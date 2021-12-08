حظك اليوم مع توقعات الأبراج اليوم الخميس 9 كانون الأول/ ديسمبر 2021

اعرفي كيف سيكون حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليوم الخميس 9 كانون الأول/ ديسمبر 2021؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك ما هي توقعات برجك اليوم الخميس 9 كانون الأول/ ديسمبر 2021:

توقعات برج الحمل اليوم 21 آذار - 19 نيسان

حظك اليوم برج الحمل مهنياً:ا بقَ حذراً في كل الاحوال، وقد يجعلك هذا اليوم تواجه خياراً صعباً او قراراً يتعلّق إما بسفر أو برحيل أو بتغيير

بقَ حذراً في كل الاحوال، وقد يجعلك هذا اليوم تواجه خياراً صعباً او قراراً يتعلّق إما بسفر أو برحيل أو بتغيير حظك اليوم برج الحمل عاطفياً: لحسن الحظ تتمتّع بقدرات فائقة على التصرّف في هذه الأثناء وبوعي أكيد لاستدراك بعض التطورات السلبية

لحسن الحظ تتمتّع بقدرات فائقة على التصرّف في هذه الأثناء وبوعي أكيد لاستدراك بعض التطورات السلبية حظ برج الحمل اليوم صحياً: إنسحب من مكان يشعرك بالخطر على صحتك ولا تتورّط بجديد، هنالك من يخدعك أو يحضّر لك مكيدة.

إنسحب من مكان يشعرك بالخطر على صحتك ولا تتورّط بجديد، هنالك من يخدعك أو يحضّر لك مكيدة. برج الحمل الرجل اليوم: عليك الحذر في العمل وانجاز كل ما طلب منك في الوقت المحدد فهناك من يتربص بك ويحاول ايقاعك والتخلص منك، عزيزي برج الحمل لا تتسرع باتخاذ اي قرار في هذه الفترة خاصة على الصعيد الشخصي

عليك الحذر في العمل وانجاز كل ما طلب منك في الوقت المحدد فهناك من يتربص بك ويحاول ايقاعك والتخلص منك، عزيزي برج الحمل لا تتسرع باتخاذ اي قرار في هذه الفترة خاصة على الصعيد الشخصي برج الحمل المرأة اليوم: تتحسن الاوضاع في العمل يا عزيزي برج الحمل بشكل جيد وتكتسب ثقة زملائك في العمل ومديرك وتجري الامور على احسن ما يرام بعد فترة من التعب والضغط النفسي، في حال كنت اعزب قد تلتقي بالحبيب الذي تحلم به قريبا

توقعات برج الثور اليوم 20 نيسان - 20 أيار

حظك اليوم برج الثور مهنياً :الحظ يبتسم لك ويطمئن بالك يا برج الثور وتبتعد أكثر عن اهتمامك بالشؤون المهنية لكن لا تترك منافساً يهزمك

:الحظ يبتسم لك ويطمئن بالك يا برج الثور وتبتعد أكثر عن اهتمامك بالشؤون المهنية لكن لا تترك منافساً يهزمك حظك اليوم برج الثور عاطفياً :بادر إلى مصارحة الشريك بما يراودك من أفكار، فالصراحة تعبّد الطريق أمامكما نحو خطوات مستقبلية واثقة

:بادر إلى مصارحة الشريك بما يراودك من أفكار، فالصراحة تعبّد الطريق أمامكما نحو خطوات مستقبلية واثقة حظ برج الثور اليوم صحياً: لا تكن متذمراً من القيام بساعة مشي كل يوم، فأنت تترافق مع أشخاص أعزاء عليك

لا تكن متذمراً من القيام بساعة مشي كل يوم، فأنت تترافق مع أشخاص أعزاء عليك برج الثور الرجل اليوم: أمامك الكثير من الفرص على الصعيد العملي، الامور المالية في تحسن جيد تحقق ما تحلم به في الفترة المقبلة، بشكل عام الامور جيدة،يا عزيزي برج الثور تمشي امورك الخاصة بشكل جيد وامورك العاطفية ممتازة

