شراء بعض المعدات الرياضية واستعمالها كما يلزم لتحافظ على رشاقتك برج الحمل الرجل اليوم: لا تتسرع اليوم في أي قرار، يجب عليك المثابرة في العمل أكثر وتعويض ما اضعته سابقًا وإنجاز المهام المتراكمة، لا تكتم ما تشعر به وشاركه مع اقرب الناس اليك حتى لا تعيش ضغط نفسي

لا تتسرع اليوم في أي قرار، يجب عليك المثابرة في العمل أكثر وتعويض ما اضعته سابقًا وإنجاز المهام المتراكمة، لا تكتم ما تشعر به وشاركه مع اقرب الناس اليك حتى لا تعيش ضغط نفسي برج الحمل المرأة اليوم:عليك اليوم المحافظة على هدوئك ومواجهة بعض العراقيل بطريقة هادئة، هناك بعض التصرفات الخاطئة التي قمت بها مؤخرا أثرت على علاقتك ببعض الأصدقاء انتبه لخطأك وحاول أن تعتذر عنه، فترة غير جيدة على الصعيد الصحي

حظك اليوم وتوقعات برج الثور اليوم 20 نيسان - 20 أيار

حظك اليوم برج الثور مهنياً :يكون هذا مؤشراً ملائماً للانطلاق في الأعمال المهمة المنتظرة، ووضع الخطط المستقبلية لمشاريع كبيرة تريد إنجازها

:يكون هذا مؤشراً ملائماً للانطلاق في الأعمال المهمة المنتظرة، ووضع الخطط المستقبلية لمشاريع كبيرة تريد إنجازها حظك اليوم برج الثور عاطفياً : أدرس خطواتك بدقة، لا تغامر بعلاقتك مع الحبيب فأنت لا تطيق فراقه حتى ليوم واحد

: أدرس خطواتك بدقة، لا تغامر بعلاقتك مع الحبيب فأنت لا تطيق فراقه حتى ليوم واحد حظ برج الثور اليوم صحياً: بين اتخاذ القرار وعدم اتخاذه لحظة، فما عليك إلا أن تختار بين أن تكون بصحة جيدة أو بصحة غير سليمة

بين اتخاذ القرار وعدم اتخاذه لحظة، فما عليك إلا أن تختار بين أن تكون بصحة جيدة أو بصحة غير سليمة برج الثور الرجل اليوم: تحقق الكثير من النجاح على الصعيد العملي في هذه الفترة، تتفوق في العمل وقد تحصل على منصب جيد أو مكافأة مالية عالية، في حال كنت اعزبًا هناك مشروع حب مميز سيدخل حياتك ويعوضك عن علاقتك الفاشلة

تحقق الكثير من النجاح على الصعيد العملي في هذه الفترة، تتفوق في العمل وقد تحصل على منصب جيد أو مكافأة مالية عالية، في حال كنت اعزبًا هناك مشروع حب مميز سيدخل حياتك ويعوضك عن علاقتك الفاشلة برج الثور المرأة اليوم:تتلقى اليوم اتصال يقلب حياتك، خبر سعيد جدًا يصلك من خلال هذا الاتصال، تشعر بالفخر بنفسك لما حققته في الأيام الماضية، تخطط لمشوار مميز او سهرة مع الاصدقاء، ما زلت قلقًا على أحد أفراد عائلتك بسبب وضعه الصحي

حظك اليوم وتوقعات برج الجوزاء اليوم 21 أيار - 20 حزيران

برج الجوزاء اليوم مهنياً: يجعلك هذا اليوم تطل ّ على مجموعة من الناس، معلناً عن مشروع جديد أو عن أرباح وتطوّرات مناسبة

يجعلك هذا اليوم تطل ّ على مجموعة من الناس، معلناً عن مشروع جديد أو عن أرباح وتطوّرات مناسبة برج الجوزاء اليوم عاطفياً: تشعر بميل إلى التغيير والتقدّم والتطوّر، تساعدك الظروف على ذلك، وتبدو واثقاً بنفسك

تشعر بميل إلى التغيير والتقدّم والتطوّر، تساعدك الظروف على ذلك، وتبدو واثقاً بنفسك حظ برج الجوزاء اليوم صحياً :أنت تعلم أنّ عضلات قلبك ضعيفة، ومع هذا لا تتوقف عن التدخين، حتى لو خففته منذ مدة

