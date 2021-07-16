حظك اليوم مع توقعات الأبراج اليوم السبت 17 يوليو / تموز2021

اعرفي كيف سيكون حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 17 يوليو / تموز2021؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك ما هي توقعات برجك اليوم السبت 17 يوليو / تموز2021:
توقعات برج الحمل اليوم 21 آذار - 19 نيسان
- حظك اليوم برج الحمل مهنياً: يفرض هذا اليوم شروطاً جديدة ويكون عابقاً بالأحداث المتلاحقة والمناخ المتوتر والأخبار المزعجة عن فشل مشروع ما أو عرقلته.
حظك اليوم برج الحمل عاطفياً: تنقلب المعطيات في مصلحتك لتبدأ مرحلة جديدة، وإذا كنت تبحث عن علاقة فقد تتوافر لك فرص جيدة هذا اليوم تستفيد منها إلى أقصى حد.
- حظ برج الحمل اليوم صحياً:تناول المشروبات الغنية بالكافيين بشكل كبير، سيتسبب لك زيادة في ضربات القلب ونوبات توتر وقلق طوال فترة الليل.
- برج الحمل الرجل اليوم:في الغالب لن تصادفك أية عقبات من الآخرين، وسوف تتعرف على أشخاص جدد بسرعة وبأقل مجهود. إذا استخدمت هذه المعرفة، فسوف تتحقق الصداقات المجدية على المدى البعيد.
- برج الحمل المرأة اليوم:يمكنك اليوم العمل بشكل بنّاء من خلال الفريق، وهذا يعني أنك سوف تستطيع تطبيق أصعب الأفكار اليوم. سوف تتلقى دعمًا بشكل خاص من خلال العمل وكذلك حياتك الشخصية، أظهر حبك للآخرين بهدف تقوية العلاقات.
توقعات برج الثور اليوم 20 نيسان - 20 أيار
- حظك اليوم برج الثور مهنياً: دع الزملاء يشاركونك فرحتك بإحدى المناسبات، وقد تبالي بأمر أحد الزملاء وتحاول مساعدته للتخلص من ورطة.
حظك اليوم برج الثور عاطفياً: قد تضع على الطاولة مشكلة مع الشريك تتطلب منك المواجهة بدقّة ورويّة للخروج بحلول ترضيكما.
- حظ برج الثور اليوم صحياً:عليك بتقليل الكمية المعتادة التي تتناولها خلال اليوم.
- برج الثور الرجل اليوم:يمكنك اليوم العمل بشكل بنّاء من خلال الفريق، وهذا يعني أنك سوف تستطيع تطبيق أصعب الأفكار اليوم.
- برج الثور المرأة اليوم: سوف تتلقى دعمًا بشكل خاص من خلال العمل وكذلك حياتك الشخصية.
توقعات برج الجوزاء اليوم 21 أيار - 20 حزيران
- برج الجوزاء اليوم مهنياً: تكثر أحلامك خلال هذا اليوم وتسعى إلى تحقيق الكثير من الطموحات.
برج الجوزاء اليوم عاطفياً:لا تتجادل كثيراً مع الحبيب لئلا يبتعد عنك وتصبح وحيداً، وربما يصبح من الصعب استعادته إلا بعد مدة طويلة وأخذ وردّ.
- حظ برج الجوزاء اليوم صحياً:حاول أن تبذل مجهوداً إضافياً في ممارسة إحدى الرياضات التي تود القيام بها منذ فترة، لكي تكتسب جسماً رياضياً ممشوقاً، ولتتمتع بصحة أفضل.
- برج الجوزاء الرجل اليوم:اليوم تمتلك الثقة لتجربة شيء جديد، ونتيجة لذلك، قد تمر بتغييرات في الحياة المهنية وفي الحالة الصحية، وأيضًا في الحياة العاطفية.
- برج الجوزاء المرأة اليوم:ابدأ بالتعامل مع المشروعات المُعد لها منذ مدة واسرع في العمل.
توقعات برج السرطان اليوم 21 حزيران - 22 تموز
- حظك اليوم برج السرطان مهنياً: يحقق لك هذا اليوم دفعاً حيويّاً جديداً ويبشّر بمشروع ممتاز يجعلك الأقوى والأشد نفوذاً والأكثر قدرة على اختيار المناسب.
حظك اليوم برج السرطان عاطفياً:حب مفاجئ ولقاءات رومانسية متعدّدة، لكن عليك الحذر في التطرّق إلى بعض المواضيع الحساسة مع الشريك.
- حظ برج السرطان اليوم صحياً: ضع خطة للتخلص من الوزن الزائد الذي تعاني منه منذ فترة.
- برج السرطان الرجل اليوم:الأمر يزداد صعوبة في العمل، لذلك يجب أن تقبل عروض المساعدة من زملائك حتى يقل جبل العمل الذي يقبع أمامك تدريجيًا إلى أن يصبح مهامًا يمكن التعامل معها. تتسم حياتك الخاصة بعدد من النزاعات.
