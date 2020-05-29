ما هو دور الفن في مقاومة مشاكل التوتر والقلق؟

أثبت الفن أن له قوة في مواجهة القلق والضغط النفسي، وذلك بناء على العديد من الأبحاث العلمية، وحين نتحدث عن دور الفن في مقاومة قضايا الصحة النفسية، لا نتحدث عن ممارسته فقط، بينما مشاهدة الأعمال الفنية أيضا.

لطالما افتتن الباحثون بأثر الفن على العقل البشري، وهو ما جعل هذا الأمر مادة مثيرة للأبحاث لأكثر من نحو 20 عاما.

وجدت دراسات أن مشاهدة اللوحات والأعمال الفنية تساهم في منع فقدان الذاكرة وتحفز نمو الخلايا العصبية الدماغية وترفع من مستوى الصحة العقلية، كما تزيد من إفراز هرمون "الدوبامين" المسئول عن شعور الإنسان بالسعادة.