:أنت تعلم أنّ عضلات قلبك ضعيفة، ومع هذا لا تتوقف عن التدخين، حتى لو خففته منذ مدة برج الجوزاء الرجل اليوم: عليك اتخاذ الكثير من القرارات الحاسمة والحازمة في هذه الفترة، ابتعد عن العاطفة عند اتخاذ هذه القرارات، فترة هادئة على الصعيد العائلي، الأمور على ما يرام ولا يوجد ما يمكن أن يعكر الأجواء، تخطط لنزهة عائلية

عليك اتخاذ الكثير من القرارات الحاسمة والحازمة في هذه الفترة، ابتعد عن العاطفة عند اتخاذ هذه القرارات، فترة هادئة على الصعيد العائلي، الأمور على ما يرام ولا يوجد ما يمكن أن يعكر الأجواء، تخطط لنزهة عائلية برج الجوزاء المرأة اليوم:تقدم الكثير من الأفكار الخلاقة في العمل وتحظى باعجاب مديرك وعدد كبير من زملائك، انتبه من بعض الأشخاص الذين يحاولون ايقاعك في المشاكل، في هذه الفترة انتبه كثيرًا لصحتك وطريقة قيادتك السيارة

حظك اليوم وتوقعات برج السرطان اليوم 21 حزيران - 22 تموز

حظك اليوم برج السرطان مهنياً :تشعر بحماسة كبيرة، ويعود السبب إلى عدم شعورك بالاستياء أو التعب، كذلك إن بعض المشكلات لن تجعلك إنساناً قلقاً وغير متعاطف كلياً

:تشعر بحماسة كبيرة، ويعود السبب إلى عدم شعورك بالاستياء أو التعب، كذلك إن بعض المشكلات لن تجعلك إنساناً قلقاً وغير متعاطف كلياً حظك اليوم برج السرطان عاطفياً : تعيش يوماً عاطفياً رائعاً جداً، وتشعر بهذه الروعة كلما حاول الشريك مفاتحتك بموضوع يتعلق بكما

: تعيش يوماً عاطفياً رائعاً جداً، وتشعر بهذه الروعة كلما حاول الشريك مفاتحتك بموضوع يتعلق بكما حظ برج السرطان اليوم صحياً: لا تكن من ذوي الاستهتار بكل شيء في الحياة، إذا ساءت صحتك فلن ينفعك الندم

لا تكن من ذوي الاستهتار بكل شيء في الحياة، إذا ساءت صحتك فلن ينفعك الندم برج السرطان الرجل اليوم :فترة مستقرة على الصعيد العملي، لا تؤجل عمل اليوم الى الغد ولا تراكمها، عليك انجاز جميع المهام التي تطلب منك في نفس الموعد، هناك الكثير من المناسبات الاجتماعية التي يجب عليك حضورها، لا تهملها العلاقات الاجتماعية سوف تساعدك

:فترة مستقرة على الصعيد العملي، لا تؤجل عمل اليوم الى الغد ولا تراكمها، عليك انجاز جميع المهام التي تطلب منك في نفس الموعد، هناك الكثير من المناسبات الاجتماعية التي يجب عليك حضورها، لا تهملها العلاقات الاجتماعية سوف تساعدك برج السرطان المرأة اليوم:هناك العديد من الفرص التي قد تتاح لك في هذه الفترة حاول اغتنامها ولا تتعامل معها بإهمال أو سلبية، تفكر بشراء شيء ثمين جدًا، حاول الموازنة بين المصاريف وسعر هذا الشيء حتى لا يتسبب لك بضائقة مالية لاحقًا

حظك اليوم وتوقعات برج الأسد اليوم 23 تموز - 22 آب

حظك اليوم برج الأسد مهنياً :تنتهي الصعوبات والخيبات، وتستعيد تألقك وحيويتك وتفاؤلك واندفعاك لإنجاز ما تطمح إليه من مشاريع ومخططات

