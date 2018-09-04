10 حقائق مثيرة عن الحب لـ "برج العذراء"

مولود برج العذراء قلما يحلم ويتصور الأشياء ، يظهر عليه التوتر والقلق الدائم ويبدو عليه الانشغال المستمر بأمور فكرية تجعله مزاجي الحديث . يعرف مولود برج العذراء بأنه يكره الكسل والإهمال والغباء ، فهو حريص على إنجاز مهامه بسرعة وإتقان .يعتبر مولود برج العذراء سفسطائياً بالفطرة بمعنى أنهم يحبون الجدل والنقاش في الأمور المختلفة .يميل مولود برج العذراء إلى التمسك بالعادات والتقاليد لشعوره بالطمأنينة والراحة لذلك . كما يعرف مولود برج العذراء بحبه لمساعدة الآخرين .

نقدم لكم في هذا المقال 10 حقائق مثيرة عن الحب لبرج العذراء:

1- العذراء، يعطي في الحب أكثر ما يأخذ منه دون مقابل منك.

2- العذراء، يتحمل ويتحمل ويتحمل حتى يرتاح ضميره إذا رحل.

3- العذراء، يحبك للأبد أو يكرهك للأبد ليس لديه وسط.

4- العذراء، الصادق والحساس الذي يؤذي الحب ويفشل في.

5- العذراء، لا يحبك بسهولة وإذا أحبك فاعلم أنك ملكته.

6- العذراء، يكره قله الاهتمام وعدم التواصل بينه وبين الشريك.

7- العذراء، يجن بك ويحارب من أجلك دون أن يخبرك.

8- العذراء يمتلك حس ومشاعر جميلة الذي لا يراه البعض.

9- العذراء ، لا يحب أن يكون ثقيل ع احدهم او يشعر بعدم التقدير.

10- العذراء، من قوه وصدق مشاعره يرحلون عنه بدون سبب.

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