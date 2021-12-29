اعرفي كيف سيكون حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليوم الخميس 30 كانون الأول/ ديسمبر 2021؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك ما هي توقعات برجك اليوم الخميس 30 كانون الأول/ ديسمبر 2021:

حظك اليوم مع توقعات الأبراج اليوم الخميس 30 كانون الأول/ ديسمبر 2021

حظك اليوم وتوقعات برج الحمل اليوم 21 آذار - 19 نيسان

حظك اليوم برج الحمل مهنياً: يا عزيزي برج الحمل تساهم حيويتك الدائمة في إتمام مهامك على أفضل وجه وفي الوقت المناسب

يا عزيزي برج الحمل تساهم حيويتك الدائمة في إتمام مهامك على أفضل وجه وفي الوقت المناسب حظك اليوم برج الحمل عاطفياً: يا عزيزي برج الحمل تعاني قلقاً دائماً، صارح الحبيب وقد يفاجئك بوقوفه إلى جانبك ومساعدته لك

يا عزيزي برج الحمل تعاني قلقاً دائماً، صارح الحبيب وقد يفاجئك بوقوفه إلى جانبك ومساعدته لك حظ برج الحمل اليوم صحياً: تجنّب المواجهات والنقاشات الحادّة ولا تبعثر طاقتك، المطلوب الهدوء

تجنّب المواجهات والنقاشات الحادّة ولا تبعثر طاقتك، المطلوب الهدوء برج الحمل الرجل اليوم: يشهد اليوم الخميس الكثير من المفاجآت والأحداث غير المتوقعة، الوضع المادي غير مستقر عليك الانتباه فيما يخص بعض المصاريف غير الضرورية، حتى لا تتراكم الديون عليك يا عزيزي الحمل

يشهد اليوم الخميس الكثير من المفاجآت والأحداث غير المتوقعة، الوضع المادي غير مستقر عليك الانتباه فيما يخص بعض المصاريف غير الضرورية، حتى لا تتراكم الديون عليك يا عزيزي الحمل برج الحمل المرأة اليوم:حاول الاسترخاء في الفترة المقبلة يا عزيزي برج الحمل وحل بعض المشاكل المعلقة

حظك اليوم وتوقعات برج الثور اليوم 20 نيسان - 20 أيار

حظك اليوم برج الثور مهنياً :تزداد مسؤولياتك هذا اليوم وتكون النتائج باهرة وتصب في مصلحتك وتحقّق لك أرباحاً غير منتظرة

:تزداد مسؤولياتك هذا اليوم وتكون النتائج باهرة وتصب في مصلحتك وتحقّق لك أرباحاً غير منتظرة حظك اليوم برج الثور عاطفياً : تجنّب المشاكل العاطفية التي وقعت فيها سابقاً وتعلّم منها خشية الوقوع فيها مجدداً

: تجنّب المشاكل العاطفية التي وقعت فيها سابقاً وتعلّم منها خشية الوقوع فيها مجدداً حظ برج الثور اليوم صحياً: يا عزيزي برج الثورالقلق والتوتر يسببان المشاكل الصحية، لكنها تزول قريباً وتستعيد هدوءك وعافيتك

يا عزيزي برج الثورالقلق والتوتر يسببان المشاكل الصحية، لكنها تزول قريباً وتستعيد هدوءك وعافيتك برج الثور الرجل اليوم: انتبه لحديثك، انت صريح جدًا ولا تتوقع الغدر ممن حولك، لا تكشف جميع أوراقك أمام كل الأشخاص هناك من يحاول الايقاع بك

انتبه لحديثك، انت صريح جدًا ولا تتوقع الغدر ممن حولك، لا تكشف جميع أوراقك أمام كل الأشخاص هناك من يحاول الايقاع بك برج الثور المرأة اليوم:عليك الانتباه يا عزيزي برج الثورلأسلوب حياتك واحرص على ممارسة الرياضة بشكل يومي، وابتعد عن الأنظمة الغذائية القاسية

حظك اليوم وتوقعات برج الجوزاء اليوم 21 أيار - 20 حزيران

برج الجوزاء اليوم مهنياً: يا عزيزي برج الجوزاء إذا كان عملك يتطلب منك مجازفة أو يضعك أمام أخطار معينة، فإنني أدعوك إلى الحرص الشديد وإلى تجنّب المتاعب

