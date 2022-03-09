اعرفي كيف سيكون حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليوم الخميس 10 مارس/آذار 2022؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك ما هي توقعات برجك اليوم الخميس 10 مارس/آذار 2022:

حظك اليوم مع توقعات الأبراج اليوم الخميس 10 مارس/آذار 2022

توقعات برج الحمل اليوم 21 آذار - 19 نيسان

توقعات برج الحمل اليوم 21 آذار - 19 نيسان،على الصعيد الصحي احذ من لفحات البرد يا عزيزي وحاول أن تهتم بملابسك وأن لا تهمل تناول فيتامين سي،أما على الصعيد العاطفي شريك حياتك بخيل جداً وأنت تشعر بالضجر منه والملل وهو لا يهتم بك حاول أن تصلح الأمور فيما بينكم دون بلبلة، أما من الناحية المهنية أن تأخذ إجازة من عملك وتشعر أنك تريد أن تبقى في المنزل دون عمل أي شي.

توقعات برج الثور اليوم 20 نيسان - 20 أيار

توقعات برج الثور اليوم 20 نيسان - 20 أيار، يا عزيزي من الناحية الصحية أنت تشعر بوجع في يدك اليمنى بسبب أخذك للمطعوم حاول أن ترتاح وتأخذ بنادول ولا تتعب نفسك أبداً، أما على الصعيد العاطفي أنت وحبيبك على خلاف حاول أن تبتعد عنه هذه الفترة حتى يهدأ ويفكر ويشتاق لك لا تتوتر سوف ترجع العلاقة كما كانت، أما على الصعيد المهني أنت تبحث عن العمل وتبقى علة مواقع التواصل الاجتماعي للبحث، سوف تجده قريباً لا تيأس.

توقعات برج الجوزاء اليوم 21 أيار - 20 حزيران

توقعات برج الجوزاء اليوم 21 أيار - 20 حزيران، من الناحية الصحية أن تعاني من جفاف من عينيك حاول أن تلتزم بوضع قطرة للتخفيف من العلاج وتبتعد عن الجو المغبر وابتعد عن الأجهزة الالكترونية، أما على الصعيد العاطفي أمورك غير جيدة مع الشريك حاولأن تفهمه اكثر وتعرف طباعه، أما على الصعيد المهني أمورك ممتازة مع المدير وهو معجبك بعملك وأدائك وشخصيتك مع الموظفين فلا تقلق من أي شيء، هذا الاسبوع الحظ يحالفك في العمل.

توقعات السرطان اليوم 21 حزيران - 22 تموز

توقعات برج السرطان اليوم 21 حزيران - 22 تموز، من الناحية الصحية تشعر بحرقة في من المعدة عند شربك للقهوة حاول أن تخفف شربها في الصباح على الريق، ويمكنك تناول الخيار أو اللوز للخفيف منها، وغذا زاد الأمر زر الطبيب، أما من الناحية العاطفية شريك حياتك يهملك لأنه مشغول في عمله وأنت تشعر بالخيبة والحزن لأنه تصرفاته لا تعجبك حاول أن تصبر عليه، أما من الناحية المهنية أمورك في العمل جيدة وعلاقتك مع زملاء العمل رسمية حاول أن تكون لطيف مع الجميع وابتعد عن الأكل الجاهز.

توقعات برج الأسد اليوم 23 تموز - 22 آب

توقعات برج الأسد اليوم 23 تموز - 22 آب، على الصعيد الصحي حاول أن تهتم بوجبة الإفطار ولا تهملها أبداً لأنها تعطيك طاقة في الصباح وأكثر من تناول الخضار والمكسرات النية لا تنساها، أما على الصعيد العاطفي سوف تذهب في سهرة مع شريك حياتك وتستمتع مع الأصدقاء بمشاهدة فيلم كوميدي، أما على الصعيد المهني لا شيء جديد أمورك جيدة لكنها روتينة.

توقعات برج العذراء اليوم 23 آب - 22 أيلول

توقعات برج العذراء اليوم 23 آب - 22 أيلول، على الصعيد الصحي أنت تعاني من ارتفاع مستوى السكر لديك حاول ان تتجنب تناول الحلويات بكثرة واشرب ماء بكثرة وتناول القرفة بشكل يومي، أما على الصعيد العاطفي شريك حياتك يبحث عن العمل حاول أن تسانده وتقف بجانبه لأنه يشعر بالخيبة والممل من هذا الوضع، أما على الصعيد المعني الحظ معك، أنت محبوب من جميع الموظفين وتشعر بالفخر والسعادة من مكان العمل هنيئاً لك.

