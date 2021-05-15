حلوى اللوز المقرمش

اللوز المسكر المقرمش هو من الحلويات التقليدية المميزة ! تعلمي طريقة تحضيرها في المنزل...

المكونات:

1 رطل لوز مقشر

1/3 كوب سكر بني

1/3 كوب سكر أبيض

1 ملعقة صغيرة قرفة

½ ملعقة صغيرة ملح

1 بيضة كبيرة

½ ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيليا

الطريقة:

سخني الفرن إلى 300 درجة فهرنهايت. في وعاء صغير ، اخلطي السكر البني والسكر الأبيض والقرفة والملح معًا حتى يتجانس الخليط.

افصل بياض البيض عن الصفار. ضعي البياض في وعاء زجاجي أو معدني كبير واخفقي حتى يصبح خفيفًا ورغويًا ، لكنه لم يتشكل بعد القمم (لا ينبغي أن يبقى سائل صافٍ في قاع الوعاء). أضيفي خلاصة الفانيليا واخفقيها مرة أخرى حتى تتجانس.

يضاف اللوز إلى بياض البيض ويقلب حتى يتماسك. يضاف خليط السكر والبهارات ويقلب حتى يتغطى مرة أخرى.

انشر اللوز المغطى بالسكر على ورقة خبز مبطنة بورق زبدة أو رقائق مغطاة برذاذ غير لاصق. اخبزيها لمدة 30 دقيقة مع التحريك مرة واحدة في منتصف الطريق. بعد الخبز ، اترك اللوز يبرد ، وخلال هذه الفترة يتجمد الطلاء ليصبح قشرة حلوى مقرمشة.

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