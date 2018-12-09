ماذا يقول برجك لك اليوم الإثنين 10 كانون الأول/ ديسمبر 2018؟

توقعات الأبراج اليوم الإثنين 10 كانون الأول/ ديسمبر 2018(shutterstock)

اعرفي كيف سيكون حظك لهذا الإثنين 10 كانون الأول/ ديسمبر 2018؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج ليوم الإثنين 10 كانون الأول/ ديسمبر2018:

الحمل 21 آذار - 19 نيسان

لا تقلق فالضغوطات تزورك اليوم فقط، ففي المساء تخف الأوضاع قليلًا، وتشعر بالقوة تعود إليك، وبخاصة مواليد شهر آذار (مارس). لكن عليك تجاوز فترتي الصباح والظهيرة لما لديك من مشاكل، وحاول تمالك أعصابك وتتصرف بهدوء، وبخاصة أن هنالك خبراً يغير جميع حساباتك ويجعلك في مزاج صعب.

الثور 20 نيسان - 20 أيار

الأمور العائلية هي التي تهمك اليوم، فعليك إعطاء الوقت للاهتمام بعائلتك وبأمورك الشخصية، فأنت مهملها منذ وقت طويل، أما بالنسبة للعمل، فأنت ليس لديك الرغبة في فعل أي شيء، ما يجعل الأعمال تتراكم لديك، وقد تسمع بعض الانتقادات من رئيسك في العمل.

الجوزاء 21 أيار - 20 حزيران

اعرف كيف تتصرف بهذه الأجواء الضاغطة ولا داعي لأن تفقد أعصابك بين دقيقة وأخرى. مفاجآت قد تحصل لك في فترة الظهيرة، لكنك لن تكون سعيدًا بها. أما في فترة ما بعد الظهر يتحسن الوضع قليلاً، لكن مزاجك يبقى معكرًا.

السرطان 21 حزيران - 22 تموز

لديك الكثير من الإيجابيات فكل شيء يتجه إلى الأمام، لأنك مصر على ما تريد وتعرف كيف تتصرف بالأوضاع المسيطرة حولك. استغل هذا اليوم لتسيير أمورك العملية، لأن الشجاعة من صفاتك اليوم، وقد لا تأتي غداً لفعل ما تريد.

توقعات الأبراج لشهر كانون الأول/ ديسمبر 2018 من ماغي فرح

الأسد 23 تموز - 22 آب

هذا اليوم هو نهاية الضغوطات التي بدأت في نهاية الأسبوع الماضي وبداية هذا الأسبوع. تبدأ الضغوطات بالتلاشي شيئًا فشيئًا، وبخاصة بعد فترة ما بعد الظهر مما يشعرك بالقليل من الراحة. المساء بالنسبة إليك ممتاز، لكنك تقوم ببعض الحماقات باتجاه من تحب، فكن حذرًا في تصرفاتك.

العذراء 23 آب - 22 أيلول

الأمور صعبة اليوم، فأنت تشعر بالتعب وعدم الرغبة في فعل أي شيء منذ الصباح، مشاكل قد تواجهك في فترتي الصباح والظهيرة، ما يضطرك إلى فقدان أعصابك وجعلك بمزاج صعب للغاية فابتعد عن القرارات المتسرعة.

الميزان 23 أيلول - 22 تشرين الأول

الأمور جيدة لديك لكن عليك استغلال هذا اليوم لفعل كل الأعمال المتوقفة لديك، فقد يكون اليوم داعمًا أكثر من الأيام المقبلة، فأسرع. في فترة ما بعد الظهر قد يكون لديك اجتماع مهم أو قرار عملي، لكن النهاية تكون لمصلحتك فلا تخف.

العقرب 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

الحظ ما يزال يبتسم لك فحاول استغلال هذا الحظ. نفسيتك الحلوة قد تكون هي السبب في ضحكتك. تأخذ الأمور ببساطة مهما يمر عليك من مشاكل أو استفزاز من أي شخص حولك، يوم جيد وقد يكون الأفضل لهذا الشهر فاستغله.

القوس 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

قد نصف هذا اليوم "بعاصفة رملية"، فكل المشاكل تحدث فجأة وتذهب فجأة بدون أي إنذار، تستغرب وتندهش من أفعالك ومن أفعال الأشخاص حولك، لأنك لا تستطيع استيعاب ما سيحصل اليوم، لذلك لا تصدر أي قرار وأن تقوم بأي عمل قد يجعلك تخسر الكثير.

الجدي 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

انتبه أثناء القيادة لأنك متهور جدًا لن تجلس على كرسي وستبقى تدور لما لديك من أعمال لتسويتها في فترتي الصباح والظهيرة، أما في فترة ما بعد الظهر فتخف حدة الضغوطات وقد تستلم خبرًا سيفرحك كثيرًا طال بك انتظاره.

الدلو 20 كانون الثاني - 18 شباط

بتقديرك أنت عاطفي زيادة على اللزوم، لأنك تفكر في قلبك أكثر من عقلك اليوم، فاحذر من أن تعطي قرارًا مرتبطًا بعواطفك. وضع الأمور الشخصية جانبًا. الأمور العائلية مهمة لديك أيضًا في فترتي ما بعد الظهر والمساء، لأن شيئًا طارئًا قد يحدث.

الحوت 19 شباط – 20 آذار

احذر من نفسك على مصاريفك، فأنت تسرف بكثرة، نظرًا لراحتك النفسية وشعورك بالفرح الداخلي في قلبك، يوم جيد على نطاق العمل فرأيك مطاع وشخصيتك حازمة في إدارة جميع أمورك.

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