يا عزيزي برج الجوزاء إذا كان عملك يتطلب منك مجازفة أو يضعك أمام أخطار معينة، فإنني أدعوك إلى الحرص الشديد وإلى تجنّب المتاعب برج الجوزاء اليوم عاطفياً: مهما تنوّعت الآراء بينك وبين الشريك، فإنّ الصراحة والشفافية تبقيان الأساس المتين لهذه العلاقة الناجحة

مهما تنوّعت الآراء بينك وبين الشريك، فإنّ الصراحة والشفافية تبقيان الأساس المتين لهذه العلاقة الناجحة حظ برج الجوزاء اليوم صحياً : أظهر قدرتك على التحمّل في ما يتعلق بالحمية التي تتبعها، البداية صعبة، لكن النهاية سعيدة

: أظهر قدرتك على التحمّل في ما يتعلق بالحمية التي تتبعها، البداية صعبة، لكن النهاية سعيدة برج الجوزاء الرجل اليوم: تواجه اليوم بعض المشاكل والعراقيل في العمل، عليك ان تكون اكثر هدوءًا ولا تجعل عصبيتك تتحكم بتصرفاتك اليوم

تواجه اليوم بعض المشاكل والعراقيل في العمل، عليك ان تكون اكثر هدوءًا ولا تجعل عصبيتك تتحكم بتصرفاتك اليوم برج الجوزاء المرأة اليوم:قد يضايقك أحد الزملاء في العمل اليوم، اهمالك للمهام التي طلبت منك سابقًا فتحت الأبواب لكل من يريد اذيتك أن يجد الفرصة، انتبه حتى لا تخسر عملك

حظك اليوم وتوقعات برج السرطان اليوم 21 حزيران - 22 تموز

حظك اليوم برج السرطان مهنياً :تواجهك صعوبات جمّة هذا اليوم لكنها لن تحدّ من نشاطك المعهود

:تواجهك صعوبات جمّة هذا اليوم لكنها لن تحدّ من نشاطك المعهود حظك اليوم برج السرطان عاطفياً : لا يطلب منك الحبيب سوى الثقة به لأنه يحبك ولا يرضى عنك بديلاً، حاول أن تفهم ذلك

: لا يطلب منك الحبيب سوى الثقة به لأنه يحبك ولا يرضى عنك بديلاً، حاول أن تفهم ذلك حظ برج السرطان اليوم صحياً: أنت صاحب تصميم صلب عندما تقرر الإقدام على أمر ما، وهذا ما برهنته حتى الآن على صعيد اتباع حمية صحية

أنت صاحب تصميم صلب عندما تقرر الإقدام على أمر ما، وهذا ما برهنته حتى الآن على صعيد اتباع حمية صحية برج السرطان الرجل اليوم :عليك الابتعاد عن التفكير بالانتقام، اشغل تفكيرك بأمور ايجابية حتى لا تتصرف بحماقة، لا تتسرع ببعض التصرفات حتى لا تجد نفسك قد وقعت بعدد من المشاكل

:عليك الابتعاد عن التفكير بالانتقام، اشغل تفكيرك بأمور ايجابية حتى لا تتصرف بحماقة، لا تتسرع ببعض التصرفات حتى لا تجد نفسك قد وقعت بعدد من المشاكل برج السرطان المرأة اليوم:علاقتك العاطفية غير واضحة عليك أن تجلس مع الشريك وتحاول فهم ما يدور بينكما

حظك اليوم وتوقعات برج الأسد اليوم 23 تموز - 22 آب

حظك اليوم برج الأسد مهنياً :إحذر غيرة أحد الزملاء، فقد يسببّ لك مشكلة تعوّق إنجاز مهامك وتعيدك إلى نقطة الصفر وتقضي على طموحك

:إحذر غيرة أحد الزملاء، فقد يسببّ لك مشكلة تعوّق إنجاز مهامك وتعيدك إلى نقطة الصفر وتقضي على طموحك حظك اليوم برج الأسد عاطفياً : السعادة غالباً ما توفر لك مزيداً من الراحة، فتفكر على نحو أكثر راحة إلى جانب الشريك

: السعادة غالباً ما توفر لك مزيداً من الراحة، فتفكر على نحو أكثر راحة إلى جانب الشريك حظ برج الأسد اليوم صحياً: مارس تنفيذ قرارك الذي اتخذته بشأن صحتك، والقاضي بوضع حد للإفراط في الطعام

مارس تنفيذ قرارك الذي اتخذته بشأن صحتك، والقاضي بوضع حد للإفراط في الطعام برج الأسد الرجل اليوم: يوم جيد جدًا عليك قضائه بعيدًا عن العمل والضغوطات النفسية، يوم مميز من أجل نزهة مع الاصدقاء والراحة

يوم جيد جدًا عليك قضائه بعيدًا عن العمل والضغوطات النفسية، يوم مميز من أجل نزهة مع الاصدقاء والراحة برج الأسد المرأة اليوم:تفكر بطريقة لإرضاء الشريك بعد ازعاجك له بالفترة الماضية، يمكنك دعوته لعزومة رومانسية أو شراء هدية مميزة له.