أمامك الكثير من الفرص على الصعيد العملي، الامور المالية في تحسن جيد تحقق ما تحلم به في الفترة المقبلة، بشكل عام الامور جيدة،يا عزيزي برج الثور تمشي امورك الخاصة بشكل جيد وامورك العاطفية ممتازة برج الثور المرأة اليوم: حاول أن تركز اكثر في العمل يا عزيزي برج الثور ولا تشتت امورك وافكارك انتبه للمصاريف المالية بشكل خاص، وابتعد عن اي قرارات متسرعة في هذه الفترة، انتبه لصحتك هذه الفترة

توقعات برج الجوزاء اليوم 21 أيار - 20 حزيران

برج الجوزاء اليوم مهنياً: يبدأ المناخ بالتغيير الإيجابي، فتعمل من أجل هدف جديد، وتقود مسيرة ما أو تسيطر على الأوضاع أكثر من السابق

يبدأ المناخ بالتغيير الإيجابي، فتعمل من أجل هدف جديد، وتقود مسيرة ما أو تسيطر على الأوضاع أكثر من السابق برج الجوزاء اليوم عاطفياً: انتبه من نزاعات شخصية قد تطرأ مع الحبيب، وقد يؤخذ عليك إغواء شخص لا يناسبك ظرفه ووضعه، أو تلام لأنه لا يلائمك

انتبه من نزاعات شخصية قد تطرأ مع الحبيب، وقد يؤخذ عليك إغواء شخص لا يناسبك ظرفه ووضعه، أو تلام لأنه لا يلائمك حظ برج الجوزاء اليوم صحياً :حدّد الخطوات التي ستتخذها بشأن وضعك الصحي بأسرع ما يمكن، التأخير ينعكس سلباً عليك

:حدّد الخطوات التي ستتخذها بشأن وضعك الصحي بأسرع ما يمكن، التأخير ينعكس سلباً عليك برج الجوزاء الرجل اليوم: تواجه بعض المشاكل على الصعيد العملي حاول ان لا تخلص عدوات جديدة مع بعض الاشخاص انت بحاجة لفترة من الهدوء، واجه شريك حياتك بما يزعجك ولا تجعل الامور تتفاقم بينكما

تواجه بعض المشاكل على الصعيد العملي حاول ان لا تخلص عدوات جديدة مع بعض الاشخاص انت بحاجة لفترة من الهدوء، واجه شريك حياتك بما يزعجك ولا تجعل الامور تتفاقم بينكما برج الجوزاء المرأة اليوم: يسير العمل بشكل جيد، انت انسان مبدع وهذا واضح جدًا خاصة ان رؤسائك في العمل يشعرون بالرضا التام عنك، يجب ان تبرز نفسك اكثر واكثر وتكشف عن مواهبك، تخطط لرحلة خارج البلاد

توقعات برج السرطان اليوم 21 حزيران - 22 تموز

حظك اليوم برج السرطان مهنياً :ركّز هذا اليوم على قضايا مهنية وعائلية متداخلة، ويشير إلى بعض النجاحات المهمة

:ركّز هذا اليوم على قضايا مهنية وعائلية متداخلة، ويشير إلى بعض النجاحات المهمة حظك اليوم برج السرطان عاطفياً :الشريك إنسان حسّاس ورومانسي وحنون، لا تجعله يفقد أياً منها بسبب تصرفك معه

:الشريك إنسان حسّاس ورومانسي وحنون، لا تجعله يفقد أياً منها بسبب تصرفك معه حظ برج السرطان اليوم صحياً :أصغ إلى النصائح ولا تفرض رأياً أو تجازف باستقرارك النفسي والصحي

:أصغ إلى النصائح ولا تفرض رأياً أو تجازف باستقرارك النفسي والصحي برج السرطان الرجل اليوم :بالرغم من المهام الكثيرة على عاتقك في العمل الا ان الامور تسير بشكل جيد وتشعر بالراحة، يزيد اعجاب برؤسائك بك وفي مهام، حياتك العاطفية تسير بشكل جيد

