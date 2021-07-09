حظك اليوم مع توقعات الأبراج اليوم السبت 10 يوليو / تموز2021‎

اعرفي كيف سيكون حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليوم السبت 10 يوليو / تموز2021؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك ما هي توقعات برجك اليوم السبت 10 يوليو / تموز2021:
توقعات برج الحمل اليوم 21 آذار - 19 نيسان
- حظك اليوم برج الحمل مهنياً: تسمع بحدوث بعض التغيرات في العمل تشعرك بالقلق، انتظر حتى تتأكد من الحقائق
حظك اليوم برج الحمل عاطفياً: الحبيب يبذل الكثير من الجهود لإرضائك وتنفيذ رغباتك، فاستجب له وعبر عن تقديرك لما يقوم به
- حظ برج الحمل اليوم صحياً:قاوم بكل ما أوتيت من طاقة المغريات التي قد تؤدي إلى تدهور وضعك الصحي.
- برج الحمل الرجل اليوم:اليوم تظهر عليك جرأة كبيرة و تفيض بالطاقة. ابحث عن بعض العمل.
- برج الحمل المرأة اليوم:اترك صغار الأمور لضيّقي الأفق ، فأمامك سمك أكبر ، وبطاقتك النارية، يمكن أن تجعل أيّ شيء يحدث. فقط ركز الاهداف الكبيرة التي تستحق العمل و التعب و ستجد الطريق الصحيح .
توقعات برج الثور اليوم 20 نيسان - 20 أيار
- حظك اليوم برج الثور مهنياً:تبحث عن الاستقرار المهني، وربما تدور أحاديث صاخبة مع بعض الزملاء ابتداءً من هذا اليوم
حظك اليوم برج الثورعاطفياً: إنسَ الماضي وابدأ مجدداً مع الحبيب وحاول أن تتعاطف مع مشاكله وأن تجد معه الحلول المناسبة
- حظ برج الثور اليوم صحياً:يجب أن تحرص على تناول الأدوية الطبية فى مواعيدها المحددة، حتى تستعيد عافيتك وصحتك من جديد، وتتخلص من التعب والإرهاق الذى تعانى منه
- برج الثور الرجل اليوم:سمائك الغرامية ستصبح مشمسة ثانية. إذا قررت الخروج عن الأساليب المطروقة ، سترى فرصاً عاطفية جديدة تنفتح أمامك .
- برج الثور المرأة اليوم: ستجد حلولاً جيدة لمشاكلك العائلية. اتخذ أسلوب حياة أكثر رويّة .
توقعات برج الجوزاء اليوم 21 أيار - 20 حزيران
- برج الجوزاء اليوم مهنياً: يشجّعك هذا اليوم على العمل والاستمرار ويجعل تحركاتك مباركة من أرباب العمل
- برج الجوزاء اليوم عاطفياً: لا تطرح مواضيع حساسة بالنسبة الى الحبيب، فظروفه اليوم غير مشجعة على ذلك
- حظ برج الجوزاء اليوم صحياً:يجب أن تحرص على نظافة طعامك وشرابك وعلى غسل الخضروات والفواكه جيداً قبل تناولها، حتى لا تصاب بالأمراض المعدية
- برج الجوزاء الرجل اليوم:لأنك صرفت مالك بدون حساب وعلاوة على ذلك صرفته على الأدوات التي ربما لا فائدة منها ، لذا ستجد نفسك الآن في حالة مالية صعبة جداً وستشعر بندم مؤلم.
- برج الجوزاء المرأة اليوم:اتخاذ بعض الاجراءات السريعة و الاحتياطية تحسبا لهذه الفترة العائلة سوف تدعمك لتخطي الأزمة .
توقعات برج السرطان اليوم 21 حزيران - 22 تموز
- حظك اليوم برج السرطان مهنياً:يسود الاجواء المزيد من الإيجابيات وتختفي الانفعالات ويسد المنطق في العلاقات
- حظك اليوم برج السرطان عاطفياً: علاقة صداقة تتحول إلى حب حقيقي، والرومانسية تحيط بك من كل جانب وتبدو سعيداً
- حظ برج السرطان اليوم صحياً:يجب أن تختار الأطعمة الصحية والمفيدة لجسمك.
- برج السرطان الرجل اليوم:لا تثق بعض الأشخاص الذين يخفون نواياهم الحقيقية عنك . أنت تقدّم أفضل ما لديك لتكون مشاريعك ناجحة، لا تقلل لا من جهودك ولا وقتك
- برج السرطان المرأة اليوم:سوف لن تأخذ مدة طويلة لحصولك على جائزة، مما سيحفّزك أكثر. في العائلة هنالك بعض التغيير من الطرف الآخر قد يكون سببه الغيرة .