توقعات برج الميزان اليوم 23 آب - 22 أيلول

توقعات برج الميزان اليوم 23 آب - 22 أيلول، يا عزيزي الميزان من الناحية الصحية أنت سمين وتعاني من زيادة الوزن في هذه الفترة حاول أن تتجنب تناول الخبز والأرز وتلتزم بنظام غذائي صحي ومارس الرياضة باستمرار، أما على الصعيد العاطفي كل منكما أنت وشريكك مشغول عن الآخر بسبب ضغط العمل فترة عادية وترجعون لوضعكم الطبيعي، أما من الناحية المهنية تشعر بالملل والروتين لكن أمورك جيدة لا بأس بها حاول أن تكون لطيف مع جميع الموظفين حتى لا تخسر أحد.

توقعات برج العقرب اليوم 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

توقعات برج العقرب اليوم 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني، على الصعيد الصحي في هذه الفترة لا ترغب كثيراً بتناول الطعام وهذا يسبب لك بتخفيف الوزن لكن حاول أن تأخذ فيتاميناتك باستمرار حتى إذا أصبت بكورونا لا تعاني من أي أوجاع وتكون مناعتك قوية، على الصعيد العاطفي أنت تشعر بالوحد وتحاول توسيع علاقتك الاجتماعية لكن لا تيأس سوف تجد شريك لك يساندك قريباً، أما مهنياً أنت تبحث عن عمل آخر لأنك تريد أن تزيد خبرتك وتشعر بالملل من مكان العمل.

توقعات برج القوس اليوم 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

توقعات برج القوس اليوم 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول،على الصعيد الصحي أنت تعاني من أمراض القلب حاول أن تهتم بصحتك أكثر وتبتعد عن التوتر والقلق يا عزيزي القوس، اهتم بغذائك ومارس الرياضة باستمرار خصوصاً رياضة المشي والسباحة، على الصعيد العاطفي أنت وشريكك تفكران بالسفر إلى مكان رومانسي حاولا أن تخططوا للتفاصيل مع مكتب السياحة، على الصعيد المهني أنت تفكر بأخذ إجارة طويلة لكن يجب أن تنهي أعمالك وتسلمها قبل أخ الإجازة.

توقعات برج الجدي اليوم 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

توقعات برج الجدي اليوم 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني،على الصعيد الصحي أمورك تمام لكن نفسيتك ليست جيدة وتعاني من الحزن والخيبة من الحياة حاول أن تحاوط الناس الإيجابية وتخرج مع أصدقائك للتغير، أما على الصعيد العاطفي سوف تعمل عزومة كبيرة لعائلة زوجك كن مستعد وابدأ بشراء مستلزماتك، أما على الصعيد المهني أنت تعمل من المنزل لكنك تشعر بالممل والروتين حاول أن تذهب مرة أسبوعياً في العمل بمطعم أو كوفي هاوس من باب التغيير.

توقعات برج الدلو اليوم 20 كانون الثاني - 18 شباط

توقعات برج الدلو اليوم 20 كانون الثاني - 18 شباط، أمورك الصحية جيدة لكن أنت تشعر في كل صباح بالصداع الشديد حاول أن تنظم غذائك ولا تهمل وجبة الإفطار، أما على الصعيد العاطفي اليوم سوف يكون مميز بالنسبة لك، سوف تأتيك دعوة عيد ميلاد وسوف تكون في قمة الأناقة والجمال وسوف يفتخر بك شريك حياتك، أما مهنياً لديك ضغط في العمل وهذا الأسبوع سوف تتأخر وأنت تعمل لكن لا بأس لأنه مديرك سوف يعوضك لا تقلق أبداً.

توقعات برج الحوت اليوم 19 شباط – 20 آذار

توقعات برج الحوت اليوم 19 شباط – 20 آذار،على الصعيد الصحي حاول أن تشعر الماء بكثرة لأنك تعاني من الجفاف في البشرة والشعر وأيضاً مشاكل خفيفة في المسالك البولية، أما على الصعيد العاطفي لديك دعوة عشاء عند أصدقائك لكن سوف يكون ممل لك ولشريكك حاول أن لا تتأخر، أما على الصعيد المهني أنت معجوء ولديك الكثير من الأعمال لكن لا تقلق سوف تنهيها على الوقت.

حظك اليوم مع توقعات الأبراج اليوم الجمعة 4 مارس/آذار 2022‎‎

حظك اليوم مع توقعات الأبراج اليوم الخميس 3 مارس/آذار 2022‎‎