حقائب أنيقة وكبيرة تتسع اللاب توب الخاص بك

الكثير من السيدات لا تتناسب معهم ولا مع طبيعة عملهم حقائب اليد الصغيرة أو حتى متوسطة الحجم فهم يريدون حقيبة أنيقة وعصرية وفي نفس الوقت تتسع لأشيائهم جميعها مثل اللاب توب.

ونشرت مجلة " هاربر بازار " النسائية، عن مجموعة من الحقائب العصرية والأنيقة والتي تتسع لجميع حاجيات السيدات ومنها اللاب توب، اطلعي على هذه القائمة واختاري ما يناسبك منها:

حقائب من الجلد المنقوش:

من الحقائب العصرية التي تتسع للاب توب الحقائب البيضاء الكبيرة المصنوع من جلد التمساح ويمكن إرتداؤها على كتفك أو يمكنكِ ارتداؤها ككروس حول جسدك.

الحقائب الطويلة:

من الحقائب العصرية والعملية هي الحقائب الجلدية الطويلة بدون أي جيوب أو اكسسوارات مما يتيح لكِ مساحة أكبر لجميع حاجياتك ومنها اللاب توب.

الحقائب المبطنة:

من الحقائب الكبيرة والمريحة في نفس الوقت، الحقائب المبطنة بيد سميكة ومبطنة ايضًا حتى يسهل عليكِ حملها وتتسع لكل أشيائك عند ذهابك للعمل بالغضافة إلا إنها احد الصيحات الرائجة هذا العام.

حقائب التيوليب:

إذا كنتِ من هواه التمييز والحقائب الغير تقليدية وفي نفس الوقت تبحثي عن حقيبة كبيرة تساعدك في جمع كل اشيائك وحتى اللاب توب فإن حقائب التيوليب الجلدية ستكون خيارك الأمثل ويمكن امساكها باليد أو إضافة الحزام الطويل ووضعها على كتفك.

حقائب السوبريم:

هذه الحقائب موضتها مرنة ولا تبلى ابدًا ودائمًا تتميز بأناقتها وإتساعها للعديد من الأشياء كبيرة الحجم.

الحقيبة الكلاسيكية:

وهي الحقائب الجلدية الكلاسيكية كبيرة الحجم ومتعددة الجيوب والتي تتسع لأغراضك الكثيرة ومنها اللاب توب وسهلة الحمل.

حقيبة مايسترا:

تعتبر حقائب مايسترا الجلدية من الحقائب المرنة والكبيرة التي تتسع لجميع حاجياتك وما يميزها هو إمكانية إرتداؤها على الكتف أو كروس أو على الظهر وأيضًا تتميز بألوانها الرقيقة والمتنوعة.

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