حظك اليوم وتوقعات برج العذراء اليوم 23 آب - 22 أيلول

برج العذراء اليوم مهنياً : تميل إلى توسيع رقعة نشاطاتك فالمشاريع الكثيرة والنشاط موجود، وبانتظارك أخبار بعيدة تحمل البهجة إليك

: تميل إلى توسيع رقعة نشاطاتك فالمشاريع الكثيرة والنشاط موجود، وبانتظارك أخبار بعيدة تحمل البهجة إليك برج العذراء اليوم عاطفياً :قد يطرأ تطوّر لم تتوقعه، وأحداث فجائية تحرّك المشاعر وتحثّك على مضاعفة اهتمامك بالشريك

:قد يطرأ تطوّر لم تتوقعه، وأحداث فجائية تحرّك المشاعر وتحثّك على مضاعفة اهتمامك بالشريك برج العذراء اليوم صحياً: بادر فوراً إلى التخفيف من السهر حتى ساعات متأخرة، واخلد إلى النوم مبكراً

بادر فوراً إلى التخفيف من السهر حتى ساعات متأخرة، واخلد إلى النوم مبكراً برج العذراء الرجل اليوم :امامك الكثير من الفرص الجيدة عليك التفكير فيها جيدًا والتأني قبل اختيار أي فرصة من بينها، يمكنك استشارة أحد الأشخاص الذين تثق بهم

:امامك الكثير من الفرص الجيدة عليك التفكير فيها جيدًا والتأني قبل اختيار أي فرصة من بينها، يمكنك استشارة أحد الأشخاص الذين تثق بهم برج العذراء المرأة اليوم: انتبه لصحتك في هذه الفترة، قد يلتقي مواليد برج الميزان العزاب بحب حياتهم في الفترة المقبلة.

حظك اليوم وتوقعات برج الميزان اليوم 23 آب - 22 أيلول

حظك اليوم برج الميزان مهنياً: قد تشكك في نيات بعض الزملاء، وتتخذ بعض الأمور أهمية كبرى بعدما أهملتها في السابق أو تجاهلتها وخصوصاً إذا تعلقت بشراكة معينة

قد تشكك في نيات بعض الزملاء، وتتخذ بعض الأمور أهمية كبرى بعدما أهملتها في السابق أو تجاهلتها وخصوصاً إذا تعلقت بشراكة معينة حظك اليوم برج الميزان عاطفياً : كن حاسماً في بعض الأمور ومتفهماً في بعضها الآخر، وخصوصاً أن الشريك لا يملك القدرة على مواجهتك بكل الوسائل

: كن حاسماً في بعض الأمور ومتفهماً في بعضها الآخر، وخصوصاً أن الشريك لا يملك القدرة على مواجهتك بكل الوسائل حظ برج الميزان اليوم صحياً :إنتبه إلى ضغطك نتيجة العمل المرهق الذي تقوم به يومياً حتى وقت متأخر

:إنتبه إلى ضغطك نتيجة العمل المرهق الذي تقوم به يومياً حتى وقت متأخر برج الميزان الرجل اليوم:يوم عادي جدًا وهادئ لا يشهد أي تغييرات او مفاجآت، يجب أن تكون هادئًا ومطمئنًا

اليوم:يوم عادي جدًا وهادئ لا يشهد أي تغييرات او مفاجآت، يجب أن تكون هادئًا ومطمئنًا برج الميزان المرأة اليوم: يجب عليك استقبال العام الجديد بوضع بعض الخطط من اجل العمل، من أجل مساعدتك في التقدم والنجاح بشكل أفضل، حاول تعويض شريكك عن الفترة الماضية حيث اهملته بشكل كبير.

