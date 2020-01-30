رجل برج الدلو والحب 

يميل مواليد برج الدلو إلى مواليد الأبراج النارية كبرج الحمل والقوس والأسد؛ وذلك لأنهم متحمسون، وأحياناً ينبهرون في شجاعتهم ويقعون في حبهم، حيث يعرف عن رجل برج الدلو بسهولة وقوعه في الحب، كما أنه يدخل في العلاقات العاطفية بشكل هادئ ومثير، ويستمتع بالإثارة، قد يصعب أحياناً على مولود الدلو في الالتزام في علاقاته العاطفية، ولكنه عندما يجد المرأة المناسبة، يسعى لأخذ خطوة جادة في الارتباط بها.

وكما يؤمن مولود الدلو في الحريات، ويمتلك جانباً رومانسياً وعاطفياً بشكل كبير، ويعبر عن مشاعره وعواطفه بطريقة مثالية وجذابة، لكنه لا يجعل عواطفه تعترض طريقه في وصولة إلى الحكمة والمنطقية، وهو لا يثق كثيراً في عواطفه، لذلك يسعى دائماً بأن يدمجها مع أفكاره؛ ليصل إلى الطريق الصحيحة.

رجل برج الدلو هو شخص حر، لا يحب القيود على الإطلاق، يتعامل بتلقائية شديدة مع الجميع، قد يعتقد البعض أنه لا يكترث لأحد بسبب الهذه الطريقة في التعامل إلا أن هذا غير صحيح على الإطلاق، فهو من أكثر الرجال حساسية وإلتفاتًا للتفاصيل.

وعلى الرغم من كونه أكثر الأشخاص القادرين على عمل علاقات إلا أنه لا يجيد التحدث كثيرًا أو في موضوعات مختلفة، ولهذا ومن الصعب عليه إيجاد موضوع مشترك بينكما للتحدث، ولكن إذا كان حقًا معجب بكِ فسيحاول جديًا إيجاد موضوعات مشتركة وفي العديد من المرات قد يفشل وينتهي الأمر بالشعور بالملل لعدم وجود شيئًا مثيرًا في حديثه، ولكنها علامة بالتأكيد.