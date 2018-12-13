ماذا يقول برجك لك اليوم الجمعة 14 كانون الأول/ ديسمبر 2018؟

توقعات الأبراج اليوم الجمعة 14 كانون الأول/ ديسمبر 2018(shutterstock)

اعرفي كيف سيكون حظك لهذا الجمعة 14 كانون الأول/ ديسمبر 2018؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج ليوم الجمعة 14 كانون الأول/ ديسمبر2018:

الحمل 21 آذار - 19 نيسان

عزيزي برج الحمل، كن جاهز للقيام بزياره طارئه أو الإتصال بأحدهم قد تشارك بامتحان أو اختبار أو مؤتمر لا تهمل التفاصيل برر كلامك ووضحه جيداً .

الثور 20 نيسان - 20 أيار

عزيزي برج الثور، تنفعل حين يتعلق الأمر بمسائل ماليه...فمن الممكن تناقش عقد وقد يحاول احدهم إقناعك بما أنت لست مقتنع به لذلك دقق في التفاصيل والرسوم والمخالفات والفواتير .

الجوزاء 21 أيار - 20 حزيران

عزيزي برج الجوزاء، تقوى المعنويات وتستعيد حماستك تتاح لك فرصه جديده لإنجاز ما هو عالق يحصل تطور في قناعتك وخيارتك.

السرطان 21 حزيران - 22 تموز

عزيزي برج السرطان، قد تشكو من الوحدة والضعف والتراجع المعنوى وتستاء بسبب الأمور الضاغطة هناك تأخير ومماطلة وإلتباس لا تتذمر وأصبر فالفرج قريب أنصحك أن تحمى سلامتك

الأسد 23 تموز - 22 آب

عزيزي برج الأسد، تحتاج إلى جهه تساعدك لإنجاز عملك تجد قوة و حماسة ضمن المجموعة لا تبقى نفسك وحيداً فترة مناسبة لتعزيز الروابط على جميع أنواعها .

العذراء 23 آب - 22 أيلول

عزيزي برج العذراء، فترة ضاغطة و متطلبة تستلم عمل جديد أو تقع عليك مسئولية صعبة لا تشوه سمعتك ولا تكن مهمل لواجباتك من الضرورى إظهار تعاطف و إهتمام و رغبة في العمل .

الميزان 23 أيلول - 22 تشرين الأول

عزيزي برج الميزان، تعيش فتره هادئه ومطمئنه تجد سهوله في معالجه الأمور وإقناع الاخرين بفكرتك ترود لمشروع و تبدأ علاقه مع جهه أجنبية أو ثقافية.

العقرب 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

عزيزي برج العقرب، تتحسن أوضاعك ولا تترك الهوه تكبر بينك وبين أي جهه أخرى إسعى إلى تلطيف الأجواء والتراجع عن بعض الخطوات تنشغل بملف أداء ضرورى وسع دائره تحركاتك.

القوس 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

عزيزي برج القوس، تعاني من أفكار سوداء قد تقع في ورطه نتيجه انفعالاتك تكيف مع الأجواء لا تعاند رئيك حاور وفاوض بهدوء قد تكون أصعب أيام الشهر.

الجدي 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

عزيزي برج الجدي، تجنب الخلاف والجدال لأن هناك قلق حول الوضع الصحى يتعلق بك أو بشريكك يناسبك البحث عن أسلوب جديد لمواجهة الأمر الواقع.

الدلو 20 كانون الثاني - 18 شباط

عزيزي برج الدلو، حاول تصحيح الأجواء تساعدك الكواكب على تقريب وجهات النظر، وإيجاد الحلول فتره رومانسيه تعيش فتره إيجابيه جداً، استغلها صح .

الحوت 19 شباط – 20 آذار

عزيزي برج الحوت، تجدى اهتمام كبيراً للشأن العائلى او الشخصي لا تعاند ولا تجافي أحد، لطِف الأجواء تفادياً للأزمات.

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