حلوى تشيزكيك الكرز الباردة هذه الحلوى هي الطريقة المثالية للحصول على حلوى بطعم الكرز ، خاصة عندما لا يكون في الموسم. لطيفة بما يكفي لتقدم للضيوف ورائعة لموسم الصيف لانها حلوى باردة.
حلوى تشيزكيك الكرز الباردة
المكونات:
1 كوب بسكويت سادة مجروشة
3 ملاعق كبيرة زبدة غير مملحة ذائبة
1 ملعقة كبيرة سكر أبيض
1 عبوة (8 أونصات) جبن كريمي قليل الدسم
نصف كوب زبادي يوناني عادي قليل الدسم
نصف كوب حليب مكثف محلى
2 ملاعق كبيرة عصير ليمون طازج
1 ملعقة صغيرة من مستخلص اللوز
رشة ملح
1 علبة حشوة فطيرة الكرز (21 أونصة)
حلوى تشيزكيك الكرز
الطريقة:
الخطوة 1
يُمزج فتات البسكويت والزبدة والسكر في وعاء صغير ؛ يوضع جانبا.
الخطوة 2
يُمزج الجبن الكريمي واللبن والحليب المكثف وعصير الليمون ومستخلص اللوز ورشة ملح في وعاء. باستخدام الخلاط الكهربائي ، اخفقي المزيج حتى يصبح المزيج ناعمًا.
الخطوة 3
أضف حوالي 1 ملعقة كبيرة من خليط البسكويت إلى قاع أربعة برطمانات سعة 8 أونصات أو أطباق الحلوى الصغيرة. توضع طبقة من خليط الجبن الكريمي ، تليها طبقة من حشوة فطيرة الكرز. كرر هذه الطبقات مرة أخرى.
الخطوة 4
انقل الحلوى إلى الثلاجة لتبرد لمدة 30 دقيقة على الأقل أو أكثر قبل التقديم.
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