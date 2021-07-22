حظك اليوم مع توقعات الأبراج اليوم الجمعة 23 يوليو / تموز2021

اعرفي كيف سيكون حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليوم الجمعة 23 يوليو / تموز2021‎؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك ما هي توقعات برجك اليوم الجمعة 23 يوليو / تموز2021‎:‎

توقعات برج الحمل اليوم 21 آذار - 19 نيسان

القمر الجديد يشجّع على الاعمال والسفر، قد تتشابك الأفكار والهواجس وتظهر الاتهامات، إلاّ أنني لا أرى الوضع خطراً إلى هذه الدرجة، لكنه بالتأكيد لا يسمح بالاستخفاف به أو بمستجدّاته. كل ما تحتاج إليه هو الهدوء وتركيز طاقاتك واهتماماتك بصحتك والمحافظة عليها.

توقعات برج الثور اليوم 20 نيسان - 20 أيار

تعيش أبرز يوم وأكثره نجاحًا وتعاطفًا معك. يوم ممتاز جدّا. لن تتم عرقلة خطواتك، بل ستسير على نحو سريع وتصاعدي لتحصد الجوائز والتقدير. تظلل سماءك اجواء لطيفة وإيجابية وتسير الأمور العاطفية جيّدًا. ترتاح إلى الأوضاع والعلاقة، لكنّ أمراً ما يؤثر سلبًا في العلاقة وفي اسلوبك في التعاطي مع الشريك. أكثر من شرب المياه ولا سيما بعد قيامك بأي نشاط رياضي لتعوض النقص الحاصل جراء تصبب العرق بكثافة

توقعات برج الجوزاء اليوم 21 أيار - 20 حزيران

يا عزيزي برج الجوزاء تحوّل المشكلات الخطرة إلى إبداع ونجاح، وتستعيد بسمتك وحسّك الفكاهي وقدرتك المذهلة على المفاوضات الناجحة، فتحقق رغباتك وتحصل على ما سعيت من أجله طويلاً. يكون الوقت مناسباً للاحتفالات والتسلية والسفر والعلاقات الرومنسية، ولو العابرة للعازبين، كما للسفر والرحلات الممتعة. قد تحاول القيام بمشروع مهم يحقق لك ربحاً غير متوقعاً تقرر على أثره القيام برحلة طويلة.

توقعات برج السرطان اليوم 21 حزيران - 22 تموز

تصطدم بجهات رسمية أو اجتماعية أو مهنية تعترض على تحرّكاتك، وربّما تختلف مع الأصحاب لتسبّب النفور والعدائية تجاهك. تبدو الأمور على درجة كبيرة من التشنّج. حذار المتاعب التي قد تظهر هذا اليوم، لأن ذيولها طويلة ومريرة. لذلك لا تسمح للخلافات بالظهور إطلاقًا. كن على قدر ما هو مطلوب منك للإبقاء على صحتك سليمة ومعافاة.

توقعات برج الأسد اليوم 23 تموز - 22 آب

القمر الجديد ينصح لك الاستراحة والابتعاد عن المشاكل. قد يخطر ببالك مغامرات متعدّدة لكنّك ملتزم تعهدات. تسود الأجواء الرومانسية حياتك العاطفية، فتكثر اللقاءات الهادئة البعيدة عن الضجيج. تسعى للحصول على جسم رشيق وصحة سليمة، وهذا لا يتحقق بسهولة، بل بالمثابرة على ممارسة الرياضة.

توقعات برج العذراء اليوم 23 آب - 22 أيلول

لا تغامر من أجل أمور تافهة، لأنها قد تنعكس عليك سلباً فتدفع ثمن اندفاعك غير المبرَّر. تقديم المساعدة للشريك سيكون مهماً جداً، وسيخلق ارتياحاً بين المحيطين بكما. حاول أن تواظب على تناول وجبات الطعام أكثر من ثلاث مرات يومياً، فهذا مفيد جداً.

