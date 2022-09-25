أيام قليلة وتبدأ حملة التوعية بسرطان الثدي والتي تمتد طوال شهر تشرين الأول/أكتوبر من كل عام، وبمناسبة اليوم العالمي لسرطان الثدي نقدم لكم طريقة عمل "الكب كيك" باللون الزهري على أمل الاهتمام بصحتنا بشكل أكبر واللجوء نحو الكشف المبكر لتجنّب الإصابة بمرض سرطان الثدي:

كب كيك باللون الوردي لمرضى سرطان الثدي

مقادير كب كيك باللون الوردي لمرضى سرطان الثدي

كوب وربع الكوب من الدقيق

ملعقة بحجم صغير وربع الملعقة من "البايكينغ باودر"

ثلاثة أرباع الكوب من السكر

بيضتان

نصف ملعقة حجم صغير من "كربونات الصودا"

نصف ملعقة حجم صغير من الملح

ملعقة حجم صغير ونصف الملعقة من الفانيليا

نصف كوب من الزيت النباتي

نصف كوب من الحليب السائل

10 غرامات من الملوّن الأحمر

طريقة تحضير كب كيك باللون الوردي لمرضى سرطان الثدي

قومي بتحمّية الفرن على حرارة 170 درجة مئوية لمدّة 10 دقائق تقريباً.

ثم اخلطي كل من الدقيق و"البايكينغ باودر" و"كربونات الصودا" والملح.

ثم قومي بخلط البيض مع السكر، ثم أضيفي الفانيليا إلى هذا الخليط.

ثم أضيفي خليط الزيت النباتي والحليب السائل إلى ثلاثة أرباع كمية خليط الدقيق، ثم قومي بخلطهم جيداً للحصول على سائل متجانس.

ثم اسكبي هذا الخليط في صينية خاصّة بـ "الكب كيك".

ثم أضيفي بضع قطرات من الملوّن الأحمر إلى الكميّة المتبقة من خليط الدقيق.

ثم أضيفي إلى القطع الموضوعة مسبقاً في الصينية لإضفاء اللون الزهري على القطع.

ثم أخبزي قطع "الكب كيك" في الفرن على حرارة 175 درجة مئوية، لمدة تتراوح ما بين 15 و 18 دقيقة تقريبًا.

ثم زيني القطع بعد خروجها من الفرن وتبريدها، وصحتين وعافية.

أعراض سرطان الثدي

وجود كتلة في الثدي يَختلف عن الأنسجة المحيطة

ملاحظة تغير في حجم الثدي أو شكله أو مظهره

ملاحظة تغير في الجلد الموجود على الثدي مثل الترصُّع

الحلمة المقلوبة حديثة الظهور

وجود تقشُّر أو توسف أو تيبس أو تساقط في المنطقة المصطبغة من الجلد المحيط بالحلمة (الهالة) أو جلد الثدي

احمرار جلد الثدي أو تنقيره يشبه جلد البرتقالة

ما هو سرطان الثدي؟ وكيف يحدث؟

شهر التوعية حول سرطان الثدي