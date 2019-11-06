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حلوى الموز بالشوكولاته

منشور 06 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2019 - 04:00
حلوى الموز بالشوكولاته

الموز المغطى بالشوكولاتة المذابة والمزين بمجموعة متنوعة من المكونات بما في ذلك المكسرات والفواكه المجففة وجوز الهند المبشور. هو افضل وجبة خفيفة لك ولاطفالك.

المكونات:

3 موز

1 كوب من رقائق الشوكولاتة

إضافات اختيارية

جوز مبروش

بذور

برش جوز الهند

زبدة اللوز أو زبدة الفول السوداني

فاكهة مجففة

الطريقة:

يقشر الموز ، ثم يقسّم إلى نصفين وتدخل عصا المصاصة في النهاية الجزء المقطوع.

ضعي الموز على صينية عليها قطعة من ورق البرشمان أو ورق الشمع وتجمد لمدة ساعتين على الأقل في الفريزر.

تذوب الشوكولاتة في غلاية مزدوجة أو لمدة 20 ثانية في الميكروويف.

يغمس الموز المجمد في الشوكولاتة المذابة ويقلب لإزالة أي فائض. ترش أي مجموعة من الزينة على الشوكولاته، ثم توضع على قطعة من ورق البرشمان أو ورق الشمع وتترك لتجف  تمامًا. تقدم على الفور.

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