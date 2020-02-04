برج الدلو يبدأ من تاريخ 20 يناير إلى 18 فبراير، ويتميز بصفاته المحببة، وشخصيته المألوفة، ولديه الكثير من الأصدقاء، ويحب الآخرين، ولا يتأخر في تقديم المساعدة لمن يحتاجها، متمسك برأيه في النقاشات، إلا أنه اذا شعر بأنه على خطأ فسرعان ما يعترف بخطأه وصحة رأي شريكه في النقاش.

أصحاب برج الدلو من أكثر الأشخاص وداً لمن حولهم، ولا تخلو صفاتهم من بعض السلبية، إلا أنّ صفاتهم الإيجابية هي التي تجذب الآخرين لهم، وتجعلهم لا يرون خصالهم الأخرى.

إليكم حقائق عن برج الدلو:

1- تكسب قلب برج الدلو عندما تجعله يفكر، وعندما تجعله يضحك.

2- برج الدلو والنوم أعز صديقين، فالنوم فقط فاصل بين التفكير المستمر والتفكير المستمر.

3- برج الدلو بئر أسرار.

4- برج الدلو يعترف بالخطأ إذا أخطأ، ولكن قد يتأخر ذلك بعض الوقت حتى يفهم أنه أخطأ.

5-برج الدلو مكافح جداً عندما يتعلق الأمر بالحصول على المال، ولكنه يطير بسرعة.

6- عناد برج الدلو يمتزج بالفكاهة التي تجعل الناس يحبونه.

7- برج الدلو صديق كل الأعمار.

8- برج الدلو يغفر لكنه يتذكر دائماً في صمت.

9- برج الدلو يتوقف عن المنافسة لأنه يعتقد أنك لا تستحق كل هذا الجهد.

10- برج الدلو لا يكره، وإن كره كره مدى الحياة.

11- برج الدلو لا يتعلق بأحد غالباً.

12- برج الدلو عندما يفقد الاهتمام بأحد لا يغير في علاقته معه شيئاً.

13- كلما لم تقتنع بقرارات برج الدلو، كلما تمسك بها أكثر.

14- برج الدلو لا يتحدث عن الحزن إلا إذا شخصته بنفسك وكشفته.

15- برج الدلو ساخر أغلب الوقت.

16- برج الدلو أناني مع الأفراد، كثير الإيثار مع المجتمع.

17- الخطأ مع برج الدلو لا يغيره لأنه بالأساس لا يكشف أوراقه لأحد.

18- برج الدلو يسامحك، المهم أن تنصرف وينساك.

19- برج الدلو والموسيقى، صديقان دائماً، أحدهما ينسجم بالآخر ويذوب في معانيه.

20- برج الدلو يضحكك ويلاطفك، ثم يصبح بارداً فجأة.

21- برج الدلو يفرح أكثر عندما يجد نفسه وحيداً في المنزل.

22- برج الدلو يفرح أكثر بالانفصال العاطفي.

23- برج الدلو لا يخلط المشاعر ببعضها، فالحزن لا يعني ألا ينام.

24- برج الدلو أمهر مخلوق في التجاهل.

25- برج الدلو لا يقلّد، الدلو يبتكر.

26- برج الدلو يصبح سعيداً عندما يرى الذين يحبهم سعداء، ويظل بعيداً مطمئناً.

27- برج الدلو عندما يخرج من المنزل يخرج كالملك.

28- برج الدلو يهرب مع من يحب إذا أعجبه ذلك.

29- برج الدلو لا يسأل كثيراً ظاناً أن ذلك احترام خصوصية.

30- برج الدلو لا يسمح لنفسه بأن يبكي.