توقعات برج الأسد اليوم 23 تموز - 22 آب
- حظك اليوم برج الأسد مهنياً: أحداث غير متوقعة تثير الانفعالات، وعليك إجراء تعديلات على شراكة معينة
- حظك اليوم برج الأسد عاطفياً:الاجواء العاطفية متطلبة، ما يتوجب عليك تفهماً وابتعاداً عن عدائية الشريك والأجواء
- حظ برج الأسد اليوم صحياً:يجب أن تحافظ على وزنك باتباع نظام غذائى صحى وممارسة التمارين الرياضية التى تساعدك على حرق المزيد من الدهون بجسمك، وفى نفس الوقت تشعر بالنشاط والحيوية بشكل دائم.
- برج الأسد الرجل اليوم:انهض ودافع عن حقوقك فأنت تستحق الأفضل. كل الأنظار موجهة إليك اليوم. عليك أن لا ترتبك و أن لا تحس بالرهبة
- برج الأسد المرأة اليوم: اتخذ خطوات جريئة و آراء قوية ، اتبع حدسك فهو لن يخذلك . لا تقع فريسة الضعف فخذا الوقت غير مناسب لذلك .
توقعات برج العذراء اليوم 23 آب - 22 أيلول
- برج العذراء اليوم مهنياً:قد تشعر بأنك غير قادر على قيادة شؤونك أو تشعر بالعزل وتحتاج الى من يرفع معنوياتك
- برج العذراء اليوم عاطفياً: تبحث عن المشكلات بأيّ ثمن، فتجترّ بعض القصص المنسية وتعيدها إلى الساحة، في محاولة لتأزيم الأوضاع
- حظ برج العذراء اليوم صحياً:حاول تخصيص اليوم للاسترخاء، ويمكنك حجز موعدًا للتدليك أو ممارسة بعض التمارين للتخلص من التوتر
- برج العذراء الرجل اليوم:ستكون عرضة لبعض الأمراض الطبيعية، و بشكل خاص إلى اضطرابات الجهاز الهضمي. أبعد كلّ ما تشك بأنه ممرض .
- برج العذراء المرأة اليوم:المأكولا ت التي سببت لك سابقا مشكلة صحية حاول ان تمتع بالطبيعة اكثر ابحث عن مكان هادئ لتمضية بعض الوقت اليوم .
توقعات برج الميزان اليوم 23 آب - 22 أيلول
- حظك اليوم برج الميزان مهنياً: تتسلق جبالاً من المعوقات قبل أن تحقّق هدفك الذي تصبو إليه، ولا توقّع عقداً قبل أن تقرأ بنوده وتتحقق من مصداقيته
- حظك اليوم برج الميزان عاطفياً: تشهد المرحلة المقبلة محطات لافتة ومتطورة في العلاقة بالشريك، وهذا يكون لمصلحتك إذا وظفته بالشكل المطلوب
- حظ برج الميزان اليوم صحياً: من المحتمل أن تتسوق لشراء الأطعمة الصحية، وقد تحصل على مشورة صحية جيدة من شخص ما.
- برج الميزان الرجل اليوم:أفكاركً غير عادية و ربما في أكثر من مجال واحد؛ عجّل باستغلالها. ستقوم بمحاولة لتقوّي محيط عائلتك؛ لعمل ذلك
- برج الميزان المرأة اليوم:لن تتردّد في إثارة مناقشات حميمة وفي إعطاء الكلمة إلى كلّ شخص لكي يحلّ بعض المشاكل الأساسية .
توقعات برج العقرب اليوم 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني
- حظك اليوم برج العقرب مهنياً:لا تيأس بل اجتهد في عملك، المثابرة هي السبيل الوحيد للوصول إلى النجاح
- حظك اليوم برج العقرب عاطفياً: ما من داعٍ إلى إلقلق، الحبيب مغرم بك حتى أذنيه ويكنّ لك الكثير من الاحترام
- حظ برج العقرب اليوم صحياً:اتخذ المزيد من الإجراءات الاحتياطية، والتزم بارتداء كمامتك الطبية، فلقد كنت تتبنى أسلوب حياة صحى لفترة طويلة فحاول أن تستمر فى الالتزام به
- برج العقرب الرجل اليوم:النجوم ستساعدك في حلّ صعوباتك الصغيرة على الصعيد العاطفي؛ سوء التفاهم بينك وبين شريكك سيتبدد بسرعة، وسمائك الغرامية ستصبح مشمسة ثانية.