:بالرغم من المهام الكثيرة على عاتقك في العمل الا ان الامور تسير بشكل جيد وتشعر بالراحة، يزيد اعجاب برؤسائك بك وفي مهام، حياتك العاطفية تسير بشكل جيد برج السرطان المرأة اليوم:عليك ان تنهي جميع الامور المتراكمة في العمل ولا تتكاسل فالامور تحتاج إلى اعادة ضبط، هناك امر يشغل تفكيرك هذه الفترة بشكل كبير، لا تتعامل بانانية مع الاصدقاء او الشريك

توقعات برج الأسد اليوم 23 تموز - 22 آب

حظك اليوم برج الأسد مهنياً : يغذيك هذا اليوم بالأحلام والقوة والعزيمة، ويجعلك قادراً على المواجهات بثقة بالنفس طوال الفترة المقبلة



: يغذيك هذا اليوم بالأحلام والقوة والعزيمة، ويجعلك قادراً على المواجهات بثقة بالنفس طوال الفترة المقبلة حظك اليوم برج الأسد عاطفياً :يوم من البرودة في العلاقة بالشريك، لكن الأيام المقبلة تشهد تبدلاً سريعاً نحو مزيد من التواصل الإيجابي

:يوم من البرودة في العلاقة بالشريك، لكن الأيام المقبلة تشهد تبدلاً سريعاً نحو مزيد من التواصل الإيجابي حظ برج الأسد اليوم صحياً: إختر ما يناسبك من الاقتراحات المطروحة أمامك لمساعدتك على تحسين وضعك الصحي

إختر ما يناسبك من الاقتراحات المطروحة أمامك لمساعدتك على تحسين وضعك الصحي برج الأسد الرجل اليوم: تشعر بالملل من عملك بسبب الروتين وترغب بتطوير امكانيتك وتعلم شيء جديد، انت شخص طموح لكن لا تتسرع وانتبه لقراراتك في هذه الفترة بشكل كبير، وانتبه لتصرفاتك مع الاصدقاء والشريك

تشعر بالملل من عملك بسبب الروتين وترغب بتطوير امكانيتك وتعلم شيء جديد، انت شخص طموح لكن لا تتسرع وانتبه لقراراتك في هذه الفترة بشكل كبير، وانتبه لتصرفاتك مع الاصدقاء والشريك برج الأسد المرأة اليوم:الامور في العمل بطريقها للتحسن بشكل لافت، الاوضاع المالية ايضا ستتاثر بهذا الامر، قد تتلقى بعض العروض الجيدة فكر بها بشكل جدي واستشر اشخاص تثق بهم في هذا الامر

توقعات برج العذراء اليوم 23 آب - 22 أيلول

برج العذراء اليوم مهنياً :يركّز هذا اليوم على الشؤون المالية من مصاريف واستثمارات، من الأفضل عدم القيام بعملية شرائية كبيرة في هذه الأثناء، أو عدم التورط في شراكة



:يركّز هذا اليوم على الشؤون المالية من مصاريف واستثمارات، من الأفضل عدم القيام بعملية شرائية كبيرة في هذه الأثناء، أو عدم التورط في شراكة برج العذراء اليوم عاطفياً :تأسر القلوب بسحرك الذي يتغذّى من إعجاب الآخرين وحبّهم وبوحهم، وتُحاط بالاهتمام والرعاية والمحبة وتحاصرك الدعوات من كل جهة

:تأسر القلوب بسحرك الذي يتغذّى من إعجاب الآخرين وحبّهم وبوحهم، وتُحاط بالاهتمام والرعاية والمحبة وتحاصرك الدعوات من كل جهة برج العذراء اليوم صحياً: تشعر بصحة قوية كالصخر، وينتابك شعور بالراحة والطمأنينة، فترتاح نفسياً

تشعر بصحة قوية كالصخر، وينتابك شعور بالراحة والطمأنينة، فترتاح نفسياً برج العذراء الرجل اليوم :يجب عليك التركيز في العمل اكثر، تشعر بانك تعطي كل طاقتك في العمل وهذا الامر غير صحيح فانت بحاجة لكسب المزيد من المهارات، ابتعد عن اي جهد عصبي في هذه الفترة

