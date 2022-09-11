حقائق عن قلعة بالمورال التي عشقتها الملكة إليزابيث تمتد قلعة بالمورال على مساحة 50000 فدان ، وتقع في رويال ديسايد ، أبردينشاير ، اسكتلندا على نهر دي وليس بعيدًا عن جبل لوخناغر. تقع قلعة بالمورال على بعد 500 ميل تقريبًا من قصر باكنغهام ، على بعد تسع ساعات بالسيارة. وكانت مكان الإقامة الصيفي للملكة منذ أن كانت طفلة. سمح لها هذا الملاذ المعزول بالاسترخاء و "أن تكون على طبيعيتها" بعيدًا عن الحياة العامة ، مما يجعلها واحدة من الأماكن المفضلة لديها في العالم. ويقال بأن الملكة تحب اسكتلندا بشكل خاص لأنها مرتبطة بأسكتلندا بعلاقات النسب والمودة والواجب. وكانت تنحدر من عائلة ستيورد الملكية من جهة الأم والأب.

حقائق عن قلعة بالمورال التي عشقتها الملكة إليزابيث

مبنى الأسرار الملكية

كان لدى الملكة إليزابيث الثانية العديد من المنازل باسمها ، ولكن حقيقة أنها "توفيت بسلام" عن عمر يناهز 96 عامًا في قلعة بالمورال في اسكتلندا أمر يدل على أهمية المكان بالنسبة لها. ولكن بالمورال هي واحدة من ستة مساكن وصفتها الملكة بعبارة "بيتي" خلال فترة حكمها التي استمرت سبعة عقود ، وهذا المبنى مليء بالتاريخ الملكي والأهمية المعمارية والثقل السياسي. يوم الثلاثاء ، قبل يومين فقط من وفاتها ، عينت رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة ، ليز تروس ، من بالمورال ، بدلاً من السفر إلى قصر باكنغهام لهذه المناسبة في تغيير واضح للبروتوكول المتبع. وغالبًا ما كان يُطلق على القلعة بالمورال المكان الذي كانت الملكة فيه "الأكثر سعادة" حيث قضت أوقاتاً خاصة مع أسرتها بعيداً عن الأنظار.

إليكم نظرة عميقة في قلعة بالمورال ، المبنى الجميل والتاريخي ، الذي احتضن ذكريات الملكة الراحلة:

حقائق عن قلعة بالمورال التي عشقتها الملكة إليزابيث

تاريخ قلعة بالمورال

استأجر الأمير ألبرت ، زوج الملكة فيكتوريا المبنى القديم لأول مرة في عام 1848 ثم تم شراؤه عام 1852. وقد اشتراه الأمير ألبرت لنفسه ولزوجته الملكة فيكتوريا. حصل ألبرت على القلعة والعقار المحيط بها الذي تبلغ مساحته 7000 فدان ، وتقع في أبردينشاير في المرتفعات الاسكتلندية بعد ست سنوات من زيارة الزوجين لاسكتلندا لأول مرة. تم تناقله العائلة المالكة منذ ذلك الحين. ويبلغ عمر العقار 166 عاماً. ولا يزال يحتفظ بالطابع الفيكتوري من حيث الستائر والاثاث والسجاد والمقتنيات الأثرية والفنية.

تقع قلعة بالمورال بعيدًا عن أي جيران صاخبين وتقع في ريف أبردينشاير الخلاب. وهي ليست معزولة تمامًا - حيث تقع قرية كراثي على بعد ستة أميال وتقع إينفيرنيس على بعد أقل من ساعتين. وأقرب محطة قطار ومطار متواجدان في أبردين

قلعة بالمورال هي مثال على العمارة الإسكتلندية البارونية والقوطي عندما اشترى الأمير ألبرت بالمورال ، قرر أنها صغيرة جدًا بالنسبة للعائلة المالكة. وعاش الأمير والملكة فيكتوريا وأطفالهما في القلعة أثناء بناء قلعة جديدة. بعد اكتمال المشروع - في عام 1856 - تم هدم القلعة الأصلية. قام المهندسان المعماريان جون وويليام سميث (كلاهما اسكتلنديان). وتم تشييدها من الجرانيت المحلي وتم تنظيمها في قسمين ، يدور كل منهما حول فناء. لا يزال برج الساعة ذو الأبراج ميزة لافتة للنظر حتى يومنا هذا. وقد صنفتها هيئة التاريخ البيئية كمبنى مدرج من الفئة أ . واهم ما يميزها انها ملكية خاصة للملكة وليست جزءًا من ممتلكات العرش البريطاني هذا يعني أن العقار سينتقل عبر أفراد هذه العائلة المالكة الحالية، وستظل ملكًا خاصًا لهم.

تعد القلعة والمزارع المحيطة بها منتجة، بما في ذلك الأراضي والمروج والغابات والأراضي الزراعية ، بالإضافة إلى قطعان الغزلان والأبقار والخيول .

قلعة بالمورال هو المكان الذي اجتمع فيه شارلز مع أبنائه الأمير ويليم والأمير هاري ليخبرهما بوفاة والدتهما (الأميرة ديانا) في حادث سير مأساوي في عام 1997 .

في عام 2016 ، نقلت مجلة فوربز عن وكيل عقارات تشيكي متخصص في المباني التاريخية ، حيث قدرت قيمة Sandringham House بمبلغ 65 مليون دولار أمريكي وقلعة بالمورال بـ 140 مليون دولار أمريكي على الأقل.

