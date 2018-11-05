برج الجوزاء حظه في الزواج قليل، ماذا عن حظك أنت في الزواج؟

مولود الأسد سلبي بتفكيره لذلك حظوظه بالزواج ضئيلة أيضاً

يُعدّ الزّواج من المراحل المهمّة في حياةِ كلّ إنسان؛ حيث يقترن الزوجين ببعضهما حتّى يُحقّقا التآلف والتراحم والتعاون بينهما.

ووفقاً للأبراج نقدم لكم في هذا المقال حظ كل برج في الزواج، ماذا عن حظك أنت في الزواج؟

برج الحمل:

مولود الحمل صعب الطباع قليلاً وذلك يجعله من الاشخاص ذوي حظوظ الزواج المتدنية لأنّ ايجاد الشريك المناسب مهمّة صعبة بالنسبة له.

برج الجوزاء:

أحاسيس مولود الجوزاء متقلبة وحظه في الزواج قليل لأنّه يتردّد دائماً حيال هذا الموضوع.

برج السرطان:

يتعلّق مولود السرطان بالآخر بشكل سريع ولكن تعامل مع الأمور بشكل سلبي دائماً تجعل حظ زواجه ضئيلاً.

برج الأسد:

مولود الأسد سلبي بتفكيره لذلك حظوظه بالزواج ضئيلة أيضاً وهو يقلق من المستقبل وما يمكن ان تحمله العلاقة.

برج العذراء:

مولود العذراء يحب قضاء الوقت كثيراً مع الشريك لذلك تكون علاقنه ناجحة وزواجه كذلك.

برج الميزان:

حظوظ مولود الميزان ضئيلة في الزواج لأنه غالباً ما يدخل في علاقة فقط لتجنّب الوحدة ولكن ليس لتأسيس عائلة ومنزل زوجي.

برج العقرب:

مولود العقرب يحب ويتعلّق ولكن رغبته الدائمة في السيطرة على الشريك تجعل فرص الانفصال عالية أمامه.

برج القوس:

مواليد القوس لا يحبون الارتباط والزواج لأنه كسجن بالنسبة اليهم ويحتاجون إلى شريك فعلاً قوي وجذاب لكي يقدموا على مثل هذه الخطوة.

برج الجدي:

الجدي هو الشريك المناسب لأنه يحب الارتباط والعائلة لذلك حظوظه بالزواج كبيرة.

برج الدلو:

مواليد الدلو يتردّدون كثيراً في الزواج لأنّ لديهم قلق كبير من المستقبل ويفكّرون كثيراً في تبعات هذه الخطوات لذلك يحتاجون الى شريك يحميهم من افكارهم السلبية.

برج الحوت:

مولود الحوت هو من يتقدم بطلب الزواج بسبب رومنسيته ولكنه يتعرّض للإستغلال بسبب طيبة قلبه.

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