- برج السرطان المرأة اليوم:في الغالب لن تصادفك أية عقبات من الآخرين، وسوف تتعرف على أشخاص جدد بسرعة وبأقل مجهود. إذا استخدمت هذه المعرفة، فسوف تتحقق الصداقات المجدية على المدى البعيد.
توقعات برج الأسد اليوم 23 تموز - 22 آب
- حظك اليوم برج الأسد مهنياً: إستفد من الوضع لترويج منتوجات تعدّ من الكماليات، فإذا كنت تعمل في مجال الفن والأناقة والذوق، تستفيد من أجواء هذا اليوم لإطلاق جديد.
حظك اليوم برج الأسد عاطفياً: كن صريحاً مع الشريك لأنّ القدر دولاب، فقد تنقلب الأمور ضدك وتجد نفسك عاجزاً عن تحمّل ردات الفعل.
- حظ برج الأسد اليوم صحياً: مارس بعض الألعاب الرياضية الخفيفة ولو حتى في المنزل، لكي تمد جسدك بالطاقة والحيوية المطلوبة.
- برج الأسد الرجل اليوم: اليوم يبدو أنه ليس هناك مشكلة لا تستطيع حلها، وتسمح لك حالتك المزاجية الجيدة وتفاؤلك بالنظر بالثقة إلى المستقبل.
- برج الأسد المرأة اليوم:حتى لو جاء النجاح بطريقة طبيعية في العمل، يجب أن تستمر في الاحتفاظ بسلامك الداخلي وأسلوبك المتواضع.
توقعات برج العذراء اليوم 23 آب - 22 أيلول
- برج العذراء اليوم مهنياً:يخفّ الضغط تدريجياً، وتستعيد قوتك وثقتك بالنفس وتنطلق قادراً ومدعوماً من أجل تنفيذ مشاريع كثيرة تحلم بها.
برج العذراء اليوم عاطفياً: بعض الفتور في العلاقة بالشريك، والسبب غيابك شبه المتواصل عنه لكثرة انشغالاتك العملية وعدم التفكير فيه إلا في ما ندر.
- حظ برج العذراء اليوم صحياً:ضغوط العمل تسبب لك التوتر والقلق، فلا تضغط على نفسك، فصحتك النفسية مهمة لإكمال مسيرتك.
- برج العذراء الرجل اليوم:تستطيع الاحتفاظ بصداقات العمل. اسمح لأحبائك بالإحساس بدفء عاطفتك. أنت تفهم أن الخلافات القديمة لا تهم في الوقت الحالي، بل إنها لم تكن تهم على الإطلاق من قبل.
- برج العذراء المرأة اليوم:يأتي اليوم مصحوبًا ببعض المشكلات، فسوف تقابل مواقف لا يمكن التغلب عليها إلا من خلال تغيير رؤيتك للأمور.
توقعات برج الميزان اليوم 23 آب - 22 أيلول
- حظك اليوم برج الميزان مهنياً:تتخلص من معاكسة شديدة تزعج بعض مشاريعك وتربكك قليلاً وتحط من معنوياتك وتبقيك في حال من القلق شبه الدائم.
حظك اليوم برج الميزان عاطفياً:قد تجبر على حسم مسألة عاطفية ملحّة أو تصحيح بعض الأخطاء القديمة، وربما يعارضك كثيرون في هذه الأثناء.
- حظ برج الميزان اليوم صحياً:يمكنك اللجوء إلى ممارسة بعض تمارين الاسترخاء، أو يمكنك التقديم على إجازة مؤقتة من العمل.
- برج الميزان الرجل اليوم:افصل نفسك عن كل ما هو قديم ومعروف، وتطلع لكل ما هو جديد.
- برج الميزان المرأة اليوم:أنت اليوم غير متفق مع ذاتك، وهذا واضح في عدم الرضا العميق وكذلك في التقلبات المزاجية التي تريد فرضها على الآخرين.
توقعات برج العقرب اليوم 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني
- حظك اليوم برج العقرب مهنياً: لا تتراجع عن المطالبة بحقوقك، فقد عملت بجهد وأنت تستحق ما ستناله.
حظك اليوم برج العقرب عاطفياً:مرحلة ضبابية في العلاقة مع الشريك، لكن المهم التريث حتى جلاء الغيوم وانقشاع الضباب لمعرفة الطريق الذي يجب سلوكه نحو الحل.
- حظ برج العقرب اليوم صحياً: تحتاج إلى تناول العناصر الغذائية التى تمدك بالطاقة، والعمل على التخلص من كل ما يزعجك نفسيًا، وعلى تجديد طاقتك من خلال ممارسة بعض التمارين الرياضية.
- برج العقرب الرجل اليوم: يجب أن تتقبل الهزائم أيضُا في الوقت الحالي. انظر للأمر على أنه مساعدة للمستقبل وحاول استخراج بعض الإيجابيات من الموقف.