حقائق عن قلعة بالمورال التي عشقتها الملكة إليزابيث

ماذا يوجد داخل قلعة بالمورال؟

يقال إن هناك 52 غرفة نوم ضخمة داخل قلعة بالمورال ، بالإضافة إلى عدد كبير من غرف الاستقبال ، بما في ذلك الغرفة التي غالبًا ما كان الملك يستقبل فيها الضيوف للزيارات الرسمية.

يقال إنه تم تزيينه بطريقة تقليدية إلى حد ما وهناك الكثير من الأثاث الخشبي ، بالإضافة إلى السجادة الخضراء الشهيرة والأرائك الخضراء التي ظهرت في الكثير من اللقطات الرسمية والشخصية على مر السنين.

تقع القلعة على مساحة 50000 فدان. تتكون الأراضي المحيطة من مزيج من الحدائق الرسمية والمساحات الخضراء ومنطقة المزرعة، والتي تشمل الأراضي الحرجية والأراضي الزراعية ومجموعة من الحيوانات ، بما في ذلك الغزلان والماشية والخيول الصغيرة. تغطي الحدائق الرسمية ثلاثة أفدنة وهناك مجموعة من البيوت الزجاجية داخل الأراضي ، بالإضافة إلى حديقة مائية ، وبالطبع العشب الأمامي حتى القلعة نفسها. ويقع أيضًا على الأراضي المحيطة بالقلعة Craigowan Lodge ، وهو منزل من سبع غرف نوم ، كان يستخدمه الأمير تشارلز والأميرة ديانا عندما كانا يزوران بالمورال.

حقائق عن قلعة بالمورال التي عشقتها الملكة إليزابيث

للقلعة مكانة رومانسية خاصة في قلب الملكة

يُعتقد على نطاق واسع أن قلعة بالمورال ، حيث كانت الملكة تقضي فصل الصيف في الفترة من أغسطس حتى أكتوبر ، هي مكان الإقامة المفضل لها. كما قالت الأميرة يوجيني ، إحدى أحفادها ، في الفيلم الوثائقي Our Queen at Ninety ، "أعتقد أن الجدة تشعر بسعادة غامرة هناك. أعتقد أنها حقًا تحب المرتفعات."

كانت القلعة والأراضي المعزولة بمثابة ملجأ للملكة منذ الطفولة عندما كانت تزور جديها الملك جورج الخامس والملكة ماري عندما كانت طفلة صغيرة. كتبت ماريون كروفورد في سيرتها الذاتية The Little Princesses أن بالمورال كانت المكان الوحيد الذي يمكن أن تكون فيه طفلة عادية. "كانوا يتطلعون إليه على مدار السنة. فقد كان المعلم الرئيس في تقويمهم ".

وحصل هذا المكان على مكانة خاصة في قلب الملكة إليزابيث عندما تقدم لها الأمير فيليب ليطلب يدها للزواج في سن 19. وفي صيف عام 1946 قضى الأمير الشاب عدة أسابيع في بالمورال ، ويقال إنه تقدم بعرض الزواج للأميرة هناك. وافق والد إليزابيث الملك جورج السادس على الزواج ، وكانت فرحة الزوجين واضحة. ثم تزوجت وأصبحت أما لأربعة أطفال - تشارلز وآن وإدوارد وأندرو.

حقائق عن قلعة بالمورال التي عشقتها الملكة إليزابيث

هل تستحق قلعة بالمورال الزيارة؟

هانك العديد من الأسباب لزيارة المنطقة فهي جميلة للمشي، ومليئة بحدائق الزهور ، والمستنبتات الشتوية ، وحدائق الخضروات ، وقاعة الاحتفالات وبها الكثير من اللوحات والصور والفساتين التي ارتدتها إليزابيث الثانية والأفلام المثيرة للاهتمام. انها قلعة رومانسية جميلة في الغابة.

حقائق عن قلعة بالمورال التي عشقتها الملكة إليزابيث

هل يمكنك قضاء ليلة في قلعة بالمورال؟

تقع على أراضي بالمورال مجموعة من الأكواخ ويمكن استأجرها منفصلة أو معًا لاستيعاب مجموعة أكبر. ومن الجدير بالذكر أن هذه الأكواخ تم بناءها بطلب خاص من الملكة فيكتوريا لأطفالها ، وكوخ بايلي نا كويل لخادمها ، وكوخ كريم لسكرتيرتها الهندي. في عام 2019 ، ذكر أن الأمير وليام وكيت وأطفالهما أقاموا في منزل ريفي مكون من ثلاث غرف نوم في عزبة تسمى تام نا غار أثناء زيارتهم. وأحد الأكواخ في بالمورال - يسمى بيرخال – تعود ملكيته الآن للملك تشارلز الثالث والملكة كونسورت كاميلا. وقد ورثه عندما توفيت جدته، الملكة الأم ، في عام 2002 ، وقضى الزوجان شهر العسل هناك في عام 2005.

اليوم ، يعتبر المبنى الذي يعود تاريخه إلى القرن التاسع عشر مبنى تاريخي ويقال أن هناك 150 مبنى على الممتلكات في المجموع. يوفر كل عقار إقامة لما يصل إلى خمسة أشخاص ويسمح لهم بالسكن من السبت إلى السبت فقط.

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