حظك اليوم مع توقعات الأبراج اليوم الخميس 12 أغسطس/ آب 2021

برج العذراء المرأة اليوم:الوضع يتطلب منك الحكمة واللباقة والدبلوماسية وعدم التصرف بتشنج، بل التزم الحياد إزاء قضية قد تبرز حالياً تضطر الى مواجهة خيار صعب على أثر بعض المستجدات، وربما تصطدم بالشريك، ما يجعل الجوّ العام متوتّرا وينعكس عليكما الانتباه إلى نوعية الطعام وممارسة الرياضة بانتظام عاملان مساعدان جداً للحفاظ على الصحة سليمة.