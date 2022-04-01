اعرفي كيف سيكون حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليوم السبت 2 نيسان/أبريل 2022؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك ما هي توقعات برجك اليوم السبت 2 نيسان/أبريل 2022:

حظك اليوم مع توقعات الأبراج اليوم السبت 2 نيسان/أبريل 2022‎‎

توقعات برج الحمل اليوم 21 آذار - 19 نيسان

توقعات برج الحمل اليوم 21 آذار - 19 نيسان،من الناحية الصحية أنت تعاني من آلام في الرأس والرقبة حاول أن لا تجلس لأوقات طويلة وأكثر من رياضة السباحة، من الناحية المهنية هناك الكثير من الأعمال المؤجلة قد تقفز في وجهك اليوم بدون سابق إنذار، وبخاصة داخل محيط منزلك، إن الحذر أثناء قيادتك سيارتك واجب في فترة ما بعد الظهر، فأنت مستعجل جدا في كل ما تقوم به، المساء هادئ ولا يوجد ما تفعله، لكن صديقا لك يقلب الأوضاع كاملة، ويدعوك للخروج للاستمتاع معه بوقتك، أما من الناحية العاطفية أمورك جيدة لا يوجد جديد.

توقعات برج الثور اليوم 20 نيسان - 20 أيار

توقعات برج الثور اليوم 20 نيسان - 20 أيار،من الناحية الصحية أنت تعاني من مشاكل في القلب حاول أن تلتزم مع طبيبك، أما من الناحية المهنية تعيش في أفضل أيامك لهذا الشهر، فالأوضاع جيدة ومن النواحي كافة، وبخاصة في مجال العاطفة، حيث تتحسن أمورك مع الحبيب، وقد تقضي وقتك معه أو مع عائلتك، لكن لا أظن أن أصدقاءك يرون وجهك عليك أيضا بالحفاظ على وضعك المالي، فأنت تقوم بصرف الكثير من النقود، ما يجعلك بموقف محرج.

توقعات برج الجوزاء اليوم 21 أيار - 20 حزيران

توقعات برج الجوزاء اليوم 21 أيار - 20 حزيران،من الناحية الصحية أنت لديك مشاكل في الكبد حاول ان تنتبه لوضعك الصحي حتى لا يتدهور، أما من الناحية المهنية من المؤكد أنك تلاحظ الفرق بين نفسيتك وشعورك اليوم وأمس، فنظرتك للحياة اختلفت وتبدو متحمسًا لفعل أي شيء، وبخاصة على صعيدي العائلة والبيت، حيث تنهي الكثير من التزاماتك منذ الأسبوع الماضي وتخطط لعمل البرامج، أما في المساء قد لا يكون فعالا، لكنه يفسح المجال لك لترتاح من الضغوطات التي أثرت عليك في الفترة الماضية.

توقعات السرطان اليوم 21 حزيران - 22 تموز

توقعات برج السرطان اليوم 21 حزيران - 22 تموز،من الناحية الصحية تعاني من زيادة في الوزن خصوصاً البطن، أما من الناحية المهنية أنت لا تحسد على أي شيء في هذا اليوم الكئيب من نوعه، فابتسامتك لا ترى بتاتا، كما أن مزاجك تعيس جدًا، لا تقف في مصد الريح وتجنب الخوض في نقاشات مع الآخرين، لأنك تكون الخاسر الوحيد، وبخاصة إذا كنت من مواليد شهر حزيران (يونيو) فأنت الأكثر تعبًا، أما من الناحية العاطفية أمورك جيدة ولديك عشاء رومانسي الليلة استعد.

توقعات برج الأسد اليوم 23 تموز - 22 آب

توقعات برج الأسد اليوم 23 تموز - 22 آب،من الناحية الصحية جسمك متعب من كثرة الانشطة التي عملتها في هذا الأسبوع يجب أن ترتاح جيداً، أما من الناحية المهنية انتبه إلى نفسك من كلام الآخرين وراقب أفعالك جيدا منذ اليوم، فأي خطأ تقع به يكبر أكثر من حجمه، حاول أن تعطي عائلتك بعض الاهتمام ولا تجعل أصدقاءك كل اهتمامك، لأنك قد تنال بعض العتاب من عائلتك، أما من الناحية العاطفية في المساء الحبيب له جزء كبير من اهتماماتك، لأنك عاطفي بدرجة عالية.

توقعات برج العذراء اليوم 23 آب - 22 أيلول

توقعات برج العذراء اليوم 23 آب - 22 أيلول،من الناحية الصحية لديك مشاكل في القولون انبه لأكلك جيداً، أما من الناحية المهنية عيناك يملأهما الترقب منذ الصباح، فأين ما كنت يلاحظ الآخرون عدم ارتياحك الداخلي، لأنك تشعر بين الحين والآخر بأن شيئا قد يحدث، لكنك لا تستطيع تمييزه، انفعالاتك وردات فعلك التي لا لزوم لها ستؤثر عليك خلال فترتي ما بعد الظهر والمساء، لهذا من الأفضل الالتزام بالمنزل، أما من الناحية العاطفية أنت وشريك حياتك على خلاف انتبه.

