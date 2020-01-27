حقائق عن عيد الحب

الحب هو أحد أنواع المشاعر القائمة بين بني البشر، والحب هو أن تفضل الآخر حتى على نفسك، وأن تحب الخير له وتتمناه له وكأنك تتمناه لنفسك دون وجود أية مصلحةٍ ترجوها منه، وهو أساس بعض المشاعر الأخرى؛ كالصداقة، وأساس لبعض الروابط؛ كالزواج، والأمومة، والأبوة، والأخوة، والقرابة.

ويعتبر الحُب هو شعور المودّة القويّ تجاه الآخرين، والذي قد يكون ناشئاً عن وجود علاقات شخصيّة أو صلة قرابة، كحُب الأم لطفلها، أو قد يكون ناشئاً بين عاشقين منجذبين لبعضهما البعض، فالحُب يُطلَق على الشعور الدافئ أو الحماس أو التفاني تجاه شيء أو شخص معيّن، مثل ذلك الذي قد ينشأ تجاه البحر.

أعزائي العشاق نقدم لكم في هذا المقال مجموعة من الحقائق عن عيد الحب:

1- في يوم عيد الحب، أكثر من خمسين مليون وردة حمراء يتم تبادلها حول العالم. يقدم ثلاثة وسبعون من الرجال الورود لشريكاتهم، بينما تبلغ النسبة عند النساء سبعة وعشرين بالمئة فقط، وهذا يدل على تأثر الرجال بهذه المناسبة، وسعيهم لإرضاء شريكاتهم من خلالها.

2- أثبتت دراسات حديثة أن متوسط ما ينفقه الرجال في شراء هدايا لعيد الحب هو 158ولاراً، بينما تنفق النساء حوالي75 دولاراً فقط. يحتل شهر فبراير المرتبة الأولى بين الأشهر المفضلة للارتباط، وعقد القران بين العشاق.

3- تعتبر أكثر الهدايا المخيبة للآمال بالنسبة للرجال هي باقات الورود، أما بالنسبة للنساء فهي بطاقة اشتراك في نادي رياضي.

4- ظلت الطماطم الصغيرة رمزاً لعيد الحب حتى العام 1920م.

5- يعود أصل الأشرطة الحمراء التي تربط على صناديق الهدايا في عيد الحب إلى القرون الوسطى، حيث كانت تهديها حبيبات الرجال المحاربين بعد عودتهم من أرض المعركة اعتقاداً منهن بأنها تجلب الحظ.

6- أطلق ريتشارد كادبوري أول علبة شكولاتة في عيد الحب، وكان ذلك في عام1868م.