:يجب عليك التركيز في العمل اكثر، تشعر بانك تعطي كل طاقتك في العمل وهذا الامر غير صحيح فانت بحاجة لكسب المزيد من المهارات، ابتعد عن اي جهد عصبي في هذه الفترة برج العذراء المرأة اليوم: امورك المالية ليست على ما يرام، الديون بدأت بالتراكم، يجب عليك البحث عن حل لهذا الامر، عائلتك تساندك بشكل كبير لكنك يجب ان تعتمد على نفسك، ابتعد عن ما يضر صحتك

توقعات برج الميزان اليوم 23 آب - 22 أيلول

حظك اليوم برج الميزان مهنياً: استقرار كبير على الصعيد العملي، وهذا يوفر لك الأمان والهدوء لتحقق انطلاقة جديدة نحو مستقبل مشرق



استقرار كبير على الصعيد العملي، وهذا يوفر لك الأمان والهدوء لتحقق انطلاقة جديدة نحو مستقبل مشرق حظك اليوم برج الميزان عاطفياً : يدخل فينوس برج الدلو ليشكل طالعاً جيداً مع جوبيتير في برجك، ما قد يعني لك الكثير ابتداء من هذا اليوم

: يدخل فينوس برج الدلو ليشكل طالعاً جيداً مع جوبيتير في برجك، ما قد يعني لك الكثير ابتداء من هذا اليوم حظ برج الميزان اليوم صحياً : استشر خبير تغذية، فهو وحده القادر على تخليصك من السمنة بطريقة صحيحة

: استشر خبير تغذية، فهو وحده القادر على تخليصك من السمنة بطريقة صحيحة برج الميزان الرجل اليوم: انتبه جيدًا في الفترة المقبلة فهناك من يحاول ان يشوه صورتك في العمل، يوم مليء بالأحداث، انتبه للتفاصيل وحاول ان لا تتسرع بخصوص امل حول مسارك المهني، قد تواجه فراق أو خلاف

انتبه جيدًا في الفترة المقبلة فهناك من يحاول ان يشوه صورتك في العمل، يوم مليء بالأحداث، انتبه للتفاصيل وحاول ان لا تتسرع بخصوص امل حول مسارك المهني، قد تواجه فراق أو خلاف برج الميزان المرأة اليوم:تتحسن أمورك المهنية وبالتالي العملية، قد يعرض عليك منصب جديد أو تترقى في العمل، بشكل عام الأمور جيدة في المجمل، على الصعيد العاطفي الامور افضل وقد تلتقي الشريك المناسب في حال كنت اعزبًا

توقعات برج العقرب اليوم 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

حظك اليوم برج العقرب مهنياً : استقرار كبير على الصعيد العملي، وهذا يوفر لك الأمان والهدوء لتحقق انطلاقة جديدة نحو مستقبل مشرق



: استقرار كبير على الصعيد العملي، وهذا يوفر لك الأمان والهدوء لتحقق انطلاقة جديدة نحو مستقبل مشرق حظك اليوم برج العقرب عاطفياً :مشكلات بسيطة لا تعيق تطوّر العلاقة مع الشريك، وتكون الحلول سهلة وبسيطة اكثر من المتوقع

:مشكلات بسيطة لا تعيق تطوّر العلاقة مع الشريك، وتكون الحلول سهلة وبسيطة اكثر من المتوقع حظ برج العقرب اليوم صحياً: إصابة أحد أفراد الأسرة بوعكة صحية بسيط تقلقك بعض الشيء وترهق أعصابك فترة قصيرة

إصابة أحد أفراد الأسرة بوعكة صحية بسيط تقلقك بعض الشيء وترهق أعصابك فترة قصيرة برج العقرب الرجل اليوم : تخوض تجربة مميزة في الفترة المقبلة، تتحمل بعض الضغوطات الا ان دبلوماسيتك المعهودة تمكنك من الوصول إلى كل ما تريده، تواجه المشاكل بعزم وإصرار وتتمكن من الوصول لما تحلم به

: تخوض تجربة مميزة في الفترة المقبلة، تتحمل بعض الضغوطات الا ان دبلوماسيتك المعهودة تمكنك من الوصول إلى كل ما تريده، تواجه المشاكل بعزم وإصرار وتتمكن من الوصول لما تحلم به برج العقرب المرأة اليوم :يوم مليء بالتحولات المصيرية في حياتك وخاصة العملية، قد تعيش تجربة مختلفة وجديدة عليك في الصعيد العملي، انتبه لعلاقتك ببعض الأشخاص وحاول ان لا تخسرهم بسبب تصرفاتك النرجسية