:تنتهي الصعوبات والخيبات، وتستعيد تألقك وحيويتك وتفاؤلك واندفعاك لإنجاز ما تطمح إليه من مشاريع ومخططات حظك اليوم برج الأسد عاطفياً : كن إيجابياً في علاقتك مع الحبيب، فهو الوحيد الذي يفهمك من دون أن تتكلم

: كن إيجابياً في علاقتك مع الحبيب، فهو الوحيد الذي يفهمك من دون أن تتكلم حظ برج الأسد اليوم صحياً: باعد بينك وبين كل ما ينعكس سلباً على صحتك، وقارب الخطى من كل ما يفيدك

باعد بينك وبين كل ما ينعكس سلباً على صحتك، وقارب الخطى من كل ما يفيدك برج الأسد الرجل اليوم: تواجه اليوم الكثير من المشاكل، يوم سيء على كافة الاصعدة، تشعر أن الأمور كلها ضدك، قد تكون بعض قراراتك الاخيرة السبب وراء تدهور هذه الأوضاع، يجب عليك التفكير بروية والتراجع عن بعض القرارات

تواجه اليوم الكثير من المشاكل، يوم سيء على كافة الاصعدة، تشعر أن الأمور كلها ضدك، قد تكون بعض قراراتك الاخيرة السبب وراء تدهور هذه الأوضاع، يجب عليك التفكير بروية والتراجع عن بعض القرارات برج الأسد المرأة اليوم:انت تحب عملك بشكل كبير وتسعى للنجاح به وتحقيق الكثير من التقدم، ستتمكن من هذا الأمر وتحظى باعجاب رئيسك في العمل، الأمور تصبح جيدة في النهاية، يجب عليك اتباع حمية صحية بسبب مشاكل في المعدة

حظك اليوم وتوقعات برج العذراء اليوم 23 آب - 22 أيلول

برج العذراء اليوم مهنياً :أمامك فرصة من العمر انتظرتها طويلاً فاستغلها بذكاء وحكمة ورويّة



:أمامك فرصة من العمر انتظرتها طويلاً فاستغلها بذكاء وحكمة ورويّة برج العذراء اليوم عاطفياً :لقاء مفاجئ تتوطد فيه علاقتك بالحبيب وتمضي معه وقتاً جميلاً وممتعاً

:لقاء مفاجئ تتوطد فيه علاقتك بالحبيب وتمضي معه وقتاً جميلاً وممتعاً برج العذراء اليوم صحياً: قد ينتابك إرهاق غير طبيعي، وتشعر بأنك عاجز عن القيام بأي نشاط، حذار

قد ينتابك إرهاق غير طبيعي، وتشعر بأنك عاجز عن القيام بأي نشاط، حذار برج العذراء الرجل اليوم :تحتاج لفترة راحة من العمل يجب عليك التخطيط لإجازة طويلة بعيدًا عن أجواء العمل والضغوطات العائلية، تتلقى هدية فاخرة تسبب لك السعادة، فترة جيدة لإعادة تصويب علاقتك بالشريك، تتلقى اتصال من صديق قديم

:تحتاج لفترة راحة من العمل يجب عليك التخطيط لإجازة طويلة بعيدًا عن أجواء العمل والضغوطات العائلية، تتلقى هدية فاخرة تسبب لك السعادة، فترة جيدة لإعادة تصويب علاقتك بالشريك، تتلقى اتصال من صديق قديم برج العذراء المرأة اليوم:عليك الكثير من الأعمال والالتزامات الأسرية في هذه الفترة، في البداية نظم جدولك من أجل ترتيب المهام جميعها دون اهمال امر على حساب الآخر، كنت مقصرًا في الفترة الماضية على جميع الأصعدة لذلك يجب حل كل هذه التراكمات الان

حظك اليوم وتوقعات برج الميزان اليوم 23 آب - 22 أيلول

حظك اليوم برج الميزان مهنياً: يجعلك هذا اليوم محط إعجاب الزملاء وتقديرهم وإسناد المزيد من المهام الملحة إليك

يجعلك هذا اليوم محط إعجاب الزملاء وتقديرهم وإسناد المزيد من المهام الملحة إليك حظك اليوم برج الميزان عاطفياً : قد تكون أمام خيار لا بدّ منه حول موضوع محدّد أدرسه جيداً قبل الإقدام عليه واستشر الشريك