- برج العقرب المرأة اليوم: لا تصاب بخيبة أمل كبيرة مع سير مجريات الأمور اليوم، فعلى الرغم من خططك، فإنك لن تتمكن من إنجاز الكثير.
توقعات برج القوس اليوم 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول
- حظك اليوم برج القوس مهنياً: يخفّف هذا اليوم من الضغوط السابقة لتنقشع السماء قليلاً، وتتوضح أمامك الطريق التي يجب أن تسلكها..
حظك اليوم برج القوس عاطفياً:تتخذ ابتداءً من اليوم قرارات مهمة، كأن تنسحب من علاقة ناشئة أو تغيّر اتجاهك أو ترتبط بعلاقة جديدة.
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حظك اليوم برج القوس صحياً: حافظ على هدوئك بقدر الإمكان، واعمل على تحسين حالتك النفسية من خلال تجديد روتين حياتك والقيام بأفعال تجعلك تشعر بالسعادة، حتى تحافظ على صحتك النفسية.
- برج القوس الرجل اليوم: قاوم الرغبة في لوم الآخرين إذا سارت الأمور ضد رغبتك.
- برج القوس المرأة اليوم:تشعر بقوة بدنية وذهنية أكبر من ذي قبل، وقد حان الوقت لاتخاذ القرارات الصعبة التي طالما أجلتها.
توقعات برج الجدي اليوم 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني
- حظك اليوم برج الجدي مهنياً:يخفّف هذا اليوم من الضغوط السابقة لتنقشع السماء قليلاً، وتتوضح أمامك الطريق التي يجب أن تسلكها.
حظك اليوم برج الجدي عاطفياً:تتخذ ابتداءً من اليوم قرارات مهمة، كأن تنسحب من علاقة ناشئة أو تغيّر اتجاهك أو ترتبط بعلاقة جديدة.
- حظ برج الجدي اليوم صحياً: احرص على تناول وجبة إفطار غنية بالعناصر الغذائية الهامة التي يحتاجها جسمك
- برج الجدي الرجل اليوم: اتخذ الوقت اللازم وقم بإعادة النظر مرة أخرى جليًا في تفاصيل الأمور قبل البت فيها واتخاذ القرار.
- برج الجدي المرأة اليوم: العديد من الأشياء لا تسير كما ينبغي، فتواجه عراقيل أينما توجهت ويبدو أن الجميع يعمل ضدك.
توقعات برج الدلو اليوم 20 كانون الثاني - 18 شباط
- حظك اليوم برج الدلو مهنياً:تقوى الطموحات وتكون اتصالاتك جيدة ومثمرة، تغنيك أفكار براقة ومهمة ومهارة مذهلة في التواصل مع الجميع وكسب التأييد.
حظك اليوم برج الدلوعاطفياً:تعمل فوراً على إزالة العراقيل وتصحيح الأخطاء، وتربح ثقة الشريك بكل جدارة واحترام، فيزداد تعلقك به أكثر فأكثر.
- حظ برج الدلو اليوم صحياً: حتى تحافظ على صحة شعرك وبشرتك، واحرص أيضًا على شرب الماء طوال اليوم.
- برج الدلو الرجل اليوم:حاول أن تتريث أمام تلك الظروف التي يبدو أنها مناوئة وتعامل معها كونها تحديات.
- برج الدلو المرأة اليوم:سوف تحصل على السكينة والصفاء الذهني اللذان طالما بحثت عنهما. من خلال تلك القوة الداخلية، فأنك تنبع منك الثقة والنزاهة.
توقعات برج الحوت اليوم 19 شباط – 20 آذار
- حظك اليوم برج الحوت مهنياً:تميل الى الجدال والنقاش بحدّة، وقد ترفض الحوار كلياً مسبباً الإحراج أو القطيعة في العلاقة.
حظك اليوم برج الحوت عاطفياً: قد تجد الكثير من المعترضين على علاقتك بالشريك، فتحلَّ بالصبر لتتوضح الصورة أكثر فأكثر ثم تقرر.
- حظ برج الحوت اليوم صحياً:لا تفرط في التفكير، واحرص على تهدئة أعصابك ومارس تمارين التأمل
- برج الحوت الرجل اليوم:سوف يطلب منك أصدقائك المقربين أو زملائك بالعمل المساعدة والعون، فلا تتأخر عن تقديم المساعدة قدر الإمكان، دون الانشغال عن سعيك لتحقيق أهدافك.
- برج الحوت المرأة اليوم:الوقت مناسب جدًا لجميع العلاقات الشخصية، سواء كانت جديدة أو قديمة. سوف تجد عمليات التواصل مع من حولك ملهمة وغنية لأفكارك الخاصة. لكن يجب ألا تفكر فقط في المزايا التي يجلبها لك هؤلاء المعارف.
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