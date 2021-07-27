عيوب برج الحمل أنهم يتصرفون بعدوانيّة مع من يحاول تحديهم والوقوف في وجههم، وينزعجون منه بشدّة. يُعطون الأولويّة والأفضليّة لتنفيذ المهام بوقت سريع بغض النظر عن أي شيء آخر، أصحاب برج الحمل لا يحبون الاستماع لآراء الآخرين ولا الجدال معهم، مما يجعل من الصعب على الأشخاص الآخرين التواجد حولهم.

أصحاب برج الحمل يتصرّفون بتهوّر دون التفكير بنتائج تصرّفاتهم أو التفكير بالخطوة التالية. قد يكون كلامهم حاداً ومؤذياً وبعيداً عن اللباقة في بعض الأحيان، ويحصل ذلك بسبب صدقهم التام وانفعالهم، مولود الحمل يريدون الحصول على كل شيء حتى لو لم يكونوا بحاجته، ولا يستسلمون حتى الحصول عليه.

ومن أهم عيوب برج الحمل يواجهون صعوبة في التوقّف عن فعل شيء ما وخصوصاً في حالة تركيزهم الشديد فيه، وينسحبون مباشرةً لو شكّك أحد بطريقة قيادتهم أو تنفيذهم للأمور، ويواجهون صعوبة في إنهاء الأمور التي يفعلونها أو المهام التي ينفذونها في بعض الأحيان؛ فقد يشعرون بالملل وبالتالي يتوقفون عن إكمال العمل به.

الشهامة من أهم الصفات التي تميز مولود برج الحمل فغالبًا ما يميلون لمساعدة الآخرين، ولديهم قدرة على نشر الطاقة الإيجابية، واكتشاف الجانب المشرق من الأحداث، ومولود برج الحمل قيادي بالفطرة، فهو يولد محملًا بمواصفات المدير الناجح، ولكنه متسرع إلى حد الاندفاع، ولديه جانب رومانسي، وله شخصية قوية، ولا يقبل مناقشة آرائه.

برج الحمل والحب والجنس حيث تكمن ميزات برج الحمل الجنسية، في أن مواليده ماهرون بالتقبيل، وقبلاتهم سريعة، ويغريهم الجنس السريع، ويجب لإغواء برج الحمل، أن تكن جريئًا، وغير متوقع، وتعلق بصوت عالي، وأيضًا كن ذكيا، حيث لا يتحمل مواليد الحمل العلاقات الروتينية وهم بحاجة إلى التغيير المستمر والعيش مع شركاء لهم أيضاً نفس الشغف.

يتصف مواليد برج الحمل بطيبة القلب والوداعة كثيراً، فمولود برج الحمل حسن الطبع، هادئ يبتسم بكل مودة وحبّ، ترى وجهه دائمًا ممتلئ بالسعادة والفرح.ويعدّ الحمل إنساني يحب العدل ويكره الظلم، كما يحب أن يلقى الدعم والمدح المناسبين دائماً لديه براءة الأطفال. إذا غضب فإنه يهدأ بسرعة ويسامح عن ما مضى.

من صفات برج الحمل يحبون التحدي، ويؤمنون بالعقل، ويكرهون الانحناء، ومن صفات برج الحمل أيضاً يضعفون أمام الحديث المشوّق، ومن إيجابيّات برج الحمل الإخلاص والمثابرة، وسلبيّات برج الحمل الشّك والتسرُّع، يحبون من الجواهر الألماس والياقوت الأحمر، ويفضلون أصحاب برج الحمل اللون الأزرق الفاتح واللون الأحمر الفاتح.

حجر الألماس هو الحجر المناسب لبرج الحمل، لأن هذا الحجر الكريم هو المناسب، وبما أن اللون الأحمر يلائم مواليد برج الحمل فإن حجر الروبي أو الياقوت الأحمر هو أيضاً خيار مناسب لبرج الحمل.

والأحجار الكريمة التي تلائم برج الحمل هي: حجر الالماس، حجر الروبي، حجر السفير، أحجار العقيق والزركون.

اسرار برج الحمل الرجل

الحنان المطلق وسعة الصدر والشهامة والوقوف إلى جوار كل من احتاجه، الإخلاص فى كل مجالات حياته من أهم صفات رجل الحمل، فهو مخلص على المستوى العاطفى، ومخلص فى عمله، ولا يستطيع أن ينجز أعماله دون دقة، فربما يحتاج منه ذلك وقت طويل، ولكنه لا يشعر بالتعب بمجرد الحصول على النتائج المرغوب بها، كما أنه محب للحياة وله قلب طيب يتفانى من أجل الأخرين، وبعيد كل البعد عن الأنانية وحب الذات وتفضيل نفسه عن الأخرين، لكنه يحاول دائماً أن يتعامل مع العالم من حوله بشكل متوازن دون أن يرجح كفته على الأخرين، ومن أفضل صفاته التعاطف والرحمة وتقدير مواقف الأخرين.

اسرار برج الحمل للمرأة

تعي تمامًا ماذا تريد، وتسعى جاهدة لتحقيق أهدافها. وهذا إذا دلّ على شيء، فهو يدّل على إصرارها وقدرتها على تحدّي الصعاب ولكنها، بالمقابل امرأة غير صبورة، وغالبًا ما تنفجر غضبًا، بخاصًة حين لا تُحقق أو تحصل على ما تُريد، شغوفة في الحب، ولكنها تملّ بسرعة.

عيوب برج الحمل الرجل

عيوب رجل برج الحمل يتصف بالعناد.

يُعد رجل برج الحمل من الشخصيات التي تغضب بسرعة كبيرة.

عيوب برج الحمل الرجل أن ردود أفعاله تكون قاسية وعنيفة بسبب الغضب.

يكره الخسارة ولا يتقبلها ولا يعترف بها.

شديد الصراحة، وهذا يسبب له الكثير من المشكلات مع الآخرين، فقد تتسبب صراحته المبالغ فيها بإيذاء مشاعر الآخرين، مما يُؤدي لابتعاد الآخرين عنه.

عيوب برج الحمل للبنات

من عيوب البنات في برج الحمل أنانية

إياك أن تستهين بعقلها وذكاءها لأنها شكاكة

القرارات المتهورة والمزاجية والاندفاع من أكثر العيوب التى تجعل الكثيرون ينفرون من امرأة برج الحمل

ديكتاتورية من الطراز الأول.

حقائق عن برج الحمل