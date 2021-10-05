حقائب المرأة العاملة باللون الوردي لدعم مرضى سرطان الثدي

اللون الوردي يمثل شعار حملة التوعية حملة التوعية بشهر أوكتوبر لسرطان الثدي، شهر أكتوبر هو الشهر العالمي للتوعية بمرض سرطان الثدي فتقوم السيدات بارتدائه للتأكيد على دورهن المهم في دعم هذه الحملة.

تسعى المرأة العاملة بشكل مستمر للحصول على إطلالة جذابة وتتناسب مع أجواء وطبيعة عملها وتعبر عن شخصيتها الأنيقة والعصرية الجريئة والمحافظة في آن واحد.



وليس هناك ما هو مناسب وأنيق أكثر من الأزياء الرسمية التي تمنح المرأة العاملة مظهراً مفعماً بالأناقة ورونقاً جذاباً خاصةً إذا أكملتها باختيار الأحذية و الاكسسوارات المناسبة وتسريحة الشعر والمكياج الناعم بالإضافة إلى نظارة النظر إذا كنتِ ترتديها، حتى يعطي الآخرين انطباعاً بأنك سيدة أعمال ناجحة عصرية ذات أسلوب مميز وأنيق.

تعتبر متطلبات المرأة العاملة في الحقائب متنوعة عن غيرها من النساء، فهي تحتاج إلى حقيبة أنيقة تناسب المكتب وعملية لحمل جميع مستلزماتها، وتتميز قطع هذه التشكيلة بنوعية الجلد الفاخر المصنوعة منه، وبخاماتها وإكسسواراتها المنتقاة بعناية.

عزيزتي المرأة العاملة تصفحي معنا اليوم مجموعة حقائب أنيقة باللون الوردي دعماً لمرضى سرطان الثدي لإطلالة عصرية مفعمة بالجاذبية ومناسبة لأجواء العمل:

نجوى كرم تتألق باللون الوردي استهلمي إطلالتك في أكتوبر