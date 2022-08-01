حلوى تشيزكيك الكرز الباردة هذه الحلوى هي الطريقة المثالية للحصول على حلوى بطعم الكرز ، خاصة عندما لا يكون في الموسم. لطيفة بما يكفي لتقدم للضيوف ورائعة لموسم الصيف لانها حلوى باردة.

حلوى تشيزكيك الكرز الباردة

المكونات:

1 كوب بسكويت سادة مجروشة

3 ملاعق كبيرة زبدة غير مملحة ذائبة

1 ملعقة كبيرة سكر أبيض

1 عبوة (8 أونصات) جبن كريمي قليل الدسم

نصف كوب زبادي يوناني عادي قليل الدسم

نصف كوب حليب مكثف محلى

2 ملاعق كبيرة عصير ليمون طازج

1 ملعقة صغيرة من مستخلص اللوز

رشة ملح

1 علبة حشوة فطيرة الكرز (21 أونصة)

حلوى تشيزكيك الكرز

الطريقة:

الخطوة 1

يُمزج فتات البسكويت والزبدة والسكر في وعاء صغير ؛ يوضع جانبا.

الخطوة 2

يُمزج الجبن الكريمي واللبن والحليب المكثف وعصير الليمون ومستخلص اللوز ورشة ملح في وعاء. باستخدام الخلاط الكهربائي ، اخفقي المزيج حتى يصبح المزيج ناعمًا.

الخطوة 3

أضف حوالي 1 ملعقة كبيرة من خليط البسكويت إلى قاع أربعة برطمانات سعة 8 أونصات أو أطباق الحلوى الصغيرة. توضع طبقة من خليط الجبن الكريمي ، تليها طبقة من حشوة فطيرة الكرز. كرر هذه الطبقات مرة أخرى.

الخطوة 4

انقل الحلوى إلى الثلاجة لتبرد لمدة 30 دقيقة على الأقل أو أكثر قبل التقديم.

اقرأ أيضاً:

سوربيه بينيا كولادا الصيفية

تشيز كيك الفراولة الباردة