توقعات برج القوس اليوم 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

حظك اليوم برج القوس مهنياً: مسؤولياتك كبيرة وتزداد يوماً بعد يوم، فحاول ألا تتسرع لئلا تقع في المحظور

مسؤولياتك كبيرة وتزداد يوماً بعد يوم، فحاول ألا تتسرع لئلا تقع في المحظور حظك اليوم برج القوس عاطفياً: تعبر عن مشاعرك للشريك، ويسهل الإحساس المتبادل التفاهم والتوصل إلى نقاط مشتركة كثيرة

تعبر عن مشاعرك للشريك، ويسهل الإحساس المتبادل التفاهم والتوصل إلى نقاط مشتركة كثيرة حظ برج القوس اليوم صحياً : تحرّك بعض الشيء ومارس نشاطك المعهود ونظّم بعض الرحلات الترفيهية

: تحرّك بعض الشيء ومارس نشاطك المعهود ونظّم بعض الرحلات الترفيهية برج القوس الرجل اليوم :لا تشعر بالراحة اليوم، كما أنك تشعر بضغوط نفسية كبيرة، ترفض الخروج مع الأصدقاء بالرغم من العروض الكبيرة التي تتلقاها منهم، لديك رغبة في الانعزال والبقاء في المنزل

:لا تشعر بالراحة اليوم، كما أنك تشعر بضغوط نفسية كبيرة، ترفض الخروج مع الأصدقاء بالرغم من العروض الكبيرة التي تتلقاها منهم، لديك رغبة في الانعزال والبقاء في المنزل برج القوس المرأة اليوم:عليك التركيز في المشروع الذي بدأت به بعد فترة من التخطيط، قد تشعر بالمنافسة الشديدة إلا أنك قادر على تجاوز الصعوبات، يجب عليك ان تبقى قريب من الاسرة فهم بحاجة لك في هذه الفترة

توقعات برج الجدي اليوم 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

حظك اليوم برج الجدي مهنياً :يبلبل هذا اليوم الأجواء قليلاً ويحدّ من طاقتك أو يجعلك تراوح مكانك وتواجه بعض الخصوم وبعض الخضّات

:يبلبل هذا اليوم الأجواء قليلاً ويحدّ من طاقتك أو يجعلك تراوح مكانك وتواجه بعض الخصوم وبعض الخضّات حظك اليوم برج الجدي عاطفياً : أدعوك إلى عدم إحراج الحبيب هذا اليوم لأنه غير مرتاح نفسياً، وحاول أن تتفهم ما يعانيه

: أدعوك إلى عدم إحراج الحبيب هذا اليوم لأنه غير مرتاح نفسياً، وحاول أن تتفهم ما يعانيه حظ برج الجدي اليوم صحياً: يا عزيزي برج الجدي خطران غير مباشرين يهددانك اليوم نابعان من توترات نفسية وعصبية، لكن لا داعي إلى القلق

يا عزيزي برج الجدي خطران غير مباشرين يهددانك اليوم نابعان من توترات نفسية وعصبية، لكن لا داعي إلى القلق برج الجدي الرجل اليوم :انقلاب كبير على حياتك في الفترة المقبلة، تشهد العديد من الأحداث ما بين الجيدة والصادمة، تزدهر امورك المادية بشكل واضح، مشروع سفر يلوح بالأفق.

:انقلاب كبير على حياتك في الفترة المقبلة، تشهد العديد من الأحداث ما بين الجيدة والصادمة، تزدهر امورك المادية بشكل واضح، مشروع سفر يلوح بالأفق. برج الجدي المرأة اليوم:تشهد الفترة المقبلة مشروع بيع سواء ارض او شقه، كما تشهد الفترة المقبلة مشروع ارتباط أو سفر، تشعر بالارتباك لكثرة الأحداث من حولك، لكن الامور ستصبح افضل في النهاية

توقعات برج الدلو اليوم 20 كانون الثاني - 18 شباط

حظك اليوم برج الدلو مهنياً :قد تناقش عقداً او اتفاقاً او تخوض مفاوضات ناجحة هذا الشهر، ويتغيّر المناخ إلى الافضل

