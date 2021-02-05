حُفر الوجه.. أسبابها وطرق علاجها والوقاية منها!

لا شك أن حفر الوجه أحد الكوابيس المتعلقة بالبشرة التي يخشى ظهورها جميع البشر؛ فعلى الرغم من عدم وجود أي أضرار طبية لظهور حفر الوجه بالنسبة للبشر، فإنها بكل تأكيد تفسد المظهر الخارجي للرجل، وتؤثر بشكل واضح على وسامة الرجال بشكل قد يتسبب بالإحراج بالنسبة للكثير منهم، ولحسن الحظ أن مشكلة ظهور حفر الوجه المزعجة التي يرتبط ظهورها بالعديد من الأسباب تستجيب للعديد من الطرق العلاجية سواء الطبيعية أو الطبية.

وفي التقرير التالي سوف يتم تسليط الضوء على عدة جوانب لمشكلة حفر الوجه وأسبابها وكيفية تجنب ظهورها، كما سنعرض عدة طرق طبيعية وطبية للتخلص من مشكلة حفر الوجه بشكل نهائي.



1- ما هي حفر الوجه؟

يمكننا تعريف حفر الوجه ببساطة على أنها ندبات أو علامات جلدية تظهر على سطح بشرة الوجه، وخاصة على الوجنتين ومنطقة الذقن بالنسبة للجنسين.



2- ما أسباب ظهور حفر الوجه؟

هناك العديد من الأسباب الطبيعية والطبية التي تقف خلف ظهور حفر الوجه ومن أهمها:



- الندوب والآثار التي تخلفها البثور وحب الشباب، خاصة لأصحاب البشرة الدهنية، من أهم العوامل التي تسبب حفر الوجه بسبب اختزان خلايا الجلد الميت والزيوت بداخلها.



- الاستعداد الوراثي وقابلية البشر لاحتواء حفر الوجه.



- إصابة البشرة، وبخاصة الوجه، بأنواع متعددة ومختلفة من التهابات الجلد يمكن أن يؤدي إلى تكون وظهور حفر الوجه.



- اعتماد استخدام المستحضرات الخاطئة للعناية بالبشرة والجلد، مثل مقشر البشرة، لا يرفع احتمالية الإصابة بالتهابات البشرة فحسب، بل أيضاً بالبثور التي تترك ندبات قوية تتحول بعد ذلك إلى حفر الوجه.



3- كيف تتجنب الإصابة بحفر الوجه؟

- عدم إهمال الخضوع للعلاج الفوري في حال ظهور البثور والحبوب في منطقة الوجه، خاصة تلك التي تظهر في منطقة الوجنتين والذقن؛ لأنها قد تتحول إلى ندوب مكونة بعد ذلك حفر الوجه.



- كما هو الحال مع البثور والحبوب، فإن الحرص على التعامل الجيد مع الوجه في ما يتعلق باستخدام المناشف النظيفة دائماً ومستحضرات الوجه المناسبة لنوع البشرة والعلاج الفوري للبثور الملتهبة إجراءات مهمة تجنب الإنسان المعاناة من حفر الوجه.



- بأي حال من الأحوال يجب عدم محاولة التخلص من الحبوب أو البثور بفقعها أو الضغط عليها؛ حتى لا يؤدي هذا الإجراء لاتجاه الأمور نحو الأسوأ وتحول البثور إلى خراريج أو عقيدات تترك ندوباً بعد علاجها مسببة لحفر الوجه.



- حتى مع عدم المعاناة من حفر الوجه فإن الحصول على استشارة طبية من أخصائي الأمراض الجلدية لتحديد مدى قابلية احتواء البشرة على حفر الوجه خطوة في غاية الأهمية نحو تجنب المعاناة من مشكلة حفر الوجه.



4- ما العلاجات الطبية للتخلص من حفر الوجه؟

هناك عدة طرق ومراحل طبية علاجية يستخدمها أطباء الأمراض الجلدية عند التعامل مع مشكلة حفر الوجه حيث يتم تحديد طريقة العلاج المناسبة لإزالة حفر الوجه بحسب مدى انتشارها وعمقها، ومن بين أهم الطرق:



- بالنسبة للحالات البسيطة تستخدم طريقة تقشير الوجه التي تعمل على إزالة حفر الوجه من خلال التخلص من طبقات الجلد، وهو الأمر الذي يشكل حافزاً للجسم لإعادة إنتاج وتكوين الطبقات الجلدية مرة أخرى، وفي العادة يتم التقشير بواسطة الليزر أو فرك الجلد أو استخدام الطريقة الكيميائية أو استخدام الطريقة الرابعة، وهي كشط الجلد.



- استخدام طريقة الحقن، وذلك بواسطة إبر الجلد التجميلية التي تحتوي على مادة الكولاجين أو على بعض من الدهون الطبيعية التي تم سحبها من مناطق أخرى لتتم إعادة حقنها داخل الوجه وإعادة تعبئة الفراغات التي تسببها حفر الوجه سواء بشكل مؤقت لفترة زمنية تمتد ما بين الـ6 و الـ18 شهراً أو بشكل دائم.



- يعتبر التخلص من حفر الوجه باستخدام موجات الراديو من خلال جلسات متعددة ومنتظمة مع اعتماد استخدام مجموعة من المستحضرات الطبية تحت إشراف الطبيب إحدى الطرق الفعالة المستخدمة في التخلص من حفر الوجه.



- عملية تحفيز الجلد لإنتاج مادة الكولاجين بشكل طبيعي وأكثر كثافة عن طريق تعرضه للوخز بالإبر تحت الإشراف الطبي تستخدم على نطاق واسع كطريقة فعالة في التخلص من حفر الجلد في عدة جلسات وفق تقدير الطبيب، حيث من الممكن أن تصل فترة العلاج من حفر الوجه استخدام طريقة الوخز بالإبر إلى 9 أشهر.

5- ما هي الوصفات الطبيعية للتخلص من حفر الوجه؟

- جيل الصبار أو الأوليفيرا من أقوى الوصفات الطبيعية التي تؤدي إلى التخلص من حفر الوجه؛ نظراً لاحتوائه على البروتينات الأساسية لصحة البشرة والجلد.



- استخدام صودا الخبز بمزج ملعقتين كبيرتين مع ربع كوب من المياه ووضع الخليط على الوجه لمدة 10 دقائق من بين الطرق الطبيعية التي تقضي على حفر الوجه.



- وضع زيت جوز الهند على الوجه وتدليكه بواسطة قطعة قطنية لعشر دقائق يمد البشرة بالكثير من المعذيات والفيتامينات والأحماض الدهنية التي تساهم في القضاء على مشكلة حفر الوجه.



- قطع الخيار تلعب دوراً كبيراً في التخلص من مشكلة حفر الوجه -بسبب وجود فيتامين A بجانب فيتامين C وعنصر المغنيسيوم- عبر استخدامها في تدليك الوجه لمدة 20 دقيقة.



- ملعقتان كبيرتان من العسل مضافة إليهما ملعقة صغيرة من القرفة طريقة رائعة لصنع قناع للوجه يترك لمدة 10 دقائق يمد الجسم بالترطيب اللازم والمواد المطهرة التي تعمل على تنظيف حفر الوجه والتخلص منها.