حظك اليوم وتوقعات برج العقرب اليوم 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

حظك اليوم برج العقرب مهنياً :تحقيق طموحات يحتاج إلى مزيد من الوقت، فكن صبوراً حتى تضمن تحقيق أهدافك نهائياً وعلى نحو حاسم

:تحقيق طموحات يحتاج إلى مزيد من الوقت، فكن صبوراً حتى تضمن تحقيق أهدافك نهائياً وعلى نحو حاسم حظك اليوم برج العقرب عاطفياً : جاذبيتك تضعك في دائرة الضوء، وقوفك إلى جانب الشريك يزيد اعجابه بك ويعزز الثقة بينكما

: جاذبيتك تضعك في دائرة الضوء، وقوفك إلى جانب الشريك يزيد اعجابه بك ويعزز الثقة بينكما حظ برج العقرب اليوم صحياً: قد تسعى للتخلص مما يشغل بالك ويبقيك في حالة قلق وأرق دائمين

قد تسعى للتخلص مما يشغل بالك ويبقيك في حالة قلق وأرق دائمين برج العقرب الرجل اليوم :يوم جيد للتأمل والتفكير بالقرارات المصيرية التي عليك اتخاذها في المستقبل، يسير عملك بشكل جيد فأنت انسان محب للعمل وطموح جدًا

:يوم جيد للتأمل والتفكير بالقرارات المصيرية التي عليك اتخاذها في المستقبل، يسير عملك بشكل جيد فأنت انسان محب للعمل وطموح جدًا برج العقرب المرأة اليوم :تحاول الوصول إلى مرتبة عالية في العمل، انتبه من تصرفاتك مع الشريك لا تكن قاسيًا، حاول ان تفهم ما يريده

حظك اليوم وتوقعات برج القوس اليوم 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

حظك اليوم برج القوس مهنياً: قد تُتاح لك فرصة النجاح في مجال الإعلام والسياسة والكتابة والصحافة، وتحظى بمفاجأة سارّة وغير متوقّعة

قد تُتاح لك فرصة النجاح في مجال الإعلام والسياسة والكتابة والصحافة، وتحظى بمفاجأة سارّة وغير متوقّعة حظك اليوم برج القوس عاطفياً: قد تتركز عليك أنظار الشريك بسبب غضب تظهره او استياء او عدم رضى عمّا يحصل معك، ثم تهدأ الأمور وتصبح على خير ما يرام

قد تتركز عليك أنظار الشريك بسبب غضب تظهره او استياء او عدم رضى عمّا يحصل معك، ثم تهدأ الأمور وتصبح على خير ما يرام حظ برج القوس اليوم صحياً : مهما بلغ حجم المشاغل اليومية، يبقى أمامك بعض الوقت لممارسة الرياضة

: مهما بلغ حجم المشاغل اليومية، يبقى أمامك بعض الوقت لممارسة الرياضة برج القوس الرجل اليوم :انتبه لتصرفاتك ولا تتباهى بنفسك بشكل كبير أمام بعض الأشخاص الحاسدين، عليك الاسترخاء في الفترة المقبل والتخطيط للسفر مع العائلة والشريك بعيدًا عن أي ضغوطات، هذه السفرة قد تكون بمثابة مكافاة لك على المجهود الذي بذلته في الفترة الماضية

:انتبه لتصرفاتك ولا تتباهى بنفسك بشكل كبير أمام بعض الأشخاص الحاسدين، عليك الاسترخاء في الفترة المقبل والتخطيط للسفر مع العائلة والشريك بعيدًا عن أي ضغوطات، هذه السفرة قد تكون بمثابة مكافاة لك على المجهود الذي بذلته في الفترة الماضية برج القوس المرأة اليوم:يا عزيزي برج القوس انتبه لعملك فأنت في خطر وركز على علاقاتك الاجتماعية

حظك اليوم وتوقعات برج الجدي اليوم 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

حظك اليوم برج الجدي مهنياً :حاول أن تتجنب الجدالات العقيمة، وركّز على المهمّ من أجل إنتاج أفضل، شرط معرفة الوقت المناسب

:حاول أن تتجنب الجدالات العقيمة، وركّز على المهمّ من أجل إنتاج أفضل، شرط معرفة الوقت المناسب حظك اليوم برج الجدي عاطفياً : إذا كنت تشعر بأن الاستقرار مع الشريك لم يعد ممكناً، فبادر إلى البحث عن الأسباب لئلا تصل إلى النتائج الوخيمة

: إذا كنت تشعر بأن الاستقرار مع الشريك لم يعد ممكناً، فبادر إلى البحث عن الأسباب لئلا تصل إلى النتائج الوخيمة حظ برج الجدي اليوم صحياً: يجب معالجة الأمراض التي تظهر فجأة، ولا تتردد في الذهاب إلى الطبيب بسرعة

