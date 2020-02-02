ما هي الطرق للتعامل مع رجل، امرأة وطفل برج الدلو؟

مواليد برج الدلو هم الشخصيات المولودة من 20 يناير إلى 19 فبراير، وهو قبل الأخير في دائرة الأبراج، برج الدلو يمثل الأمل و الأحلام، والدّلو شخص ذكي ولكن أيضاً مثالي.

ويتميّز برج الدلو بالانطوائية مما يمنحهم مظهر البرود والانزواء ولكنهم يسعون في داخلهم إلى التّواصل مع الآخرين، والشخص الذي يولد تحت مسمّى برج الدلو هو شخص محب للحريّة ومتعلّق جداً باستقلاليته.

وكما أن الدّلو يمتلك شخصيّة سخيّة لأنه يحب تقديم الإفادة و الخدمات إلى الآخرين و هو أيضاً إنسان مميّز جداً و يستقي سعادته من راحة الآخرين، وبعض المشاهير مواليد برج الدلو هم: جول فيرن، وجاك برفير، وفيل كولينز، وروزفلت، والعنصر التعريفي للدلو هو الهواء، وألوانه المفضلة: هي الأخضر، والبنفسجي، والنيلي.

وفي هذا المقال نقدم لكل من يهتم بهذا البرج طرق التعامل مع رجل، امرأة وطفل برج الدلو:

الطفل من برج الدلو

الطفل الدلو يكون من أكثر الأطفال حساسية في المراحل المبكرة من حياته، حيث يتميز هذا الطفل بقدرة عالية على التفكير المستقل والسليم، والرغبة في التحرر والظهور بشكل مختلف بين أقرانه، فيتصرّف في بعض الأحيان تصرفات غريبة قد تسبّب له المشاكل.

وكما أنّه يتأرجح بين الذكاء الفذّ وعدم القدرة على التركيز؛ لذا يجب توجيه هذا الطفل إلى استخدام امكانياته العقلية في مكانها السليم والتعامل معه عن طريق الإقناع وليس الإجبار، كما يجب ألّا يتعرض هذا الطفل للمشاكل الأسرية في الصغر لتأثيرها الشديد عليه في كافة مراحل حياته.

الرجل من برج الدلو

يمكن أن يكون رجل الدلو الزوج والصديق المثالي بالنسبة للعديد من الأشخاص، حيث إنّه وفيّ للغاية لزوجته ويحب المرأة الصلبة ذات الغموض الذي يستفزه من أجل المعرفة، وذلك لأنّه يحيط نفسه بهالة من الكتمان حول الأمور الكبرى التي يفكر فيها؛ لذا على المرأة التي تتعامل مع رجل الدلو أن تعرف أنّ أفضل وسيلة للتعامل معه هي النديّة والصداقة، لأنّه يمجد قيمة الصداقة ويعليها على الكثير من الأشياء.

أمّا بالنسبة للأصدقاء فهو شخص ينفق ببذخ، ويعتبره الكثير من الناس الصديق المقرب الذي يرتاحون لوجوده، ولكنّه يتخلى عن كل هذا بسهولة شديدة، بل ويمكن أن يبدي رد فعل عنيف عندما يشعر أنّه محل استغلال من الآخرين سواء على المستوى المادي أو المعنوي؛ لذا يجب الانتباه وعدم الاعتماد على الخصال الحسنة الموجودة بذلك الشخص وحدها.

المرأة من برج الدلو

هي امرأة متناقضة بشكل عام، ويظهر ذلك التناقض في مختلف نواحي الحياة والأفعال التي تقوم بها، حيث إنّها امرأة عاطفية للغاية وترتبط بالآخرين من خلال العاطفة التي لا تظهرها مع ذلك، فيغلب عليها طابع البرود في العديد من الأحيان.

وتهتم تلك المرأة بالصداقة والاستقلالية، ومن المهم أن تعامل على هذا الأساس بأن يتم منحها الثقة لتقوم بالأعمال التي تريدها لمستقبلها، حيث إنّها شديدة الإخلاص عامة فيما يخص الحب، وإن كان زوجها هو صديقها المقرب فإنّ تلك الحالة ستكون الأسعد بالنسبة لها وستصبح أكثر قدرة على إسعاده.