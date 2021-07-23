حظك اليوم مع توقعات الأبراج اليوم السبت 24 يوليو / تموز2021

اعرفي كيف سيكون حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليوم السبت 24 يوليو / تموز2021‎؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك ما هي توقعات برجك اليوم السبت 24 يوليو / تموز2021‎:‎

توقعات برج الحمل اليوم 21 آذار - 19 نيسان

دع زملاءك و معارفك يصخبون و يمرحون وركّز على نفسك. انتبه لصحتك بمزيد من العناية كل الأطعمة الصحيّة، اشرب الكثير من الماء تمرن قليلاً. و خذ بعض الوقت أيضا، لتهدئة مخك و للاسترخاء. تكون مرهقاً فقط عندما تترك نفسك على هواها.

توقعات برج الثور اليوم 20 نيسان - 20 أيار

أن تشعر بقوة تجاه الأشياء فهذا أمر رائع،و النجوم تمدك بالقوة لاتخاذ الخطوات الجريئة حاول الاتصال بكل من كنت تخشى مقابلتهم سابقا في العمل و قم بتصفية حساباتك المالية و المهنية معهم ، في العاطفة لديك فرصة لاستعادة حب الطرف الآخر ان كنتم على خلاف.

توقعات برج الجوزاء اليوم 21 أيار - 20 حزيران

المساهمة تكون طبيعية عادةً ، لكنّها مهمة لدرجة أكبر اليوم. أنت تحاول متوتراً أن تجمع كلّ المعلومات التي أمامك قبل أن تقوم بأي حركة . بينما تكون الفطرة و العفوية محمودة . في الحب انت ملك العواطف الجياشة فقط عليك ا توجهها بشكل مناسب .

توقعات برج السرطان اليوم 21 حزيران - 22 تموز

فكر قبل أن تتصرّف أو تتكلّم. ستتمتّع بالطاقة الطبيعية الممتازة، وجسمك سيحارب بشكل فعّال ضدّ الهجمات المكروبية والفيروسية؛ على أية حال، يحذر من العصبية وأخطار ضغط الدمّ العالي. في العمل ان تحاول ان تجعل الناس تهتم بك اكثر و ستنجح بذلك .

توقعات برج الأسد اليوم 23 تموز - 22 آب

ليس اليوم هو الوقت الحرج. انطلق في الخطوط العريضة وسترتّب الحقائق لاحقاً. بدلاً من أن تنشغل بالنقد البنّاء، قم بقفزة نوعية ولو بالمبادئ الأساسية و انظر إلى النتائج الإيجابية. ستجده هذا الطريق مرحاً أكثر بعد أن تدخله. الحبيب يطلب اليك بعض الامور حاول ان تقوم بها .

توقعات برج العذراء اليوم 23 آب - 22 أيلول

إنتبه إلى خلافات في الشراكة اليوم، لكن ترقّب الفرص أيضاً. تحتاج إلى بعض التوازن، لكنك تجد ذلك صعباً. هل يمكن أن يكون السبب أنّك تحتاج لرمي بعض الأمور القديمة وراء ظهرك ؟ لا تدع الماضي يكون عقبة امام المستقبل الشريك يساعدك في اتخاذ قرار مهم اليوم .

توقعات برج الميزان اليوم 23 آب - 22 أيلول

اختر طريقك و انطلق به. ستحرز تقدّماً إيجابياً في الطريق إلى الأمام.شركائك في العمل سيدعونك الى قيادتهم لا تتردد و كن واثقا من انك ستون قادرا على القيام بمهامك الجديد ، ضع في حسبانك أن الحياة تعطي حين لا تتوقع ذلك .

توقعات برج العقرب اليوم 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

التوازن المميّز يمكن أن يتطلّب تغييراً كبيراً. مساعدة الآخرين أمر حسن، لكن عندما يؤثر على أولوياتك الخاصة، فقد يكون آن الأوان لتقليص تلك المساعدة.يمكنك استثناء ذلك في مجال الحب لأن الحب عطاء بلا مقابل .

توقعات برج القوس اليوم 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

لا تكن عطوفاً بإفراط، فقد يسميك الناس ممسحة أرجل! تفاد مشاريع مالية أو علاقات عمل اليوم .حاول القيام بالنشاطات والمحادثات التي تبني الثقة وتقوّي الارتباطات. الوقت مناسب للاتصال بالبيت.الاسرة تمر بوضع قلق بسبب مشكلة سابقة لا تتردد في حلها .

توقعات برج الجدي اليوم 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

الحب حولك في كل مكان ، تعلّم كيف توسّع مفهومك له ، و ستجد أن حياتك مليئة به .لا تتفاجأ إذا كان ينقصك بعض التركيز اليوم ، عليك أن تفكر بعقلك بالأشياء التي في قلبك ، فكر بإبداع بالبدء بحياة تملؤها الرومانسية . في العمل تقدم ملحوظ بسبب تحركك السريع لتلافي اخطاء الشركاء .

توقعات برج الدلو اليوم 20 كانون الثاني - 18 شباط

رئيسك قد لا يكون في المزاج المناسب لتغيير كبير. انتظر حتى يكون في حالة مزاجية أفضل.إترك اللغو في الحديث لغيرك. مهما رأيك عن آخر الأخبار، فمن الأفضل الاحتفاظ به لنفسك و أن تركز على المهام التي لديك .

توقعات برج الحوت اليوم 19 شباط – 20 آذار

أنت تعني الكثير بالنسبة للحبيب . لا تقلّل من تقدير الناس آخرين المهتمين بك. العالم يصفّق لك ، امضي وانحني للمعجبين . من اللطيف امتلاك مثل هذا الجمهور المقدر، وأنت محور مركزي.ترقّب معجب واحد بشكل خاص يريد منك أكثر من غيره .

توقعات الأبراج لشهر يوليو/تموز 2021