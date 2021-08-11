حظك اليوم مع توقعات الأبراج اليوم الخميس 12 أغسطس/ آب 2021

اعرفي كيف سيكون حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليوم الخميس 12 أغسطس/ آب 2021؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك ما هي توقعات برجك اليوم الخميس 12 أغسطس/ آب 2021:
توقعات برج الحمل اليوم 21 آذار - 19 نيسان
- حظك اليوم برج الحمل مهنياً:يجعل هذا اليوم أفكارك لامعة ومتفائلاً أكثر من العادة ومتحمساً جداً، فتسعى جاهداً لتقديم الأفضل
- حظك اليوم برج الحمل عاطفياً:على الرغم من ظهور غيمة رمادية لن يكون الجو عاصفاً، وأنت على موعد مع أجواء رائعة
- حظ برج الحمل اليوم صحياً:تبتعد قدر الإمكان عن الأجواء المتوترة المحيطة بك وتستعيض عنها بمرافقة الأصدقاء في نشاطات ترفيهية
- برج الحمل الرجل اليوم:خبرتك الطويلة في العمل وحرفيتك تسهمان في الحصول على ترقية تستحقها منذ أمد بعيد. لكن أن تأتي متأخرة خير من ألا تأتي أبدامن المستحسن حماية مشاعرك من التقلّبات المزاجية.
- برج الحمل المرأة اليوم: لا تنسَ أنّك مُرهف الحس وقد تفسّر المعطيات على نحو خاطئيمكنك التوصل إلى تحقيق ما ترغب فيه من صحة ممتازة إذا طبقت التعليمات اللازمة الخاصة بالرشاقة.
توقعات برج الثور اليوم 20 نيسان - 20 أيار
- حظك اليوم برج الثور مهنياً:يجعل هذا اليوم أمورك في العمل تتغير نحو الأفضل وأوضاعك المالية في تحسن مستمر أكثر من المتوقع
- حظك اليوم برج الثور عاطفياً:واجه مشاعرك ولا تتهرب منها وأخبر الحبيب بحبك الذي يزداد تجاهه يوماً بعد آخر
- حظ برج الثور اليوم صحياً: لا تختلق المشكلات الشخصية حتى لو شعرت بالاستياء، وحاول تناسي الماضي الأليم
- برج الثور الرجل اليوم:تتعامل مع المجهول، تأسف لبعض التطورات، وتضطر إلى الوفاء بوعود لم تعد تؤمن بها، ولكنك رجل مبدأ ولن ترضى بأن تلام على عدم الوفاء تهتم ببعض الأمور العاطفية والزوجية وتضطر الى معالجة قضية قانونية اذا كنت بصدد طلاق مثلاً فتعيش تحديات تمالك أعصابك وقدم أفضل ما لديك، ولا تلق اللوم على احد ولا تتذمر. المسؤوليات ضاغطة.
- برج الثور المرأة اليوم: تقدّم مساعدة ويقدر الآخرون أعمالك. تسرّ بتطوّر الأحداث التي ستتيح لك السير في الاتجاه الصحيح، مستفيداً من كل الظروف والفرص، ما يُنشّط العمليات التجارية، ويحشد تركيزك وطاقاتك في الوقت المحدّد لن تخذلك مواهبك ولن تفشل مساعيك، لذلك كن جريئًا وثابر.
توقعات برج الجوزاء اليوم 21 أيار - 20 حزيران
- برج الجوزاء اليوم مهنياً:قد يولّد هذا اليوم جواً كبيراً من الارتياح والسعادة حولك، وخصوصاً مع بعض الزملاء
- برج الجوزاء اليوم عاطفياً: إنسَ الحب القديم ومعاناته وابدأ علاقة جديدة إنما على أسس واضحة منذ البداية
- حظ برج الجوزاء اليوم صحياً:نوعية الطعام التي تتقيد بها تخفف الكثير من التعرض للبدانة أو لبعض المشكلات الصحية الطارئة
- برج الجوزاء الرجل اليوم: تهتم بقضايا شائكة، وتمارس قدرات هائلة في التقاط الإشارات، وتكتشف مواهب لديك وحدساً لا يوصف وقدرة على تغيير المسارات، كأنك تدخل عالماً جديداً وتطلق أفكاراً جدية ومهمة ومناسبة وتطرح اقتراحات لحلول تلفت الأنظار دع قلبك يقرر واعط عقلك اجازة طويلة.