يجب معالجة الأمراض التي تظهر فجأة، ولا تتردد في الذهاب إلى الطبيب بسرعة برج الجدي الرجل اليوم :تتمكن اليوم من إثبات نفسك ومهاراتك، ويتحسن وضعك في العمل بشكل كبير، تتمكن من إثبات مهاراتك للجميع

:تتمكن اليوم من إثبات نفسك ومهاراتك، ويتحسن وضعك في العمل بشكل كبير، تتمكن من إثبات مهاراتك للجميع برج الجدي المرأة اليوم: يجب عليك البدء بنظام غذائي صحي، حاول ان تحافظ على لياقتك ونشاطك البدني، انتبه لعلاقتك مع الشريك هناك شخص يحاول الإيقاع بينكما

حظك اليوم وتوقعات برج الدلو اليوم 20 كانون الثاني - 18 شباط

حظك اليوم برج الدلو مهنياً : تجنّب التدخل في شؤون الآخرين، قد تعرّض وظيفتك أو مصالحك العامة للخطر والفشل، لكنك تستدرك الأمر سريعاً

: تجنّب التدخل في شؤون الآخرين، قد تعرّض وظيفتك أو مصالحك العامة للخطر والفشل، لكنك تستدرك الأمر سريعاً حظك اليوم برج الدلوعاطفياً : تفاهم مع الشريك يظهر لك حقيقته ويكشف أمامك شفافيته وإخلاصه، فتبدو الأمور أكثر وضوحاً

: تفاهم مع الشريك يظهر لك حقيقته ويكشف أمامك شفافيته وإخلاصه، فتبدو الأمور أكثر وضوحاً حظ برج الدلو اليوم صحياً: كثرة الضغوط التي تتعرض لها قد تنفجر وتحطم وضعك الصحي، انتبه

كثرة الضغوط التي تتعرض لها قد تنفجر وتحطم وضعك الصحي، انتبه برج الدلو الرجل اليوم: يسير اليوم بشكل مريح وقد تصلك معلومة سارة جدًا تقلب يومك للأفضل، تشعر بالراحة والأمان بعد هذا الخبر السار

يسير اليوم بشكل مريح وقد تصلك معلومة سارة جدًا تقلب يومك للأفضل، تشعر بالراحة والأمان بعد هذا الخبر السار برج الدلو المرأة اليوم: الأمور ستتجه نحو الافضل، و الامور في مسارها الصحيح، عليك أخذ اجازة من العمل لفترة من أجل اراحة نفسك من التفكير

حظك اليوم وتوقعات برج الحوت اليوم 19 شباط – 20 آذار

حظك اليوم برج الحوت مهنياً: النقاشات غير المجدية لن تكون عاملاً إيجابياً لتبديل بعض الأمور التي تلوح في الأفق

النقاشات غير المجدية لن تكون عاملاً إيجابياً لتبديل بعض الأمور التي تلوح في الأفق حظك اليوم برج الحوت عاطفياً : اذا كنت تريد تحسين وضعك العاطفي، عليك بذل جهود أكبر لتحقيق الهدف الذي حددته لنفسك

: اذا كنت تريد تحسين وضعك العاطفي، عليك بذل جهود أكبر لتحقيق الهدف الذي حددته لنفسك حظ برج الحوت اليوم صحياً : يجب أن يكون الفراش والوسادة مدروسين طبياً بسبب آلام ظهرك ورقبتك

: يجب أن يكون الفراش والوسادة مدروسين طبياً بسبب آلام ظهرك ورقبتك برج الحوت الرجل اليوم :لا تدع من حولك يؤثرون عليك بشكل سلبي، حاول الابتعاد عن المشاكل والمهاترات، عليك اعادة التفكير ببعض علاقاتك ولا تتسرع في أي قرار مصيري

:لا تدع من حولك يؤثرون عليك بشكل سلبي، حاول الابتعاد عن المشاكل والمهاترات، عليك اعادة التفكير ببعض علاقاتك ولا تتسرع في أي قرار مصيري برج الحوت المرأة اليوم:تفكر بقضاء سهرة مميزة في ليلة رأس السنة عليك التخطيط لهذه السهرة مع الاسرة والاصدقاء

​توقعات الأبراج لعام 2022: الأكثر حظًا برج السرطان، والأقل حظًا برج العقرب

توقعات الأبراج لشهر كانون الأول/ ديسمبر 2021