توقعات برج الميزان اليوم 23 آب - 22 أيلول

قد تتبدّل معطيات في العمل وتتلقى اقتراحاً أو عرضاً، وهذا ما يسبب لك بعض القلق والتوتر. تبدو العواطف شديدة وتحمل إليك آفاقاً واسعة ، لكن انتبه من محاولة بعضهم إبعادك عن ارتباط جدّي. وفّر طاقتك وجهدك لوقت آخر، والطبيعة قد تكون أفضل الحلول الممكنة.

توقعات برج العقرب اليوم 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

تبدو مزاجياً، مشّوش التفكير. فالقمر الجديد يحمل بعض الاخبار المتعلّقة بزواج أو طلاق، ما يجعلك مربكاً، متشائماً ومنغلقاً. تكون فرص المصالحة قويّة جدّاً ولا تقبل الشّك، وخصوصاً إذا كنت صبورًا ولطيفًا ومتفهّمًا. قد تقيم معاهدة صلح أو تعاون متبادل مع السبتهم فتثمر الجهود وتنتعش الآمال وتعود الأمور الى مجاريها. تولي الشأن الصحي اهتماماً كبيراً، ولا تدع أموراً أخرى تلهيك عن ملاحقة كل جديد يفيدك صحياً.

توقعات برج القوس اليوم 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

الحظوظ تدعم أفكارك وتطلّعاتك وطموحاتك. لا تراوغ ولا تستسلم للخمول. تعيش ظروفًا جميلة وداعمة من الزملاء ومع معظم من تختلط بهم في حياتك اليومية. يتصرّف الشريك بليونة تجاهك وبلا استفزاز وتالسبتيات. لن تعاني أي أزمة، بل تنتصر على الخصوم، وتنجح في تقوية الروابط مع أحبّائك. تبدو نشيطًا ذهنيًّا وجسديًّا، وبالتالي لن تتأخر في بت الموضوعات التي لطالما أثارت حيرتك سابقًا.

توقعات برج الجدي اليوم 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

القمر الجديد يحمل إليك حنيناً أو لقاءً حاراً ودعوة مفاجئة. قد تجتمع حول طاولة مع بعض الأصدقاء والمقرّبين، وتُتاح لك فرص أيضاً في العمل يجب أن تتكتّم حولها. تطّلع على معلومات وأفكار بصورة حميمة وشخصية. إذا كنت على خلاف مع حبيبك فهو وقت مناسب للمصالحة، شرط توضيح نقاط الخلاف والتفاهم على الأمور الحساسة. تبذل جهدك كي تحافظ على وزنك المثالي الذي يحسدك عليه الآخرون. لا تضعف أمام المغريات لدفعك إلى الإفراط في تناول الطعام.

توقعات برج الدلو اليوم 20 كانون الثاني - 18 شباط

برج الدلو الحظوظ تدعم أفكارك وتطلّعاتك وطموحاتك. لا تراوغ ولا تستسلم للخمول. تعيش ظروفًا جميلة وداعمة من الزملاء ومع معظم من تختلط بهم في حياتك اليومية، قد يتصرّف الشريك بليونة تجاهك وبلا استفزاز وتالسبتيات. لن تعاني أي أزمة، بل تنتصر على الخصوم، وتنجح في تقوية الروابط مع أحبّائك. تبدو نشيطًا ذهنيًّا وجسديًّا، وبالتالي لن تتأخر في بت الموضوعات التي لطالما أثارت حيرتك سابقًا.

توقعات برج الحوت اليوم 19 شباط – 20 آذار

تشعر بالقلق يا برج الحوت فإذا كان عملك يتطلب منك مجازفة أو يضعك أمام اخطار معينة فإنني أدعوك إلى الحرص الشديد والى تجنّب المتاعب. عليك بذل كل ما بوسعك والوقوف الى جانب الحبيب. تحلو اللقاءات والجلسات الرومانسية بينكما بعد غسل القلوب ومناقشة كل الأمور العالقة. يترافق الوضع المهني مع بعض الضغوط العائلية، وقد يكون ذلك بسبب تراجع في العلاقات أو بسبب وعكة صحية يتعرض لها السبت أفراد الأسرة.

توقعات الأبراج لشهر يوليو/تموز 2021