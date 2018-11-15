حلوى موس اليقطين

حلوى موس اليقطين .. يمكنك اعداد حلوى أكواب موس اليقطين الكريمية الشهية في منزلك للضيوف.

المكونات:

مكونات موس اليقطين:

½ أوقية من الجيلاتين غير المنكه (مجموعتان أو 14 غرامًا)

1 كوب حليب ، من أي نوع

1 كوب سكر

15 أوقية هريس اليقطين

1 ملعقة صغيرة توابل فطيرة اليقطين

16 أوقية القشدة الحامضة

16 أوقية كريمة مخفوقة

½ ملعقة صغيرة قرفة

مكونات الكريمة المخفوقة:

كوب واحد من كريمة المخفوقة

2 ملعقة كبيرة سكر اضافية

1 ملعقة صغيرة مستخلص الفانيليا

الطريقة:

طريقة صنع موس اليقطين:

في وعاء صغير ، قم بخلط 2 علبة جيلاتين مع 1 كوب حليب. يوضع الخليط على نار متوسطة ويخفق باستمرار حتى يذوب الجيلاتين. يرفع عن الحرارة ويترك ليبرد 15 دقيقة (لا تغلي).

في وعاء خلاط على سرعة متوسطة ، قم بمزج 1 كوب من السكر ، و 16 أونصة من الكريمة الحامضة ، و 15 أوقية من اليقطين ، و 1 ملعقة صغيرة من توابل اليقطين جيدا حتى تمتزج. يُضاف 16 أونصة من الكريمة وتخلط على سرعة متوسطة حتى تمتزج.

في الخلاط يضاف خليط الحليب الدافئ ببطء مرة واحدة حتى يدمج بالكامل، على الفور يقسم بين الأكواب. يوضع في الثلاجة لمدة 4 ساعات أو طوال الليل.

تخفق الكريمة الإضافية وتزين بها الاكواب