- برج العقرب المرأة اليوم: العمل يبدو في وضع متحسن تدريجيا لا تقلق من انه لا توجد جائزة سريعة لك ستحصل عليه لاحقا.
توقعات برج القوس اليوم 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول
- حظك اليوم برج القوس مهنياً: يوم جيد وأكثر ايجابية من السابق، تحلّق فيه عالياً وتنفّذ الرغبات وتحافظ على أسرارك
- حظك اليوم برج القوس عاطفياً:يعاتبك الشريك بسبب انشغالك الدائم وابتعادك عنه، لكن ما إن تبين له الأسباب حتى يتفهم الوضع
- حظ برج القوس اليوم صحياً:ستجنى ثماره فى القريب العاجل، وستؤثر أوقات الراحة التى كنت تحددها لنفسك إيجابيًا على صحتك.
- برج القوس الرجل اليوم:ابقَ صامداً في قراراتك ومخلصاً لآراء مجموعتك. علاقة غرامية ستتحول إلى علاقة صداقة. ستكون بصحة ممتازة و مرح ممتاز ومعنويات عالية.
- برج القوس المرأة اليوم: لديك فرصة لازدهار شخصيتك. تطلّعاتك المادية ورغبتك في التوسّع ستسمح لك بإنجاز بعض النجاحات .
توقعات برج الجدي اليوم 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني
- حظك اليوم برج الجدي مهنياً: تبدأ عملية تحقيق ومطاردة لمعرفة بعض الأمور وربما تقوم بسفر في هذه الاثناء
- حظك اليوم برج الجدي عاطفياً:تستاء من عدم التجاوب من قبل الشريك أو ترتاب من برودة تصرفاته أو غيابه القسري أو المفتعل هذا الوقت
- حظ برج الجدي اليوم صحياً: تحاول أن تحافظ على لياقتك البدنية بممارسة التمارين الرياضية
- برج الجدي الرجل اليوم:نجاحك العملي و المالي لا تفوت فرصة ان تكون سعيدا بما انجزته ابتعد عن الامور التي تجعلك تحس بالضغط النفسي
- برج الجدي المرأة اليوم:حاول ان تتمتع اكثر بحياتك التي اضعت الكثير منها في سبيل الوصول الى هذا الهدف انت شخص مرموق عاطفيا الحب بانتظارك لا تفوته الآن .
توقعات برج الدلو اليوم 20 كانون الثاني - 18 شباط
- حظك اليوم برج الدلو مهنياً: تتغلب على المصاعب، إلا أن أعمالك المزدهرة وحسن تعاملك مع المستجدات يواسيانك في بعض المصاعب المحتملة
حظك اليوم برج الدلوعاطفياً:تعبّر عن نفسك بطلاقة نادرة أينما كنت ومهما قمت من أعمال، تلتقط الفرص والخطوط بمهارة، وتتصرف بسرعة فتذهل الشريك
- حظ برج الدلو اليوم صحياً:بعد فترة من الانقطاع، وهو ما أثر عليك سلبًا، لذلك اجعل الرياضة جانب أساسي في حياتك.
- برج الدلو الرجل اليوم:تصرفك مثل الفلفل، يضيف قليلاً من نكهة التوابل. لكن إذا أكثرت منه أكثر من اللازم ، فيمكن أن يكون مزعجاً ويجعلك تعطس مثل المجنون.
- برج الدلو المرأة اليوم:كن متسامحاً . جد المرح في المكان . لا تدع الافكار السوداء تخيم على علاقاتك اليوم ابحث عن كل ما مبهج و جديد .
توقعات برج الحوت اليوم 19 شباط – 20 آذار
- حظك اليوم برج الحوت مهنياً:يوم جيّد جدّاً فإذا تضافرت الجهود وازدادت الاجتهادات والمساعي فلا بدّ من أن يكون النجاح أكيداً وباهراً
حظك اليوم برج الحوت عاطفياً: الدعم الذي تتلقاه من الشريك يفاجئك، ويكون موضع تقدير واهتمام من أجل مستقبل أفضل
- حظ برج الحوت اليوم صحياً:حالتك الصحية مستقرة بعد شفائك من بعض أمراض المعدة التى عانيت منها مؤخرًا
- برج الحوت الرجل اليوم:تعلّم أن تفهمهم. أنت مرتبط بوجهة نظر معيّنة، لكن أن تدخل صراعاً حولها فقط ، فهذا ليس الطريق الصحيح الآن.
- برج الحوت المرأة اليوم:حاول أن تتّفق مع الاصدقاء و الزملاء في العمل كي تتمكن من تحقيق امانيك .
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