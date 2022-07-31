  1. الرئيسية
  2. صحتكِ وجمالكِ
  3. سوربيه بينيا كولادا الصيفية

سوربيه بينيا كولادا الصيفية

لانا فيصل عزت

لانا فيصل عزت

منشور 31 تمّوز / يوليو 2022 - 02:00
سوربيه بينيا كولادا الصيفية
سوربيه بينيا كولادا الصيفية

سوربيه بينيا كولادا الصيفية مثلجات الأناناس وجوز الهند الكريمي أفضل مشروب سوربيه صيفي يمكنك اعداده في المنزل بمكونات بسيطة وسهلة.

سوربيه بينيا كولادا الصيفية

المكونات:

سوربيه بينيا كولادا الصيفية

1 أناناس طازج مقطع إلى مكعبات

1 كوب حليب جوز هند معلب خفيف

2/3 كوب سكر حبيبي

عصير ليمونة واحدة

1 ملعقة صغيرة من خلاصة جوز الهند (اختياري)

سوربيه بينيا كولادا الصيفية

الطريقة:

أضيفي جميع المكونات إلى الخلاط واخلطيها حتى تصبح ناعمة.

ضعي المزيج في الثلاجة حتى يبرد.

اخفقي المزيج إذا انفصل ثم اسكبي المزيج في صانعة الآيس كريم.

قومي بتجميد السوربيه وفقًا لتعليمات المصنع.

قومي بتخزين السوربيه في علبة آمنة للفريزر محكمة الإغلاق حتى تصبح جاهزة للتقديم.

اقرأ أيضاً:

توسترديلا ديك رومي مع صلصة البيستو

كلمات دالة:سوربيه بينيا كولادا الصيفيةمشروبات صيفيةسوربيهمثلجات الصيفاناناسجوزالهند

© 2000 - 2022 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...