: قد تكون أمام خيار لا بدّ منه حول موضوع محدّد أدرسه جيداً قبل الإقدام عليه واستشر الشريك حظ برج الميزان اليوم صحياً : لا تدع الآخرين يوترون أعصابك، في محاولة منهم لاستدراجك إلى ارتكاب أخطاء قد تكلفك غالياً

: لا تدع الآخرين يوترون أعصابك، في محاولة منهم لاستدراجك إلى ارتكاب أخطاء قد تكلفك غالياً برج الميزان الرجل اليوم: يوم جيد على كافة الاصعدة، تنتهي اليوم الكثير من المشاكل التي واجهتها في الايام السابقة، الفترة المقبلة ستحمل الكثير من الأخبار السارة، هناك العديد من المناسبات الاجتماعية التي تتلقى دعوات لحضورها.

يوم جيد على كافة الاصعدة، تنتهي اليوم الكثير من المشاكل التي واجهتها في الايام السابقة، الفترة المقبلة ستحمل الكثير من الأخبار السارة، هناك العديد من المناسبات الاجتماعية التي تتلقى دعوات لحضورها. برج الميزان المرأة اليوم:تواجه بعض المنغصات التي قد تعكر صفو يومك في الصباح الا ان الامور تتحسن في المساء بشكل لافت، سيطر على اعصابك امام بعض الاشخاص الذين يحاولون استفزازك في العمل، تعامل بعدم مبالاة وببرود مع تعليقاتهم

حظك اليوم وتوقعات برج العقرب اليوم 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

حظك اليوم برج العقرب مهنياً :يرطب الزملاء الأجواء في العمل اليوم، ويطرأ مستجد ما يؤشر إلى بعض التبدلات في الظروف

:يرطب الزملاء الأجواء في العمل اليوم، ويطرأ مستجد ما يؤشر إلى بعض التبدلات في الظروف حظك اليوم برج العقرب عاطفياً : تفرحك الأجواء وتنقلك إلى موقع آخر، فتعيش مغازلة جميلة أو تلتقي بعض الأحبّاء أو تعيش تعويضاً عن خسارة عاطفية سابقة

: تفرحك الأجواء وتنقلك إلى موقع آخر، فتعيش مغازلة جميلة أو تلتقي بعض الأحبّاء أو تعيش تعويضاً عن خسارة عاطفية سابقة حظ برج العقرب اليوم صحياً: قد تكثر من التحركات غير المجدية، ما يرتد سلباً على وضعك الصحي، انتبه

قد تكثر من التحركات غير المجدية، ما يرتد سلباً على وضعك الصحي، انتبه برج العقرب الرجل اليوم :قد يفقد مواليد برج الجوزاء في هذا اليوم الامل في امر انتظرونه كثيرا وطويلا الا ان النتائح ستكون مفاجأة وسيحصلون على ما حلموا به طوال الفترة الماضية الامور ستصبح جيدة بشكل كبير لدرجة صادمة بالنسبة لهم

:قد يفقد مواليد برج الجوزاء في هذا اليوم الامل في امر انتظرونه كثيرا وطويلا الا ان النتائح ستكون مفاجأة وسيحصلون على ما حلموا به طوال الفترة الماضية الامور ستصبح جيدة بشكل كبير لدرجة صادمة بالنسبة لهم برج العقرب المرأة اليوم :يجب ان تتحلى بالصبر في هذه الفترة امام بعض العراقيل وخاصة على الصعيد العائلي، لا تتسرع في اتخاذ بعض القرارات، تبذل جهدًا مضاعفًا في العمل بسبب القلق بسبب الكثير من المشاكل والأخبار غير الجيدة في العمل

حظك اليوم وتوقعات برج القوس اليوم 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

حظك اليوم برج القوس مهنياً: تستعيد معنوياتك قوية إلا أنك تميل إلى الوحدة والانزواء، ولكنك لا تفتقد الحيوية والشجاعة ولا تحتاج إلى من يدعمك

تستعيد معنوياتك قوية إلا أنك تميل إلى الوحدة والانزواء، ولكنك لا تفتقد الحيوية والشجاعة ولا تحتاج إلى من يدعمك حظك اليوم برج القوس عاطفياً: تعبّر عن مشاعرك الصادقة أمام الشريك بصراحة، فتزداد قيمة في نظره ويزداد تعلقه بك أكثر فأكثر

