سوربيه بينيا كولادا الصيفية مثلجات الأناناس وجوز الهند الكريمي أفضل مشروب سوربيه صيفي يمكنك اعداده في المنزل بمكونات بسيطة وسهلة.

سوربي ه بينيا كولادا الصيفية

المكونات:

1 أناناس طازج مقطع إلى مكعبات

1 كوب حليب جوز هند معلب خفيف

2/3 كوب سكر حبيبي

عصير ليمونة واحدة

1 ملعقة صغيرة من خلاصة جوز الهند (اختياري)

سوربي ه بينيا كولادا الصيفية

الطريقة:

أضيفي جميع المكونات إلى الخلاط واخلطيها حتى تصبح ناعمة.

ضعي المزيج في الثلاجة حتى يبرد.

اخفقي المزيج إذا انفصل ثم اسكبي المزيج في صانعة الآيس كريم.

قومي بتجميد السوربيه وفقًا لتعليمات المصنع.

قومي بتخزين السوربيه في علبة آمنة للفريزر محكمة الإغلاق حتى تصبح جاهزة للتقديم.

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