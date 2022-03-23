اعرفي كيف سيكون حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليوم الخميس 24 مارس/آذار 2022؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك ما هي توقعات برجك اليوم الخميس 24 مارس/آذار 2022:

حظك اليوم مع توقعات الأبراج اليوم الخميس 24 مارس/آذار 2022

توقعات برج الحمل اليوم 21 آذار - 19 نيسان

توقعات برج الحمل اليوم 21 آذار - 19 نيسان، من الناحية الصحية حاول أن تكثر من شرب الماء يا عزيزي برج الحمل ولا تهمل تناول شرب عصير البرتقال بشكل يومي لأنه يحتوي على فيتامين سي، من الناحية المهنية ليس من أيامك الجيدة فأنت تشعر بالضغط النفسي أكثر من الضغط العملي الذي يؤثر بك بشكل كبير، ويجعلك مكتئباً في غالبية أوقات هذا اليوم. عليك بالإبتعاد عن القرارات المهمة، أما من الناحية العاطفية سوف تلتقي بشريك حياتك وتعيش معه قصة رومانسية.

توقعات برج الثور اليوم 20 نيسان - 20 أيار

توقعات برج الثور اليوم 20 نيسان - 20 أيار، من الناحية الصحية تعاني من جفاف في البشرة ونشفان يجب أن تكثر من شرب الماء يا عزيزي برج الثور، من الناحية المهنية عنادك ليس اعتياديا، فأنت لا تقبل النقاش من أي أحد حولك، وتريد أن ينفذ كلامك فوراً. طلتك البهية وطريقة انتقائك لملابسك كفيلتان بأن يكون لديك جاذبية خاصة جدًا، يوم ناجح عمليا وكذلك دراسيًا، أما عاطفياً أنت وشريك حياتك على خلاف حاول أن تحله سريعاً.

توقعات برج الجوزاء اليوم 21 أيار - 20 حزيران

توقعات برج الجوزاء اليوم 21 أيار - 20 حزيران، من الناحية الصحية سوف تكون حالتك الصحية جيدة ولكن سوف تعاني من السعال والتهاب في الحلق التزم تناول فيتامين سي ولا تقطعه أبداً، أما من الناحية المهنية حاول أن تلتزم بأوقات الدوام يا عزيزي وأيضاً احترم أصدقائك في مكان العمل ولا تقاطعهم، أما من الناحية العاطفية الأمور هادئة مع الشريك لا يوجد جديد.

توقعات السرطان اليوم 21 حزيران - 22 تموز

توقعات برج السرطان اليوم 21 حزيران - 22 تموز، من الناحية الصحية التزم شرب الأعشاب خصوصاً الزنجبيل لأنه مناسب لصحتك في هذه الفترة، أما من الناحية المهنية أنت اليوم إيجابي لكن حاول أن تهتم بملابسك وأناقتك أكثر كما أنت ولا تهمل نفسك، أما من الناحية العاطفية وضعك مع شريك حياتك جيد ولديك لقاء قريباً معه سيكون مليء بالرومانسية.

توقعات برج الأسد اليوم 23 تموز - 22 آب

توقعات برج الأسد اليوم 23 تموز - 22 آب، من الناحية الصحية تشعر ببرودة في الجسم وخمول وكسل وهذه من أعراض الغدة الدرقية، أما من الناحية المهنية ما قمت بتخطيطه أمس أو في الأيام الماضية يتغير في هذا اليوم، المفاجآت تكون بالمرصاد في فترتي الصباح والظهيرة والأخطاء التي فعلتها سابقاً تظهر اليوم، لذا كن مستعداً لمواجهة الأسئلة، في فترة المساء مزاجك لن يكون بأفضل حالة، أما عاطفياً وضعك مع الشريك ليس جيد.

توقعات برج العذراء اليوم 23 آب - 22 أيلول

توقعات برج العذراء اليوم 23 آب - 22 أيلول، من الناحية الصحية حاول أن تلتزم بتناول الأطعمة المليئة بالكالسيوم لأنك تعاني من نقص فيتامين د، من الناحية المهنية حاول أن لا تجادل مديرك في العمل لانه صعب التعامل وسيء التزم بعملك فقط ولا تقلق من الزملاء، أما عاطفياً يوجد خلاف بينك وبين حبيبك لكن سوف تنحل الأمور لا تقلق.