تعبّر عن مشاعرك الصادقة أمام الشريك بصراحة، فتزداد قيمة في نظره ويزداد تعلقه بك أكثر فأكثر حظ برج القوس اليوم صحياً :قد تمر بأوضاع مزعجة تحمل فوضى وعدم رضى، لكن ذلك لا ينعكس سلباً على وضعك الصحي بسبب إرادتك القوية

:قد تمر بأوضاع مزعجة تحمل فوضى وعدم رضى، لكن ذلك لا ينعكس سلباً على وضعك الصحي بسبب إرادتك القوية برج القوس الرجل اليوم :خطط لاجازة طويلة في الفترة المقبلة تزامنًا مع فترة الاعياد أنت بحاجة إلى الهدوء والراحة في هذه الفترة، مررت بالكثير من الضغوطات والجهد النفسي الكبير، تتعرض لاصابة بسبب الرياضة أو القيادة المتسرعة انتبه

:خطط لاجازة طويلة في الفترة المقبلة تزامنًا مع فترة الاعياد أنت بحاجة إلى الهدوء والراحة في هذه الفترة، مررت بالكثير من الضغوطات والجهد النفسي الكبير، تتعرض لاصابة بسبب الرياضة أو القيادة المتسرعة انتبه برج القوس المرأة اليوم:تتعرض لبعض المشاكل على صعيد العمل وراءها احد الاشخاص الحقودين الا ان الحق لا بد ان يظهر في النهاية وتستعيد نجاحك وينصف رئيسك في العمل، اصبر وواجه ولا تهرب من أي نقاش في هذه الفترة

حظك اليوم وتوقعات برج الجدي اليوم 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

حظك اليوم برج الجدي مهنياً :تساعدك الظروف على الاستعداد جيّداً وتوسيع مروحة البحث لتقدّم في النهاية عملاً ناجزاً ينال الإعجاب

:تساعدك الظروف على الاستعداد جيّداً وتوسيع مروحة البحث لتقدّم في النهاية عملاً ناجزاً ينال الإعجاب حظك اليوم برج الجدي عاطفياً : قد تعيش قصة عاطفية وتتمتع بأوقاتك، وقد تقع تحت سحر أحد الاشخاص الذي ينسيك ما حولك

: قد تعيش قصة عاطفية وتتمتع بأوقاتك، وقد تقع تحت سحر أحد الاشخاص الذي ينسيك ما حولك حظ برج الجدي اليوم صحياً: استهلاك الأدوية والمنومات والمهدئات أو المسكنات المختلفة والتدخين تشكل خطراً على صحتك

استهلاك الأدوية والمنومات والمهدئات أو المسكنات المختلفة والتدخين تشكل خطراً على صحتك برج الجدي الرجل اليوم :تتعرض اليوم لبعض المشاكل والعقبات، قد تدخل في خلاف كبير مع احد زملائك، حاول ان تضبط نفسك وتذكر أنك في العمل ويجب ان لا تتجاوز الخطوط الحمراء، علاقتك مع الشريك ايضا تشهد بعض المشاكل في هذه الفترة

:تتعرض اليوم لبعض المشاكل والعقبات، قد تدخل في خلاف كبير مع احد زملائك، حاول ان تضبط نفسك وتذكر أنك في العمل ويجب ان لا تتجاوز الخطوط الحمراء، علاقتك مع الشريك ايضا تشهد بعض المشاكل في هذه الفترة برج الجدي المرأة اليوم: تبذل في هذه الفترة جهدًا كبيرًا من أجل العمل والتفوق فيه وهو ما ستتمكن من تاكيده لكل من حولك، ينقل لك احد المقربين كلام قيل عنك من شخص مقرب، يصدمك ما قاله لكن عليك مواجهة الشخص للتاكد من هذه الاخبار

حظك اليوم وتوقعات برج الدلو اليوم 20 كانون الثاني - 18 شباط

حظك اليوم برج الدلو مهنياً :إحذر عدم الاستقرار وتجنّب التنقُّلات غير المدروسة، وحاول أن تجد أمنك بالقرب من المحيط الضيّق