- برج الجوزاء المرأة اليوم:أعد المحاولات واتخذ المبادرات انتبه لصحتك واستشر طبيباً إذا شعرت بأي عارض.
توقعات برج السرطان اليوم 21 حزيران - 22 تموز
- حظك اليوم برج السرطان مهنياً: يجعلك هذا اليوم الجيد المفعم بالأحداث السعيدة المسيطر وصاحب القدرة على التحكم في كل الأمور لمصلحتك
- حظك اليوم برج السرطان عاطفياً: لا تقدم على خطوات قد تعرضك للكثير من المخاطر وتهدد العلاقة وتودي بك إلى الأسوأ
- حظ برج السرطان اليوم صحياً: قد يحصل أمر مفاجئ يسبب لك القلق، وينعكس سلباً على وضعك الصحي
- برج السرطان الرجل اليوم:قد تسير الأمور مع الطرف الآخر على خير ما يرام خطط لمشاريع مع الأصدقاء تتضمن عدداً من النشاطات الترفهية والمسلية.
- برج السرطان المرأة اليوم: تتاح لك فرص استثنائية ويحالفك الحظ. تلتقي أو تتصالح مع من تخاصمت معه. يعاونك أقوياء ونافذون في عملك وتترك في نفوسهم أثراً كبيراً.
توقعات برج الأسد اليوم 23 تموز - 22 آب
- حظك اليوم برج الأسد مهنياً: يحمل هذا اليوم حدثاً مهماً، وقد تستفيد من حياة مهنية صاخبة لالتقاط فرص معينة تفتح أمامك بعض الأبواب
- حظك اليوم برج الأسد عاطفياً:تشعر بالراحة اليوم بعد النجاح الذي حققته في العلاقة بالشريك على صعيد الإخلاص
- حظ برج الأسد اليوم صحياً: الحركة مطلوبة وضرورية وخصوصاً بعد ساعات العمل الطويلة
- برج الأسد الرجل اليوم: تسير الأمور على نحو مُرضٍ، وقد تهديك السماء منصباً أو أرباحاً مالية وعائدات ومستحقات قديمة، أو ترقية تحصل عليها عن طريق المصادفة، أو عملاً يعرض عليك فجأة.
- برج الأسد المرأة اليوم: قد يضع القدر على طريقك شخصاً يقدّم إليك نصيحة أو علاجاً أو حلاً لقضية عالقة قد تتلقى دعماً من حبيب أو شريك، أو تستفيد من وضع جيد له. يكون مزاجك رائقاً وتبدو أكثر انفتاحاً وقدرة على تبادل الرأي.
توقعات برج العذراء اليوم 23 آب - 22 أيلول
- برج العذراء اليوم مهنياً: يجعلك هذا اليوم تلمس لمس اليد كيف أن جهودك تعطي ثماراً مفيدة ووافرة، وأن تعبك لم يذهب سدى
- برج العذراء اليوم عاطفياً: لا داعي إلى تقلّب المشاعر تجاه الحبيب، لأنّها مجرّد ضغوط عابرة يسبّبها تزامن الواجبات والمسؤوليات المتنوّعة
- برج العذراء اليوم صحياً: ثابر على نشاطك اليومي في أحد الأندية الرياضية، وحاول المحافظة على جدول تناول الطعام بانتظام
- برج العذراء الرجل اليوم: قد تطلع على معلومات خطيرة وتثور لبعض الأوضاع التعسفية أو الضاغطة أو الدكتاتورية، وربما تأسف لما يحصل في الطرف الآخر أو في وضع مالي يزعجك.