توقعات برج الميزان اليوم 23 آب - 22 أيلول

توقعات برج الميزان اليوم 23 آب - 22 أيلول، من الناحية الصحية تشعر بالكسل والخمول حاول أن تمارس الرياضة بشكل يومي ولا تهمل الأطعمة المليئة بالبروتينات، أما مهنياً حاول أن تلتزم باوقات الدوام ولا تكون كثير النميمة والغيبة يا عزيزي، أمورك العاطفية جيدة لكن لا يوجد تفاهم بينكما.

توقعات برج العقرب اليوم 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

توقعات برج العقرب اليوم 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني، من الناحية الصحية تعاني من التهاب الجيوب الأنفية حاول أن تلتزم بلأدوية والتبخيرات حتى تخف الأعراض لديك، أما من الناحية المهنية أنت لست من الأشخاص المحظوظين في هذا اليوم ، فحاول أن تأخذ حذرك في كل عمل تقوم به، لأن الخطأ يكلفك الكثير، هناك ضغوطات العمل تكون لك بالمرصاد من الظهيرة وحتى وقت متأخر، أما من الناحية العاطفية أنت وشريك حياتك على خلاف سوف يتم تدخل العائلة لحل المشكلة التي بينكم.

توقعات برج القوس اليوم 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

توقعات برج القوس اليوم 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول، من الناحية الصحية أمورك الصحية جيدة وأنت ملتزم بعمل فحوصات دورية يا عزيزي لكن لا تنسى شرب الماء بكثرة، أما من الناحية العاطفية أنت هادئ جداً والأمور العاطفية تسيطر على الأحداث حولك، سواء على الصعيد العائلي أو مع من تحب، أما من الناحية المهنية قد تصاب بالملل في ساعات الظهيرة، ولا تكن لديك رغبة بالعمل. ولكن الأحداث تتوالى عليك في فترتي ما بعد الظهر والمساء.

توقعات برج الجدي اليوم 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

توقعات برج الجدي اليوم 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني،من الناحية الصحية سوف تشعر بتعب وخمول يجب أن تعمل فحوصات للتأكد من وضعك الصحي،أما من الناحية المهنية تخلصت من الشكوك والضغوطات التي كانت مرافقة لك في الأيام الماضية، يوم جيد لإثبات نفسك بالعمل أمام رؤسائك، فترى التقدير في عيونهم، لأن عملك ممتاز، من الناحية العاطفية في فترة ما بعد الظهر قد تتفاجأ بكلام أو فعل بعض الأشخاص المقربين منك، ما يجعلك تسهب في التفكير هذه الليلة.

توقعات برج الدلو اليوم 20 كانون الثاني - 18 شباط

توقعات برج الدلو اليوم 20 كانون الثاني - 18 شباط، من الناحية الصحية تعاني من التهابات في المسالك البولية لذلك أكثر من شرب الماء وماء الشعير، أما من الناحية المهنية أنت شخص قوي، متسلط، وصريح، هذه الكلمات هي الأوفر للتعبير عن شخصيتك في هذا اليوم، أنت ناجح في أعمالك وتستطيع إقناع رؤسائك بآرائك وما تفكر به. في فترة ما بعد الظهر تضغط الأعمال لديك، وقد لا تتركك لوقت متأخر، أما عاطفياً يوجد خلاف بسيط مع شريك حياتك لكن سوف تنحل لا تقلق.

توقعات برج الحوت اليوم 19 شباط – 20 آذار

توقعات برج الحوت اليوم 19 شباط – 20 آذار، من الناحية الصحية حاول أن تكثر من تناول الخضار والفواكة والمكسرات النية لكن صحتك بشكل عام جيدة، أما من الناحية المهنية سوف يأتيك مبلغ مالي ضخم لم تتوقعه من قبل وسوف يشعرك بفرحة كبيرة يا عزيزي برج الحوت، أما من الناحية العاطفية اليوم أنت على موعد غرامي مع شريك حياتك يشعرك بالرومانسية وحب الذات استعد لهذا اليوم.

حظك اليوم مع توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 22 مارس/آذار 2022‎‎

حظك اليوم مع توقعات الأبراج اليوم الإثنين 21 مارس/آذار 2022‎‎