:إحذر عدم الاستقرار وتجنّب التنقُّلات غير المدروسة، وحاول أن تجد أمنك بالقرب من المحيط الضيّق حظك اليوم برج الدلوعاطفياً :يجب عدم التأجيل والإهمال في الحب بعد اليوم، تجد حوافز تمنحك الجرأة والعزيمة لإكمال خطواتك

:يجب عدم التأجيل والإهمال في الحب بعد اليوم، تجد حوافز تمنحك الجرأة والعزيمة لإكمال خطواتك حظ برج الدلو اليوم صحياً: تناور بعض الشيء قبل التقيد بالإرشادت الطبية، لكن سرعان ما تلتزمها حرفياً

تناور بعض الشيء قبل التقيد بالإرشادت الطبية، لكن سرعان ما تلتزمها حرفياً برج الدلو الرجل اليوم: لا تعاند في الغلط اصرارك على موقفك وعدم اعترافك بالحطأ قد يحولان حياتك إلى جحيم في هذه الفترة، استمع لبعض الاشخاص حولك ولعائلتك خفف من عنادك وأفكارك غير المنطقية وكن اكثر ليونة

لا تعاند في الغلط اصرارك على موقفك وعدم اعترافك بالحطأ قد يحولان حياتك إلى جحيم في هذه الفترة، استمع لبعض الاشخاص حولك ولعائلتك خفف من عنادك وأفكارك غير المنطقية وكن اكثر ليونة برج الدلو المرأة اليوم:تشهد انفراجة كبيرة وخاصة على الصعيد المادي، فترة جيدة جدا تتلقى العديد من المكافأت والهدايا، يتحسن مستواك في العمل بسبب الايجابية والسعادة التي تشعر لها، تنقل هذه الايجابية لعلاقتك مع الشريك

حظك اليوم وتوقعات برج الحوت اليوم 19 شباط – 20 آذار

حظك اليوم برج الحوت مهنياً :انتبه لكل ما يجري حولك واجمع المعلومات وحاول أن تتوصل إلى نتائج واضحة، إنما بعيداً عن الالتباس والمشكلات

:انتبه لكل ما يجري حولك واجمع المعلومات وحاول أن تتوصل إلى نتائج واضحة، إنما بعيداً عن الالتباس والمشكلات حظك اليوم برج الحوت عاطفياً : عامل الشريك بهدوء وعبّر له عن أفكارك ونبهه إلى ضرورة الحذر من بعض المتربصين بكما شراً

: عامل الشريك بهدوء وعبّر له عن أفكارك ونبهه إلى ضرورة الحذر من بعض المتربصين بكما شراً حظ برج الحوت اليوم صحياً :قد تقول بينك وبين نفسك إنك لا تحتاج إلى ممارسة أي نشاط رياضي، لكن الأيام ستثبت لك خطأ تفكيرك

:قد تقول بينك وبين نفسك إنك لا تحتاج إلى ممارسة أي نشاط رياضي، لكن الأيام ستثبت لك خطأ تفكيرك برج الحوت الرجل اليوم :طرف ثالث يحاول الايقاع بينك وبين شخص مقرب، هذا الشخص ينقل لكما معلومات مغلوطة وسيئة جدًا، التسرع في اي قرار قد يضر بك ويجعلك تندم لاحقًا، تعاني من ضائقة مالية، رتب اولوياتك في المصروف

:طرف ثالث يحاول الايقاع بينك وبين شخص مقرب، هذا الشخص ينقل لكما معلومات مغلوطة وسيئة جدًا، التسرع في اي قرار قد يضر بك ويجعلك تندم لاحقًا، تعاني من ضائقة مالية، رتب اولوياتك في المصروف برج الحوت المرأة اليوم: عانيت من وعكة صحية مؤخرًا اثرت علي نفسيتك بشكل كبير، تشعر بالشوق لاصدقائك وعملك بعد هذه الفترة، النقاهة مطلوبة لكن حاول ايضا التواصل مع الاصدقاء وترتيب الكثير من المواعيد من اجل تغيير نفسيتك

​توقعات الأبراج لعام 2022: الأكثر حظًا برج السرطان، والأقل حظًا برج العقرب

توقعات الأبراج لشهر كانون الأول/ ديسمبر 2021