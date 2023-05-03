حقائب توت بالحجم الكبير.. نجمة صيف 2023‎‎

عملية، أنيق، سهلة الارتداء والتنسيق. هكذا توصف حقائب توت التي عادت الى الواجهة منذ عامين فبعد ما انتهى عصر كورونا ما نزال نبحث عن خيارات أكثر راحة وعملية أكثر ملائمة لأسلوب حياة عملي، بسيط وسريع.

أما عن ظهور هذه الحقائب فقد ظهرت في كل مكان خلال فعاليات الموضة واقتنت معظم مدونات الموضة ونجمات المجتمع هذه الحقيبة ضمن نشاطاتهم اليومية كجزء لا يتجزأ من إطلالاتهن النهارية.

أبرز حقائب توت بالحجم الكبير



يمكنك اقتناء هذه الحقيبة سواء حقيبة بصورة ظلية غير منتظمة أو بقصة مستدقة الحواف، ويمكنك أيضا اختيار ما اذا كنتي ستذهبين لخيار الحقيبة ذات مقبضين قصيرين أو خيار الحقيبة ذات حزام كتف طويل، كلا من تصاميم هذه الحقيبة ستشكل اضافة رائعة لإطلالتك اليومية.

أما عن خيارات الألوان فهنالك مجموعة واسعة ونابضة بالألوان لتختاري منها ما يلائم اطلالاتك.



كوني دائمة جاهزة، أمتعة كاملة لأسلوبك اليومي حقيبة تتسع لجهاز الحاسوب الشخصي، ماكياج، عطر ولربما أيضا قطعة ملابس حين تريدين تغيير مظهرك. أيضا تعتبر حقيبة توت الحقيبة المثالية لمن يملكون أسلوب حياة مليء بالسفر والتنقلات فيها ستضمني توفر احتياجاتك وضمانك لعدم نسيان أو عدم الحصول على أيا كان ما تريدين.

بلغت مبيعات حقيبة آي كير من سان لوران من تصميم المصمم البلجيكي أنتوني فاكاريللو الى ما يزيد عن الـ 3 ملايين دولار لتشكل ما نسبته 4 بالمئة من مبيعات الدار من القطع وهو ما يعتبر ضخم جدا.

هايلي بيبر و روزى من الفرقة الكورية بلاكبينك قمن بحمل الحقيبة معهن الى وجهاتهم اليومية في كل مكان.

وارتبط مؤخرا أسلوب نجمة هويلوود أنجيلينا جولي ارتباطا وثيقا بهذه الحقيبة الأيقونية أيضا.

أما المصمم الأمريكي مارك جايكوبس فقد قدم ما يزيد عن ثلاثة عشر نسخة من حقيبته التي ارتبطت باسمه "ذا توت باغ"

لتصبح الحقيبة المفضلة لوسائل التواصل الاجتماعي وتحدث عنها الملايين لتصميمها المميز وألوانها الخلابة التي ترضي كل الأذواق.

ويمكنك الحصول عليها اليوم ابتداء من 190 دولار للحجم الصغير.