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برج العذراء المرأة اليوم:الوضع يتطلب منك الحكمة واللباقة والدبلوماسية وعدم التصرف بتشنج، بل التزم الحياد إزاء قضية قد تبرز حالياً تضطر الى مواجهة خيار صعب على أثر بعض المستجدات، وربما تصطدم بالشريك، ما يجعل الجوّ العام متوتّرا وينعكس عليكما الانتباه إلى نوعية الطعام وممارسة الرياضة بانتظام عاملان مساعدان جداً للحفاظ على الصحة سليمة.
توقعات برج الميزان اليوم 23 آب - 22 أيلول
- حظك اليوم برج الميزان مهنياً: تصحو هذا اليوم على أمر طارئ يجعل يومك أكثر جدية وانفتاحاً مع الزملاء
- حظك اليوم برج الميزان عاطفياً: التفاهم مع الشريك يخلصك من مضاعفات خطرة، يستحسن أن تأتي المعالجات هادئة وحكيمة
- حظ برج الميزان اليوم صحياً: تجنب قدر الإمكان الناس السلبيين وأصحاب النيات السيئة أو من يؤثرون في نفسيتك سلباً
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برج الميزان الرجل اليوم:قد تبرهن عن مواهبك وكفايتك ويقف الحظ إلى جانبك لكي يتيح لك فرصة الظهور ولفت الأنظار. كل أمر تؤدّيه بالتعاون مع الآخرين يتكلّل بالنجاح.
- برج الميزان المرأة اليوم: حتى إذا تركت الفريق أو الجهة اللذين تنتسب إليهما يعبّران عنك، فقد يكون الأمر أفضل لك بكثير لا تتردد في معرفة ما يقلق راحة الشريك وسايره لتتمكن من النفاذ إلى داخل أعماقه لا تتلكأ في زيارة أخصائي التغذية أو الطبيب المعالج لوضع حد لشهيتك المفرطة.
توقعات برج العقرب اليوم 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني
- حظك اليوم برج العقرب مهنياً:يقدم لك أحد الزملاء الجدد عوناً لم تكن تتوقعه منه، أنت قلق وتجد صعوبة في التركيز إلا أن ذلك ينتهي قريباً
- حظك اليوم برج العقرب عاطفياً: تشتاق إلى الحبيب الغائب وتعيش توتراً مستمراً، لعل هذه التجربة تفيد في تقربك منه أكثر من قبل عندما تجتمعان
- حظ برج العقرب اليوم صحياً: عدم حصولك على النتائج المرجوة من الحمية يولد لك خيبة إلا أنك تستدرك الأمر بسرعة
- برج العقرب الرجل اليوم:تساعدك الظروف على تعزيز الروابط على مختلف المستويات والصعد. تتكلل جهودك بالنجاح ويفتح القدر أبواباً جديدة تساهم في توسيع دائرة معارفك وثقافتك واهتماماتك الجدية.
- برج العقرب المرأة اليوم: بإمكانك خوض مجال جديد يتلاءم مع طبعك وشخصيتك عاطفياً: تتصرف مع الحبيب بهدوء وتتبادل معه بعض الموضوعات التي تتعلّق بكما. النتائج متعددة ومشجعة جداً حيويتك تمنعك من ملازمة البيت، ويحثانك على القيام بحركة ونشاط دائمين.
توقعات برج القوس اليوم 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول
- حظك اليوم برج القوس مهنياً: يحدث هذا اليوم تغييراً في طريقة أدائك مهامك وتنفيذ استثماراتك وتكون نتائجه مهمة
- حظك اليوم برج القوس عاطفياً: متطلباتك كثيرة، فهي تضع الشريك تحت ضغط كبير وتجعله متوتراً ومنفعلاً
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حظك اليوم برج القوس صحياً: لا تنفعل إزاء أي أمر تافه، فهو بسبب لك تعباً نفسياً، وهذا ليس في مصلحتك على المدى الطويل
- برج القوس الرجل اليوم: تبدومرتاحًا إلى التطورات. تحاط بالمحبين وتتجنب كل انواع النقاشات والجدال.
