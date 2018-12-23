ما هي أسباب حكة فروة الرأس؟

الصدفية تسبب ظهور قشرة فضية اللون على فروة الرأس

حكّة فروة الرأس أمر مزعج اجتماعياً، ومقلق من الناحية الشخصية عندما يكون الأمر متكرّراً وأسبابه غير معروفة. إليك أهم أسباب الحكة المتكرّرة لشعر الرأس:

كثرة التعرّق: عند زيادة مستويات رطوبة الجو وارتفاع الحرارة يزداد التعرّق ومعه حكّة فروة الرأس وأيضاً قشرة الشعر. يتطلب الأمر غسل الشعر بوتيرة أكبر بشامبو ملطّف.

التهاب البشرة الدهنية: هذه حالة شائعة لدى أصحاب البشرة الدهنية، تسبب احمرار الجلد والحكّة في مناطق مختلفة وخاصة فروة الرأس. تتوافر أنواع من الشامبو لعلاج هذه الحالة، فإذا لم تحقق نتيجة وزاد الاحمرار يصف الطبيب الكريم أو المرهم المناسب.

الصدفية: هذه حالة طبية لا تسبب الحكّة فقط وإنما ظهور قشرة فضية اللون على فروة الرأس وأنحاء أخرى من الجسم. العلاج الوحيد للصدفية هو ما يصفه الطبيب.

سعفة الرأس: هذه الحالة نوع من الالتهاب يسبب دوائر حمراء كبيرة على فروة الرأس تثير الحكّة، وتظهر رؤوس سوداء على فروة الرأس بسببها. يتطلب الالتهاب أدوية يصفها الطبيب.

الإكزيما: هذا نوع من الحساسية لا ينتشر بالعدوى، ويصيب الأطفال أكثر، وسبب الإكزيما غير معروف علمياً حتى الآن. تسبب الإكزيما كثيراً من التوتر وحكّة متكرّرة، ويتطلب علاجها مراجعة طبيب متخصص في الأمراض الجلدية.

الالتهابات الفطرية: تسبب هذا النوع من الالتهابات بكتريا أو فطريات، وهي حالة مزعجة ينتج عنها حكّة دائمة تقريباً، ويتطلب علاجها أدوية يصفها الطبيب بعد تشخيص نوعية البكتريا، واتخاذ إجراءات نظافة للوقاية من العدوى.

القمل: يعيش قمل الرأس على جلد الرأس الميت نتيجة الحكّة الشديدة، ويتطلب علاجه أدوية واستخدام الشامبو المناسب للحالة.

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