متلازمة ما قبل الدورة الشهرية: أعراضها ونصائح للتعامل معها

متلازمة الدورة الشهرية مجموعة من التغيرات التي تؤثر على أكثر من جانب، جسديًا وعاطفيا وسلوكيًا، وقد تستمر من أسبوع متواصل إلى أسبوعين متتالين قبل موعد الدورة الشهرية، وغالبًا ما تزول بمجرد مجيء موعد الدورة الشهرية ونزول الدم.

ومن أعراض متلازمة ما قبل الدورة الشهرية

- الصداع.

- آلام بالعضلات.

- انتفاخ البطن.

- تشنجات.

- الشعور بالجوع باستمرار.

- آلام بالمفاصل.

- تورم باليدين والقدمين.

- حبوب الجلد.

- زيادة في الوزن.

- الإمساك أو الإسهال.

- التوتر والقلق.

- الاكتئاب.

- الرغبة في البكاء الشديد.

- تقلب بالمزاج.

- الأرق.

- تشتت الانتباه.

- انعدام التركيز.

- الإعياء التام.

نصائح للتعامل مع متلازمة ما قبل الدورة الشهرية

- شرب الماء بكثرة.

- ممارسة الرياضية يوميًا على الأقل 30 دقيقة.

- تناول الاغذية الصحية الغنية بالفيتامينات.

- الحصول على نسبة جيدة من الكالسيوم.

- الامتناع عن تناول الملح والكافيين والحلويات الدسمة.

- الابتعاد عن التدخين.

- النوم فترة كافية بالطرق الطبيعية.

- تقليل القلق والتوتر.

- تناول مسكنات بها مادة فعالة مثل (الإيبوبروفين- الأسيتامينوفين- النابروكسين) مع الانتباه إلى قراءة تعليمات النشرة الداخلية.

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