:قد تناقش عقداً او اتفاقاً او تخوض مفاوضات ناجحة هذا الشهر، ويتغيّر المناخ إلى الافضل حظك اليوم برج الدلوعاطفياً :لا تخشَ رد فعل الشريك تجاه مواقفك، فهو مستعد لدعمك على الرغم من الظروف الصعبة المحيطة بك

:لا تخشَ رد فعل الشريك تجاه مواقفك، فهو مستعد لدعمك على الرغم من الظروف الصعبة المحيطة بك حظ برج الدلو اليوم صحياً: بعدما عانيت سابقاً مضاعفات المرض بسبب إهمال وضعك الصحي، تأخذ العبرة لتفادي تكرار التجربة

بعدما عانيت سابقاً مضاعفات المرض بسبب إهمال وضعك الصحي، تأخذ العبرة لتفادي تكرار التجربة برج الدلو الرجل اليوم: هناك حالة من التوتر تشهدها الأجواء الحالية، يجب أن تتخلى عن عنادك في هذه الفترة، كن منطقيا في التفكير ببعض الأمور الخاصة بالعمل، استمع لنصائح من حولك ليس كل ما تفكر به صحيح

هناك حالة من التوتر تشهدها الأجواء الحالية، يجب أن تتخلى عن عنادك في هذه الفترة، كن منطقيا في التفكير ببعض الأمور الخاصة بالعمل، استمع لنصائح من حولك ليس كل ما تفكر به صحيح برج الدلو المرأة اليوم: لا تنخدع ببعض الوعود الخاصة بالعمل، ليس كل ما يلع ذهبًا، قد تغريك بعض التفاصيل لكن انتبه الكلام سهل والواقع اصعب، امورك العاطفية غير جيدة يجب عليك التحدث مع الشريك

توقعات برج الحوت اليوم 19 شباط – 20 آذار

حظك اليوم برج الحوت مهنياً :تنتهي معاكسة دقيقة، ولكنّك تواجه بعض المسائل المالية الملحّة، وتضع كل إمكاناتك لمعالجة بعض الذيول





:تنتهي معاكسة دقيقة، ولكنّك تواجه بعض المسائل المالية الملحّة، وتضع كل إمكاناتك لمعالجة بعض الذيول حظك اليوم برج الحوت عاطفياً :قد تعيش في جو ضاغط ولا سيّما على الصعيد العاطفي، لكنك في الوقت عينه تتعلّم أمثولة في الانضباط والمسؤولية

:قد تعيش في جو ضاغط ولا سيّما على الصعيد العاطفي، لكنك في الوقت عينه تتعلّم أمثولة في الانضباط والمسؤولية حظ برج الحوت اليوم صحياً :عندما تغادر مركز عملك فكر مباشرة في التوجه إلى أي ناد رياضي للاسترخاء والتخلص من المشاكل التي واجهتك

:عندما تغادر مركز عملك فكر مباشرة في التوجه إلى أي ناد رياضي للاسترخاء والتخلص من المشاكل التي واجهتك برج الحوت الرجل اليوم :يجب عليك الالتزام بالمواعيد في المهام الموكلة إليك، كما يجب عليك ترتيب امورك العملية حتى لا تقع بالخطأ في العمل، الأيام القادمة يخف بها الضغط بشكل واضح وتصبح الامور افضل

:يجب عليك الالتزام بالمواعيد في المهام الموكلة إليك، كما يجب عليك ترتيب امورك العملية حتى لا تقع بالخطأ في العمل، الأيام القادمة يخف بها الضغط بشكل واضح وتصبح الامور افضل برج الحوت المرأة اليوم:تتمتع هذه الفترة بأفكار مذهلة، قد تتلقى دعوة للمشاركة بسفر او جولة تساعدك على التعرف إلى أصدقاء جدد، العلاقة بشريك تشهد بعض المشاكل انتبه لتصرفاتك معه

​توقعات الأبراج لعام 2022: الأكثر حظًا برج السرطان، والأقل حظًا برج العقرب

توقعات الأبراج لشهر كانون الأول/ ديسمبر 2021