توقعات برج الميزان اليوم 23 آب - 22 أيلول

توقعات برج الميزان اليوم 23 آب - 22 أيلول،من الناحية الصحية أمورك ليس كما يجب حاول أن تذهب إلى مختبر وتتأكد من وضعك وفحوصاتك، أما من الناحية المهنية لديك ضغوط في العمل حاول أن تنهيها اليوم، أما من الناحية العاطفية والعائلية يوم ممتاز وفرصة للخروج من البيت والاستمتاع بوقتك، سواء مع حبيبك أو مع أصدقائك لأنك في نفسية جيدة والحظ معك، ويجلب لك الأخبار الجيدة. في فترة ما بعد الظهر تكتشف أمورا مخبأة عليك مما يضعك في حيرة، لكن في المساء الأوضاع جيدة جدا للاستمتاع بوقتك.

توقعات برج العقرب اليوم 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

توقعات برج العقرب اليوم 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني،من الناحية الصحية تشعر ببعض التعب اليوم حاول أن تأخذ فيتامين سي لتقوية مناعتك، أما من الناحية المهنية لقد ارتحت من عناء كبير، وتبدأ بداية جديدة هذا اليوم بصحة ونفسية أقوى عن اليومين السابقين، لكن الملل ما يزال يرزح بثقله عليك في فترة الصباح، أعمالك الشخصية والتزاماتك العائلية متراكمة منذ وقت عليك، ما يجعلك منشغلاً في فترة ما بعد الظهر. التعب يكون سيد الأحكام في المساء، لكنك تدعى للخروج، فلا ترفض هذه الدعوة، لأنك بحاجة للتغيير، أما عاطفياً حاول أن تهتم بشريك حياتك أكثر.

توقعات برج القوس اليوم 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

توقعات برج القوس اليوم 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول،من الناحية الصحية تعاني من حساسية في العيون حاول أن تذهب إلى طبيب مختص لحل المشكلة، من الناحية المهنية تبدأ الأمور هادئة في الصباح ولا يوجد شيء قد يعكر مزاجك، لكن مع مرور الساعات تبدأ تشعر بنفسك متعبًا وضغوط الحياة تزداد كل ساعة حتى تصل ذروتها في فترة ما بعد الظهر، احرص على موازنة كلامك قبل خروجه من فمك، وبخاصة عند لقائك بمن تحب أو أصدقائك، لأنك قد تغضبهم بكلامك، وبخاصة مواليد شهر تشرين الثاني، أما عاطفياً أنت على خلاف مع شريك حياتك حاول أن تحل المشكلة.

توقعات برج الجدي اليوم 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

توقعات برج الجدي اليوم 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني،من الناحية الصحية يوجد مشاكل بسيطة في المسالك البولية حاول شرب الماء بكثرة، أما من الناحية المهنية يوجد خلاف بسيط مع زميلك لكن لا تقلق سوف ينحل قبل انتهاء الدوام،الحظ يرافقك كما أن أمورك مسهلة وتسير بدون مشاكل، احذر من أن تفقد أعصابك في ظهيرة هذا اليوم واستخدم الدبلوماسية كسلاح ضد الذي يستفزك، وبخاصة مع من تحب.

توقعات برج الدلو اليوم 20 كانون الثاني - 18 شباط

توقعات برج الدلو اليوم 20 كانون الثاني - 18 شباط، من الناحية الصحية تعاني من انفلونزا حاول أن تبقى في المنزل وترتاح قبل رمضان، عنادك يجعل الآخرين يبتعدون عنك، فأنت غير معقول بتصرفاتك ومنذ الصباح تبدأ بأوامرك الديكتاتورية على أفراد عائلتك، في فترة الظهيرة يكون تأثيرك بالغاً على الأشخاص حولك، لذلك استغل هذه النقطة في إقناع من تريد بآرائك، وبخاصة أصدقاءك ومن تحب. وقد تدعى إلى عشاء أو حفلة هذا المساء، فلا تضيع الفرصة.

توقعات برج الحوت اليوم 19 شباط – 20 آذار

توقعات برج الحوت اليوم 19 شباط – 20 آذار،من الناحية الصحية أنت تعاني من أوجاع بسيطة في المعدة حاول أن ترتدي ملابس ثقيلة في المساء، أما من الناحية المهنية كثير من الأفكار تدور في رأسك، وكثير من الأمور حولك تحتاج إلى قرار منك، وسوف يأتيك مبلغ مالي ضخم ويجعلك تشعر بالسعادة، أما من الناحية العاطفية أمورك مع شريك حياتك مستقرة وسوف تنتهي بالزواج، استعد.

حظك اليوم مع توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 22 مارس/آذار 2022‎‎

حظك اليوم مع توقعات الأبراج اليوم الإثنين 21 مارس/آذار 2022‎‎