- برج القوس المرأة اليوم:تشعر بالقوة ما يحمّسك على اتخاذ المبادرة ومواجهة الأمر الواقع بشجاعة، ويبتسم لك الحظ ويفتح أمامك طريق النجاح.
توقعات برج الجدي اليوم 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني
- حظك اليوم برج الجدي مهنياً: يمكّنك هذا اليوم من الاعتماد على مساعدة الزملاء، كما على ودّ يظهره أحد الاصدقاء النافذين
- حظك اليوم برج الجدي عاطفياً: إذا واجهت فتوراً في الأجواء العاطفية او شكوكاً تجاه الحبيب، باستطاعتك أن تتطرّق إلى الموضوع لتستوضحه
- حظ برج الجدي اليوم صحياً: لا تخف من التشنّجات الخفيفة، فهي ناتجة من كثرة الضغط والإرهاق في العمل والمنزل
- برج الجدي الرجل اليوم: من المحتمل ان تعاني مشاكسات ومماحكات. قد يخيبك الحب كما الصداقات.
- برج الجدي المرأة اليوم:لا تجازف ولا تُبح بأسرارك لا تخاطر بإقامة علاقة عابرة، فمن تعرفه أفضل بكثير ممن تجهله وتجاربك السابقة خير دليل على ذلك تهتم بموضوع صحي أو بأمر مفاجئ يطرأ فيربكك. كن واقعياً.
توقعات برج الدلو اليوم 20 كانون الثاني - 18 شباط
- حظك اليوم برج الدلو مهنياً: يجعلك هذا اليوم تحتاج إلى مرونة أكبر للتفاهم مع المحيط، وربما تصاب بجرح في كبريائك
- حظك اليوم برج الدلوعاطفياً: تضطر إلى الانعزال قليلاً والابتعاد عن الصخب، وخصوصاً أن حياتك العاطفية قد تعرف بعض الاهتزاز
- حظ برج الدلو اليوم صحياً: إحذر أن تقحم نفسك في نزاع مع أحد النافذين في العائلة أو في العمل أو في السياسة، ما يرهقك نفسياً وجسدياً
- برج الدلو الرجل اليوم:قضية انسانية تتبنّاها أو تشاركة أطرافاً كبيرة هدفًا تلاحقه، وتتحمس لمشروع وتسعى إليه. قد تؤدي دور المقنع والمؤثر في الآخرين لا تتردّد في إظهار نياتك الحسنة للحبيب والإفصاح عن مشاعرك الدافئة تجاهه، وبالتأكيد سيبادلك المثل.
- برج الدلو المرأة اليوم: أضِف الى أن أموراً إيجابية ستساهم في تعزيز الروابط بينكما وتقريب المسافة وتقوية العلاقة طبيعتك التي تجعلك لا تتوقف عن التفكير ليلا ونهاراً تحرمك من الاسترخاء. لذا عليك ممارسة رياضة اليوغا واعتزال التفكير فترة حتى تريح ذهنك.
توقعات برج الحوت اليوم 19 شباط – 20 آذار
- حظك اليوم برج الحوت مهنياً:يعيد إليك هذا اليوم نشاطك المهني بثقة كبيرة، وتفرض شخصيتك القوية وتتخذ القرارات الجريئة
- حظك اليوم برج الحوت عاطفياً:لن يتركك الشريك وحيداً، بل يقف إلى جانبك ساعة الحاجة ويظهر عن شجاعة غير منتظرة
- حظ برج الحوت اليوم صحياً: التشقق بين الأصابع أسبابه متعددة، فما عليك سوى عرض نفسك على الطبيب المختص
- برج الحوت المرأة اليوم:تزداد واجباتك وتركز على عمل استثماري، أو تناقش بشأن بعض العائدات.
- برج الحوت الرجل اليوم:توقع ربحاً أو حظاً في كسب التأييد أو إحراز نجاح وشهرة محاولات فاشلة من بعض المقرّبين للايقاع بينك وبين الشريك، لكن محاولاتهم لن تنجح وستظهر نتائجها سريعاً حاول أن تخفف من تناول الطعام مساء، واستعض عنه ببعض الخضروات.
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